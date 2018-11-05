 أزمة الأدوية في إيران تضاعف من معاناة المرضى | سياسة واقتصاد | DW | 10.11.2018

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سياسة واقتصاد

أزمة الأدوية في إيران تضاعف من معاناة المرضى

بالرغم من قرار وقف العقوبات الأمريكية على السلع الإنسانية الموجهة لإيران، منها الأدوية والعقاقير الطبية. إلا أن البلد مازال يعاني من أزمة أدوية حادة. DW حاولت نقل صوة عن معاناة المرضى في إيران.

Iran Emad nach dem Anschlag auf das Parlament in Teheran (Reuters/N. Tabatabaee Yazdi )

في منتصف تشرين الأول/ أكتوبر، فرضت واشنطن عقوبات جديدة على 20 شركة وبنك إيراني، وذلك لصلتها بالحرس الثوري. من البنوك، التي طالتها العقوبات، بنك بارسيان ، الذي لعب حتى الآن دوراً رئيسياً في استيراد الأدوية والمنتجات الزراعية. منذ إعلان الولايات المتحدة خروجها من الاتفاق النووي، يشهد سوق الأدوية فوضى عارمة، كما تقول نازي من طهران عبر الهاتف. وهي ربة منزل بالغة من العمر 44 عاماً، تعاني من مرض التصلب اللويحي، اذا أصبحت أدويتها، نادرة في السوق الإيرانية. "لقد سمعت في العديد من الصيدليات، أنه لن يتم استيراد الأدوية بعد الآن "، كما تقول في حديثها مع DW .

وخلال العام الماضي، أكد وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف خلال اليوم العالمي للتصلب اللويحي، بأن المصابين بهذا الداء يتنتهي معاناتهم بفضل الاتفاق النووي وقال ظريف  آنذاك: "يمكن الآن إعادة استيراد أدويتكم".

مصادر تزويد أخرى

Schering AG Beneseron Produktion (picture-alliance/dpa)

تعاني إيران من نقص في الأدوية المصنعة في الغرب

على الرغم من أن إيران تنتج أكثر من تسعين في المائة من حاجتها في مجال الأدوية والعقاقير الطبية، إلا أن العقوبات المالية تعوق واردات المواد الخام إلى قطاع صناعة الأدوية وأنواع خاصة من العقاقير الطبية. منذ أربعة أشهر، حذر وزير الصحة الإيراني حسن هاشمي قائلاً: "هناك عاصفة تقترب نحونا، علينا أن نقول للناس الحقيقة". أما النائب محمد نعيم أمينفارد في لجنة الصحة في منتصف أيلول/ سبتمبر: " هناك خصاص في أكثر من 80 دواء، ولا يمكن لأحد أن ينكر أننا نعاني من نقص في الأدوية".

المئات من الوصفات الطبية تراكمت لأسابيع  لدى سولماز إيكدر، وهي صحفية إيرانية تعيش في تركيا، وتقول إيكدر عبر الهاتف: "لقد كنت أقرأ الأخبار عن نقص الأدوية في إيران على مواقع التواصل الاجتماعي. وفي بداية شهر أيلول/ سبتمبر، نشرت على حسابي الشخصي على موقع "تويتر" تغريده، طلبت فيها من أي شخص يحتاج إلى دواء لم يعد متاحًا في إيران بالتواصل معي عبر بريدي الإلكتروني". لم تتوقع سولماز هذا الكم الهائل من الطلبات، التي وصلتها. ومنذ أسابيع تحاول الصحفية الإيرانية الحصول على الأدوية المطلوبة وإرسالها إلى الأشخاص المحتاجين عن طريق السائحين الإيرانيين العائدين إلى بلادهم.

غياب التوضيح من الحكومة الإيرانية

Iran Kabinettsbildung Hasan Hashemi (Fars)

وزير الصحة الإيراني، حسن غازي زاده هاشمي

في غضون ذلك، خفضت الحكومة الإيرانية عدد الأدوية المدعومة من 800 إلى 30 أو 40، على الرغم من التضخم الذي يؤثر على هذا القطاع. ويعتبر هذا الإجراء بمثابة رد فعل على تراجع الإيرادات من صادرات النفط. وقال المتحدث باسم وزارة الصحة في الخامس من تشرين الثاني / نوفمبر: " كل شيء تحت السيطرة"، وأضاف: "نحن ننتج 99 في المئة من أدويتنا بأنفسنا." في الصيف ، دعا وزير الصحة حسن غازي زاده هاشمي، الأطباء في البلاد إلى وصف الأدوية الإيرانية. على الرغم من أن جودة المنتجات المحلية يمكن أن تكون أفضل، لكن في هذه الحالة، لا نريد ازعاج المرضى أكثر، كما قال.

وقال حمید دهقان منشادی، الطبيب المختص في الأورام من طهران "لدي صعوبة في وصف هذه الأدوية للمرضى، خاصة أدوية مكافحة السرطان، لأننا نرى آثاراً جانبية قوية". وأضاف الدكتور الإيراني :"الكثير من المرضى سيبقون على قيد الحياة، في حالة أخذوا الأدوية المناسبة". حتى نازي، الأم الإيرانية، التي تعاني من مرض التصلب اللويحي، لا تريد تناول الأدوية الإيرانية المحلية الصنع، وتقول عنها: "الأدوية الإيرانية ليست جيدة بالنسبة لي، وأفضل عدم أخذ المزيد منها".

شابنام من هاين/ إ.م

  • Friedrich Bayer

    شركة باير للأدوية.. 150 عاماً من النجاح

    فريدريش باير

    بالتعاون مع صديقه يوهان فيسكوت، أنشأ فريرديش باير في مدينة فوبرتال مصنعا صغيراً لإنتاج الأصباغ، تحول مع مرور الزمن إلى واحد من أكبر مصانع الأدوية في العالم.

  • Friedrich Bayer Wohnhaus

    شركة باير للأدوية.. 150 عاماً من النجاح

    من غرفة إلى مصنع

    شقة فريدريش باير الصغيرة في فوربرتال تحولت إلى مكتب لإدارة عمله. الصورة تعود إلى منتصف عام 1870. الشقة كانت واقعة بجانب مصنع الأصباغ الصغير.

  • Bayer 1863

    شركة باير للأدوية.. 150 عاماً من النجاح

    ثلاثة صباّغين

    وفّر المصنع في سنواته الأولى عملا لثلاثة عمال. توضح الصورة أول عامل في المصنع، هايرنيش ريتر. بعد عشرين عاما عمل 300 شخص في المصنع. واليوم يعمل 110 آلاف موظف وعامل في مصنع باير.

  • Bayer Phenacetin-Betrieb Elberfeld im Jahr 1888.

    شركة باير للأدوية.. 150 عاماً من النجاح

    الفيناستين

    صنّع المعمل أول مادة ضد الصداع وهي مادة الفيناستين، والتي كانت تخرج كمنتج ثانوي من صناعة الأصباغ. أسيئ استخدام هذه المادة وتم منع بيعها في السوق الألمانية.

  • Bayer Leverkusen im Jahr vor 1900

    شركة باير للأدوية.. 150 عاماً من النجاح

    معمل الاليزارين

    الصورة بالأبيض والأسود. لكن الصورة الطبيعية تشير إلى أول معمل لصناعة مادة الاليزارين ذات الصبغة الحمراء الغامقة. في نهاية القرن التاسع عشر بدأت الشركة تفتح لها فروعا أخرى. وقبل الحرب العالمية الأولى، أصبح للشركة فروع في كل قارات العالم.

  • Bayer Leverkusen Heroin Packung

    شركة باير للأدوية.. 150 عاماً من النجاح

    الهيروين المضاد للسعال

    قبل الحرب العالمية الأولى قامت الشركة أيضا بتثبيت براءة اختراع مادة ثنائي أسيتيل المورفين. التي استخدمت حينها كمضاد لارتفاع الحرارة وضغط الدم، وأمراض الرئة، بالإضافة إلى مسكن لآلام جرحى الحرب العالمية. بعد الحرب العالمية الثانية منعت المادة التي تعرف اليوم بالهيروين.

  • Zyklon B Dose

    شركة باير للأدوية.. 150 عاماً من النجاح

    تزيكلون بي

    منذ عام 1925 أضحت شركة باير جزءا من معامل IG لصناعة الأصباغ. المنتجة لصناعة مادة تزيلكون بي المبيدة للحشرات. والتي استعملت لقتل سجناء معتقل آوشفيتس السيئ الصيت في بولندا. وفي مصانع باير عام 1944 عمل أكثر من 4300 سجين في مدينة ليفركوزن فقط.

  • Bayer Leverkusen Penicillin Produktion

    شركة باير للأدوية.. 150 عاماً من النجاح

    البنسلين المضاد للأوبئة

    بعد التأسيس الجديد للشركة في خمسينات القرن الماضي، بدأت بإنتاج مادة البنسلين المضادة لالتهابات البكتيرية، والتي اكتشفت من قبل الاسكتلندي الكسندر فليمنغ. استخدمت المادة ضد الطاعون والزهري والسل. وأصبحت بذلك متوفرة للعامة بأسعار رخيصة.

  • Bayer Leverkusen Chemiefaser Dralon 1959

    شركة باير للأدوية.. 150 عاماً من النجاح

    درالون: "فتاة صغيرة بعينين كبيرتين"

    بعد الحرب العالمية الثانية دخلت شركة باير مجال إنتاج النسيج، لتظهر على صفحات مجلات الأزياء، مثل مجلة "الخيط الفضي" في عام 1959.

  • Bayer Leverkusen Riesen Aspirin-Packung 1999

    شركة باير للأدوية.. 150 عاماً من النجاح

    أسبرين .. المادة السحرية

    عندما أقلعت مركبة الفضاء ابولو 11 عام 1969، حمل رواد الفضاء معهم علبة أسبرين المضادة للآلام والصداع. تباع سنويا أكثر من 11 مليار حبة منها في سبعين بلدا.

  • Bayer AG 150-jähriges Bestehen

    شركة باير للأدوية.. 150 عاماً من النجاح

    من غرفة في شقة

    في عام 2013 يمر على قصة باير 150 عاما، انتقلت فيها قصة النجاح من غرفة صغيرة إلى شركة ترتبط بها حياة ملايين الأشخاص. يصل دخل الشركة السنوي إلى 40 مليار يورو.

    الكاتب: يوحنا شميلر/ عباس الخشالي


 

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