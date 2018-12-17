أزمة السكن في ألمانيا ـ "الخضر" يطالبون بحد أقصى للإيجارات

طالب حزب الخضر في ألمانيا بوضع حد أقصى للإيجارات في المناطق التي تعاني أزمة في المساكن. جاء ذلك في مسودة قرار أعدتها الكتلة البرلمانية لأحد أبرز أحزاب المعارضة في ألمانيا.

وفي تصريحات للموقع الإلكتروني لمجلة "دير شبيغل" الألمانية الصادرة اليوم السبت (27 نيسان/ أبريل 2019)، قالت كاترين غورينغ-إيكارت، زعيمة الكتلة البرلمانية للحزب: "السكن قضية اجتماعية أساسية، ويتعين علينا أن نحول دون انفجار جديد لتكاليف الإيجارات".

وجاء في مسودة قرار للكتلة، حصلت مجلة "دير شبيغل" على نسخة منها، اقتراح بألا تزيد نسبة الزيادة في قيمة الإيجار الجديد عن 5% مقارنة بالقيمة المعتادة في المكان الذي يقع فيه السكن المُؤجَر.

وأوضحت غورينغ-إيكارت: "نريد وضع حد أقصى للإيجارات بالنسبة للمناطق التي بها أزمة سكن، بحيث يتم السماح بارتفاع الإيجار بنسبة 3% كحد أقصى في العام، لكن دون أن يتجاوز القيمة الإيجارية المعتادة في هذه المناطق".

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وتنص المسودة على معاقبة المغالاة في القيم الإيجارية وإساءة استغلال قانون الإيجارات بغرامة مالية تصل إلى 50 ألف يورو. من جانبه، قال متحدث باسم الخضر اليوم إن من المنتظر التصديق على المسودة خلال اجتماع الربيع المغلق للكتلة البرلمانية للحزب في بوتسدام يوم الجمعة المقبل.

وكان روبرت هابيك، زعيم حزب الخضر المعارض، قد أبدى تفهمه أكثر من مرة للأصوات المطالبة بمصادرة المساكن المملوكة لشركات العقارات الكبيرة في ألمانيا، ما قوبل برفض شديد من المستشارة أنغيلا ميركل.

ص.ش/أ.ح (د ب أ)