 أرمينيا وأذربيجان تتبادلان الاتهامات بانتهاك هدنة إنسانية هشة | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 18.10.2020

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أرمينيا وأذربيجان تتبادلان الاتهامات بانتهاك هدنة إنسانية هشة

تبادلت أرمينيا وأذربيجان صباح الأحد الاتهام بخرق هدنة إنسانية جديدة في القتال على إقليم ناغورني كاراباخ المتنازع عليه بعد ساعات قليلة من دخولها حيز التنفيذ بوساطة روسية- فرنسية.

القصف المتبادل بين القوات الأذربيجانية والأرمينية أدى إلى سقوط عدد كبير من الضحايا على جانبي النزاع حول إقليم ناغورني كاراباخ

القصف المتبادل بين القوات الأذربيجانية والأرمينية أدى إلى سقوط عدد كبير من الضحايا على جانبي النزاع حول إقليم ناغورني كاراباخ

تبادلت أرمينيا وأذربيجان الاتهامات بانتهاك  هدنة إنسانية جديدة   في منطقة ناغورني كاراباخ المتنازع عليها صباح اليوم الأحد (18 أكتوبر/ تشرين الأول 2020). وذلك بعد ساعات قليلة من دخوله حيز التنفيذ في منتصف الليل بالتوقيت المحلي (الثامنة مساءً بتوقيت غرينتش السبت).

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هذه ليست المرة الأولى التي يطبق فيها لاعب المنتخب الألماني السابق تصريحات سياسية، حيث نشر تغريدة يصطف فيها إلى جانب أذربيجان المدعومة من أنقرة في صراعها مع أرمينيا، ما أثار جدلاً في ألمانيا.

دأبت إدارة الرئيس ترامب على الدعوة لحل الصراع في ناغورني كاراباخ سلميا وبالحوار. وكان وزير الخارجية بومبيو قد دعا ما وصفها بـ "الأطراف الثالثة" للوقوف بعيدا. بيد أن تصريحا جديدا له أثار لغطا حول موقف واشنطن الفعلي.

وقالت متحدثة باسم وزارة الدفاع الأرمينية إن صواريخ وقذائف مدفعية أُطلقت من جانب العدو في ساعة مبكرة من صباح اليوم الأحد. ولاحقاً، اتهمت وزارة الدفاع الأذربيجانية أرمينيا بعدم احترام وقف إطلاق النار.

وجاءت محاولة السلام الجديدة التي أعلنت عنها وزارتا الخارجية في الدولتين مساء السبت، في الوقت الذي قالت فيه كل من روسيا وفرنسا إنهما تدخلتا في محاولة للتوسط لإنهاء التصعيد الأخير في منطقة ناغورني كاراباخ المتنازع عليها.

وعقب أسبوع على إعلان اتفاق وقف إطلاق للنار  لم يُطبق بين أذربيجان وأرمينيا في الإقليم، دخلت "هدنة إنسانية" جديدة حيز التنفيذ السبت بين طرفي النزاع لوضع حد للتصعيد الدموي.  وقالت الخارجية الأرمينية في بيان سابق "اتفقت جمهورية أرمينيا وجمهورية أذربيجان على هدنة إنسانية اعتبارا من 18 تشرين الأول/أكتوبر عند منتصف الليل بالتوقيت المحلي". وأكدت الخارجية الأذربيجانية الخطوة في بيان مماثل.

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فيديو: هدنة هشة بين أذربيجان وأرمينيا والاشتباكات تتجدد

وأدى استئناف المعارك قبل ثلاثة أسابيع إلى مقتل المئات، وشهد النزاع تصعيداً جديداً السبت عقب محاولة أولى فاشلة لوقف إطلاق النار جرت قبل أسبوع برعاية موسكو. وتوعدت أذربيجان السبت بـ"الانتقام" لمقتل 13 مدنياً في قصف ليلي استهدف مدينة غنجه ثاني مدن البلاد، في تصعيد جديد للنزاع.

وجاء إعلان الهدنة عقب تحدث وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف هاتفياً ليلاً مع نظيريه الأرميني والأذربيجاني وتشديده على "ضرورة الالتزام الصارم" باتفاق وقف إطلاق النار المتفق عليه في موسكو السبت، وفق بيان للخارجية الروسية.

وشمل القصف السبت غنجه ثاني أكثر مدن أذربيجان كثافة سكانية، كما استهدفت ضربات أذربيجانية عاصمة الانفصاليين ستيباناكيرت ومدينة شوشة اللتين فرّ معظم سكانهما منذ اندلاع المعارك في 27 أيلول/ سبتمبر الماضي.

ع.غ/ ح.ز (آ ف ب، د ب أ)

 

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