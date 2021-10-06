آرمين لاشيت، رئيس وزراء ولاية شمال الرين ويستفاليا ومرشح الحزب المسيحي الديمقراطي للفوز بمنصب المستشار خلفا للسيدة أنغيلا ميركل. ويعد لاشيت من الشخصيات المقربة من المستشارة ومن المؤيدين بقوة لاستمرار نهجها السياسي.

يترأس أرمين لاشيت حكومة أكبر ولاية ألمانية من حيث عدد السكان وهي ولاية شمال الراين ويستفاليا. وهو في نفس الوقت رئيس الحزب المسيحي الديمقراطي الذي تنتمي إليه المستشارة أنغيلا ميركل. دخل لاشيت معترك الحياة السياسية كنائب في البرلمان الألماني ثم الأوروبي. وفي عام 2015 برز كأكبر الداعمين للمستشارة أنغيلا ميركل خلال أزمة اللاجئين.