 أزمة اللاجئين على حدود تركيا-اليونان.. حقائق ومواقف | سياسة واقتصاد | تحليلات معمقة بمنظور أوسع من DW | DW | 05.03.2020

نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.

معلومات إضافية موافق
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
إعلان

سياسة واقتصاد

أزمة اللاجئين على حدود تركيا-اليونان.. حقائق ومواقف

لا ترغب أوروبا في تكرار أزمة 2015 عندما وصل الملايين إلى أوروبا طلبًا للجوء. لكن فتح تركيا للحدود أعاد الشبح مجددًا. فما هي مواقف كل طرف من أطراف الأزمة؟ وما خطط أوروبا لمواجهة التحدي؟ وكيف تبرّر تركيا موقفها؟

مهاجرون وطالبولجوء على الحدود التركية-اليونانية

هل يتكرر شبح أزمة اللجوء لعام 2015؟

"الشرطة اليونانية تتعامل مع المهاجرين بشكل سيء للغاية. هناك أسر ونساء وأطفال يعيشون في طقس بارد على الحدود ولا يملكون لا الماء ولا الطعام" يحكي مهاجر أفغاني لـ"مهاجر نيوز" عبر فيسبوك بعد عودته إلى إسطنبول من الحدود، مضيفًا أن الشرطة اليونانية أخذت ماله وهاتفه الخلوي، وأطلقت النار على مجموعة من المهاجرين، في وقت ترفض فيه نظيرتها التركية السماح للمهاجرين بالعودة إلى إسطنبول حسب ما وصله من صديق له على الحدود.

ويمضي المهاجر (طلب عدم الكشف عن هويته) في القول إن المهاجرين تدفقوا على الحدود منذ إذاعة خبر يوم 27 فبراير/شباط بأن الحدود مفتوحة، وأن ألفين منهم نجحوا في الدخول إلى اليونان، لكن السلطات اليونانية "أخذت منهم أغراضهم وأعادتهم إلى الحدود التركية"، متابعًا أن على تركيا استدعاء هؤلاء المهاجرين من الحدود وإلا سيصير الوضع "أسوأ حادثة في تاريخ الهجرة".

وقد استعانت قوات الأمن اليونانية بقنابل الغاز المسيل للدموع وبقوات مكافحة الشغب لمنع المهاجرين من اختراق الحواجز الحدودية ، في وقت نشرت فيه الحكومة اليونانية شريط فيديو، يبدو فيه ضابط شرطة تركي يلقي قنبلة غاز مسيل للدموع على شرطة الحدود اليونانية.

ولم تخل محاولات الهجرة من مآسي، إذ أعلنت أنقرة أن نيران القوات اليونانية قتلت مهاجرا خلال محاولة العبور، فضلاً عن إصابة خمسة آخرين،  وهو ما نفت أثينا مسؤوليتها عنه، فيما أكدت الشرطة اليونانية وفاة طفل بعد غرق قارب للمهاجرين قبالة سواحل جزيرة ليسبوس.

فما هي مواقف كل طرف؟

الاتحاد الأوروبي

يظهر الاتحاد الأوروبي حازمًا هذه المرة في منع دخول موجة جديدة من اللاجئين، فقد طار بشكل طارئ كبار مسؤولي  الاتحاد إلى تركيا واليونان، ومن ضمنهم رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين التي صرّحت أن الاتحاد سيقدم لليونان "كل الدعم اللازم" لمساعدتها على مواجهة تدفق اللاجئين، متابعة أن "من يسعون إلى اختبار وحدة أوروبا سيخيب أملهم"، لافتةً كذلك أن الوكالة الأوروبية لمراقبة الحدود "فرونتكس" مستعدة لمساعدة أثينا على نشر قوات على الحدود.

وقد نقلت مصادر دبلوماسية لوكالة رويترز غضب سفراء الاتحاد الأوروبي ممّا يرونه "ابتزازًا" تركيًا، إذ قال أحد السفراء في اجتماع عُقد مؤخرًا: "تنام مع الشيطان وتصحو في الجحيم.. هذا هو حالنا الآن". لكن مع ذلك، اقترح السفراء ضخ المزيد من المال لتركيا لأجل تجنب حصول أزمة لجوء كما وقع عام 2015.

اليونان

مختارات

مع تفاقم الوضع على الحدود التركية اليونانية، وتهديدات الرئيس التركي بالسماح لملايين اللاجئين بالعبور، أكدت المستشارة ميركل وساسة ألمان أن ما حدث عام 2015 لن يتكرر، مطالبين بمساعدة تركيا والالتزام باتفاقية اللجوء معها. (03.03.2020)

في وقت يتزايد القلق إزاء تدفق جديد للمهاجرين على أبواب أوروبا بعد قرار أنقرة فتح حدودها، يزور كبار قادة الاتحاد الأوربي تركيا واليونان للاطلاع على الوضع عن كثب والبحث عن حلول، يأتي ذلك وسط رفض أوروبي لـ"الابتزاز" التركي. (03.03.2020)

مع تفاقم الوضع على الحدود التركية-اليونانية ومحاولة آلاف اللاجئين عبور الحدود، تتعالى في ألمانيا الأصوات المطالبة بحل الأزمة سواء بتقديم مساعدات لتركيا وتفعيل اتفاقية اللجوء معها أو استقبال ألمانيا لمزيد من اللاجئين. (02.03.2020)

ذكرت تقارير صحفية أن المستشارة ميركل والرئيس الفرنسي ماكرون أعربا في اتصالين هاتفيين منفصلين مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عن قلقهما إزاء الوضع الإنساني الكارثي في إدلب السورية وطالبا بوقف فوري للعمليات القتالية هناك. (03.03.2020)

بعد إعلان الرئيس التركي فتح حدود بلاده مع أوروبا أمام اللاجئين، أعلنت اليونان عن رفع درجة التأهب إلى الحالة القصوى على حدودها. وحذر رئيس الوزراء اليوناني من أن بلاده سترد على كل من يحاول عبور الحدود بشكل غير شرعي. (02.03.2020)

قبل اندلاع الأحداث الأخيرة، لم تكن الأوضاع في اليونان إيجابية، فهناك عشرات الآلاف من المهاجرين الذين علقوا في اليونان بعدما دخلوها طمعًا في الانتقال إلى دول أوروبية أخرى، كما يعيش الكثير منهم أوضاعًا صعبة في المخيمات التي لم تعد قادرة على توفير حاجياتهم الأساسية، في وقت يتنامى فيه الرفض الشعبي لموجات اللاجئين، خاصةً مع معاناة البلد من مشاكل اقتصادية كبيرة رفعت درجة البطالة.

ثم جاءت الأحداث لتزيد الوضع سوءًا، فقد أخذت اليونان قرارًا غير مسبوق بتعليق كل طلبات اللجوء لشهر كامل، كما أعلنت اتخاذ أقصى درجات "الردع" على الحدود.

وكتب أليكسيس باباشيلاس، من صحيفة "كاثيميريني" اليونانية، أن أردوغان يحاول "تسليح أزمة اللاجئين على حساب اليونان"، لأجل تهديد أوروبا، لكن الخطة حسب الصحفي ذاته فشلت، بما أن الحكومة اليونانية "استجابت بشكل غير تقليدي"، وذلك عبر التمييز بين ما جرى عام 2015 كنتيجة لأزمة إنسانية، وما يجري الآن باعتباره عملية مخطط لها من لدن تركيا لدفع الآلاف من المهاجرين إلى أوروبا.

ويتابع باباشيلاس في مقال "الابتزاز لن يمر"، أن هذه السياسة المتبعة من الحكومة اليونانية هي الشيء الوحيد القادر على إيقاظ الاتحاد الأوروبي دون التأثير على استقرار البلاد، لكن يجب الحذر من مخططات أردوغان الذي يرغب في وجود انقسامات داخل اليونان، حسب قوله، كما يوجد خطر آخر، هو استغلال اليمين المتطرف للوضع في اليونان، لأجل أن يضع يده على المشهد.

ألمانيا

تدافع المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل عن استمرار اتفاق الهجرة مع تركيا، ورغم الانتقادات التي وجهتها ميركل لأردوغان عندما قالت إنه من "غير المقبول أن يعبر عن استيائه على حساب اللاجئين"، إلّا أنها أكدت كذلك أن تركيا "تضطلع بمهمة إضعاف المقاتلين الإسلاميين في سوريا"، وأنها "تحمّلت بشكل رئيسي أعباء الحرب السورية".

غير أن هناك نظرة شبه موحدة داخل الحكومة الألمانية على عدم تكرار تجربة 2015، فوزير الداخلية هورست زيهوفر، أعلن بوضوح، وفي تدوينة بالعربية، أن "حدود أوروبا ليست مفتوحة أمام اللاجئين من تركيا". وجاء الموقف ذاته من فريدريش ميرتس، من حزب ميركل الذي صرّح: "يجب إرسال إشارة واضحة للاجئين في تركيا أنه ليس هناك جدوى من القدوم إلى ألمانيا.. لا يمكننا استقبالكم هنا".

في الجانب الآخر، قال الحزب الاشتراكي الديمقراطي الألماني إن عدة ولايات ألمانية أكدت استعدادها لاستقبال لاجئين قُصر من اليونان، مطالبًا بتسريع الإجراءات لحل مشكلة هؤلاء الأطفال. كما أعلن اتحادان كبيران للمدن في ألمانيا أن هناك استعداد محلي للتعامل مع ارتفاع أعداد اللاجئين نظرًا للخبرة التي اكتسبتها ألمانيا في السنوات الأخيرة،  لكن بشكل محدود بسبب تراجع القدرات الاستيعابية السكنية وكذلك بسبب تداعيات أزمة 2015.

تركيا

لا يزال أردوغان يحمل الوعيد بالمزيد من المهاجرين على الحدود اليونانية، فقد صرّح أن العدد سيصل إلى الملايين قريبًا، مضيفًا أنه رفض مليار يورو وعدها بها الاتحاد الأوروبي مؤخرًا. سبب رفض أردوغان يعود إلى اتهامه الاتحاد الأوروبي بعدم الوفاء بوعوده السابقة، وعدم تقديمه الكثير من الأموال التي وعد بها منذ توقيع اتفاق الطرفين عام 2016 بمنع أنقرة للمهاجرين واللاجئين على أراضيها من التسلّل إلى أوروبا مقابل مساعدات بقيمة ستة مليارات يورو.

ولا تلقي تركيا باللوم فقط على الاتحاد الأوروبي، بل تتهم اليونان بالمساهمة في تحميلها عبئًا إضافيًا، إذ نقلت وكالة الأناضول عن مصادر أمنية، أن اليونان أعادت 55 في المئة من أصل 130 ألف مهاجر غير نظامي إلى تركيا، بينهم نحو 5 إلى 6 ألف مهاجر خضعوا للعلاج بسبب تعرّضهم للضرب من حرس الحدود اليوناني.

وترى تركيا نفسها وحيدة في مواجهات تداعيات الحرب السورية، خاصة مع نزوح حوالي مليون سوري حسب أرقام الأمم المتحدة بسبب المعارك في إدلب شمال غرب سوريا، مع ما يكتنف ذلك من زيادة مهولة في أعداد الفارين إلى الحدود التركية.

إ.ع (وكالات) المصدر: مهاجر نيوز

  • BG Flüchtlingskrise Griechenland/Türkei (Getty Images/AFP/O. Kose)

    مشاهد إنسانية مؤثرة على الحدود اليونانية التركية..هروب إلى المجهول

    عبور في حضن أب لاجئ

    أب يعبر من تركيا إلى اليونان، ويبدو محتضنا فلذة كبده، في مشهد مؤثر ويختزل الوضع الإنساني المرير الذي يعانيه آلاف اللاجئين الهاربين نحو المجهول بين حدود تركيا واليونان.

  • Türkei Edirne Ausschreitungen an Grenzübergang zu Griechenland (picture-alliance/AA/G. Balci)

    مشاهد إنسانية مؤثرة على الحدود اليونانية التركية..هروب إلى المجهول

    السياج الحدودي يحول دون عبور اللاجئين

    يستمر تدفق المهاجرين منذ أيام إلى الحدود اليونانية-التركية في ظل أجواء شديدة البرودة. الكثير منهم لا يحملون سوى أمتعة خفيفة و القليل من الزاد. و رغم انهم جاءوا متمنين حدوداً مفتوحة، وجدوا فى إنتظارهم أسلاكاً شائكة وغازاً مسيلاً للدموع.

  • Türkei Ausschreitungen am Grenzübergang Pazarkule zu Griechenland (picture-alliance/AA/G. Balci)

    مشاهد إنسانية مؤثرة على الحدود اليونانية التركية..هروب إلى المجهول

    الأعداد في تزايد مستمر

    رغم الأعداد المهولة تظل الحدود مغلقة في وجوههم. ففي المعبر الحدودي بازاركول يحتشد وفقاً لمنظمة الهجرة العالمية قرابة ثلاثة عشر ألف مهاجر، بينهم عائلات و أطفال. و كان وزير الداخلية التركي سليمان صويلو غرد عبر حسابه الرسمى على تويتر بأن قرابة ثمانية وسبعين الفاً في طريقهم إلى مدينة أدرنة الواقعة على الحدود التركية مع اليونان و بلغاريا.

  • Türkei Ausschreitungen am Grenzübergang Pazarkule zu Griechenland (Reuters/H. Aldemir)

    مشاهد إنسانية مؤثرة على الحدود اليونانية التركية..هروب إلى المجهول

    قنابل الغاز في مواجهة النازحين

    يخيم التوتر على الوضع في المنطقة الحدودية في ظل تصاعد الإشتباكات بين المهاجرين وشرطة الحدود اليونانية في الأيام الماضية، حيث حاولت عناصر الأمن السيطرة على الوضع باستخدام الغاز المسيل للدموع و رذاذ الفلفل، فكان رد بعض المهاجرين إلقاء الحجارة باتجاه أفراد الشرطة.

  • Türkei Flüchtlinge überqueren den Evros-Fluss, um Griechenland zu erreichen (picture-alliance/AA/O. Coban)

    مشاهد إنسانية مؤثرة على الحدود اليونانية التركية..هروب إلى المجهول

    مخاطر على نهر ايفروس الحدودي

    حاولت أم سورية و ابنتها عبور نهر ايفروس الحدودي بين اليونان وتركيا، ولكن قبل وصولهما للشواطئ اليونانية امتلأ قاربهما بالمياه، مما أدى إلى غرق القارب وعلقهما على جزيرة صغيرة. و رغم أن المتطوعين استطاعوا إنقاذهما، إلا أن هناك الكثيرين غيرهما ممن يحاولون أن يسلكوا هذا الطريق للوصول إلى أوروبا.

  • Türkei Flüchtlinge überqueren den Evros-Fluss, um Griechenland zu erreichen (picture-alliance/AA/O. Coban)

    مشاهد إنسانية مؤثرة على الحدود اليونانية التركية..هروب إلى المجهول

    إحباط محاولات العبور عن طريق نهر ايفروس

    احبطت سلطات خفرالسواحل اليونانية حوالى أربعة الاف محاولة عبورغير شرعية الى شواطئها عن طريق نهر ايفروس. و قال ناطق بأسم الحكومة اليونانية فى أثينا ان هذه الإجراءات هي حماية للحدود اليونانية و الأوروبية. سلك هذا الطريق الألاف من المهاجرين في السنوات الماضية، وغرق منهم في النهر الكثيرون. و لكن رغم خطورته مازال المهاجرون يحاولون عبوره للوصول الى الاراضي اليونانية.

  • Türkisch-griechische Grenze - Ursula Von der Leyen (picture-aliance/dpa/AP/Greek Prime Minister's Office/D. Papamitsos)

    مشاهد إنسانية مؤثرة على الحدود اليونانية التركية..هروب إلى المجهول

    رئيسة المفوضية الأوروبية تزور المنطقة الحدودية

    في لفتة تضامنية مع اليونان زارت رئيسة المفوضية الأوروبية ارسولا فون دير لاين منطقة اوريستيادا الواقعة على حدود اليونان وتركيا لمتابعة الوضع عن كثب. و قالت فون دير لاين إن أوروبا تشارك القلق اليوناني، حيث شددت على أن هذه الحدود ليست فقط حدوداً يونانية، بل ايضاً أوروبية.

  • BG Flüchtlingskrise Griechenland/Türkei (Getty Images/AFP/A. Messinis)

    مشاهد إنسانية مؤثرة على الحدود اليونانية التركية..هروب إلى المجهول

    مفاجأة غير سارة للاجئين!

    تسود حالة من التوتر بين سكان جزيرة ليسبوس اليونانية ترقباً لوصول الآلاف من المهاجرين. في الصورة: عدد من سكان الجزيرة وهم يقفون في وجه لاجئين وصولوا على متن قاربهم، في محاولة لتوجيه رسالة بإغلاق الطريق أمام المجموعات القادمة. كما أفاد صحافيون في الجزيرة أنهم يتعرضون للتهديد من قبل السكان. و يستمر الوضع في التأزم في ظل ترقب لوصول المزيد من اللاجئين في الأيام المقبلة. إعداد بينيكه ميريام/ سلمى حامد


مختارات

مشاهد إنسانية مؤثرة على الحدود اليونانية التركية..هروب إلى المجهول

آلاف اللاجئين يتزاحمون على الحدود اليونانية-التركية بعد إعلان الرئيس التركي رجب طيب اردوغان سماح بلاده للمهاجرين بالعبور تجاه أوروبا. مأساة اللاجئين على أبواب أوروبا، في صور. (03.03.2020)  

إعلان
Themenbild Facebook

 

Themenbild Twitter

 

default

نوافذ تفاعلية

شاركوا معنا في الحوار عبر فيسبوك وتويتر!  

شاركوا بآرائكم عبر صفحتنا على فيسبوك

تابعونا على تويتر وشاركوا معنا في الحوار

المزيد من الموضوعات السياسية  