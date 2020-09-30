أرمينيا وأذربيجان تتبادلان الاتهامات بقصف مناطق مدنية

اتهمت وزارة الدفاع الأرمينية اليوم (الاثنين الخامس من أكتوبر/ تشرين الأول 2020) جيش أذربيجان بشن هجمات مكثفة في جنوب وشمال شرق منطقة ناغورني كاراباخ المتنازع عليها. وأضافت وزارة الدفاع الأرمينية أن جيش "جمهورية ناغورني كاراباخ" غير المعترف بها دوليا تمكن من صد الهجمات حتى الآن. وأعلن الجيش الأرميني في منطقة ناغورني كاراباخ إسقاط طائرة تابعة للقوات الجوية الأذربيجانية. ولم يؤكد الجانب الأذربيجاني حتى الآن نبأ إسقاط الطائرة. ويلقي كل طرف باللائمة على الطرف الآخر في تأجيج الصراع. وأعلنت جمهورية أذربيجان وأرمينيا، اللتان كانتا جزءا من الاتحاد السوفيتي السابق، حالة الحرب.

وفي عاصمة ناغورني كاراباخ، ستيباناكيرت، هدد أرتور توماسفيان، رئيس الجمعية الوطنية، بتمديد الصراع إلى الأراضي الأذربيجانية في ضوء الهجمات التي وقعت أول أمس الأحد. وقال توماسفيان إن قوات المنطقة أثبتت مرارا قوتها القتالية في الماضي، متهمًا أذربيجان وتركيا باختيار لغة العنف والابتعاد عن الدبلوماسية. وفي المقابل، اتهم رئيس أذربيجان إلهام علييف أرمينيا بمهاجمة بلاده. وأكدت أرمينيا مقتل 58 شخصا منذ أول أمس الأحد، في حين أفادت أذربيجان بمقتل تسعة أشخاص، بينهم مدنيون. وقد أفاد الجانبان بوقوع إصابات. وقال الجيش الأذربيجاني يوم الاثنين إنه "حرر" عدة مناطق ذات أهمية استراتيجية في منطقة ناغورني كاراباخ الجبلية.

وذكرت وزارة الدفاع في أذربيجانفي بيان: "تم تطهير العديد من الأراضي المرتفعة المفيدة حول قرية تاليش من قوات الاحتلال، وتكبد العدو خسائر فادحة". ويأتي تبادل الاتهامات في الوقت الذي يجري فيه الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش اتصالات بزعماء البلدين. وقال المتحدث باسم غوتيريش، ستيفان دوجاريك، في تصريحات للصحفيين اليوم "أبلغني الأمين العام أنه تحدث عبر تقنية الفيديو كونفرانس للتو مع رئيس أذربيجان علييف ورئيس وزراء أرمينيا باشينيان". وأضاف دوجاريك أن غويتريش أكد في الاتصالين المنفصلين مع الزعيمين "على الحاجة إلى وقف فوري للقتال وتخفيف حدة التوترات واستئناف مفاوضات مجدية دون شروط مسبقة ودون تأخير".

مشاهدة الفيديو 02:02 شارك هجوم على مدينة كنجه إرسال Facebook google+ Whatsapp Tumblr Digg Newsvine stumble linkedin الرابط https://p.dw.com/p/3jQX5 أذربيجان تتهم القوات الأرمينية بقصف مدينة كنجه

وقال دبلوماسيون لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) إن مجلس الأمن الدولي سيعقد يوم غد الثلاثاء محادثات مغلقة طارئة بشأن ناغورنو كاراباخ بناء على طلب من ألمانيا وفرنسا وبدعم من بلجيكا وبريطانيا وإستونيا. وتخضع منطقة ناغورنو كاراباخ، المعترف بها دوليًا كجزء من أراضي أذربيجان ذات الغالبية المسلمة، لسيطرة الانفصاليين الأرمن المسيحيين لعقود، حيث عقد الجانبان معاهدة سلام هشة منذ التسعينيات.

وقُتل مئات الأشخاص في الحرب الأحدث على ناغورنو كاراباخ، وهو جيب جبلي تابع لأذربيجان بموجب القانون الدولي لكن يسكنه ويحكمه منحدرون من أصل أرميني. وأعلن الإقليم الانفصالي أن القوات الأذربيجانية شنت ضربات صاروخية على عاصمته خانكندي، بينما قالت أذربيجان إن أرمينيا أطلقت صواريخ على عدة بلدات خارج الإقليم الانفصالي.

وقال فاهرام بوجوسيان المتحدث باسم زعيم الإقليم "العدو يطلق صواريخ على خانكندي (ستيباناكيرت) وشوشي. لن يتأخر رد جيش الدفاع كثيرا".

مذابح الأرمن.. تشابهت المواقف واختلفت التصريحات لم تستخدم ألمانيا تعبير "إبادة جماعية" من قبل مراعاةً لتركيا، لكن الرئيس غاوك استخدم هذه المفردة على هامش إحياء الذكرى المئوية لما قام به العثمانيون، ملمحاً إلى مسألة تحمل بلاده آنذاك جزءا من المسؤولية.

مذابح الأرمن.. تشابهت المواقف واختلفت التصريحات البابا فرنسيس وصف أيضاً الجرائم ضد الأرمن بالإبادة الجماعية. لتكون المرة الأولى التي يصرح فيها رئيس للكنيسة الكاثوليكية بمثل ذلك. وأضاف البابا، بعد الاعتراضات التركية الشديدة على تصريحاته، بأنه "لا يمكننا أن نصمت وأن لا نتكلم عن الذي شاهدناه وسمعناه".

مذابح الأرمن.. تشابهت المواقف واختلفت التصريحات أما الحكومة التركية فرفضت الاعتراف بالمذابح كـ"جريمة إبادة جماعية". وقال رئيس الوزراء التركي أحمد داوود أوغلو: نشارك آلام أطفال وأحفاد الأرمن، الذين فقدوا بعد تهجيرهم القسري في سنة 1915.

مذابح الأرمن.. تشابهت المواقف واختلفت التصريحات الأمم المتحدة، وعلى لسان الأمين العام بان كي مون، تحدثت عن "أعمال شنيعة" و"جريمة ضد الإنسانية". ورفض مون تشكيل لجنة جديدة لبحث الموضوع تاريخيا من قبل الأمم المتحدة. ودعا بان البلدين (تركيا وأرمينيا) إلى مواصلة حوارهما.

مذابح الأرمن.. تشابهت المواقف واختلفت التصريحات أعضاء البرلمان الأوروبي وقفوا دقيقة صمت، إحياء لذكرى مذابح الأرمن. وقدموا بعدها مذكرة طالبوا فيها تركيا بالاعتراف بالمذابح على أنها "إبادة جماعية".

مذابح الأرمن.. تشابهت المواقف واختلفت التصريحات موضوع "مذابح الأرمن" تخطى السياسة إلى الموسيقى والفن. ورغم أن مسابقة "يوروفيجن" الغنائية الشهيرة تمنع التلميحات السياسية من قبل المشاركين، إلا أن أرمينيا دفعت هذا العام بفرقة موسيقية ستغني أغنية تحمل عنوان "Face the Shadow"، والتي تحمل رسالة سياسية تقول "لا تنكر".

مذابح الأرمن.. تشابهت المواقف واختلفت التصريحات وأوضح دانييل ديمير، رئيس تجمع الآراميين في ألمانيا، بأنه "لو لم تتصرف تركيا بعناد هكذا تجاه هذه القضية، لكانت عملية انضمامها للاتحاد الأوروبي حدثت بشكل أسرع".

مذابح الأرمن.. تشابهت المواقف واختلفت التصريحات الرئيس الروسي بوتين لم يعلق رسميا على الموضوع، ولم يقرر لغاية الآن فيما إذا كان سيشارك في احتفالية إحياء الذكرى المائة لمذابح الأرمن، في العاصمة الأرمينية يريفان. الكاتب: ريشارد أ. فوكس/زمن البدري



في سياق متصل، ذكر تقرير إخباري اليوم أن روسيا أعربت عن قلقها بشأن ارتفاع أعداد الضحايا من المدنيين في القوقاز، بعد أن تعرضت أهداف مدنية في عاصمة المنطقة لهجمات صاروخية أطلقها جيش أذربيجان. ودعا وزير الخارجية الروسي، سيرجي لافروف، إلى وقف إطلاق النار في أقرب وقت ممكن، في مكالمة هاتفية أجراها مع نظيره الأرميني، زوهراب مناتساكانيان، مساء أمس الأحد، بحسب ما أعلنته الخارجية الروسية.

وكان أرايك هاروتيونيان، زعيم المنطقة التي يسيطر عليها انفصاليون أرمينيون مسيحيون، لكن معترف بها دوليا كجزء من أذربيجان ذات الأغلبية المسلمة، أعلن عن هجوم على مدينة ستيباناكيرت على موقع التواصل الاجتماعي (تويتر)، دون أن يذكر مزيدا التفاصيل.

ح.ز/ ع.ج.م (رويترز/ د.ب.أ)