 أرمينيا تستعد لاستقبال عشرات ألوف النازحين من كاراباخ | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 21.09.2023

نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.

معلومات إضافية موافق
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
إعلان

أخبار

أرمينيا تستعد لاستقبال عشرات ألوف النازحين من كاراباخ

مع اختتام الجولة الأولى من المحادثات بين الانفصاليين الأرمن في إقليم ناغورني كاراباخ والسلطات الأذربيجانية، أعلن رئيس وزراء أرمينيا استعداد بلاده لاستقبال أكثر من 40 ألف عائلة من الإقليم.

رئيس الوزراء الأرميني نيكول باشينيان

رئيس الوزراء الأرميني نيكول باشينيان

أعلن رئيس الوزراء الأرميني أن أرمينيا مستعدة، عند الحاجة، لاستقبال "أكثر من 40 ألف عائلة" من ناغورني كاراباخ، حيث استسلم الانفصاليون الأرمن الأربعاء بعد  عملية عسكرية خاطفة  لأذربيجان.

مختارات

وقال نيكول باشينيان في خطاب متلفز "لقد حجزنا غرفا في فنادق، وأعددنا أمكنة لاستقبالهم. أعددنا كل شيء لاستقبال أكثر من 40 ألف عائلة" من الإقليم ذي الغالبية الأرمينية.

إلا أن باشينيان استدرك بالقول إن السكان المدنيين في كاراباخ لا يواجهون "تهديدا مباشرا" في الوقت الراهن. وأضاف أن "نظام وقف إطلاق النار في ناغورني كاراباخ صامد بشكل عام. حصلت انتهاكات معزولة، ولكن الوضع مستقر عموما".

واتهم رئيس الوزراء الأرميني روسيا، التي تنشر كتيبة في ناغورني كاراباخ منذ الحرب الأخيرة في 2020، بأنها أخفقت في مهمتها لحفظ السلام في الإقليم. وقال نيكول باشينيان في خطابه "لا أعتقد أن علينا أن نتجاهل إخفاق كتيبة (حفظ) السلام".

وقتل ستة عناصر من الكتيبة الروسية خلال  العملية العسكرية التي شنتها أذربيجان. وتقدم رئيس أذربيجان إلهام علييف بـ"اعتذار" من الرئيس فلاديمير بوتين عن مقتل الجنود بالرصاص، وفق ما أعلن الكرملين.

وأفادت الرئاسة الروسية بأن علييف أعرب خلال اتصال مع بوتين "عن تعازيه العميقة بالوفاة المأسوية لجنود الكتيبة الروسية"، متعهدا إجراء "تحقيق معمّق في هذا الحادث ومعاقبة كل المسؤولين عنه".

وكانت وزارة الدفاع الروسية أعلنت الأربعاء مقتل عدد من عناصر قوة حفظ السلام جراء إطلاق نار استهدف السيارة التي كانوا يستقلونها، من دون تقديم تفاصيل إضافية.

هذا وأعلنت الرئاسة الأذربيجانية في بيان أن المحادثات الأولى التي جرت الخميس بين أذربيجان والانفصاليين الأرمن من ناغورني كاراباخ حول  إعادة دمج هذا الإقليم الانفصالي، كانت "بناءة".

وأضافت أن اجتماعا جديدا سيعقد "في أسرع وقت ممكن"، مشيرة أيضا إلى أنها تعتزم إرسال مساعدة إنسانية ومواد غذائية ووقود الى هذا الاقليم، وذلك بعد العملية العسكرية التي شنتها باكو وانتهت باستسلام الانفصاليين الأرمن في ناغورني كاراباخ.

ف.ي/أ.ح (د.ب.ا، رويترز، ا.ف.ب)

مواضيع ذات صلة

This grab taken from a handout footage released by the Azerbaijani Defence Ministry on September 19, 2023 show an explosion, that Baku claims to be Azerbaijani forces destroying positions used by Armenians in the Nagorno-Karabakh region. Azerbaijan said on September 19, 2023 it had launched anti-terrorist operations in the disputed region, over which the Caucasus arch-rivals fought a brief but brutal war in 2020. (Photo by Handout / Azerbaijani Defence Ministry / AFP) / RESTRICTED TO EDITORIAL USE - MANDATORY CREDIT AFP PHOTO / Azerbaijani Defence Ministry / handout - NO MARKETING NO ADVERTISING CAMPAIGNS - DISTRIBUTED AS A SERVICE TO CLIENTS

وقف إطلاق النار في ناغورني كاراباخ ومفاوضات مرتقبة 20.09.2023

أكدت وزارة الدفاع الأذربيجانية ومصادر إعلامية أرمينية التوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار في ناغورني كاراباخ وذلك بعد يوم واحد تقريبا من بدء العملية العسكرية الأذربيجانية هناك.

September 19, 2023**This grab taken from a UGC footage provided to AFP by Marut Vanyan on September 19, 2023 shows smoke rising from artillery strikes on a hilltop outside Stepanakert, the capital of the Armenian-populated separatist region within Azerbaijani borders. (Photo by Marut VANYAN / UGC / AFP) / RESTRICTED TO EDITORIAL USE - MANDATORY CREDIT AFP PHOTO / UGC / Marut Vanyan - NO MARKETING NO ADVERTISING CAMPAIGNS - DISTRIBUTED AS A SERVICE TO CLIENTS - NO ARCHIVE

دعوات دولية لوقف العمليات العسكرية في ناغورني كاراباخ 19.09.2023

تشعر واشنطن بقلق بالغ إزاء الأعمال العسكرية التي تقوم بها أذربيجان في إقليم ناغورني كاراباخ وتدعو إلى وقفها. وفيما تعتبر أنقرة العملية العسكرية في ناغورني كاراباخ "مبررة"، دعت برلين إلى وقفها والعودة إلى طاولة المفاوضات.

19.09.2023**In this photo taken from video released by Defense Ministry of Azerbaijan on Tuesday, Sept. 19, 2023, smoke rises over an area which Azerbaijan says hosts Armenian forces' positions in the breakaway territory of Nagorno-Karabakh in Azerbaijan. Azerbaijan on Tuesday declared that it started what it called an anti-terrorist operation targeting Armenian military positions in the Nagorno-Karabakh region and officials in that region said there was heavy artillery firing around its capital. (Defense Ministry of Azerbaijan via AP)

أذربيجان تبدأ عملية عسكرية للسيطرة على ناغورني كاراباخ 19.09.2023

فيما يبدو أنه تفاقم للتوتر المتصاعد بين أذربيجان وانفصالين أرمن أعلنت باكو شنها عملية عسكرية في إقليم ناغورني كاراباخ بعد "مقتل مواطنين أذرين".