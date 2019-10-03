 أزمة اللاجئين: زيهوفر بين دعم تركيا ماديا ومساعدة اليونان إداريا! | سياسة واقتصاد | DW | 04.10.2019

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سياسة واقتصاد

أزمة اللاجئين: زيهوفر بين دعم تركيا ماديا ومساعدة اليونان إداريا!

مهمة زيهوفر في أنقرة وأثينا ليست سهلة. الاتفاق التركي الأوروبي مهدد بالانهيار، كما يرى مراقبون، والأوضاع كارثية في اليونان. زيهوفر لم يحمل معه مساعدات لحالة الطوارئ التي تقلق أوروبا، لكنه وعد الأتراك بمزيد من المساعدات.

Türkei Suleyman Soylu und Horst Seehofer (picture-alliance/AA/G. Yilmaz)

تهديدات أردوغان بفتح الأبواب أمام اللاجئين نحو أوروبا، قابلها وزير الداخلية الألماني هورست زيهوفر بكلمات شكر في مستهل زيارته إلى أنقرة يوم أمس (03 أكتوبر/ تشرين الأول). " أقدم لكم الشكر من القلب، فهذا الإنجاز سيدخل التاريخ". وأضاف زيهوفر " من دون تضامنكم، لم يكن ممكنا التغلب على مشكلة الهجرة في منطقتنا".

حتى الآن وصل نحو 50 ألف شخص بشكل غير قانوني إلى الجزر اليونانية عبر تركيا في هذا العام. وهو ما لم تشهده اليونان منذ دخول اتفاقية الاتحاد الأوروبي وتركيا حيز التنفيذ عام 2016. السلطات اليونانية اتهمت أردوغان بتنفيذ تهديداته جزئيا بفتحه الأبواب أمام اللاجئين إن لم يحصل على دعم دولي. ومنذ شهر (أيلول/سبتمبر) الماضي والرئيس التركي رجب طيب أردوغان يشتكي من "تقاسم أعباء" اللاجئين غير العادل. وقال أردوغان إن تركيا أنفقت أكثر من 40 مليار دولار على اللاجئين وانتقد الاتحاد الأوروبي لعدم تنفيذ وعوده.

فبموجب اتفاقية اللاجئين، وعد الاتحاد الاتحاد الأوروبي أنقرة بستة مليارات يورو (6,6 مليار دولار)، من أجل تحسين أوضاع اللاجئين السوريين في تركيا. تقول الحكومة التركية إن الأموال التي حصلت عليها حتى الآن أقل بكثير من ذلك. إذ لم تحصل تركيا سوى على ثلاثة مليارات يورو حتى الآن، حسب أردوغان.

مختارات

لم يبرر الرئيس التركي أردوغان إصراره على إقامة "منطقة آمنة" في شمال سوريا بسبب المقاتلين الأكراد الذين يصفهم بالإرهابيين؛ بل قدم سببا آخر وهو توطين ما يتراوح بين مليونين وثلاثة ملايين لاجئ سوري يقيمون في تركيا وأوروبا. (18.09.2019)

ارتفاع قياسي في أعداد القادمين من تركيا إلى اليونان وأوضاع كارثية على الجزر اليونانية. هي مؤشرات على أن الاتفاق التركي الأوروبي مهدد بالانهيار بحسب مراقبين. وزير الداخلية الألماني يسافر اليوم إلى أنقرة وبعدها إلى أثينا. (03.10.2019)

 وزير الداخلية التركي سليمان صويلو أكد أثناء اجتماعه مع نظيره الألماني أن تركيا تفي بجميع التزامات الاتفاقية التركية الأوروبية وأضاف بالقول "التزامنا بالاتفاقية ليس لأسباب إنسانية فحسب، بل لأننا وقعنا اتفاقية  مع الاتحاد الأوروبي وتركيا ملتزمة بهذه الاتفاقية ولكننا نتوقع أن يتم الالتزام بالاتفاقية من جانب الاتحاد الأوروبي".

لن تدخر ألمانيا أي مساعدة من شأنها تدعيم الاتفاقية بين الاتحاد الأوروبي وتركيا. وهو ما وعد به وزير الداخلية الألماني في أنقرة "نحن مستعدون للقيام بدورنا أينما كان". وأشار زيهوفر إلى أن برلين على استعداد لمساعدة تركيا في مراقبة الحدود مثلا.

 

هل تريد تركيا مزيدا من المساعدات؟

 وزير الداخلية التركي صويلو أكد أثناء الاجتماع، أن هناك عدة إجراءات يمكن اتخاذها لتدعيم الاتفاقية التركية الأوروبية، مشيرا إلى مشروع أردوغان في إنشاء "منطقة آمنة" "لمواجهة مخاطر حدوث فرار جماعي من إدلب، والأمر يتعلق بنحو 3.8 مليون سوري، وكان الرئيس أردوغان أشار إلى الأمر خلال اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة" بحسب صويلو.

 ويسعى الرئيس التركي إلى تخفيف الضغط على بلاده عبر إنشاء منطقة آمنة لنقل اللاجئين السوريين إليها.  وتقع هذه المنطقة شرق نهر الفرات، حيث تسيطر وحدات حماية الشعب الكردية.  وكان أردوغان قد هدد بالتدخل عسكريا لإنشاء "منطقة آمنة" من أجل توطين نحو ثلاثة ملايين لاجئ سوري في بلاده إليها، فضلا عن رغبته في إبعاد المسلحين الأكراد عن حدود بلاده.  ولذا يرغب أردوغان بالحصول على مزيد من المساعدات، عبر اتفاق تركي أوروبي جديد حسبما يرى بعض المراقبين.

تهديدات أردوغان بالتدخل عسكريا من أجل إنشاء "منطقة آمنة" لاقت انتقادات دولية. ألمانيا أيضا انتقدت تهديدات أردوغان، وهو ما أكده زيهوفر في زيارته إلى أنقرة، مشيرا إلى أن المساعدات المالية ستكون في إطار تحسين تنفيذ اتفاقية 2016.

وحتى الآن لا يوجد أي قرار أوروبي بشأن المزيد من المساعدات المالية لتركيا. لكن الاتفاقية التركية ستكون من ضمن المواضيع التي ستناقشها المستشارة ميركل مع نظرائها في الاتحاد الأوروبي، وذلك في القمة التي ستعقد ما بين ( 17 و18 أكتوبر/تشرين الاول )بمشاركة رؤساء دول وحكومات الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي.

وكانت منظمات حقوقية طالبت بنقض الاتفاق التركي الأوروبي بخصوص اللاجئين. لكن بالنسبة لزيهوفر هذا الأمر غير وارد على الإطلاق "هدف زيارتنا إلى أنقرة تدعيم الاتفاقية بين الاتحاد الأوروبي وتركيا".

كيف يمكن لألمانيا مساعدة أثينا؟

بعد أنقرة توجه وزير الداخلية الألماني هورست زيهوفرومفوض الهجرة بالاتحاد الأوروبي ديميتريس أفراموبولوس إلى أثينا يوم الجمعة (04 تشرين الأول/أكتوبر).  هناك يريد زيهوفر إيجاد حلول،  تتمكن من خلالها ألمانيا مساعدة اليونان على تسريع علميات البت بطلبات اللجوء.

وتنص اتفاقية اللاجئين الأوروبية التركية، على عدم السماح لأي شخص يصل إلى الجزر اليونانية بشكل غيرقانوني الانتقال إلى البر اليوناني، بل يتوجب عليه تقديم طلب لجوء مباشرة. وفي حال رفض طلب اللجوء من الممكن إعادة الشخص إلى تركيا. لكن رغم ذلك، لم يتم إعادة سوى 2000شخص فقط .

Griechenland Feuer im Moria Flüchtlingslager auf Lesbos (Reuters/G. Moutafis)

وتشهد الجرز اليونانية أوضاعا كارثية، ففي جزيرة ليسبوس يعيش حاليا 13000 مهاجر في مخيمات لا تتسع سوى لـ3000 شخص. ومن بين أسباب ارتفاع أعداد اللاجئين في المخيمات هو التأخر في عمليات البت في طلبات اللجوء. فغالبا ما يتعين على طالبي اللجوء الانتظار لمدة سبعة أشهر على الأقل للبدء في عمليات البت بطلبات اللجوء. الحكومة اليونانية ترغب بتشديد إجراءات اللجوء، وتسريع عمليات البت في طلبات اللجوء من خلال زيادة الموظفين. وهنا ترغب الحكومة اليونانية بالحصول على دعم من الجانب الألماني.

دالين صلاحية-مهاجر نيوز

  • Young men at the sea on Lesbos

    اللاجئون في جزيرة ليسبوس: أوضاع مزرية على أبواب الفردوس الأوروبي

    عالقون في بحر ايجة

    يقبل التمويل الأوروبي للمنظمات غير الحكومية التي استجابت لأزمة المهاجرين في الجزر اليونانية، على الانتهاء شهرآب/أغسطس. ومنذ ذلك الحين كانت الدولة اليونانية المسؤولة الوحيدة عن التعامل مع طالبي اللجوء. الا أن غياب خطة انتقال واضحة، ساهمت في ظهور ثغرات واضحة على مستوى الخدمات الإنسانية في جميع أنحاء جزيرة ليسبوس.

  • Moria refugee camp seen through a makeshift shelter

    اللاجئون في جزيرة ليسبوس: أوضاع مزرية على أبواب الفردوس الأوروبي

    لا هنا ولا هناك

    موريا ليست مرفق الاستقبال الرئيسي في ليسبوس، وانما توجد مخيمات أخرى غير قادرة على التعامل مع استمرار وصول الأعدادا القليلة لطالبي اللجوء. تزايد التوتر يؤدي الى تحول الإحباط بسرعة إلى عنف وعدوانية، والصراعات بين الأفراد تتحول إلى معارك بين مختلف المجموعات العرقية.

  • Discarded plastic bottles on the ground outside Moria camp, Lesbos

    اللاجئون في جزيرة ليسبوس: أوضاع مزرية على أبواب الفردوس الأوروبي

    جديد ونظيف

    خارج موريا، يتم التخلص من عبوات الشامبو والمياه بالقرب من أماكن الاستحمام غير القارة أو المتنقلة. بسبب النقص في المرافق الصحية في المخيم، الكثير من الناس هناك يبحثون عن خيارات أخرى. وهم يرون أن الفشل في توفير مرافق كافية، استراتيجية متعمدة لتدهور الظروف المعيشية بالمخيم.

  • An Ethiopian asylum-seekers peers out of a tent in Lesbos

    اللاجئون في جزيرة ليسبوس: أوضاع مزرية على أبواب الفردوس الأوروبي

    في انتظار المصير

    أمان من إريتريا، يعتذر عن عدم قدرته على تقديم الشاي أو الماء في خيمته. انه ينتظر قرارا بشأن طلب لجوئه منذ وصوله الى ليسبوس قبل ثلاثة اشهر. "حتى في موريا توجد مشاكل كثيرة". اكتظاظ الملاجئ والتوترات بين مختلف المجموعات يولد معارك وصراعات بين أفرادها.

  • A man sits behind signs placed on the ground

    اللاجئون في جزيرة ليسبوس: أوضاع مزرية على أبواب الفردوس الأوروبي

    نحن بشر أيضاً

    طالب لجوء أفغاني يقوم بإعداد علامات احتجاج ضد الظروف السيئة والفقيرة في موريا. معظم الأفغان الذين يحتجون في ليسبوس لأكثر من عام لايزالون ينتظرون الرد على طلبات لجوئهم. غياب المعلومة، صعوبة الظروف المعيشية والخوف من الترحيل إلى أفغانستان تجعل الكثيرين من هؤلاء يعيشون في حالة قلق دائم ومستمر.

  • Two Lesbos residents discuss a protest held by Afghan asylum-seekers

    اللاجئون في جزيرة ليسبوس: أوضاع مزرية على أبواب الفردوس الأوروبي

    حدود الكرم

    يناقش سكان ليسبوس احتجاج الأفغان. أزمة اللاجئين تسببت في انخفاض كبير في السياحة في ليسبوس، حيث انخفضت بنسبة 75 في المائة تقريبا هذا العام مقارنة بعام 2015. كما كان للأزمة الاقتصادية في اليونان أثر كبير على الجزيرة. وبالرغم من تعاطف العديد من السكان المحليين مع احتياجات طالبي اللجوء، إلا أنهم لا يعتقدون أن اليونان قادرة على استضافتهم في الوقت الحالي.

  • A doctor checks a man's pulse during a health clinic

    اللاجئون في جزيرة ليسبوس: أوضاع مزرية على أبواب الفردوس الأوروبي

    كفاح ضد الإحباط وخيبة الأمل

    يحاول بعض المتطوعين بموريا، سد الثغرات الموجودة هنا. فهم يقومون بتوفير الرعاية الصحية مثلا، والتي تعتبر من المطالب الملحة للساكنة. الطبيبة الألمانية جوتا ميوالد قدمت إلى ليسبوس لمدة أسبوعين لتقديم مساعدتها، وقالت إن السبب الرئيسي في الكثير من المشاكل الصحية هنا بموريا، هو الظروف المعيشية للسكان. وقد اشتكى الموجودون في المخيمات من أن الأطباء هناك عادة ما يعطونهم مسكنات للألم بغض النظر عن آلامهم.

  • A woman works away at a sewing machine

    اللاجئون في جزيرة ليسبوس: أوضاع مزرية على أبواب الفردوس الأوروبي

    استعادة الحياة

    في مركز الموزاييك للدعم طالبي اللجوء يحولون - سترات الحياة - أو سترات الإنقاذ التي يتم تجميعها من الشاطئ في أكياس ومحافظ. مثل هذه الأنشطة مرحب بها لمحاربة رتابة الحياة في المخيمات، بالإضافة إلى الحصول على دخل للعالقين هنا، مثل هذه المرأة الإيرانية، ولو كان الدخل صغيرا.

  • Asylum-seekers stand in front of a statue and a Greek flag on Lesbos

    اللاجئون في جزيرة ليسبوس: أوضاع مزرية على أبواب الفردوس الأوروبي

    وافدون جدد يوميا

    منذ بداية سنة 2015، اضطر الوافدون الجدد إلى البقاء في الجزيرة إلى أن تتم معالجة طلبات لجوئهم. إلا أن تراكم الطلبات وعملية معالجتها المطولة لم تساعد الكثيرعلى الاستفادة منها. أكثر من 14 ألف مهاجر وصلوا إلى اليونان هذا العام، وفقا لوكالة الأمم المتحدة للاجئين. وفي العام الماضي منحت اليونان اللجوء لحوالي 12500 شخص، في حين جاء 173 ألف لاجئ. فينسنت هايغس/ مريم مرغيش


مختارات

اللاجئون في جزيرة ليسبوس: أوضاع مزرية على أبواب الفردوس الأوروبي

من المنتظر أن تزداد مآسي طالبي اللجوء الذين تقطعت بهم السبل في جزيرة لسبوس اليونانية، فالعديد من المنظمات غير الحكومية المهتمة بالخدمات الصحية والقانونية تستعد الان للانسحاب أو انسحبت بالفعل. (06.09.2017)  

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