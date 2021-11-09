 أزمة المهاجرين على حدود بولندا.. نذر مواجهة بين روسيا والناتو؟ | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 10.11.2021

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أزمة المهاجرين على حدود بولندا.. نذر مواجهة بين روسيا والناتو؟

أزمة اللاجئين على حدود بولندا تدخل طورا جديدا، إذ اتخذت روسيا خطوة نادرة بإرسال قاذفتين بقدرات نووية للقيام بدورية في المجال الجوي لحليفتها بيلاروسيا. كما دعت ثلاث دول إلى اجتماع طارئ لمجلس الأمن لبحث هذه الأزمة.

منظمات إنسانية توزع مواد غذائية على المهاجرين العالقين في المنطقة الحدودية بين بولندا وبيلاروسيا.

منظمات إنسانية توزع مواد غذائية على المهاجرين العالقين في المنطقة الحدودية بين بولندا وبيلاروسيا.

طلبت إستونيا وفرنسا وإيرلندا اليوم الأربعاء (العاشر من نوفمبر/ تشرين الثاني 2021) اجتماعًا طارئًا لمجلس الأمن الدولي بشأن أزمة المهاجرين على الحدود بين بولندا وبيلاروسيا، يُفترض أن يُعقد بعد ظهر الخميس، وفق ما أفادت مصادر دبلوماسية وكالة فرانس برس.

مختارات

خصص العراق أموالا لإعادة مواطنيه العالقين في بيلاروسيا وغيرها، بينما يراقب الاتحاد الأوروبي الأوضاع في روسيا ودول عربية وأفريقية وأوروبية وآسيوية ولا تينية لتقييم "انتهاكات" ساهمت بأزمة اللاجئين على الحدود مع بيلاروسيا.

فيما تستمر مأساة اللاجئين عند الحدود الأوروبية، هددت ألمانيا بعقوبات أوروبية جديدة على بيلاروسيا و "كلّ من يشارك في تهريب اللاجئين"، متّهمة بيلاروسيا بإرسالهم إلى حدودها مع بولندا في "استغلال عديم الضمير" لضعفهم.

وأوضحت المصادر أن الاجتماع سيُعقد خلف أبوب مغلقة، في وقت لا تزال التوترات تتصاعد بين بولندا وبيلاروسيا. إذ أعلنت بولندا أنها تواجه محاولات متزايدة لخرق حدودها وأنها تصدّت لمئات المهاجرين وأعادتهم إلى بيلاروسيا، متّهمة مينسك بممارسة "إرهاب الدولة" من خلال التسبب بأزمة هجرة جديدة إلى أوروبا.

وتتزايد المخاوف بشأن مصير أكثر من ألفي مهاجر عالقين عند الحدود، في ظروف وصفتها، ميشيل باشيليت، مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان بأنها "لا تحتمل" مطالبة بتحرّك لمعالجة الأمر.

ودعت باشيليت الدول للتهدئة وحل الأزمة التي "لا يمكن قبولها". وقالت "لا يجب أن يُضطر هؤلاء المئات من الرجال والنساء والأطفال لقضاء ليلة أخرى في طقس شديد البرودة دون مأوى مناسب وطعام وماء ورعاية طبية".

مخاوف من مواجهة روسية أطلسية

في الأثناء اتخذت روسيا خطوة نادرة بإرسال قاذفتين إستراتيجيتين بقدرات نووية للقيام بدورية في المجال الجوي لبيلاروسيا اليوم تعبيرا عن دعمها لحليفتها المقربة.

وجاء قرار موسكو بتصعيد الموقف بينما يبحث الاتحاد الأوروبي فرض عقوبات اليوم على بيلاروسيا. ويتهم الاتحاد الذي طالما فرض عقوبات عليها بسبب انتهاكات حقوق الإنسان، مينسك بجذب مهاجرين من الشرق الأوسط وأفغانستان وأفريقيا ثم دفعهم للعبور إلى بولندا لإحداث فوضى على حدود التكتل.

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الوصول إلى ألمانيا هو هدف معظم المهاجرين غير الشرعيين

وقال رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل "نواجه هجوما هجينا وحشيا على حدود الاتحاد الأوروبي. بيلاروسيا تعمل على استخدام محنة المهاجرين كسلاح بطريقة خبيثة وصادمة".

واتفق سفراء الدول الأعضاء بالاتحاد (27 دولة) اليوم على أن هذا يرقى لأن يشكل أساسا قانونيا لعقوبات جديدة والتي قد تفرض في الأسبوع المقبل وتستهدف نحو 30 فردا وكيانا بما في ذلك وزير خارجية بيلاروسيا والخطوط الجوية الوطنية لهذا البلد.

وينحي رئيس بيلاروسيا لوكاشينكو وحليفه الرئيس الروسي بوتين باللائمة على الاتحاد الأوروبي. إذ يتهم الكرملين أوروبا بعدم الالتزام بالمُثُل الإنسانية الخاصة بها ومحاولة "خنق" بيلاروسيا بخطط إغلاق جزء من الحدود.

وقالت روسيا إنه من غير المقبول أن يفرض الاتحاد الأوروبي عقوبات على بيلاروسيا بسبب الأزمة. وأعرب وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف عن أمله بألا ألا "ينجر" الأوروبيون الذين يتحلون بالشعور بالمسؤولية "إلى دوامة خطيرة بشكل واضح".

والقاذفتان اللتان أرسلتهما روسيا للتحليق فوق روسيا البيضاء، من طراز توبوليف تو-22 إم 3، قادرتان على حمل قذائف نووية من النوع الذي تفوق سرعته سرعة الصوت والمصمم لتفادي الدفاعات الجوية

الغربية المتطورة.

حلف الأطلسي يعد بولندا بالدعم

وأبلغت بولندا حلفاءها في حلف الأطلسي بالتطورات اليوم الأربعاء في بروكسل. وقال مسؤول في الحلف بعد الاجتماع المغلق "قال الحلفاء بوضوح إن بيلاروسيا تتحمل مسؤولية الأزمة وإن استخدام نظام لوكاشينكو للمهاجرين كسلاح شيء مناف للإنسانية ومخالف للقانون وغير مقبول".

وأضاف المسؤول "الأطلسي على استعداد لتقديم المزيد من المساعدات لحلفائنا، والحفاظ على السلامة والأمن في المنطقة".

ع.ش/ أ.ح (أ ف ب، رويترز)

  • A member of the civil guard rescues a baby that was separated from its parents, who were migrants, in the sea off Ceuta, Spain

    بالصور: اللاجئون حول العالم وجحيم الفرار

    إنقاذ في عرض البحر

    هذا الطفل لم يتجاوز عمره شهرين عندما أنقذه أحد عناصر خفر السواحل الإسبانية من الغرق. في مايو / آيار عام 2021، قامت السلطات المغربية بتخفيف سيطرتها الحدودية مع مدينة سبتة. وعلى إثر ذلك، حاول الألاف دخول جيب سبتة الإسباني سباحة على طول الساحل المغربي. وتظهر هذه الصورة الجانب القاسي لأزمة الهجرة في سبتة.

  • African migrant day labourers seeking small jobs, wait under a bridge in the Libyan capital Tripoli to be hired by potential employers

    بالصور: اللاجئون حول العالم وجحيم الفرار

    لا أمل

    يعد البحر المتوسط واحدا من أكثر طرق الهجرة خطورة في العالم. ويجد العديد من المهاجرين الأفارقة أنفسهم عالقين في ليبيا بعد فشل محاولتهم في العبور إلى أوروبا في رحلات يحفها الموت من كل اتجاه. وفي ليبيا، يعيش المهاجرون في ظروف معيشية صعبة وغالبًا ما يضطرون إلى العمل في ظروف بائسة من أجل البقاء. وتظهر هذه الصورة مجموعة من الشباب بينهم قصر ينتظرون الحصول على فرصة عمل مؤقتة في طرابلس.

  • A Rohingya refugee carries her belongings to a temporary shelter after a fire destroyed a Rohingya refugee camp

    بالصور: اللاجئون حول العالم وجحيم الفرار

    الحياة في حقيبة سفر

    يشكل الأطفال قرابة 40 بالمائة من اللاجئين. في السنوات الأخيرة، اضطر قرابة 1.1 مليون شخص من أقلية الروهينغا المسلمة إلى الفرار من ميانمار إلى بنغلاديش بسبب العنف والاضطهاد على يد الجيش. ويعد مخيم الروهينغا في كوكس بازار ببنغلاديش واحدا من أكبر مخيمات اللاجئين عالميا. وحذرت منظمات من تزايد أعمال العنف والمخدرات وتهريب البشر وعمالة الأطفال وزواج القصر داخل المخيم الذي يأوي أكثر من مليون من الروهينغا.

  • An Ethiopian woman stands at a window of a temporary shelter at the Village 8 refugee transit camp

    بالصور: اللاجئون حول العالم وجحيم الفرار

    أحدث أزمة

    تسببت الحرب الأهلية في منطقة تيغراي الإثيوبية مؤخرا بحدوث موجة هجرة كبيرة. وعلى وقع هذا، بات أكثر من 90 بالمائة من سكان تيغراي يعتمدون على المساعدات الإنسانية. وفر قرابة 1.6 مليون شخص بينهم 720 ألف طفل إلى السودان إذ يعيشون في ظل مخيمات مؤقتة وحياة بلا آفاق.

  • A family sits on a sidewalk in Athens, surrounded by bags

    بالصور: اللاجئون حول العالم وجحيم الفرار

    وجهة اللاجئين.. أين؟

    يعيش على الجزر اليونانية الكثير من اللاجئين ممن فروا من ويلات الحروب في سوريا وأفغانستان، إذ يحاول كثير منهم الوصول إلى ساحل اليونان انطلاقا من تركيا. وكان يقطن الكثير منهم مخيم موريا على جزيرة ليسبوس قبل أن تلتهمه النيران. لذلك قصدت هذه العائلة أثينا، لكنها لا تعرف الآن أين ستكون الوجهة المستقبلية؟

  • Afghan refugee children are seen at Afghan Basti refugee camp on a winter day outside Islamabad, Pakistan

    بالصور: اللاجئون حول العالم وجحيم الفرار

    قسوة العيش بلا مستقبل

    لا توجد مدارس للأطفال اللاجئين الذين يعيشون في مخيمات اللجوء في باكستان. فهذا المخيم لا يزال موجودا منذ التدخل السوفيتي في أفغانستان عام 1979. ويعيش اللاجئون هنا في ظل ظروف معيشية صعبة إذ يفتقد المخيم للمياه النظيفة الصالحة للشرب وحتى مقومات السكن الأساسية.

  • Venezuelan refugees walk to a school where a temporary shelter has been set up

    بالصور: اللاجئون حول العالم وجحيم الفرار

    دعم ضروري من منظمات الإغاثة

    ترى أسر عديدة في فنزويلا أن لا مستقبل في هذا البلد ما يجعلهم يحاولون الوصول إلى كولومبيا في الجوار كي يحصلوا على مساعدات من الصليب الأحمر. وأقامت منظمات إغاثية وإنسانية غير حكومية مخيما مؤقتا في مدرسة ببلدة اراوكيتا الكولومبية الواقعة على الحدود من فنزويلا.

  • Children sit at school desks in a classroom

    بالصور: اللاجئون حول العالم وجحيم الفرار

    تعلم الاندماج

    يأمل العديد من اللاجئين في مستقبل أفضل لأطفالهم في ألمانيا. وفي هذا المنزل بمدينة كارلسروه الألمانية، يتم إعداد أطفال لاجئين للالتحاق بالمدراس الألمانية. وبسبب جائحة كورونا، تغيب هؤلاء الأطفال عن الحضور ما أدى إلى افتقادهم عنصرا هاما يساعدهم في الاندماج داخل هذا المجتمع الجديد. سابينه فابر/ م.ع


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Migrants gather near a barbed wire fence in an attempt to cross the border with Poland in the Grodno region, Belarus November 8, 2021. Leonid Scheglov/BelTA/Handout via REUTERS ATTENTION EDITORS - THIS IMAGE HAS BEEN SUPPLIED BY A THIRD PARTY. NO RESALES. NO ARCHIVE. MANDATORY CREDIT.

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