 أزمة الوقود بلبنان ـ مصائب قوم عند تجار ″السوق السوداء″ فوائد! | ثقافة ومجتمع| قضايا مجتمعية من عمق ألمانيا والعالم العربي | DW | 09.09.2021

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ثقافة ومجتمع

أزمة الوقود بلبنان ـ مصائب قوم عند تجار "السوق السوداء" فوائد!

في ظل أزمة الوقود الخانقة باتت الطوابير الطويلة أمام محطات الوقود بلبنان معاناة للبعض لكن مصدر رزق للبعض الآخر، الذين يبيعون الوقود المدعوم في "السوق السوداء". DW عربية استقصت الأمر ودخلت إلى بيت أحد تجار السوق السوداء.

بيع البنزين والمازوت في السوق السوداء بلبنان - صورة بتاريخ 14 أغسطس/ آب 2021

ازداد الطلب على مادتيّ البنزين والمازوت في السوق المحلية مع تقليل مستوى الاستيراد من الخارج بسبب شحّ الاعتمادات

يطلقون عليه تندرا "كورال"، يرسلون إليك رقمه مسجلاً تحت هذا الإسم، وهو لقبٌ بدأ يلتصق به ويعجبه، كما يقول في حوار لـ DW عربية واسمه الحقيقي محمد. لكن عمله في  بيع غالونات البنزين  في السوق السوداء حوّله إلى "كورال" وهو اسم إحدى شركات توزيع المحروقات في لبنان. و"كورال" يعيش في ضاحية بيروت الجنوبية، في بيت متواضع، لكنه مضاء على عكس بيوت كثيرة تغرق في العتمة بعد عجز الدولة عن تأمين الكهرباء إلى منازل اللبنانيين بسبب نقص الاعتمادات وتهالك معامل الإنتاج وارتفاع كلفة صيانتها بعد انهيار العملة اللبنانية أمام الدولار.

مختارات

يمسك "كورال" آلة التحكم بالمكيف عن بعد ويشغّله، ويقول: "لو أنني لا أعمل في بيع البنزين في السوق السوداء لما كان بإمكاني أن أشغّل المكيف ولا أن أضيء منزل أهلي". وصلت فاتورة اشتراك مولّد الكهرباء في لبنان، مع شبه انقطاع تام لـ"كهرباء الدولة"، إلى ما يزيد على مليون ليرة لبنانية لكل 5 أمبير. هذا مبلغ هائل ما كان يمكن لـ"كورال" تأمينه حين كان يعمل سائق أجرة.

في الفترة ما قبل بروز هذه "الفرصة" للعمل في السوق السوداء، كان محمد يعمل على سيارته العمومية، ينقل الركّاب. وما يحصّله يومياً لا يتخطى مئة ألف ليرة لبنانية. أي أن مدخوله الشهري لو عمل لثلاثين يوماً متواصلاً من دون عطلة، لن يزيد على ثلاثة ملايين ليرة، وهي تعادل اليوم حوالي 150 دولاراً بحسب سعر صرف السوق السوداء. سيكون عليه أن يدفع أكثر من ثلث مدخوله لتأمين خمسة أمبيرات من المولد لمنزله الذي يعيش فيه مع امه وأبيه وأخويه الصغيرين.

تجارة مربحة غير شرعية

فُتحت أبواب السوق السوداء على مصراعيها أمام "كورال"، فقد ازداد الطلب على مادتيّ البنزين والمازوت في السوق المحلية مع تقليل مستوى الاستيراد من الخارج بسبب شحّ الاعتمادات التي يخصصها مصرف لبنان لدعم استيراد المحروقات. وانتبه مع كثيرين غيره ممن يعملون في مهن حرة، أو العاطلين من العمل، إلى تجارة مربحة في السوق السوداء، تقتضي بشراء  المحروقات عن المحطات  بالسعر الرسمي (بلغ حتى كتابة هذه السطور 130 ألف ليرة لبنانية لصفيحة البنزين وحوالي 100 الف ليرة لصفيحة المازوت)، وبيعها بالسوق السوداء لأشخاص لديهم قدرة شرائية عالية، بأسعار تزيد على 600 ألف ليرة لصفيحة البنزين.

هكذا ترك محمد عمله كسائق أجرة، وتحوّل إلى "كورال" الذي يستخدم سيارة الأجرة خاصته لملأ خزانها بالوقود بعد انتظار ساعات في الطابور، ثم إفراغ الخزان بـ "غالونات" سعة 10 ليترات، وبيع الغالون الواحد في السوق السوداء بمعدل 300 ألف ليرة، وأحياناً أكثر.

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مسائية DW: تفاقم الفقر في لبنان.. بحث عن حلول أحلاها مر؟

يقول محمد إنه يرافق صديقه الذي يعمل على حافلة "فان" لنقل الركاب، إلى طوابير البنزين حيث يمضيان النهار لملئ خزانيهما. ثم يفرغان الحمولة في غالونات ويبيعانها في السوق السوداء. لا يقل ما يجنيانه يومياً عن مليون وخمسمئة ألف ليرة لبنانية؛ أي 15 ضعف ما كان يجنيه محمد يومياً من عمله كسائق أجرة: "أحياناً تصل يوميتي إلى ما يزيد على مليونيّ ليرة لأنني أحيانا أبيع غالون البنزين بأكثر من 400 ألف ليرة لبعض المضطرين"، يقول.

في بعض الأحيان ينجح "كورال" في ملئ خزان سيارته مرتين في اليوم الواحد، ما يضاعف مدخوله اليومي إلى ما يزيد على ثلاثة ملايين ليرة، أي مئة وخمسين دولاراً، كان يحصل من عمل شهر كامل كسائق أجرة.

لكن ألا يخشى "كورال" من توقيفه من قبل القوى الأمنية وسجنه بسبب عمله هذا؟ يجيب كاشفاً أنّ صديقه استدعي من قبل فرع المعلومات للتحقيق، لكن هو يبدو أنه لا يزال حتى الآن خارج الشبهات، ويضيف "اذا جرى توقيفي سأقول للقاضي أن يضع نفسه مكاني. كيف يستطيع النظر في عينيّ أمي التي تحتاج إلى دواء لا أستطيع شراءه؟ أنا لا أؤذي أحداً بعملي هذا. أشتري وأبيع وأربح. هذا كل ما في الأمر".

السوق السوداء للبنزين والمازوت في لبنان - صورة بتاريخ 14 أغسطس/ آب 2021

ساعات الانتظار في الطوابير أمام محطات الوقود بلبنان قد تمتد لنهار بطوله

مؤشّرات مقلقة

ما يراه "كورال" نعمة، يُقلق بشكل كبير الخبير القانوني الدولي في  الشؤون الاقتصاديةعلي زبيب، خصوصاً أن كثيرين مثل "كورال"، يعرفهم زبيب عن قرب، تركوا أعمالهم ويتفرغون للعمل في السوق السوداء. وبعضهم، أنهى أعمالا كانت تعتاش منها عائلات، لأجل التفرّغ للتربّح من بيع البنزين في السوق السوداء. يقول زبيب لـDW  عربية إن حلّاقا، أقفل صالون الحلاقة، وصرف موظفين، مع أنه كان يؤمن له ما يعادل 750 الف ليرة يومياً، لأنه وجد أن العمل في تعبئة البنزين وبيعه يؤمن له أضعاف ما كان يجنيه. وهكذا، بسبب مغريات سوق المحروقات السوداء، وجد شخصان نفسيهما بلا عمل.

كما يضرب زبيب مثلاً آخر عن موظف رسمي استقال من وظيفته تماماً للعمل في السوق السوداء، وهذا الشخص سيجد نفسه من دون عمل تماماً، بعد انتفاء الحاجة إلى سوق سوداء للبنزين بعد رفع الدعم عن المحروقات. وسنكون بحسب زبيب أمام كارثة اجتماعية بعد رفع الدعم مع اعتياد كثيرين على بحبوحة السوق السوداء، وما سيترتب على غيابها من أزمات معيشية جديدة، وارتفاع في نسب البطالة، وازدياد في جرائم السرقة والنشل.

عضو نقابة أصحاب المحطات في لبنان جورج براكس يقول إن  طوابير البنزين أمام المحطات  تنقسم إلى ثلاث فئات: "فئة تشتري البنزين للإستخدام الشخصي اليومي في سياراتها، وفئة ثانية تقوم بتعبئة خزانتها وإفراغها لاحقاً في غالونات أو مستوعبات للتخزين، وهذه الفئة لا تبيع البنزين في السوق السوداء بل تخزنه خوفاً من انقطاعه في المستقبل".

السوق السوداء للبنزين والمازوت في لبنان - صورة بتاريخ 14 أغسطس/ آب 2021

يفرغ المتاجرون في السوق السوداء خزانات سيارتهم إلى "غالونات" سعة 10 ليترات، لبيع الغالون الواحد في السوق السوداء بمعدل 300 الف ليرة

أما الفئة الثالثة، فتشكّل، بحسب براكس، أكثر من نصف سيارات الطوابير، وتقوم بتعبئة البنزين لنقله الى غالونات وبيعه في السوق السوداء. ومعظم هؤلاء، يقول براكس، يبيعون البنزين إلى القادرين على الدفع، خصوصاً المغتربين اللبنانيين الذين يزورون لبنان صيفاً، ومن يتلقون رواتب بالدولار من العاملين في جمعيات المجتمع المدني والشركات العالمية والإعلاميين ومنظمات الإغاثة وسواها. وهؤلاء لا يسألون عن السعر لأنهم يحتاجون إلى البنزين بشدّة لتنقلاتهم، ويمتلكون الدولار لدفع ثمنه. ويكشف براكس عن وجود خدمة "ديليفري" لدى بائعي البنزين في السوق السوداء، إذ يؤمنون غالونات البنزين إلى زبائنهم من المصطافين في المناطق البعيدة عن العاصمة بيروت.

لكن ما لحل؟

الحل لمسألة السوق السوداء المتعلقة بالمحروقات لن يكون إلا برفع الدعم نهائياً من قبل مصرف لبنان، وهذا أمر يتفق عليه براكس مع زبيب. كلاهما يقول إن أثر رفع الدعم سيكون إيجابياً في هذا الجانب من الأزمة، مع ما قد يترتب عليه من آثار سلبية في جوانب أخرى من حياة اللبنانيين. لكن "كورال"(محمد) يتمنى ألا يُرفع الدعم، يقول ذلك بينما لا يزال يتمتّع بهواء المكيف، الذي قد يُحرم منه في حال انقطاع "رزقه" من السوق السوداء.

رامي الأمين - بيروت

  • Drusen und ihre beduinischen Verbündeten greifen die Maroniten an (1860) (picture-alliance/Design Pics)

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  • Die Französen in Syrien (picture-alliance/United Archives/TopFoto)

    لبنان 100 عام.. من طوائف الجبل إلى دولة على شفا الانهيار

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  • 73. Tag der Unabhängigkeit Libanon (picture-alliance/dpa/W. Hamzeh)

    لبنان 100 عام.. من طوائف الجبل إلى دولة على شفا الانهيار

    الميثاق الوطني

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  • Libanon Ehem. Präsident Camille Chamoun (1964) (Imago Images/United Archives International)

    لبنان 100 عام.. من طوائف الجبل إلى دولة على شفا الانهيار

    إنهاء حكم شمعون

    تحوّلت بيروت إلى مدينة تجمع الكل منذ سنوات الاستقلال، لكن اندلاع النزاع العربي-الإسرائيلى ألقى بظلاله على بلد يصارع لخلق هويته. استقبلت بيروت آلاف اللاجئين الفلسطينيين كما استقبلت مهاجرين عرب وشهدت نمواً اقتصادياً لكن في الآن ذاته ركزت قوى عربية متصارعة نفوذها داخل المدينة منذ ذلك الحين. غير أن أبرز حدث شهدته بيروت في الخمسينيات كان الانتفاضة ضد الرئيس كميل شمعون الذي كان له علاقات قوية مع الغرب.

  • Libanon Präsidentschaftswahlen | Fouad Chehab für die Republik (picture-alliance/dpa/M. Tödt)

    لبنان 100 عام.. من طوائف الجبل إلى دولة على شفا الانهيار

    العصر الشهابي

    من بين أكثر رؤساء لبنان احتراما هو فؤاد شهاب الذي حكم البلاد منذ 1958 إلى 1964 ورفض التمديد له رغم شعبيته الطاغية. تحقق في عهد شهاب الكثير من الاستقرار في البلد رغم الانتقادات الموجهة له بتقوية دور المخابرات بعد محاولة الانقلاب. جاء بعده شارل حلو الذي حاول اتباع النهج الشهابي بعدم تفضيل أيّ طرف سياسي على آخر، لكن البلد شهد في عهده عدة مشاكل اقتصادية، ما مهد الباب لسليمان إفرنجية ليخلفه.

  • Libanon Yasser Arafat in West-Beirut (1982) (picture-alliance/AP Photo/M. Raouf)

    لبنان 100 عام.. من طوائف الجبل إلى دولة على شفا الانهيار

    الحرب الأهلية تندلع

    شهد لبنان توقيع اتفاق القاهرة عام 1969 بين الفصائل الفلسطينية في مخيمات اللاجئين وبين الدولة اللبنانية حتى لا تتكرر مناوشات بين الطرفين، وبموجبه تم الاعتراف بالوجود الفلسطيني المسلح في لبنان. وقف اليسار اللبناني مع الفلسطينيين، في حين رفضهم اليمين المشكل أساساً من منظمات مارونية. ومع تعاظم النفوذ الفلسطيني تعددت الاحتكاكات مع القوى اليمينية، لتندلع رسمياً الحرب الأهلية في أبريل/ نيسان 1975.

  • Ziad Saab hat im libanesischen Bürgerkrieg gekämpft - Libanon Anfang der 1980er (Ziad Saab )

    لبنان 100 عام.. من طوائف الجبل إلى دولة على شفا الانهيار

    بيروت تشتعل

    قُسمت بيروت إلى شرقية تحت سيطرة القوات اليمينية وغربية للفلسطينيين والقوات اليسارية. زاد التناحر الطائفي بين المسلمين والمسيحيين من الحرب خاصة مع وجود اختلالات اجتماعية بينهم. زاد التدخل السوري من سعير الحرب، وكذلك فعلت إسرائيل عندما اجتاحت لبنان عام 1982 وحاصرت بيروت الغربية ما أدى إلى جلاء المسلحين الفلسطينيين، لكن الحرب لم تنته، ووقعت بعد ذلك مواجهات حتى داخل الأطراف التي كانت متحالفة.

  • Hisbollah Flagge Libanon (Getty Images/AFP/A. Amro)

    لبنان 100 عام.. من طوائف الجبل إلى دولة على شفا الانهيار

    حزب الله يخرج منتصرًا

    انتهت الحرب رسميا عام 1991 سنتين بعد توقيع اتفاق الطائف. شهدت الحرب مجازر مروعة كالكرنتينا والدامور وصبرا وشاتيلا، ووثقت الكاميرات مشاهد مرعبة كما جرى في حصار بيروت وحرب المخيمات. تقوّت لاحقا التنظيمات الشيعية، وخصوصا حزب الله المرتبط بإيران، وبقي التنظيم محافظًا على سلاحه بعد حلّ كل الميلشيات، فتراجع نفوذ التنظيمات المسلحة اليمينية واليسارية والفلسطينية، كما ضمنت سوريا استمرار حضورها في البلد.

  • Libanon Feierlichkeiten 10 Jahre nach Tod von Rafiq Hariri (picture-alliance/dpa/N. Mounzer)

    لبنان 100 عام.. من طوائف الجبل إلى دولة على شفا الانهيار

    الاغتيالات تستمر

    استقر لبنان نسبيا في التسعينيات، لكن سنوات الألفية شهدت مواجهات مسلحة بين حزب الله وإسرائيل في صيف 2006، لكن الهزة الأعنف كانت اغتيال رفيق الحريري، رئيس الوزراء السابق الذي ساهم في إعمار لبنان. كانت من نتائج الاغتيال خروج القوات السورية نتيجة ما عُرف بـ "ثورة الأرز". شهد البلد في تلك السنوات استمرار الاغتيالات السياسية التي وجهت فيها الاتهامات لدمشق كاغتيال الشيوعي جورج حاوي والصحفي سمير قصير.

  • Libanon Demonstration & Proteste in Zouk Mosbeh (Getty Images/AFP/J. Eid)

    لبنان 100 عام.. من طوائف الجبل إلى دولة على شفا الانهيار

    حراك لبنان

    لأول مرة في تاريخ البلاد، يخرج مئات الآلاف من اللبنانيين عام 2019 رفضاً لنظام المحاصصة الطائفية، مطالبين برحيل الطبقة السياسية ككل. جاءت الاحتجاجات في ظل استمرار ترّدي الوضع الاقتصادي وارتفاع نسب الفساد، ما أدى إلى استقالة حكومة سعد الحريري، وتشكيل حكومة حسان دياب التي استقالت بدورها بعد انفجار مرفأ بيروت الذي أودى بحياة ما يناهز مئتي قتيل. تقرير: إسماعيل عزام

    الكاتب: إسماعيل عزام


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