 أزمة السكن في ألمانيا ـ ″الخضر″ يطالبون بحد أقصى للإيجارات | أخبار | DW | 27.04.2019

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أخبار

أزمة السكن في ألمانيا ـ "الخضر" يطالبون بحد أقصى للإيجارات

تناول حزب الخضر الألماني المعارض أزمة المساكن في ألمانيا مجددا واقترح أحد الحلول لها. فبعد موافقة زعيمه على مصادرة المساكن المملوكة للشركات الكبرى، طالبت الكتلة البرلمانية للحزب بوضع حد أقصى للإيجارات. لكن كيف؟

Deutschland Studentenjobs | Schwarzes Brett (picture alliance/Bildagentur-online/Schoening)

البحث عن سكن مناسب في ألمانيا أصبح مشكلة للكثيرين.

طالب حزب الخضر في ألمانيا بوضع حد أقصى للإيجارات في المناطق التي تعاني أزمة في المساكن. جاء ذلك في مسودة قرار أعدتها الكتلة البرلمانية لأحد أبرز أحزاب المعارضة في ألمانيا.

وفي تصريحات للموقع الإلكتروني لمجلة "دير شبيغل" الألمانية الصادرة اليوم السبت (27 نيسان/ أبريل 2019)، قالت كاترين غورينغ-إيكارت، زعيمة الكتلة البرلمانية للحزب: "السكن قضية اجتماعية أساسية، ويتعين علينا أن نحول دون انفجار جديد لتكاليف الإيجارات".

وجاء في مسودة قرار للكتلة، حصلت مجلة "دير شبيغل" على نسخة منها، اقتراح بألا تزيد نسبة الزيادة في قيمة الإيجار الجديد عن 5% مقارنة بالقيمة المعتادة في المكان الذي يقع فيه السكن المُؤجَر.

وأوضحت غورينغ-إيكارت: "نريد وضع حد أقصى للإيجارات بالنسبة للمناطق التي بها أزمة سكن، بحيث يتم السماح بارتفاع الإيجار بنسبة 3% كحد أقصى في العام، لكن دون أن يتجاوز القيمة الإيجارية المعتادة في هذه المناطق".

Deutschland | Mieterprotest | Plakat (imago/C. Mang)

يافطة تقول إن ارتفاع أسعار الإيجارات بلغ 250%

وتنص المسودة على معاقبة المغالاة في القيم الإيجارية وإساءة استغلال قانون الإيجارات بغرامة مالية تصل إلى 50 ألف يورو. من جانبه، قال متحدث باسم الخضر اليوم إن من المنتظر التصديق على المسودة خلال اجتماع الربيع المغلق للكتلة البرلمانية للحزب في بوتسدام يوم الجمعة المقبل.

وكان روبرت هابيك، زعيم حزب الخضر المعارض، قد أبدى تفهمه أكثر من مرة للأصوات المطالبة بمصادرة المساكن المملوكة لشركات العقارات الكبيرة في ألمانيا، ما قوبل برفض شديد من المستشارة أنغيلا ميركل.

ص.ش/أ.ح (د ب أ)

  • Studenten an der Universität in Leipzig informieren sich am «schwarzen Brett» über Wohnungsangebote. Foto: Waltraud Grubitzsch/dpa

    ابتكارات طلابية مختلفة للسكن بأسعار معقولة

    بحث مضن عن غرفة للسكن

    كثيرا ما يواجه الطلاب مشكلة في إيجاد مسكن ذلك أن الطلب على السكن الجامعي كبير جدا وأكبر من قدرة الاستيعاب. وتعد كل من مدينتي ميونخ وفرانكفورات من أغلى المدن من ناحية الإيجار، حيث يبلغ معدل إيجار غرفة واحدة في شقة جماعية 493 يورو في ميونخ و421 يورو في فرانكفورت. يحاول الطلاب مساعدة بعضهم البعض من خلال إعلانات عن غرف شاغرة في بهو الجامعات.

  • Mutter und Sohn kochen gemeinsam © Jeanette Dietl

    ابتكارات طلابية مختلفة للسكن بأسعار معقولة

    السكن لدى الوالدين

    يسكن نحو 27 بالمائة من الطلاب لدى آبائهم وأمهاتهم. ويُعتبر هذا النوع من السكن مريحا وأقل تكلفة: ذلك أن الطلاب يوفرون إيجار الغرفة بالإضافة إلى أنهم لا يولون هما لطبخ الطعام أو غسل الملابس. ولكن لكل شيء ثمنه: ذلك أن السكن لدى الوالدين يعني الرضوخ لتعاليمهما وقواعدهما في العيش والقليل من الحرية.

  • Wohnungsnot bei Studierenden provisorischer Schlafraum

    ابتكارات طلابية مختلفة للسكن بأسعار معقولة

    النوم في قاعات الرياضة

    لكن أولئك الذي يدرسون في جامعات بعيدة عن مقر سكن والديهم يضطرون للبحث عن سكن جماعي. وفي بعض المدن الكبيرة التي يكثر الطلب على جامعاتها، مثل ميونخ أو كولونيا أو فرانكفورت، فإن إيجاد سكن يمكن دفع إيجاره أصبح أمرا صعب المنال كالفوز في اليانصيب. وحتى لا ينامون في الشارع يضطر البعض إلى النوم بصفة جماعية في قاعات للرياضة تابعة للجامعة إلى أن يجدوا سكنا لهم.

  • Studenten stehen am auf dem Balkon eines Studentenwohnheimes. Foto:Stefan Sauer/dpa

    ابتكارات طلابية مختلفة للسكن بأسعار معقولة

    السكن الجامعي

    يقيم نحو 12 بالمائة من الطلاب في ألمانيا بالسكن الجامعي. وفي المبيتات الجامعية الجديدة تبلغ مساحة الغرفة الواحدة 17 مترا مربعا. أما في المبيتات القديمة فإنها أصغر بكثير. وقد أصبح من النادر أن يسكن الطالب لوحده في غرفة لوحده، حيث غالبا ما يسكن ثلاثة أو أربعة طلاب مع بعضهم البعض. ويبلغ معدل الإيجار في السكن الجامعي نحو 230 يورو وهو سعر لا يمكن إيجاده في القطاع الخاص.

  • Wohncontainer Fotocredit: Prof. Manfred Kovatsch.

    ابتكارات طلابية مختلفة للسكن بأسعار معقولة

    قصدير من الخارج وسجاد في الداخل

    الغرف القصديرية ليست بالأمر الجديد، فقد تم استخدامها في الثمانينات في ألمانيا عندما كان الطلب على السكن الجامعي أكبر بكثير من العرض. حينها كانت هذه الغرف حلا مؤقتا للطلاب. وقد تم اعتماد هذه الغرف في مدينة ميونخ الألمانية حيث الأسعار عالية والطلب كبير على السكن. وقد تعتمد مدن أخرى هذا الحل لطلابها في حال لم يتم إيجاد سكن مناسب لهم.

  • Wohnen im Würfel

    ابتكارات طلابية مختلفة للسكن بأسعار معقولة

    غرف على شكل مكعبات

    في غرف صغيرة جدا على شكل مكعبات لا تتجاوز مساحتها نحو سبعة أمتار مربعة يمكن للطلاب في مدينة ميونخ السكن في قرية "او تو/ O2 Village). توفر الغرفة المرافق الضرورية للحياة كحمام ومطبخ ومكان للجلوس والنوم. ويبلغ إيجار الغرفة الواحدة 150 يورو شهريا.

  • Studentenwohnheim im Fachwerkhaus in Göttingen Foto: Wolfgang Weihs (c) dpa - Report

    ابتكارات طلابية مختلفة للسكن بأسعار معقولة

    سكن في بيت تاريخي

    في مدينة غوتنغن الألمانية قامت مصالح شؤون الطلبة بإعادة ترميم هذا البيت القديم جدا وتحويله إلى سكن جامعي يتهافت عليه الطلاب نظرا لجماليته وكونه يجمع بين التاريخ والعيش المريح في قلب الطبيعة.

  • Studenten in einer Wohnheim-Küche (Foto: picture-alliance / Helga Lade Fotoagentur GmbH)

    ابتكارات طلابية مختلفة للسكن بأسعار معقولة

    سكن للطلاب على شكل ثكنة عسكرية

    في هذا السكن الجامعي في مدينة بون، والذي بني على شكل ثكنة عسكرية يتقاسم الطلاب المطبخ والحمام يحاول الطلاب التأقلم مع هذا النوع من السكن. الشيء الذي يتميز به هذا السكن أنه يقدم خدمات في مختلف المجالات للطلاب الأجانب الجدد.

  • Die Studentin Sarah und die 78-jährige Klara Fürst Foto: Friso Gentsch dpa/lnw

    ابتكارات طلابية مختلفة للسكن بأسعار معقولة

    أجيال مختلفة تحت سقف واحد

    تسكن الطالبة سارة لدى السيدة المتقاعدة كلارا فورست. ومقابل الحصول على غرفة للسكن تقوم سارة بمساعدة كلارا في البيت والحديقة وتقوم بالتبضع وغسل الأواني مثلا. ومنذ عام 1992 هناك مكاتب متخصصة في التوسط لهذا النوع من السكن الجماعي الذي يجمع بين أجيال مختلفة. وفي بعض الأحيان يتحول هذا النوع من السكن إلى صداقة حقيقية.

  • Sander Koers, 25, Student aus den Niederlanden, lebt als Hauswächter im Collège Voltaire. Sein Zimmer war einmal das Archiv der Schule. Copyright: DW/Lydia Heller

    ابتكارات طلابية مختلفة للسكن بأسعار معقولة

    أعمال الحراسة مقابل السكن

    عندما تبقى المصانع القديمة أو المستشفيات أو المدارس فارغة، فإن مالكيها يخشون من أن يتم العبث بها من قبل غرباء أو تتعرض للنهب. ومنذ عام 2010 يمكن للطلاب التقدم لوظيفة حارس لهذه البنايات مقابل السكن فيها. كما أن هناك قواعد تنظم هذا النوع من السكن، حيث لا يحق للحارس التدخين أو أن تكون له حيوانات تعيش معه أو إقامة حفلات لأكثر من عشرة أشخاص.

  • Drei Studenten stehen vor einem Kirchenfenster @Dw/ V.Wüst

    ابتكارات طلابية مختلفة للسكن بأسعار معقولة

    العيش في دير تابع للكنيسة

    في دير فارغ بمدينة أولم الألمانية يعيش منذ 2012 سبعة وعشرون طالبا من جنسيات مختلفة. ومن لا يستطيع دفع الإيجار من الطلاب الأجانب، فإن الكنيسة توفر عشر غرف للسكن بدون مقابل. ولكن عقود الإيجار محددة زمنيا كما أن الكنيسة لم تحدد ما الذي ستفعله بالدير مستقبلا.

  • Wohnen im Ikea-Stil EineComputergrafik zeigt das Wohnprojekt der Firma Inter Ikea am Three Mills Wall River in London @LandProp SE») c) dpa - Bildfunk

    ابتكارات طلابية مختلفة للسكن بأسعار معقولة

    فكرة مستقبلية لحل أزمة السكن الجامعي

    بعض المسامير والبراغي تكفي لإنشاء غرفة – هذا الرسم على شاشة الكمبيوتر يعكس فكرة لإحدى الشركات السويدية إنتر إيكيا حول إمكانية إنجاز غرف وسكن للطلاب في ألمانيا. ولكن ذلك لا يزال حبرا على ورق أو رسما على جهاز الكمبيوتر.

    الكاتب: سوزانه كوردس/ش.ع


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