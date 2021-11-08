 أزمة المهاجرين.. الاتحاد الأوروبي يضع 20 دولة تحت الرقابة | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 09.11.2021

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أزمة المهاجرين.. الاتحاد الأوروبي يضع 20 دولة تحت الرقابة

خصص العراق أموالا لإعادة مواطنيه العالقين في بيلاروسيا وغيرها، بينما يراقب الاتحاد الأوروبي الأوضاع في روسيا ودول عربية وأفريقية وأوروبية وآسيوية ولا تينية لتقييم "انتهاكات" ساهمت بأزمة اللاجئين على الحدود مع بيلاروسيا.

مهاجرون يبدو أنهم من الشرق الأوسط مجتمعين عند حدود بيلاروسيا وبولندا من أجل العبور إلى داخل أراضي الاتحاد الأوروبي (8/11/2021)

مهاجرون يبدو أنهم من الشرق الأوسط مجتمعين عند حدود بيلاروسيا وبولندا من أجل العبور إلى داخل أراضي الاتحاد الأوروبي (8/11/2021)

أعلنت بروكسل الثلاثاء (9 نوفمبر/ تشرين الثاني 2021) أنها وضعت 20 دولة بينها روسيا تحت الرقابة للاشتباه بضلوعها في وصول المهاجرين إلى بيلاروسيا التي يتّهمها الاتحاد الأوروبي بتدبير تدفّق هؤلاء إلى الحدود الخارجية للتكتل.

مختارات

مئات بل آلاف المهاجرين عند الحدود بين بيلاروسيا وبولندا. لاجئ سوري مقيم منذ أعوام في النمسا يبحث عن والديه المفقودين عند الحدود بعد أن فقد الاتصال بهما. فهل تمكن من اللقاء بهما؟

برلين تصف محادثات مع الجانب العراقي حول تعليق الرحلات بين العراق وبيلاروسيا بـ "الناجحة". ومنظمات حقوقية تطالب بخطة تحترم فيها القوانين الدولية ومعاهدة جنيف لحماية حياة اللاجئين على أبواب أوروبا.

قال حرس الحدود البولندي إنه عثر في ثلاثة أماكن مختلفة، عند حدود بلاده مع بيلاروسيا، على جثث يحتمل أنها "لمهاجرين غير شرعيين". كما عثر أيضا على جثة عراقية بجوار أطفالها الثلاثة الأحياء على الجانب البيلاروسي من الحدود.

واتّخذ الاتحاد الأوروبي تدابير بحق 13 دولة انطلقت منها رحلات أقلت مهاجرين إلى بيلاروسيا، واصفا هذه الرحلات بأنها "استغلال".

ولدى سؤاله خلال مؤتمر صحافي بشأن اتّهام موسكو بالضلوع في تدفق المهاجرين قال المتحدث باسم وزير خارجية الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل إن "روسيا هي من بين البلدان التي نراقب فيها الأوضاع بكثير من الاهتمام".

وتابع المتحدث "إنها ضمن نطاق رادارنا، ونحن نجري تقييما لما لدينا من معلومات ومعطيات حول الرحلات المنطلقة من روسيا وحول احتمال تورط روسيا في هذه الأوضاع".

ومنذ أسابيع يتّهم الأوروبيون الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو بتأجيج الأزمة عبر إعطاء تأشيرات لمهاجرين عالقين عند حدود ليتوانيا ولاتفيا وبولندا ودفعهم لمحاولة دخول الاتحاد الأوروبي، ردًا على العقوبات التي فرضتها بروكسل على بلاده في أعقاب حملة قمع وحشية استهدفت المعارضة في عام 2020.

وأعلن الاتحاد الأوروبي أنه يراقب الأوضاع في روسيا وفي 19 دولة أخرى هي جنوب إفريقيا والجزائر وأذربيجان وساحل العاج والهند وإيران وكازاخستان وليبيا والمغرب ونيجيريا وأوزبكستان وقطر والسنغال والصومال وسريلانكا وسوريا وتونس وفنزويلا واليمن.

ويولي الاتحاد الأوروبي اهتماما خاصا بوتيرة الرحلات المنطلقة من هذه الدول وبنسب إشغالها.

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تضامن الأمهات البولنديات مع اللاجئين على حدود بولندا

 من جهة أخرى تواصلت بروكسل مع 13 بلدا رصدت فيها "انتهاكات"، وساهمت رحلات انطلقت منها في "استغلال المهاجرين"، وفق ستانو.

وترمي هذه الخطوات إلى منع رعايا 13 دولة من التوجّه إلى بيلاروسيا سعيا إلى دخول الاتحاد الأوروبي. وهذه الدول هي الكاميرون والكونغو وجمهورية الكونغو الديموقراطية ومصر والإمارات والعراق والأردن وجورجيا وغينيا ولبنان وباكستان وتركيا.

وأشار المتحدث إلى أن نظام ألكسندر لوكاشينكو "اجتذب" هؤلاء المهاجرين خصوصا من خلال قنصليات بلاده وسفاراتها عبر منحهم تأشيرات وتنظيم عملية نقلهم إلى الحدود مع الاتحاد الأوروبي.

ومن المقرر أن يزور نائب رئيسة المفوضية الأوروبية مارغاريتيس سكيناس بعضا من هذه البلدان في الأيام المقبلة لتنبيهها بشأن ممارسات مينسك.

ويتطلّع الاتحاد الأوروبي إلى تبني عقوبات جديدة بحق مينسك. وأشارت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين إلى أن الاتحاد الأوروبي ينظر أيضا في كيفية فرض عقوبات على شركات طيران شاركت في نقل هؤلاء المهاجرين إلى بيلاروسيا.

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العراق يخصص أموالا لإعادة مواطنيه

وخصصت الحكومة العراقية اليوم الثلاثاء مبلغ 200 ألف دولار لوزارة الخارجية لدعم عودة العراقيين العالقين في بيلاروسيا وليتوانيا وبولندا طوعيا.

وذكر بيان للحكومة العراقية أن الحكومة في جلسة اعتيادية برئاسة الكاظمي، قررت تخويل وزارة المالية بتخصيص مبلغ 200 ألف دولار إلى وزارة الخارجية من احتياطي الطوارئ للسنة المالية الحالية لصرفها على العراقيين العالقين في بيلاروسيا وليتوانيا وبولندا وإعادتهم طوعاً إلى العراق.

وكانت الحكومة العراقية قد قررت منذ أشهر إيقاف الرحلات الجوية الجوية إلى بيلاروسيا في إطار مساع للحد من استغلال العراقيين في عمليات التهريب إلى البلدان الأوروبية كما خصصت رحلات جوية لشركة الخطوط الجوية العراقية بنقل العراقيين العالقين على الحدود البيلاروسية طوعيا وإعادتهم إلى البلاد.

ص.ش/ع.ش (أ ف ب، د ب أ)

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