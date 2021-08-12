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أزمة اليورو

الأزمة في أوروبا لم تعد حادة، لكن الأسوأ من ذلك أنها أصبحت مزمنة. منطقة اليورو باستثناء ألمانيا تعاني الركود حاليا. كما تعاني من ارتفاع مستويات الدين الحكومي ومعدلات البطالة.

أزمة منطقة اليورو هي نتيجة مباشرة للأزمة المالية العالمية التي اندلعت في عام 2008 مع انهيار بنك ليمان براذرز. بدأت الأزمة في دول جنوب المنطقة كالبرتغال واليونان وقبرص قبل أن تشمل أسبانيا وإيطاليا بشكل أقل حدة. ورغم مرور سنوات على اندلاع الأزمة والحلول التي أدت إلى إنقاذ الدول التي كانت ضحيتها وخاصة اليونان والبرتغال، فإن شبحها ما يزال قائما.

Mauricio Macri (l-r), Präsident von Argentinien, Bundeskanzlerin Angela Merkel und Chinas Staats- und Parteichef Xi Jinping, aufgenommen am 07.07.2017 beim Familienfototermin in Hamburg beim G20-Gipfel. Am 07. und 08. Juli kommen in der Hansestadt die Regierungschefs der führenden Industrienationen zum G20-Gipfel zusammen. Foto: Christian Charisius/dpa | Verwendung weltweit

مستشارة الأزمات.. ميركل تضع بصمتها على السياسة الخارجية لألمانيا 12.08.2021

خلال 16 عاماً من عملها كمستشارة لألمانيا، تركت أنغيلا ميركل بصمة مؤثرة في السياسة الخارجية للبلاد. ورغم أنها ساهمت في تنامي الدور الألماني في العالم، إلا أنها واجهت تحديات عالمية كبيرة. لمحة عن السياسة الخارجية لميركل.
24.04.2016+++ HANOVER, April 24, 2016 (Xinhua) -- German Chancellor Angela Merkel(L) and U.S. President Barack Obama attend the opening ceremony of 2016 Hanover Industrial Trade Fair in Hanover, Germany, on April 24, 2016. +++ (C) picture-alliance/Zuma Press/Xinhua/Luo Huanhuan

العلاقات الألمانية الأمريكية ـ ارتباط استراتيجي عقلاني 25.04.2016

تعد علاقة الرئيس الأمريكي باراك أوباما بالمستشارة الألمانية أنغيلا ميركل علاقة جيدة مبنية على مصالح مشتركة، غير أن العلاقة بينهما لم تكن مستقرة على الدوام بل شهدت محطات من التوتر، ولاسيما عند اندلاع أزمة اليورو.
13.05.2015+++ German Chancellor Angela Merkel speaks during a news conference at the end of a euro zone leaders summit in Brussels, Belgium, July 13, 2015. Euro zone leaders agreed on a roadmap to a possible third bailout for near-bankrupt Greece, but Athens must enact key reforms this week before they will start talks on a financial rescue to keep it in the European currency area. REUTERS/Philippe Wojazer

وجهة نظر: الألمان متمسكون بأوروبا 13.07.2015

تتركز الأنظار على موقف ألمانيا من أزمة اليونان هذه الأيام وتوجه إليها انتقادات كثيرة. ألمانيا تمثل التراضي والتوافق، وعليها القيام بواجباتها اتجاه التحديات الأخرى التي تواجه أوروبا، كما يرى كريستوف شتراك.
Griechenland Demonstration in Athen

اليونان - أزمة خانقة وفقر مدقع ...وأمل في غد أفضل 13.07.2015

بعد كر وفر ومفاوضات تلو الأخرى، توصلت الحكومة اليونانية إلى اتفاق مع دائنيها يقيها شر الخروج من منطقة اليورو و من إعلان الإفلاس مقابل المضي في "طريق طويل وصعب" من الإصلاحات. اليونانيون سئموا التقشف، فهل من أمل؟
FRANKFURT AM MAIN, GERMANY - JUNE 21: A Euro logo stands in front of the headquarters of the European Central Bank (ECB) on June 21, 2011 in Frankfurt am Main, Germany. Eurozone finance ministers are currently seeking to find a solution to Greece's pressing debt problems, including the prospect of the country's inability to meet its financial obligations unless it gets a fresh, multi-billion Euro loan by July 1. Greece's increasing tilt towards bankruptcy is rattling worldwide financial markets, and leading economists warn that bankruptcy would endanger the stability of the Euro and have dire global consequences. (Photo by Ralph Orlowski/Getty Images)

تقارير: المركزي الأوروبي يستعد لخروج اليونان من منطقة اليورو 20.02.2015

كشفت تقارير إعلامية أن البنك المركزي الأوروبي يستعد لاحتمال خروج اليونان من منطقة اليورو وقد جهز خطط طوارئ لمواجهة مثل هذا السيناريو. يأتي ذلك فيما تتفاوض أثينا مع الشركاء الأوربيين لتمديد فترة القروض الممنوحة لها.
ARCHIV - ILLUSTRATION - Eine 1-Euro-Münze liegt am 06.05.2010 vor der DAX-Kurve an der Börse in Frankfurt. Foto: Boris Roessler dpa (zu dpa «Das Statistische Bundesamt gibt die Inflationsrate für Juni 2014 bekannt (endgültiges Ergebnis).» vom 11.07.2014) +++(c) dpa - Bildfunk+++

ضعف اليورو: فرصة لاقتصاديات أوروبا أم مخاطرة؟ 06.01.2015

انخفاض سعر اليورو يسعد المصدرين الأوروبيين ومحافظي البنوك المركزية في أوروبا، ويضر بالمستوردين ومن يذهب للسياحة خارج القارة. اليورو الضعيف يمكن أن ينعش الاقتصاد الأوروبي لكنه يحمل كذلك مخاطر في طياته.
epa02664795 Protestors chant slogans over the growing unemployment and the government's austerity measures during a demonstration by the young workers in downtown Lisbon Portugal on 01 April 2011. EPA/JOSE GOULAO

هل تنهار منطقة اليورو أمام الأزمة الاقتصادية؟ 18.10.2014

تشير أسعار أسهم منخفضة وتفاقم الوضع الاقتصادي وتزايد نسبة البطالة إلى أن أوربا لا تزال في أزمة. ومن المحتمل في حالة عدم اتخاذ إجراءات مضادة مناسبة أن يصبح وجود منطقة اليورو مهددا.
Das Bild zeigt ein Baustellenschild und Kräne vor dem Gebäude des Europäischen Rates in Brüssel, Rue de la Loi. In dem Gebäude finden die Gipfeltreffen der EU statt. (Foto: DW/ Bernd Riegert)

الاهتمامات المركزية للاتحاد الأوروبي لعام 2014 23.12.2013

رغم تأكيد الخبراء على أن الاتحاد الأوروبي نجح في تجاوز أزمة اليورو، إلا أنه لم يبرأ تماماً منها بعد، فلا زال الطريق أمامه في عام 2014 طويلاً.
Bayerns Finanzminister Markus Söder (CSU, l-r), der Präsident des Europäischen Parlaments, Martin Schulz (SPD) und der Vorsitzende der CDU/CSU-Gruppe im Europäischen Parlament, Herbert Reul, geben am 30.10.2013 im Willy-Brandt-Haus in Berlin eine Pressekonferenz. Spitzenvertreter von CDU, CSU und SPD trafen sich zu weiteren Koalitionsverhandlungen nach der Bundestagswahl 2013 in der Parteizentrale der Sozialdemokraten. Foto: Maurizio Gambarini/dpa

محادثات تشكيل الائتلاف الحكومي تتناول السياسة الأوروبية 30.10.2013

مباحثات الائتلاف الحكومي في مقر الحزب الإشتراكي في برلين تطرقت إلى مواضيع تناولها الحزبان في البرنامج الإنتخابي وخصوصا السياسة الأوروبية. الحزبان يسعيان إلى إشراك المصارف في تكاليف أزمة اليورو عبر فرض الضرائب على الأعمال المصرفية.
Thousands of bank employees protest outside the Finance Ministry in Nicosia March 23, 2013. Cyprus said on Saturday it would tax big savers at its largest bank in a dramatic U-turn as it raced to satisfy European partners and seal an 11th-hour bailout deal to avert financial collapse. REUTERS/Yannis Behrakis (CYPRUS - Tags: BUSINESS POLITICS CIVIL UNREST)

اجتماع في بروكسل لمناقشة "الفرصة الأخيرة" لقبرص 24.03.2013

يشارك الرئيس القبرصي في اجتماع الفرصة الأخيرة ببروكسل مع الجهات الأوربية الدائنة لإيجاد حل لأزمة البنوك القبرصية. وذلك عشية انتهاء المهلة التي حددها البنك المركزي الأوروبي لإمداد مصارف الجزيرة المهددة بالإفلاس بالسيولة.
epa03632216 Protestors are seen during the rally against a tax levy on deposits, in front of the Cyprus parliament in Nicosia, Cyprus, 19 March 2013. The parliament in Cyprus Tuesday rejected the proposed tax on bank deposits, with 36 of 56 deputies voting against the measure while 19 abstained. EPA/FILIP SINGER

موسكو تخذل قبرص وبرلين تحذرها من نقاذ صبر الشركاء 22.03.2013

في اجتماع طارئ للكتلة البرلمانية للتحالف المسيحي في البرلمان الألماني حذرت المستشارة ميركل قبرص من استنفاد صبر شركاء مجموعة اليورو في الخلاف حول برنامج الإنقاذ. وروسيا تعلن أنها "غير مهتمة" بتقدم المساعدة للجزيرة.
NICOSIA, March 20, 2013 (Xinhua) -- Cyprus's President Nicoos Anastasiades (C) holds a meeting in the capital of Nicosia on March 20, 2013, after Cyprus's parliament vetoed government plan of deposit tax on Tuesday as it was seeking 10 billion Euros from the Eurogroup and the International Monetary Fund. (Xinhua) XINHUA /LANDOV

البنك المركزي الأوروبي يمهل قبرص أياما لتحقيق شروط حزمة الإنقاذ 21.03.2013

أمهل البنك المركزي الأوروبي قبرص إلى الاثنين لتزويد مصاريفها بالسيولة للطوارئ إلى حين إيجاد برنامج أوروبي ودولي لضمان القدرة على السداد. وروسيا تعلق مساعدتها لقبرص تقبا لخطط الاتحاد الأوروبي لحل أزمة مصاريفها.
ARCHIV - Zwei Ingenieure arbeiten am 20.05.2011 im Flugmotorenwerk in Ludwigsfelde an einer Flugzeugturbine. Der Hauptstadtflughafen soll 40.000 neue Arbeitsplätze bringen - werben die Bauherren. Doch noch ist das Wachstum zaghaft. Alle Augen richten sich nun auf den Starttermin im Juni. MTU in Ludwigsfelde ist einer der Unternehmen im Umfeld des Flughafens. Foto: Robert Schlesinger dpa/lbn (zu lbn vom 22.10.2011) +++(c) dpa - Bildfunk+++

الاقتصاد الألماني لم ينج تماماً من تداعيات أزمة اليورو 15.01.2013

تباطأ نمو الناتج المحلي الإجمالي بشكل حاد خلال العام الماضي في مؤشر على تأثر أكبر اقتصاد في أوروبا بأزمة اليورو، فيما توقعت الحكومة الألمانية زيادة النمو الاقتصادي خلال العام الجاري بنسبة ضئيلة.
Irish Prime Minister Enda Kenny speaks during a press conference with European Commission President following their working session on October 3, 2012 at the EU Headquarters in Brussels. Ireland will take the next turn over EU presidency. AFP PHOTO / GEORGES GOBET (Photo credit should read GEORGES GOBET/AFP/GettyImages)

إيرلندا تتعهد بحل أزمة اليورو خلال رئاستها للاتحاد الأوربي 01.01.2013

تتولى إيرلندا بداية من اليوم الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي والتي تستمر لمدة ستة أشهر. ورئيس الوزراء الإيرلندي يتعهد بالعمل على إيجاد حلول لأزمة الديون التي يعاني منها عدد من الدول الأوروبية ومن بينها إيرلندا نفسها.
Berlin/ Achtung Redaktionen: Die Bilder sind freigegeben fuer die Montagsausgaben (31.12.12) der Zeitungen! Fuer Online-Verwendung gilt die Sperrfrist 31.12.12, 0:01 Uhr!!! +++ Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) gestikuliert am Sonntag (30.12.12) im Bundeskanzleramt in Berlin nach der Aufzeichnung ihrer Neujahrsansprache. (zu dapd-Text)

ميركل تدعو الألمان لإستقبال العام الجديد بتفاؤل حذر 31.12.2012

دعت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل في كلمتها بمناسبة العام الجديد إلى الصبر والتفاؤل، وخصوصا في التعامل مع الأزمة المالية. المستشارة الألمانية أظهرت تفاؤلا حذرا وطالبت المواطنين بالتمسك بالقيم والفضائل الألمانية.
German Finance Minister Wolfgang Schauble talks to the media at the end of the ECOFIN meeting in Nicosia, on Saturday, Sept. 15, 2012. The creation of a banking union topped the agenda at an informal meeting of European finance ministers in the Cypriot capital. (AP Photo/Dimitri Messinis)

وزير المالية الألماني: تجاوزنا الأسوأ في أزمة اليورو 29.12.2012

وزير المالية الألماني يبدو واثقاً من الأداء الاقتصادي لبلاده في العام المقبل، رغم الأزمة المالية التي تعصف بمنطقة اليورو، متوقعاً ارتفاع الأجور في ألمانيا ولكنه شدد على أن يكون ذلك "بشكل معتدل".
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