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أرمين لاشيت

آرمين لاشيت، رئيس وزراء ولاية شمال الرين ويستفاليا ومرشح الحزب المسيحي الديمقراطي للفوز بمنصب المستشار خلفا للسيدة أنغيلا ميركل. ويعد لاشيت من الشخصيات المقربة من المستشارة ومن المؤيدين بقوة لاستمرار نهجها السياسي.

يترأس أرمين لاشيت حكومة أكبر ولاية ألمانية من حيث عدد السكان وهي ولاية شمال الراين ويستفاليا. وهو في نفس الوقت رئيس الحزب المسيحي الديمقراطي الذي تنتمي إليه المستشارة أنغيلا ميركل. دخل لاشيت معترك الحياة السياسية كنائب في البرلمان الألماني ثم الأوروبي. وفي عام 2015 برز كأكبر الداعمين للمستشارة أنغيلا ميركل خلال أزمة اللاجئين.

Armin Laschet, CDU-Bundesvorsitzender und Ministerpräsident von Nordrhein-Westfalen, Annalena Baerbock, Bundesvorsitzende von Bündnis 90/Die Grünen, Robert Habeck, Bundesvorsitzender von Bündnis 90/Die Grünen, Markus Söder, Ministerpräsident von Bayern und CSU Chef, kommt zu zu den Pressestatements zu den Sondierungsgesprächen zwischen der CDU/CSU und Bündnis 90/Die Grünen im EUREF Campus. +++ dpa-Bildfunk +++

التحالف المسيحي متفائل بعد محادثات مع الخضر بشأن تشكيل ائتلاف 06.10.2021

أبدى أرمين لاشيت، مرشح التحالف المسيحي لمنصب المستشار، تفاؤله بعد محادثات استكشافية مع حزب الخضر تهدف لتشكيل ائتلاف حاكم بمشاركة الحزب الديمقراطي الحر. هذا في وقت يعتزم الخضر والليبراليون إجراء تقييم داخلي.
ARCHIV -Parteifähnchen von SPD, FDP und Bündnis 90/Die Grünen) vor dem Reichstag in Berlin (Archivfoto/Illustration vom 20.09.2005). Der SPD-Vorsitzende Kurt Beck hält nach der Bundestagswahl 2009 eine Ampelkoalition seiner Partei mit Grünen und FDP für möglich. Er sagte der Deutschen Presse- Agentur dpa: «Ich glaube, es gibt für uns ausreichend Schnittmengen, um sowohl mit der FDP als auch mit den Grünen zusammenarbeiten zu können. Aber ich füge ausdrücklich hinzu, dass dies eine grundsätzliche Feststellung ist und keine, die es von heute aus erlaubt zu sagen, was 2009 sein wird.» Foto: Gero Breloer (zu dpa 4169 vom 15.07.2007) +++(c) dpa - Report+++

استطلاع: غالبية الألمان يؤيدون ائتلاف "إشارة المرور" 05.10.2021

أعربت غالبية الألمان عن تأييدها لتشكيل ائتلاف حاكم يضم الحزب الاشتراكي الديمقراطي وحزب الخضر والحزب الديمقراطي الحر، بينما يؤيد 22% آخرين تشكيل ما يعرف بـ"ائتلاف جامايكا"، الذي يضم التحالف المسيحي والخضر والأحرار.
Annalena Baerbock (l), Kanzlerkandidatin und Bundesvorsitzende von Bündnis 90/Die Grünen, Olaf Scholz (M, SPD), SPD-Kanzlerkandidat und Bundesminister der Finanzen, und Christian Lindner, FDP-Spitzenkandidat, Fraktionsvorsitzender und Parteivorsitzender der FDP, stehen zu Beginn einer Gesprächsrunde des Bundesverbands der Energie- und Wasserwirtschaft zum Thema Energie- und Klimapolitik neben einem Digitalbild von Armin Laschet (CDU), CDU-Kanzlerkandidat und Ministerpräsident von Nordrhein-Westfalen, zusammen. +++ dpa-Bildfunk +++

ألمانيا.. بدء المحادثات الاستكشافية مع الحزب الاشتراكي والتحالف المسيحي 02.10.2021

بعد المحادثات الاستكشافية التي جمعت حزب الخضر والليبراليين من أجل تقريب وجهات النظر بينهما. يستعد الحزب الاشتراكي متصدر الانتخابات ومنافسه التحالف المسيحي ايضا للبدء في المحادثات الاستكشافية مع الخضر والليبرالين.

Bundestagswahl 2021 | Olaf Scholz (L) und Armin Laschet (R) am Wahlabend. Berlin 26.09.2021 Foto (Laschet): Martin Meissner/AP/picture alliance Foto (Scholz): Wolfgang Rattay/Reuters

أغلب الألمان يؤيدون استقالة لاشيت وشولتس متفائل إزاء "إشارة المرور" 01.10.2021

كشف استطلاع للرأي أن أغلب الألمان يؤيدون استقالة رئيس الحزب المسيحي، أرمين لاشيت، من منصبه بعد خسارته في الانتخابات. وعبر منافسه الاشتراكي أولاف شولتس عن تفاؤله بتشكيل ائتلاف "إشارة المرور"، قبل محادثات لتشكيل الحكومة.

German politicians Volker Wissing and Christian Lindner of the FDP, together with Annalena Baerbock and Robert Habeck of the Greens, pose for a selfie photograph, in an unknown location September 28, 2021 in this picture obtained from social media. INSTAGRAM @volkerwissing /via REUTERS THIS IMAGE HAS BEEN SUPPLIED BY A THIRD PARTY. MANDATORY CREDIT. NO RESALES. NO ARCHIVES.

مفاوضات شاقة تجمع الخضر والليبراليين حول تشكيل الحكومة الألمانية 29.09.2021

يجري حزبي الخضر والديمقراطي الحر جلسة مفاوضات يبحثان فيها عن القواسم المشتركة قبل تحديد الحزب الذي سيتحالفون معه لتشكيل الحكومة هل هو الاشتراكي بقيادة شولتس أم التحالف المسيحي بقيادة لاشيت.
Kombobild Annalena Baerbock und Christian Lindner

ألمانيا ـ أحزاب صغيرة تفسد حسابات القوى السياسية التقليدية 28.09.2021

عززت نتائج الانتخابات الألمانية توجها عرفته الاستحقاقات السابقة، يتعلق باستمرار تراجع الأحزاب التقليدية وصعود الأحزاب الصغيرة. أحزاب ستلعب دورا حاسما في المفاوضات الماراثونية لتشكيل أول ائتلاف حكومي في عهد ما بعد ميركل.
Candidate for chancellor of the Christian Union parties block Armin Laschet brief the media after a leaders meeting of his Christian Democratic Union party CDU at the headquarters in Berlin, Monday, Sept. 27, 2021. Following Sunday's election leaders of the German parties were meeting Monday to digest a result that saw Merkel's Union bloc slump to its worst-ever result in a national election and appeared to put the keys to power in the hands of two opposition parties. Both Social Democrat Olaf Scholz and Armin Laschet, the candidate of Merkel's party, laid a claim to leading the next government. (AP Photo/Martin Meissner)

استطلاع: غالبية الألمان ضد إصرار لاشيت على منصب المستشارية 28.09.2021

مرشح المحافظين أرمين لاشيت رأى أن نتائج الانتخابات التشريعية منحته "الحق" في منصب المستشارية رغم خسارة حزبه المدوية. غالبية الألمان في استطلاع للرأي، اعتبرته موقفا "خاطئاً تماماً".

26.09.2021, Berlin, Deutschland, GER, Tag der Bundestagswahl 2021.Wahllokal 520/521 Herthastraße im Bezirk Wilmersdorf Ortsteil Grunewald *** 26 09 2021, Berlin, Germany, GER, day of Bundestag election 2021 Polling station 520 521 Herthastraße in the district Wilmersdorf Ortsteil Grunewald

كيف تابع رواد مواقع التواصل العرب الانتخابات الألمانية؟ 27.09.2021

تابع العديد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي سير الانتخابات الألمانية باهتمام كبير، وواكبوا مستجداتها بتعلقيات مختلفة، كما استغل البعض الفرصة لعقد مقارنات بين الانتخابات الألمانية والانتخابات في بلدانهم.
Armin Laschet, Bundesvorsitzender der CDU, Spitzenkandidat seiner Partei und Ministerpräsident von Nordrhein-Westfalen äußert sich nach der Bekanntgabe der ersten Hochrechnung zum Ausgang der Bundestagswahl auf der Wahlparty der Union im Konrad-Adenauer-Haus.

بعد النتيجة المخيبة.. لاشيت يدعو لتجديد "حزب ميركل" 27.09.2021

أعلن زعيم الاتحاد المسيحي الديموقراطي أرمين لاشيت أن حزبه يحتاج للتجديد، بعدما حقق أسوأ أداء انتخابي منذ الحرب العالمية الثانية، وأقر بمسؤوليته عن الهزيمة أمام الاشتراكي الديموقراطي الذي تصدر النتائج بفارق طفيف.
26.09.2021 Gäste der Wahlparty von Bündnis 90/Die Grünen reagieren nach der Veröffentlichung der ersten Prognosen zum Ausgang der Bundestagswahl 2021. +++ dpa-Bildfunk +++

وجهة نظر: الألمان يمنحون الأحزاب الصغيرة مزيدا من القوة 27.09.2021

سيطرة الحزب الاشتراكي والاتحاد المسيحي قد أصبحت جزء من الماضي، وهو ما يشير إلى أن الناخب الألماني يريد التغيير. رئيسة تحرير مؤسسة DW مانويلا كاسبر- كلاردج تعتبر ذلك فرصة للتغيير ولمعالجة القضايا الكبرى.

Franziska Giffey, Spitzenkandidatin der Berliner SPD für das Amt der Regierenden Bürgermeisterin,winkt bei der Wahlparty der Berliner SPD in Kreuzberg den Anhängern. +++ dpa-Bildfunk +++

أول مرة في تاريخ برلين.. سيدة منتخبة تستعد لمنصب عمدة العاصمة 27.09.2021

تفيد النتائج التي نشرتها لجنة الانتخابات، أن سيدة ستتولى منصب عمدة برلين للمرة الأولى بعد أن فازت فرانتسيسكا غيفي وحزبها الاشتراكي الديمقراطي الديمقراطي في انتخابات البرلمان المحلي. فمن هي فرانتسيسكا غيفي؟
Bundestagswahl 2021 | Olaf Scholz (L) und Armin Laschet (R) am Wahlabend. Berlin 26.09.2021 Foto (Laschet): Martin Meissner/AP/picture alliance Foto (Scholz): Wolfgang Rattay/Reuters

"لعبة البوكر" ـ انتخابات ألمانيا تفرز مشهدا سيُصعب تشكيل ائتلاف حكومي 27.09.2021

ظلت ألمانيا صخرة للاستقرار السياسي في أوروبا طيلة عهد المستشارة ميركل، غير أن نتائج الانتخابات التي تقدم فيها الاشتراكيون بشكل طفيف، أفرزت مشهدا غامضا سيجعل مفاوضات تشكيل ائتلاف حكومي في غاية الصعوبة. فمن سيكون المستشار؟
Olaf Scholz, Kanzlerkandidat der SPD, aufgenommen waehrend einer TV-Schalte nach der Verkuendung der Prognosen zur Bundestagswahl in Berlin, 26.09.2021. Demnach sind die SPD und die CDU nahezu gleichauf. Copyright: Florian Gaertner/photothek.de

فوز غير حاسم.. شولتس والطريق الصعب لخلافة ميركل 26.09.2021

عاد الحزب الاشتراكي إلى زمن الانتصارات بعد غياب لعب خلاله دور الشريك الثاني مع التحالف المسيحي خلال دورتين انتخابيتين. أولاف شولتس يعلن انتصاره، لكن طريقه إلى مكتب المستشارية ليس معبدا بالورود. من هم صناع الملوك؟
BERLIN, GERMANY - SEPTEMBER 26: Members of the German Social Democrats (SPD) react to initial results at SPD headquarters in federal parliamentary elections on September 26, 2021 in Berlin, Germany. Voters have gone to the polls nationwide today in elections that herald the end of the 16-year chancellorship of Angela Merkel. (Photo by Maja Hitij/Getty Images)

صور ولقطات من يوم الاقتراع.. ملامح خريطة سياسية جديدة في ألمانيا؟ 26.09.2021

أكثر الانتخابات البرلمانية سخونة منذ 16 عاما تشهدها ألمانيا بطولها وعرضها. أكثر من 60 مليون ناخب يحق لهم اختيار نواب يمثلونهم في البوندستاغ. ومن هناك سيتم اختيار المستشار أو المستشارة لألمانيا. جولة في يوم الانتخابات.
Bundestagswahl 2021 | Olaf Scholz (L) und Armin Laschet (R) am Wahlabend. Berlin 26.09.2021 Foto (Laschet): Martin Meissner/AP/picture alliance Foto (Scholz): Wolfgang Rattay/Reuters

+++نتائج رسمية أولية: فوز الاشتراكيين بفارق ضئيل على المحافظين+++ 26.09.2021

كشفت النتائج الرسمية الأولية عن فوز بفارق ضئيل للحزب الاشتراكي الديموقراطي على المحافظين بزعامة أنغيلا ميركل، والذين تراجعوا إلى مستوى منخفض تاريخيا، هذا فيما حل حزب الخضر في المركز الثالث.
Armin Laschet, Bundesvorsitzender der CDU, Spitzenkandidat seiner Partei und Ministerpräsident von Nordrhein-Westfalen und seine Frau Susanne bei der Stimmabgabe zur Bundestagswahl. +++ dpa-Bildfunk +++

أرمين لاشيت يطوي ورقته الانتخابية بشكل خاطئ! 26.09.2021

عند التصويت في الورقة الانتخابية البرلمانية في ألمانيا يجب طي الورقة بطريقة لا تظهر الاختيارات، حفاظا على سرية الانتخابات. مرشح منصب المستشارية أرمين لاشيت أخطا في طريقة طي الورقة، فهل مازالت صالحة؟
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