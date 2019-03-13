 أزمة في إسرائيل: نتنياهو يطالب بانتخابات إعادة بينه وبين غانتس | أخبار | DW | 07.12.2019

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أخبار

أزمة في إسرائيل: نتنياهو يطالب بانتخابات إعادة بينه وبين غانتس

طالب بنيامين نتنياهو رئيس بإجراء جولة انتخابات إعادة بينه وبين متحديه بيني غانتس، زعيم حزب أزرق أبيض. وتسبب المأزق السياسي بين معسكر اليمين الديني ومعسكر يسار الوسط في عدم القدرة على تشكيل حكومة بالبلاد حتى الآن.

Israel Gedenkveranstaltung Schimon Peres (picture-alliance/Photoshot)

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو (يسار) والرئيس الإسرائيلي روفين ريفلين (وسط) وزعيم الحزب الأزرق والأبيض بيني غانتز

طالب بنيامين نتنياهو، رئيس الوزراء اليميني المحافظ في إسرائيل المنتهية ولايته،  بإجراء جولة انتخابات إعادة بينه وبين متحديه بيني غانتس، من تحالف أزرق - أبيض على خلفية المأزق السياسي الذي تمر به إسرائيل.

وكتب نتنياهو مساء اليوم السبت (السابع من ديسمبر/كانون الأول 2019) على صفحته بموقع فيسبوك: "إذا كان تحالف أزرق أبيض لا يوافق على تكوين ائتلاف كبير فليسمح للمواطنين الإسرائيليين بأن يختاروا رئيساً للوزراء بصورة مباشرة: إما نتنياهو أو غانتس".

وجرت في إسرائيل هذا العام انتخابات برلمانية مرتين إلا أنها لم تسفر عن تجاوز المأزق السياسي بين معسكر اليمين الديني ومعسكر يسار الوسط ما أدى إلى عدم القدرة على

مختارات

رفض رئيس الوزراء المنتهية ولايته بنيامين نتنياهو التهم الموجهة إليه ووصفها بـ"المفبركة". واتهم نتنياهو في خطاب وصف بـ "الهجومي" القضاء الإسرائيلي بتنفيذ "انقلاب سياسي"، مؤكدا استمراره "بقيادة الدولة رغم لائحة الاتهام". (21.11.2019)

في الشهر الماضي وجه المدعي العام الإسرائيلي لائحة اتهام ضد رئيس الوزراء نتنياهو تتضمّن جرائم الرشوة والاحتيال وخيانة الأمانة. اليوم يجري الحديث عن توجيه اتهامات ضد أشخاص مقربين من نتنياهو فيما يتعلق بصفقة غواصات ألمانية. (05.12.2019)

تشكيل حكومة بالبلاد حتى الآن. ولم تنجح حتى الآن المفاوضات الرامية لتشكيل ائتلاف موسع  بين الليكود وحزب أزرق أبيض.

وتنتهي يوم الأربعاء المقبل آخر مهلة يمكن فيها تحاشي إجراء انتخابات برلمانية للمرة الثالثة في إسرائيل هذا العام. وكانت وزارة العدل أعلنت الشهر الماضي أن رفع دعوى قضائية ضد بنيامين نتنياهو (70 عاماً) بتهمة الغش والاختلاس وتلقي رشى صار أمراً واجباً.

وهذه هي المرة الأولى في تاريخ إسرائيل التي تقام فيها دعوى ضد رئيس وزراء لها وهو في الحكم. ووصف نتنياهو ذلك بأنه محاولة انقلاب عليه وانتقد القضاء الإسرائيلي بأشد العبارات.

ويتهم زعماء المعارضة رئيس الوزراء بأنه يدفع البلاد إلى حرب أهلية.

ويصر حزب الليكود على الإبقاء على نتنياهو كرئيس للوزراء في إطار حكومة وحدة وطنية، بينما يرفض غانتس تشكيل ائتلاف يرأسه نتنياهو بسبب اتهامات الفساد الموجهة إليه.

ع.ح./ص.ش. (د ب أ)

  • Israel Wahlen Arabische Liste (Reuters/A. Awad)

    بالصور: القائمة العربية المشتركة... ثالث أقوى حزب في إسرائيل

    وجوه القائمة العربية المشتركة

    حصلت القائمة العربية المشتركة على 13 مقعداً في انتخابات الكنيست الإسرائيلي عام 2019، مما يجعلها ثالث أقوى حزب إسرائيلي، وعكفت على ما أسمته بـ"إسقاط" نتنياهو من خلال دعم رئيس الأركان السابق للجيش بيني غاتنس لتشكيل حكومة ائتلاف إسرائيلية. رشحت القائمة 16 عضواً من أبرزهم، أيمن عودة، وأحمد الطيبي، ومنصور عباس، وعايدة توما، ويوسف العطاونة.

  • Israel - Ex-Gerneralstabchef Benny Gantz (Reuters/N. Elias)

    بالصور: القائمة العربية المشتركة... ثالث أقوى حزب في إسرائيل

    جدل بشأن دعم غانتس

    اثارت خطوة القائمة لدعم غانتس آراء الأوساط العربية في إسرائيل، بين الرافض والمؤيد، إذ أكدت عضو الكنيست العربي حنين الزعبي نبذها هذه الخطوة، فيما أصدر التجمع الوطني الديموقراطي بياناً أجمعوا فيه على رفض التوصية على غانتس.

  • Arabische Liste empfiehlt Gantz als Israels Premier | Aiman Odeh (Reuters/M. Kahana)

    بالصور: القائمة العربية المشتركة... ثالث أقوى حزب في إسرائيل

    تأسيس القائمة العربية المشتركة

    تشكلت القائمة العربية المشتركة في 23 يناير/ كانون الثاني عام 2015، وتضم أربعة أحزاب: الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة (التحالف العربي- اليهودي، وجهات يسارية أخرى) والقائمة العربية الموحدة (الحركة الإسلامية الشق الجنوبي) والتجمع الوطني الديمقراطي والحركة العربية للتغيير بقيادة النائب أحمد الطيبي.

  • Avigdor Lieberman - Yisrael Beitenu Partei (Reuters/O. Ben)

    بالصور: القائمة العربية المشتركة... ثالث أقوى حزب في إسرائيل

    رداً على ليبرمان

    نشأت القائمة العربية المشتركة رداً على رفع نسبة الحسم داخل الكنيست الإسرائيلي من 2% إلى 3.25%، وهي الحد الأدنى من نسبة الأصوات التي تضمن دخول الحزب إلى الكنيست، وذلك بناء على تعديل قانوني بادر إليه النائب اليميني أفيغدور ليبرمان، للحد من المشاركة العربية في الكنيست.

  • Arabische Liste empfiehlt Gantz als Israels Premier | Reuven Rivlin und Aiman Odeh (Reuters/M. Kahana)

    بالصور: القائمة العربية المشتركة... ثالث أقوى حزب في إسرائيل

    البرنامج السياسي

    يتمحور برنامج القائمة السياسي حول استئناف العملية السلمية بين إسرائيل والفلسطينيين، وتحسين أوضاع المجتمع العربي في إسرائيل، ومحاربة الجريمة فيه، وتخصيص ميزانيات أكبر للسلطات المحلية العربية، وزيادة عدد تصاريح البناء في البلدات العربية.قيادة القائمة في لقاء مع الرئيس الإسرائيلي ريفلين.

  • Symbolbild: Präsidentschaftswahlen in Israel 2019 (Getty Images/A. Levy)

    بالصور: القائمة العربية المشتركة... ثالث أقوى حزب في إسرائيل

    ارتفاع عدد الناخبين العرب

    يشكل العرب في إسرائيل ما نسبته 21% من السكان، وبلغت نسبة مشاركتهم خلال انتخابات الكنيست الأخيرة 59%، بارتفاع 10% عن انتخابات أبريل/نيسان، ودعم 81% منهم القائمة المشتركة، بحصولها على 433 ألف صوتاً، في حين صوّت 18% منهم لأحزاب أخرى.

  • Azmi Bishara (dpa)

    بالصور: القائمة العربية المشتركة... ثالث أقوى حزب في إسرائيل

    المشاركة العربية التاريخية

    ضم الكنيست تاريخياً 77 عضواً من العرب، أبرزهم الشاعر توفيق زياد، والأديب إيميل حبيبي، والمفكر عزمي بشارة. وكانت أول تجربة عربية في الكنيست لعبد العزيز الزعبي. فهل ستصبح القائمة العربية المشتركة أكثر تأثيراً في المشهد السياسي الإسرائيلي حالياً؟


مختارات

بالصور: القائمة العربية المشتركة... ثالث أقوى حزب في إسرائيل

حصلت القائمة العربية المشتركة على 13 مقعداً في انتخابات الكنيست الإسرائيلي، وتواجه انتقادات لدعمها وزير أركان الجيش الإسرائيلي غانتس. فما هي القائمة العربية؟ وكيف تشكلت؟ وكيف تساهم في السياسية الإسرائيلية؟ (23.09.2019)  

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