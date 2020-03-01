 أزمة كورونا- أردوغان يرفض استقالة وزير الداخلية سليمان صويلو | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 12.04.2020

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أخبار

أزمة كورونا- أردوغان يرفض استقالة وزير الداخلية سليمان صويلو

رفض الرئيس التركي رجب طيب اردوغان استقالة وزير الداخلية سليمان صويلو على خلفية إدارة أزمة فيروس كورونا المستجد في البلاد، حسبما جاء في بيان للرئاسة التركية.

صورة من الأرشيف للرئيس التركي أردوغان مع وزير الداخلية سليمان صويلو

صورة أرشيفية للرئيس التركي أردوغان برفقة وزير الداخلية سليمان صويلو، الذي رفض أردوغان استقالته

قالت الرئاسة التركية اليوم الأحد (12 أبريل/ نيسان 2020) إن الرئيس رجب طيب أردوغان رفض قبول استقالة وزير الداخلية سليمان صويلو.وقال المكتب الإعلامي للرئاسة "الرئيس لم يقبل استقالة وزير داخليتنا وسيواصل القيام بمهامه".

مختارات

في تركيا أيضا ينتشر فيروس كورونا بسرعة كبيرة، والحكومة تطمئن السكان وتقول إن كل شيء تحت السيطرة. لكن أطباء يتحدثون عن تقصير كبير في محاربة تفشي فيروس كورونا. (27.03.2020)

وكان صويلو قد أعلن اليوم الأحد استقالته من منصبه بعد انتقاد إجراءات العزل العام التي فرضت خلال اليومين الماضيين لاحتواء تفشي فيروس كورونا. وقال الوزير في بيان "أرجو أن تعذرني أمتي التي لم أرد قطّ أن أسبب لها الضرر، ورئيسنا الذي سأكون وفيًا له طوال حياتي. أغادر منصب وزير الداخلية الذي كان لي شرف توليه".

وكانت المعارضة قد انتقدت الحكومة لقرارها المفاجئ بفرض الحظر على 31 مدينة بالبلاد بشكل مفاجئ يوم الجمعة، وقالت إنه أدى إلى مزيد من الارتباك. وكان قد تم الإعلان مساء يوم الجمعة الماضي عن حظر للتجوال في تلك 
المدن، ومن بينها إسطنبول والعاصمة أنقرة، ومنع السكان من مغادرة منازلهم بدءا من يوم الجمعة الماضي وحتى منتصف ليل الأحد/ الاثنين. 

وجاء إعلان حظر التجول قبل ساعتين فقط من منتصف ليل الجمعة/ السبت، ما دفع آلاف الأشخاص للاندفاع إلى متاجر الأغذية والبقالة، غير عابئين بإجراءات مكافحة الفيروس. ولا يتم السماح بالاستمرار في النشاط سوى للمخابز والصيدليات وبعض محطات التزود بالوقود، خلال فترة الحظر. واعترف صويلو بأنه لم يتوقع حالة الشراء المذعور، لكنه أضاف أنه لم يعتقد أن التجمعات ستشكل مساء أمس الجمعة مشكلة.

وتولي سليمان صويلو (50 عاما) منصب وزير الداخلية في آب/ أغسطس 2016، عقب شهر من محاولة الانقلاب التي كانت تهدف لإطاحة اردوغان. وقاد حملات اعتقال عقب المحاولة، شملت أنصار الانقلاب وطاولت أيضا معارضين مساندين للأكراد وصحافيين ناقدين للسلطة.

ص.ش (أ ف ب، رويترز، د ب أ)

  • Bundeskanzlerin Merkel in China (picture-alliance/dpa/M. Kappeler)

    فيروس ووهان: ما هي القطاعات الاقتصادية الأكثر تأثراً؟

    المستشارة في ووهان

    في عام 2019 زارت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل مصنع Webasto في ووهان. وقد أُغلق المصنع، كما أعلنت الإدارة. وليس من المستبعد حصول "انعكاسات على سلسلة الإمداد العالمية". وحوالي 1000 موظف في المصنع المركزي الألماني يعملون انطلاقا من البيت، لأنه يوجد بينهم بعض الإصابات المؤكدة بالفيروس.

  • Symbolbild Einmalwaschlappen (picture-alliance/dpa/P. Pleul)

    فيروس ووهان: ما هي القطاعات الاقتصادية الأكثر تأثراً؟

    حالة نادرة

    مصنع كيميائي يرى فرصة: لانكسيس/ Lanxess يسجل طلبا أكبر على مادة التعقيم Rely+On Virkon. هذه المادة تُستخدم في تعقيم المساحات السطحية والآلات ويمكن أن تكون فعالة ضد فيروس كورونا ويتم استخدامها بالأخص في الصين. وتقول الشركة بأنها تعمل من أجل توفير كميات إضافية في أسرع وقت ممكن.

  • Digitale Subtraktionsangiographie | Nexaris Therapy Suites (Siemens Healthineers)

    فيروس ووهان: ما هي القطاعات الاقتصادية الأكثر تأثراً؟

    تطور بطيئ في قطاعات أخرى

    قطاع تقنية الطب المتراجع حاليا في شركة سيمنس على عكس الوضع في مجال التعقيم لا يتوقع طلبا متزايدا على أجهزة التصوير بالأشعة. "الإمكانية القريبة لتحقيق صفقات لن أبالغ فيها. هذا لا يتحقق بهذه السرعة"، كما قال رئيس إدارة زيمنس، بيرند مونتاغ. "الفيروس يأتي ويختفي بسرعة".

  • China | McDonalds Filiale (picture-alliancedpa/imaginechina/Y. Xuan)

    فيروس ووهان: ما هي القطاعات الاقتصادية الأكثر تأثراً؟

    تجارة التجزئة والمطاعم

    عند سلسلة الوجبات السريعة KFC و Pizza Hut ومقاهي Luckin Coffee تبقى الأبواب حاليا مغلقة. وسلسلة الموضة السويدية H&M أغلقت حوالي 45 فرعا في الصين، وشركة إنتاج الجنز Levi Strauss أغلقت حوالي نصف محلاتها. ويتوقع خبراء أن تبقى الانعكاسات في حدود معقولة، لأن عملياتها التجارية تتم في الغالب عبر الانترنيت.

  • China Paul Pogba beim Adidas Promo-Event (picture-alliance/dpa/Stringer/Imaginechina)

    فيروس ووهان: ما هي القطاعات الاقتصادية الأكثر تأثراً؟

    "ليس هناك وقت" لأِشياء جميلة

    على غرار المنافس الأمريكي نايكه Nike تغلق شركة اللوازم الرياضية الألمانية أديداس في الصين بصفة مؤقتة العديد من محلاتها. علاوة على ذلك ستتم مراقبة تجارة الامتياز بدقة. ومن السابق لأوانه تقييم الانعكاسات. وأنشطة الدعاية مثل هذا النشاط مع نجم كرة القدم بول بوغبا في هونغ كونغ عام 2017 لن تتم في الوقت الحاضر.

  • China 2019 Volkswagen in der Provinz Xinjiang | Teststrecke SAIC Volkswagen in Turpan (Imago Images/Xinhua)

    فيروس ووهان: ما هي القطاعات الاقتصادية الأكثر تأثراً؟

    شركات إنتاج السيارات مهددة بوجه خاص

    الوباء له " جسامة اقتصادية هائلة" وبالتحديد لشركات إنتاج السيارات الألمانية، يقول خبير السيارات فيردناند دودنهوفر. وعلى هذا النحو يبقى 33 مصنعا لفولكسفاغن (هنا طريق التجارب التابعة للشركة في جينجيان) والشركة المشتركة في الصين مغلقة حتى نهاية الأسبوع، والإمدادات المبرمجة ليست مهددة.

  • Mercedes-Maybach auf Automesse in Peking (picture alliance/dpa)

    فيروس ووهان: ما هي القطاعات الاقتصادية الأكثر تأثراً؟

    الجميع معنيون بالفيروس

    عند شركة دايملر (هنا نمودج سيارة مايباخ أثناء معرض في بكين) يُتوقع أن ينطلق الجزء الأكبر من الإنتاج الصيني الاثنين المقبل. وفي إطار ذلك تركز الشركة على "العمل من البيت". وحتى لدى شركة بي ام دبليو سينطلق الإنتاج وعمل الإدارة الاثنين المقبل من جديد.

  • Die meistverkauften Autos der Welt 2013 (picture-alliance/dpa)

    فيروس ووهان: ما هي القطاعات الاقتصادية الأكثر تأثراً؟

    هوندا تبقى حذرة

    شركة إنتاج السيارات اليابانية هوندا تُبقي على مصانعها الثلاثة المسيرة مع المنتج الصيني Dongfeng في ووهان مغلقة لوقت طويل. فالعمل سيتوقف على الأقل حتى 13 من فبراير/ شباط الجاري 2020، كما قال متحدث. ولا يُعرف ما إذا كان الانتاج سينطلق من جديد، ويتم الالتزام بتعليمات السلطات المحلية.

  • China Shanghai Automesse 2019 (Reuters/Aly Song)

    فيروس ووهان: ما هي القطاعات الاقتصادية الأكثر تأثراً؟

    نقص الإمدادات

    الفيروس يتطور إلى مشكلة بالنسبة إلى سلسلات الإمداد العالمية. وصناعة السيارات مثال جيد على ذلك. فشركة هيونداي الكورية الجنوبية ستعلق إنتاجها المحلي في هذا الأسبوع. والسبب نقصان قطع غيار تأتي في العادة من الصين. ويتوقع محللون أن تطال مثل هذه المشاكل الكثير من الشركات.

  • Messe Frankfurt Ambiente - Polnisches Designstudio Tre Product (Dagmara Jakubczak)

    فيروس ووهان: ما هي القطاعات الاقتصادية الأكثر تأثراً؟

    الصينيون يغيبون

    وحتى في المانيا يظهر بعض التقييد، فبسبب خطر العدوى يُتوقع وصول عدد أقل من الزوار إلى معرض المواد الاستهلاكية في فرانكفورت Ambiente. وهذا يُستنتج من تراجع السفريات المحجوزة من الصين، كما قال متحدث باسم شركة المعرض. وشركة لوفتهانزا وخطوط جوية أخرى قطعت اتصالاتها مع الصين.

  • Frankfurt Flughafen Quarantänehalle für Corona-Evakuierte (Getty Images/AFP/Y. Schreiber)

    فيروس ووهان: ما هي القطاعات الاقتصادية الأكثر تأثراً؟

    المهم هو الاستعداد

    وفي مطار فرانكفورت أُقيم مركز للحجز الصحي للذين تم إجلاؤهم من منطقة كورونا. وغالبية الركاب من الصين تصل إلى ألمانيا في العادة عبر فرانكفورت ( في 2018 فاق عددهم مليون شخص) وأهم المطارات الصينية للخطوط القائمة مع ألمانيا هي مطارات بكين وشنغهاي وهونغ كونغ. ورحلات مباشرة من وإلى ووهان لم تحصل. ديرك كاوفمان+ وكالات


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