أزمة بعد أخرى في لبنان ـ تفشي الكوليرا سيما بين اللاجئين السوريين

أكد وزير الصحة العامة في حكومة تصريف الأعمال الدكتور فراس الأبيض، اليوم الجمعة (21 اكتوبر/تشرين الأول 2022)، أن الجهود التي تبذلها وزارة الصحة اللبنانية لمواجهة انتشار وباء الكوليرا في البلاد كبيرة جداً، مشيراً إلى تلقي بيروت وعداً بتأمين اللقاح المضاد للكوليرا، خلال فترة أسبوع إلى عشرة أيام. "إضافة إلى أننا نعمل على تأمين كمية كبيرة من خلال منظمة الصحة العالمية، وهي حوالي 600 ألف جرعة على الاقل لاستعمالها إن كان من قبل النازحين او اللبنانيين".

جاء تصريح الأبيض بعد لقائه الرئيس اللبناني ميشال عون الذي استقبله قبل ظهر اليوم في قصر بعبدا، حيث أطلع وزير الصحة اللبناني الرئيس عون "على الإجراءات المتخذة من قبل وزارة الصحة اللبنانية بالتعاون مع الوزارات الأخرى والمنظمات الدولية لمواجهة وباء الكوليرا"، بحسب بيان صادر عن رئاسة الجمهورية اللبنانية.

وكان لبنان قد رصد أول إصابة بالكوليرا مطلع أكتوبر/ تشرين الأول، في أول عودة لظهور مرض البكتيري في 30 عاماً. وسجل حتى الآن ما لا يقل عن 220 حالة إصابة وخمس وفيات.

ولفت وزير الصحة اللبناني إلى أن "السبب الرئيسي لانتشار الكوليرا في لبنان هو تلوث بعض مصادر المياه نتيجة توقف محطات الضخ والتكرير عن العمل بسبب انقطاع التيار الكهربائي، كما اعتماد البعض على ري المزروعات بمياه ملوّثة".

وأشار إلى أن "البعض يستعمل مياه الصرف الصحي لري المزروعات، وفي حال كانت هذه المياه ملوثة، تصبح هذه المزروعات ملوثة، خصوصاً الورقيات منها، مثل الخس والبقدونس والنعنع التي من الصعب تنظيفها وتعقيمها. ونحن نعمل على معالجة هذا الموضوع بالتعاون مع وزارة الزراعة".

تحذيرات أممية من خطورة تفشي الكوليرا في سوريا

ومعاناة اللاجئين تتفاقم

ويعاني اللاجئون السوريون من تفشي المرض في مخيمات النزوح في لبنان، الذي يرزح بالفعل تحت وطأة انهيار اقتصادي يقوض القدرة على الحصول على المياه النظيفة ويثقل كاهل المستشفيات.

وبحسب وزير الصحة فراس الأبيض فإن معظم حالات الكوليرا هي في المخيمات، التي يسكنها نحو مليون سوري لجأوا إلى لبنان على مدار العقد الماضي هرباً من الصراع في وطنهم.

وتقول منظمة الصحة العالمية إن مخيمات اللاجئين "بيئة مثالية معرضة للخطر"، بالنظر إلى عدم توفر المياه النظيفة ولا الصرف الصحي.



يذكر أن لبنان سجل في الخامس من أكتوبر/ تشرين الأول الحالي أول إصابة بالكوليرا في محافظة عكار شمال لبنان، وهي الإصابة الأولى في لبنان منذ 1993، تاريخ آخر تفش للكوليرا.

ووفقاً لمنظمة الصحة العالمية، فإن لبنان هو الحلقة الأحدث ضمن سلسلة من تفشي المرض بدأت في أفغانستان في يونيو/حزيران، ثم امتدت إلى باكستان وإيران والعراق وسوريا.

وفي سوريا نفسها تم تسجيل أكثر من 13 ألف حالة مشتبه بها، و60 وفاة حسبما ذكر مكتب منظمة أطباء بلا حدود في سوريا.

وينتقل مرض الكوليرا عادة من خلال المياه أو الطعام أو مياه الصرف الصحي الملوثة. ويمكن أن يسبب إسهالاً وجفافاً شديدين، مما قد يؤدي إلى الوفاة إذا لم يحدث تدخل علاجي.

ع.ح./ع.ج.م. (رويترز، د ب ا)