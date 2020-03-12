 أزمة اللجوء الجديدة بعيون لاجئين قدموا إلى ألمانيا | سياسة واقتصاد | تحليلات معمقة بمنظور أوسع من DW | DW | 12.03.2020

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سياسة واقتصاد

أزمة اللجوء الجديدة بعيون لاجئين قدموا إلى ألمانيا

فتحت أزمة اللاجئين على الحدود التركية اليونانية مجددا المجال للنقاش والجدل حول المخاوف المترتبة على استقبالهم في ألمانيا، DW عربية حاورت عددا من اللاجئين ممن قدموا إلى ألمانيا وأوروبا بعد عام 2015، فكيف كانت آراؤهم؟

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عشرون ألف لاجئ بمخيم موريا في جزيرة ليسبوس اليونانية

أثارت أزمة اللاجئين على الحدود التركية اليونانية نقاشاً على المستوى السياسي والاجتماعي في ألمانيا، لما تحمله في طياتها من احتمالية تكرار أزمة 2015 عندما وصل الملايين إلى أوروبا طلباً للجوء.

وقد واجه اللاجئون قوة ردع من السلطات اليونانية، التي استعانت بقنابل مسيّلة للدموع وبقوات مكافحة الشغب لمنع المهاجرين من اختراق الحواجز الحدودية، في مشاهد وصفت بـ"المأساوية". 

تأتي هذه الأزمة حاملة معها نقاشاً حول مقدرة برلين على استقبال أعدادٍ جديدة، كما تحمل صاعد الأصوات اليمينية الرافضة لوجودهم، فيما كانت هناك نظرة شبه موحدة داخل الحكومة الألمانية على عدم تكرار تجربة 2015.

في الجانب الآخر، فإن اللاجئين ممن قدموا بعد عام 2015 في ألمانيا، تباينت آراؤهم حول الأزمة، فبينما عبّر بعضهم عن أمله بتقديم يد العون، إلا أن البعض اتخذ موقفاً أكثر حزماً يتشابه مع موقف الاتحاد الأوروبي باعتبار أزمة اللاجئين الحالية هي محاولة "ابتزاز سياسي".

لاجئ أفغاني ينتظر جفاف ملابسه بعد وصوله إلى جزيرة ليسبوس اليونانية.

بعض اللاجئين في ألمانيا يؤيدون القدوم إلىيها بطرق شرعية، بسبب خطورة طرق التهريب.

"هذا لجوء عشوائي"

حسن المصري، وهو لاجئ سوري قدم إلى أوروبا عام 2015، يرى في حديثه مع DW عربية، أن استقبال اللاجئين حالياً يجب أن يكون مشروطاً، "من يملك إقامة وعملاً في تركيا لا يحتاج إلى لجوء في ألمانيا" على حد تعبيره، ويضيف: "القادمون من إدلب يعانون ولهذا فإن الترحيب بهم واجب، إلا أن من بين المتواجدين على الحدود أشخاصاً يعيشون بظروف جيدة في تركيا".   

ويعتقد المصري أن على الحكومة الألمانية اختيار من يتم استقبالهم بشكل حذر، معقباً أن "ألمانيا ليست جنة".

من جهة أخرى، فإن المصري يجد التعامل مع اللاجئين منذ عام 2015 حتى الآن قد تغير، "بسبب بعض السلوكيات غير المقبولة من بعض اللاجئين، فإن معدل العنصرية في ألمانيا ارتفع"، مشيراً إلى أن هذه "التصرفات" يجب الحد منها عن طريق

اختيار أكثر "دقة" لمن يسمح لهم بدخول ألمانيا.

لاجئ سوري آخر هرب من دمشق بعد اعتقاله وتعذيبه في معتقلات النظام السوري، أحمد محمود (اسم مستعار)، وخلال حديثه مع DW عربية، يلقي باللوم على تركيا "لافتعال" الأزمة الحالية، "لست متعاطفاً مع هذه الموجة من اللاجئين، لأن أردوغان يقوم بلعبة سياسية للحصول على أموال".

ويدافع المتحدث عن رأيه بأن الأزمة لم تكن "نتيجة حرب" كما في السابق، بل توعد أنقرة بفتح الحدود هو الذي أشعلها، مضيفاً أن "طرق التهريب الحالية صعبة"، وتعرّض حياة  اللاجئين إلى الخطر، "إن قدمت حالات إلى ألمانيا يجب أن تأتي بشكل شرعي، يجب ألا يخاطروا بحياتهم".

ولعلّ اختلاف الظروف الحالية مع تجربة محمود جعلته يؤيد "الطرق الشرعية"، فقد غادر محطته الأولى في كردستان العراق بعد أقل من سنتين، "لولا اقتراب داعش إلى حدود المدينة التي أقمت بها، وفقدان عملي نتيجة لهذا، لما قدمت إلى ألمانيا".

كانت رحلة الهروب من تركيا إلى اليونان، كما يذكر، سهلة، فرغم بقائه على الحدود لثلاثة أيام إلا أن المنظمات التي استقبلته على الحدود اليونانية جعلت طريق التهريب أسهل مما هي عليه الآن، "وهذا غير متوفرٍ حاليا" كما صرح.

ويعتقد محمود أن أي موجة لجوء جديدة "قد تغذي الأحزاب اليمينية المتطرفة في ألمانيا"، وقد يؤثر هذا بشكل "غير مباشر على اللاجئين الحاليين".

ويتفق حامد رحمة (اسم مستعار) أيضاً مع الرأي القائل بأهمية اللجوء إلى "الطرق الشرعية"، معتبراً أن تواجد اللاجئين على الحدود حالياً هو أمر "عشوائي" قد يسمح بدخول جنسيات غير سورية تستغل الأزمة باسم النازحين السوريين.

من جهة أخرى، يرى أن هناك فئة بين الألمان وغيرهم ترفض تقديم المعونات للاجئين غير الفاعلين، "أنا أعمل وأدفع مبالغ ضريبية ضخمة، في حين أن هناك عدداً لا يعمل ويحصل على مساعدات"، ولهذا يتفق رحمة مع الآراء السياسية الجديدة التي تطالب باستقطاب لاجئين "يمكن الاستفادة منهم في سوق العمل".

لاجئون جدد من بينهم 19 طفلاً، ينتظرون أمام منزل في جزيرة ليسبوس اليونانية.

ألمانيا تعلن عن استعدادها استقبال 1500 طفلٍ لاجئ يتمتعون بصحة جيدة وبدون ذويهم. (يظهر في الصورة لاجئون من بينهم أطفالاً في جزيرة ليسبوس اليونانية).

"الاستقرار والأمان كل ما يطلبه اللاجئون، وعلينا توفيره"

 يتفق العديد من اللاجئين المقيمين في ألمانيا، وممن قامت DW عربية بمقابلتهم، أن تركيا استغلت النازحين الحاليين لتحقيق "مآرب سياسية"، إلا أن مريم غريب (اسم مستعار)، ترى أن من واجب ألمانيا الإنساني استقبالهم، مضيفة أن "الأخبار الإعلامية لا تقدم معلومات واضحة حول ما يجري"، مما خلق موجة من الإشاعات والفوضى، على حد تعبيرها.

وتتهم غريب السياسيين بالركض خلف "مصالحهم الشخصية" دون التعامل مع النازحين بشكل "إنساني"، مشيرة إلى أن ما يحتاجه المرء هو "الآمان والاستقرار"، ويجب على كل فرد أو جهة توفير هذا "الشعور" لمن يحتاجه، وهذا يشمل الحكومة الألمانية أيضاً.

كان "الشعور بالاستقرار" أيضاً حاضراً أثناء حديث اللاجئة دعاء ع.، إذ توجهت عام 2018 عبر طرق التهريب إلى ألمانيا، حيث تتواجد عائلتها منذ عام 2015، "لم أتمكن من الحصول على لم شمل، ولهذا قررت سلوك طرق التهريب"، وقد وصفت رحلتها ما بين تركيا واليونان بالصعبة، "كنت خائفة ووحيدة، المهربون وحوش، في مرحلة ما ظننت أنهم سيسرقون أعضائنا، إلا أنني رغبت بالاستقرار مع عائلتي". 

الجانب الإنساني لم يكن السبب الوحيد الذي طرحه اللاجئون، إذ يرى إبراهيم اعبيد (اسم مستعار)، لاجئ مقيم في ولاية بافاريا، أن ألمانيا تساهم عسكرياً في أزمة اللاجئين، وعليها "تحمل مسؤولياتها بسبب قراراتها السياسية تجاه الأزمات العالمية"، على حد تعبيره.

"ألمانيا قادرة على استقبال اللاجئين"

إعلان ألمانيا عن استعدادها استقبال 1500 طفل لاجئ يتمتعون بصحة جيدة وبدون ذويهم، يشير إلى احتمالية توجه جديد يتعلق باستقبال الأيدي العاملة المحتملة، وفي هذا يذكر الخبير في شؤون اللجوء والاندماج ابراهيم السيد لـ DW عربية، أن "ألمانيا تبحث عن طاقات جديدة في سوق العمل، ومن هنا تأتي فكرة استقبال القاصرين".

ويجد السيد أن ألمانيا تتمتع بقدرة استيعابية لاستقبال أعداد جديدة، مشيراً إلى أزمة عام 2015، حينما استقبلت العاصمة برلين نحو 1000 لاجئ يومياً، وكانت رغم هذا قادرة على التعامل مع هذه الأرقام، "لهذا فإن استقبال مئات من الأطفال سيكون ممكناً بسبب توفر البيوت والمأوى".

إلا أن الخبير يرى في الحياة السياسية الألمانية سبباً قد يعرقل نوعاً ما أي خطوة لتقديم العون، "هناك جهات تعارض وجود اللاجئين، ولكنها ليست أصوات الأكثرية".

مشيراً في نهاية حديثه بأن لدى أوروبا وألمانيا واجب أخلاقي لتحمل أعباء اللاجئين.

مرام سالم/ م. ح. م / كريستن كنيب

  • Ein Flüchtling dokumentiert seine Reise

    ذكريات ومعاناة.. رحلة إلى ألمانيا يرويها لاجئ بصوره

    البداية

    "رحلتي بدأت بطائرة من الأردن إلى اسطنبول التركية. في الأردن بقيت عامين كاملين أنتظر الفرصة وأوفر المال للسفر. لم أستطع الحصول على جواز سفر إلا بالرشوة. قبلها كنت قد دخلت الأردن، ولكن السلطات أعادتني إلى سوريا رغم الحرب والقتل، والتي بقيت فيها شهراً حتى تمكنت من دخول الأردن مرة أخرى عن طريق أحد المعارف".

  • Ein Flüchtling dokumentiert seine Reise

    ذكريات ومعاناة.. رحلة إلى ألمانيا يرويها لاجئ بصوره

    المجازفة بالحياة للوصول إلى أوروبا

    "الخطة الخطيرة وشبه المستحيلة التي اقترحها صديق عليّ: "توفير ثمن التهريب والسباحة إلى اليونان". أردنا السباحة مسافة كيلومترين إلى جزيرة مهجورة والاستراحة فيها 15 دقيقة، ومنها كيلومتراً واحداً للجزيرة الثانية والاستراحة، وبعدها ثلاثة كيلومترات لجزيرة كيوس".

  • Ein Flüchtling dokumentiert seine Reise

    ذكريات ومعاناة.. رحلة إلى ألمانيا يرويها لاجئ بصوره

    استعدادات لمواجهة المجهول

    "اشتريت سترة نجاة وزعانف وضوء ليزر وبعض الطعام، وعدنا ننتظر حلول الليل للانطلاق. كان الماء بارداً للغاية، وعند وصولنا للجزيرة الأولى، حامت الطيور فوق رؤوسنا ظناً أننا جثث. شعرت بخوف شديد وقررت الانطلاق فوراً للجزيرة الثانية، التي تبين أنها صخرة صعبة التسلق، فأكملت وسط تيارات قوية وأمواج عاتية، إلى أن شعرت بالإرهاق الشديد، فأشرت لإحدى السفن، التي اتصلت بخفر السواحل اليوناني لينقذني".

  • Ein Flüchtling dokumentiert seine Reise

    ذكريات ومعاناة.. رحلة إلى ألمانيا يرويها لاجئ بصوره

    كنا محظوظين...

    "علمت فيما بعد أن شباناً آخرين حاولوا نهج نفس خطتنا والسباحة إلى جزيرة كيوس، ولكنهم ضلوا الطريق في البحر وبقوا عائمين ست ساعات كاملة، قبل أن ينقذهم خفر السواحل التركي ويعيدهم إلى تركيا".

  • Ein Flüchtling dokumentiert seine Reise

    ذكريات ومعاناة.. رحلة إلى ألمانيا يرويها لاجئ بصوره

    سجلوني في اليونان

    "بعد وصولي إلى اليونان، تم اقتيادي إلى مركز للشرطة، ومنه إلى مخيم لاستقبال اللاجئين، حيث مكثت يومين. بعدها تم تصويري وأخذت بصماتي، ومُنحت لي وثيقة (في الصورة) تعطيني الحق في البقاء باليونان لمدة ستة شهور، أطالب بعدها بمغادرة البلاد أو طلب اللجوء فيه. ولكنني – مثل جميع السوريين – حزمت أمتعتي وانطلقت إلى الشمال بعد يوم واحد من حصولي على الوثيقة".

  • Ein Flüchtling dokumentiert seine Reise

    ذكريات ومعاناة.. رحلة إلى ألمانيا يرويها لاجئ بصوره

    موسم الهجرة إلى الشمال

    "على متن عبّارة متجهة إلى العاصمة اليونانية أثينا من جزيرة كيوس. الرحلة تستغرق عشر ساعات. من أثينا ستبدأ المعاناة الحقيقية، التي ستنتهي في ألمانيا".

  • Ein Flüchtling dokumentiert seine Reise

    ذكريات ومعاناة.. رحلة إلى ألمانيا يرويها لاجئ بصوره

    يورو واحد!

    "عندما وصلنا إلى الحدود بين اليونان ومقدونيا، لم يُسمح لنا بالحجز على قطار أو حافلة، ما اضطرنا للمشي 25 ساعة كاملة بين الغابات وفي ظل خطر قطاع الطرق الذين يسلبون اللاجئين حتى صربيا. بعد الـ25 ساعة صادفنا قطاراً محملاً باللاجئين، وعندما أبدينا دهشتنا، قالوا لنا إنهم دفعوا يورو واحد إضافي لموظف المحطة (رشوة) كي يحجز لهم تذكرة!

  • Ein Flüchtling dokumentiert seine Reise

    ذكريات ومعاناة.. رحلة إلى ألمانيا يرويها لاجئ بصوره

    جسر الحياة أو الموت

    "عبور هذا الجسر في اليونان مسألة حياة أو موت، ذلك أنه ضيق ولا يتسع إلا لقطار واحد دون ممر للمشاة على جانبيه. تعبره القطارات كل 20 دقيقة. لذلك كان من الضروري عبور هذا الجسر (المبني على ارتفاع شاهق فوق نهر) بسرعة فائقة. عبرناه ركضاً".

  • Ein Flüchtling dokumentiert seine Reise

    ذكريات ومعاناة.. رحلة إلى ألمانيا يرويها لاجئ بصوره

    استراحة لاجئ

    "في الطريق من اليونان إلى مقدونيا، أصبحنا ثمانية أشخاص. كنا نمشي أربع ساعات ونرتاح ربع ساعة. في هذه الصورة ترى صديقي (أبو جمال) وهو يرتاح بجانب السكة الحديدية، التي اتخذناها معلماً لتحديد وجهتنا، بجانب جهاز الملاحة (جي بي إس).

  • Ein Flüchtling dokumentiert seine Reise

    ذكريات ومعاناة.. رحلة إلى ألمانيا يرويها لاجئ بصوره

    طريق طويل وشاق

    "مشهد من الطريق بين اليونان ومقدونيا ... رحلة قضينا فيها 25 ساعة سيراً على الأقدام ووسط مخاطر وأهوال".

  • Ein Flüchtling dokumentiert seine Reise

    ذكريات ومعاناة.. رحلة إلى ألمانيا يرويها لاجئ بصوره

    في مواجهة الجيش

    "بعد مسيرة طويلة على خط للسكة الحديدية، وصلنا قرب الحدود المقدونية الصربية، وهناك ركبنا سيارة أجرة نقلتنا إلى المعبر الحدودي. لم يُسمح لنا باجتياز المعبر إلى صربيا، فقررنا الانتظار حتى أرخى الليل سدوله، وقمنا باجتياز الحدود سراً. فوجئنا بتواجد الجيش الصربي في المنطقة، فاختبأنا وتسللنا على مدى خمس ساعات حتى وصلنا إلى محطة قطار في إحدى القرى الصربية".

  • Ein Flüchtling dokumentiert seine Reise

    ذكريات ومعاناة.. رحلة إلى ألمانيا يرويها لاجئ بصوره

    بلغراد ثم بودابست

    "عقب وصولنا إلى القرية الصربية بعد مسيرة ست ساعات، قمنا بحجز تذكرة إلى العاصمة بلغراد ومنها استكملنا الطريق. لكن عندما وصل قطارنا إلى المحطة، فوجئنا بالشرطة توقفنا وتمنعنا من الصعود بدون وثيقة تسجيل لاجئين. لذلك فاتنا القطار. لكن الشرطة وجهتنا إلى قطار آخر (في الصورة) حثتنا على المبيت فيه حتى موعد انطلاقه إلى بلغراد في الثالثة صباحاً".

  • Ein Flüchtling dokumentiert seine Reise

    ذكريات ومعاناة.. رحلة إلى ألمانيا يرويها لاجئ بصوره

    الخطوات الأخيرة نحو الأمان

    "وصلت إلى العاصمة الهنغارية بودابست لوحدي، بعد أن انفصلت عن بقية المجموعة. استأجرت غرفة في أحد الفنادق وبدأت في البحث عن مطعم أو مقهى بغرض الاتصال بشبكة الإنترنت والبحث عن سيارة تنقلني من بودابست إلى وجهتي الأخير – ألمانيا. في مساء اليوم الذي التقطت فيه هذه الصورة، عثرت على سيارة نقلتنا من المجر إلى النمسا ومنها وصلنا إلى ألمانيا في الثانية من صباح اليوم التالي".

  • Ein Flüchtling dokumentiert seine Reise

    ذكريات ومعاناة.. رحلة إلى ألمانيا يرويها لاجئ بصوره

    مشاعر متناقضة

    "كنت أحياناً أحس أنني سائح في بودابست، وفي نفس الوقت كنت متحمساً لوصولي إلى هنغاريا، وهي المحطة قبل الأخيرة في الطريق إلى ألمانيا. مشاعر مختلطة وخوف من المجهول كان ينتابني".

  • Deutschland Flüchtlinge Bahnhof München

    ذكريات ومعاناة.. رحلة إلى ألمانيا يرويها لاجئ بصوره

    "سوريون؟ أهلا بكم في ألمانيا"

    "في ألمانيا، أوقفتنا الشرطة على الطريق السريع. كنا 12 ( شخصاً والسائق) في سيارة كبيرة. على الفور تم اعتقال السائق، وبعدها سألنا رجال الشرطة: هل أنتم سوريون؟ وعندما أجبنا بنعم، قالوا لنا: أهلاً بكم في ألمانيا. شعرت بالسعادة تغمرني وتفيض من داخلي". (صورة من الأرشيف)

    الكاتب: هشام المعضماني/ ياسر أبو معيلق


مختارات

ذكريات ومعاناة.. رحلة إلى ألمانيا يرويها لاجئ بصوره

فرّ الشاب السوري هشام المعضماني، البالغ من العمر 24 عاماً، من بلدته داريا بعد مجزرة نفذها النظام السوري عام 2012. رحلة اللجوء إلى ألمانيا استغرقت إجمالاً ثلاث سنوات، إلا أنه وثق مسار رحلته داخل أوروبا بصور أرسلها إلى DW. (08.09.2015)  

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عشرون ألف لاجئ بمخيم موريا في جزيرة ليسبوس اليونانية  

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