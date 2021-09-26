 أرمين لاشيت يطوي ورقته الانتخابية بشكل خاطئ! | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 26.09.2021

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أرمين لاشيت يطوي ورقته الانتخابية بشكل خاطئ!

عند التصويت في الورقة الانتخابية البرلمانية في ألمانيا يجب طي الورقة بطريقة لا تظهر الاختيارات، حفاظا على سرية الانتخابات. مرشح منصب المستشارية أرمين لاشيت أخطا في طريقة طي الورقة، فهل مازالت صالحة؟

عند اختيار المرشحين من الأحزاب والشخصيات في الورقة الانتخابية البرلمانية في ألمانيا يجب طي الورقة بطريقة لا تظهر الاختيارات، حفاظا على سرية الانتخابات. مرشح منصب المستشارية أرمين لاشيت أخطا في طريقة طي الورقة، فهل مازالت صالحة!

منذ عام 2002 لم يعد يمنح ظرف بريدي مع الورقة الانتخابية، بل يجب على الناخب طي الورقة بطريقة تمنع ظهور اختياراته، أي من خلال إظهار ظهر الورقة الخالي من الكتابة.

أخطأ المرشح لمنصب المستشارية عن الحزب المسيحي الديمقراطي أرمين لاشيت  خلال منحه صوته ووضعه الورقة الانتخابية في الصندوق في مركزه الانتخابي بمدينة آخن بولاية شمال الراين - فيستفاليا. الخطأ الذي شغل وسائل الإعلام الألمانية في يوم الانتخابات البرلمانية (26 سبتمبر/ أيلول 2021)، هو أن المرشح وزوجته طويا ورقتي الانتخابات بطريقة غير صحيحة قانونيا، والتي تعني أنه يجب عدم إظهار وجه الورقة حيث تظهر أسماء الأحزاب والشخصيات المرشحة، بل تظهر ظهر الورقة. وظهرت في ورقة المرشح أرمين لاشيت تصويته لحزبه ونفسه في الورقة الانتخابية.

ومنذ عام 2002 لم يعد يمنح ظرف بريدي مع الورقة الانتخابية، بل يجب على الناخب طي الورقة بطريقة تمنع ظهور اختياراته، أي من خلال إظهار ظهر الورقة الخالي من الكتابة.

وبحسب الهيئة الاتحادية للانتخابات يمكن للجنة الانتخابية رفض الورق الانتخابية للناخب في حالتين:

الأولى، في حال وضع الناخب اختياراته خارج الكابينة المخصصة للتأشير على الورقة الانتخابية.

ثانيا، في حال طي الورقة بطريقة خاطئة يمكن التعرف بسببها على الجهة التي صوت إليها. مما يعرض سرية الانتخابات إلى الخطر. 

ومن المفروض أن على اللجنة الانتخابية في مركز الاقتراع  توضيح كيفية طي الورقة للناخب خلال منحها له. وفي حال وضع الورقة بالصندوق فإنها تعتبر رغم ذلك صالحة، لأنه لا يمكن فرزها، بحسب رئيس الهيئة الاتحادية للانتخابات.

كما أن الهيئة علقت في تغريدة تشير فيها إلى "أن سياسيا معروفا على المستوى الاتحادي قد منح صوته لحزبه. وبذلك لا يمكن اعتبار هذا العمل مؤثرا على الناخبين".

وبذلك تعتبر ورقة أرمين لاشيت الانتخابية صالحة.        

عباس الخشالي/ز.أ.ب  (أ ف ب، د ب أ، DW)

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  • Deutschland | Angela Merkel Rede Bundestag März 2006

    مناظرات المرشحين للمستشارية.. تقليد يحسم الفوز أم عروض إعلامية؟

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  • TV-Duell 2002 | Schroeder vs. Stoiber

    مناظرات المرشحين للمستشارية.. تقليد يحسم الفوز أم عروض إعلامية؟

    مناظرات كبرى بين المرشحين الأوفر حظاً

    المناظرات التلفزيونية بين المرشحين لمنصب المستشار حديثة العهد في ألمانيا. وبدأت عام 2002 مع مشرح الاشتراكيين المستشار السابق غيرهارد شرودر ومنافسه مرشح المحافظين ورئيس وزراء ولاية بافاريا آنذاك إدموند شتويبر ضمن برنامج "ريبرو أ ر د" التلفزيوني.

  • Bayreuth: Eröffnung der Richard-Wagner-Festspiele 2019

    مناظرات المرشحين للمستشارية.. تقليد يحسم الفوز أم عروض إعلامية؟

    الخلاف السياسي لا يفسد في الود قضية

    لكن يبدو أن هذه المناظرة التي حسمت الانتخابات لصالح شرودر لم تفسد في الود قضية، فبعد أن أنهيا المشوار السياسي بات الاثنان يلتقيان عائليا خلال المناسبات، ومنها حفل افتتاح مهرجان ريتشارد فاغنر الموسيقي عام 2019.

  • TV Kanmzlerduell MErkel vs. Schröder 2005

    مناظرات المرشحين للمستشارية.. تقليد يحسم الفوز أم عروض إعلامية؟

    تقليد مستمر في مختلف الانتخابات

    وأصبحت المناظرات بين المرشحين تقليدا في الانتخابات العامة وفي الانتخابات المحلية في ألمانيا، ويتابعه الملايين من الناخبين. في الصورة المناظرة الكبرى بين المستشار شرودر ومنافسته أنغيلا ميركل عام 2005، والتي فازت لاحقا بمنصب المستشار.

  • TV-Duell Angela Merkel & Frank-Walter Steinmeier 2009

    مناظرات المرشحين للمستشارية.. تقليد يحسم الفوز أم عروض إعلامية؟

    التركيز على المواضيع السياسية

    على عكس الولايات المتحدة، لا يتم النظر إلى المناظرات الكبرى في ألمانيا كـ"عرض كبير" للمرشحين، حيث يتم التركيز على المواضيع السياسية الداخلية وليس على شخصية المرشح أو أموره العائلية. في الصورة المناظرة الكبرى التي جمعت المستشارة ميركل ومنافسها مرشح الاشتراكيين فرانك فالتر شتاينماير عام 2009.

    الكاتب: زمن البدري


مختارات

نسبة مشاركة مرتفعة في الانتخابات الألمانية مقارنة بعام 2017

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