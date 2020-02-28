 أرقام مرعبة.. كورونا يواصل انتشاره عربيا ومصدره الأول إيران وإيطاليا | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 03.03.2020

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أخبار

أرقام مرعبة.. كورونا يواصل انتشاره عربيا ومصدره الأول إيران وإيطاليا

يواصل فيروس كورونا انتشاره في مختلف دول العالم، ومن ضمنها دول عربية وشرق أوسطية. فقد اكتُشفت إصابة ما لا يقل عن 2476 شخصا بالفيروس في منطقة الخليج، وخصوصا إيران، التي أودى المرض بحياة 77 شخصا فيها.

يواصل انتشاره في دول عربية عدة وعظم الحالات كان مصدرها إيران أو إيطاليا

أعلنت عدة دول عربية عن تسجيل حالات الإصابة بفيروس كورونا، فقد أعلنت وزارة الصحة الإماراتية، اليوم الثلاثاء (الثالث من مارس/آذار)، تسجيل ست إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد لأشخاص من جنسيات مختلفة احتكوا بحالتين تم تشخيصهما خلال سباق طواف الإمارات الذي تم إلغاء آخر مرحلتين منه. وقالت الوزارة في بيان نشرته وكالة الأنباء الرسمية إن المصابين هم روسيان وإيطاليان وألماني وكولومبي "تم التعرف عليهم من خلال فحص المخالطين للإصابتين اللتين تم الإعلان عنهما في سباق دراجات طواف الإمارات".

وحصلت عملية الإلغاء بعد تشخيص إصابة فنيين من إحدى الفرق المشاركة، ما دفع السلطات إلى وضع عشرات المتسابقين والفنيين وغيرهم في حجر صحي في فنادق بأبوظبي. وسمح لأفراد بعض الفرق بالمغادرة، لكن العديد من الأشخاص لا يزالون قيد المراقبة.

وارتفع عدد الإصابات المسجلة في الإمارات إلى 27 بينهم خمس حالات أعلنت السلطات شفاءها. واتخذت السلطات إجراءات احترازية عديدة آخرها تعليق الدارسة في المدارس والمؤسسات التربوية الأخرى الحكومية والخاصة لمدة اربع أسابيع ابتداء من الأحد المقبل. 

وأعلنت سلطنة عمان اليوم عن ست حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع عدد الحالات إلى 12 حالة.

وإجمالا أكتُشفت إصابة ما لا يقل عن 2476 شخصا بالفيروس في منطقة الخليج وإيران، معظمهم في إيران، التي أودى المرض بحياة 77 شخصا فيها. وأعلنت إيران عن 11 وفاة جديدة جرّاء الفيروس، و 835 إصابة خلال الساعات الـ24 الماضية. ومع هذا الرقم "وصلنا إلى 2336 حالة مؤكدة و77 وفاة"، وفق تصريح نائب وزير الصحة الإيراني علي رضا رئيسي.

وأقدم العديد من دول الخليج العربية على اتخاذ قرارات إما بإلغاء أو تأجيل أحداث اقتصادية وحفلات موسيقية وأحداث أخرى مهمة في دول خليجية فيما كثفت السعودية، التي أعلنت عن أول حالة إصابة أمس الاثنين، إجراءات الفحص الصحي، حيث حظرت المملكة دخول مواطني دول مجلس التعاون الخليجي والمقيمين فيها الذين سافروا إلى خارج دول المجلس خلال الأربعة عشر يوما السابقة.

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الشرق الأوسط يواجه فيروس كورونا

أما في العراق فقد تم تسجيل 5 حالات إصابة جديدة ليرتفع إجمالي العدد في العراق إلى 31 حالة مؤكدة، حسب وزارة الصحة والبيئة. وفي لبنان تم رصد 13 حتى الآن. 

وفي الجزائر ذكرت وزارة الصحة اليوم أنه تم التأكد من وجود ثلاث حالات إصابة جديدة، مما يرفع إجمالي من أثبتت الاختبارات إصابتهم بالفيروس إلى ثمانية أشخاص. وأضافت الوزارة في بيان أن الثمانية هم سبعة جزائريين من أسرة واحدة ورجل إيطالي.

وكانت تونس قد أعلنت أمس الاثنين عن رصد أول حالة مؤكدة بالفيروس لدى مواطن مصاب عائد من إيطاليا عبر باخرة تقل أكثر من 250 شخصا من المتوقع إخضاعهم للحجر الصحي، بحسب ما ذكر مسؤولون بوزارة الصحة. وفي إجراء احترازي قررت وزارة النقل اليوم تحويل المحطة الجوية في مطار تونس قرطاج الدولي بالنسبة للرحلات القادمة من عدد من المدن الإيطالية، روما وميلانو والبندقية وبولونيا من أجل تعزيز إجراءات السلامة.

وفي آخر حصيلة عالمية لضحايا الفيروس بلغ عدد الوفيات 3155 حالة، بينما تخطى عدد المصابين به 92723 شخصا في 78 بلدا، وفق حصيلة أعدتها وكالة فرانس برس، استنادا إلى مصادر رسمية حتى الساعة 17,00 بتوقيت غرينتش من يوم الثلاثاء.

وتتصدر الصين قائمة الدول الأكثر تضررا من الفيروس مع 80151 إصابة و2943 حالة وفاة، تليها كوريا الجنوبية مع 5186 إصابة و28 حالة وفاة، ثم إيطاليا التي بلغ عدد الإصابات فيها 2502 وعدد الوفيات 79، وإيران مع 2336 إصابة و77 حالة وفاة، واليابان مع 268 إصابة و12 حالة وفاة.

وسجّلت بالإجمال 700 إصابة بالفيروس على متن سفينة الرحلات السياحية "دايموند برنسيس" التي فرضت عليها اليابان حجرا صحيا.

ع.ج.م/ف. ي( أ ف ب، رويترز، د ب أ)

  • Drei Carabinierei mit Mundschutz vor einem Ortsausgangsschild (Reuters/G. Mangiapane)

    كورونا: حجر صحي وإلغاء مباريات وكرنفال في شمال إيطاليا

    نقاط العبور مغلقة

    تم في المجموع عزل 52 ألف نسمة في إحدى عشرة بلدة ومدينة في شمال ايطاليا. فمن يريد الدخول أو الخروج من المناطق المغلقة، يحتاج لترخيص خاص. وقوى الأمن تعمل على التزام المواطنين بذلك. ومن يحاول خرق الحظر وتحاشي الحواجز يعرض نفسه للملاحقة القانونية.

  • Leere Außensitze einer Gastronomie in einer menschenleeren Straße (picture-alliance/Zumapress/C. Furlan)

    كورونا: حجر صحي وإلغاء مباريات وكرنفال في شمال إيطاليا

    شوارع خالية

    جميع الحانات والمحلات في مركز مدينة "كودوغنو Codogno" التي يقطنها 15 ألف نسمة مغلقة. وإلى حد الآن ليس معروفا من جلب الفيروس إلى شمال ايطاليا. وحسب رئيس الحكومة جوزيبي كونتي، يبقى سريان الحجر الصحي مستمرا لأسبوعين في خطوة أولى. وهذا يتطابق مع فترة حضانة الفيروس الذي يسبب المرض.

  • Eine Person wird von zwei weiteren Personen in Schutzkleidung zu einem Krankenwagen geführt (picture-alliance/Photoshot)

    كورونا: حجر صحي وإلغاء مباريات وكرنفال في شمال إيطاليا

    انتشار سريع

    في البداية كان عدد الإصابات على مستوى ايطاليا حوالي ثلاث حالات. ثم تم كشف الفيروس لدى مريض يبلغ من العمر 38 عاما في عيادة بمدينة كودوغنو ثم لدى عدد أكبر من الناس في محيط هذا الرجل. وحتى والدا الرجل تم وضعهما تحت الرقابة الطبية (الصورة). وحتى يوم الأحد (23 شباط/ فبراير 2020) تم إحصاء أكثر من 130 مصابا في المنطقة، وثلاثة فارقوا الحياة.

  • Gut 30 Personen warten mit leeren Einkaufswagen in einer Reihe (Reuters/G. Mangiapane)

    كورونا: حجر صحي وإلغاء مباريات وكرنفال في شمال إيطاليا

    إجراءات وقائية

    الوقوف في طابور أمام سوبر ماركت في بلدة "كازابوسترلينغو Casalpusterlengo" المغلقة. يتم إدخال الزبائن السوبر ماركت في مجموعات تضم 40 شخصا. "كل شخص سيأتي دوره، نريد فقط تفادي الفوضى وتأمين حماية كافية"، يحاول أحد العاملين تهدئة الوضع. لكن ليس جميع الزبائن يتفهمون الإجراءات.

  • Ein handgeschriebener Zettel hängt an einer Eingangstür zu einer Apotheke (picture-alliance/Zumapress/M. Alpozzi)

    كورونا: حجر صحي وإلغاء مباريات وكرنفال في شمال إيطاليا

    كل شيء نفد

    حتى في المدن الكبرى القريبة في شمال ايطاليا يزداد الخوف من عدوى الإصابة بفيروس كورونا. مواد التعقيم وواقيات الفم نفدت في هذه الصيدلية في تورينو، كما تكشف عن ذلك البطاقة الملصقة بالباب. والواقيات الرقيقة التي تُستعمل مثلا في غرف العمليات لا تقدم إلا حماية محدودة ضد الفيروسات ويجب استبدالها باستمرار.

  • Zwei Personen mit dekorativen Gesichtsmasken sowie Atemschutzmasken (Reuters/M. Silvestri)

    كورونا: حجر صحي وإلغاء مباريات وكرنفال في شمال إيطاليا

    قناع مزدوج

    هذا الشخصان المقنعان يمكن ملاحظة خيبة الأمل في عيونهم: فالكرنفال الشهير في البندقية تم تعليقه ووقاية الفم الإضافية لا تنفع في شيء. ويُعد هذا الحفل تقليدا يعود لعدة قرون ويجذب لسياح الذين يتعرفون على الملابس الجميلة والأقنعة الخيالية.

  • Drei Personen mit einem Karton voller Gesichtsmasken vor dem Schriftzug Armani (Reuters/A. Garofalo)

    كورونا: حجر صحي وإلغاء مباريات وكرنفال في شمال إيطاليا

    موضة رغم كورونا

    تبعد ميلانو فقط 60 كيلومترا عن بلدة كودوغنو التي انتشر فيها الفيروس. لكن رغم ذلك تم إقامة أسبوع الموضة الشهير ميلانو. ودار الازياء "جيورجيو أرماني Giorgio Armani" قدمت عروضها في قاعة خالية بسبب انتشار فيروس كورونا ولكن تم نقلها عبر انترنيت. وجميع عروض الأزياء الأخرى تمت كما كان مخططا لها.

  • Ein Fußballfan in einem Trikot vor einem geschlossenen Stadion (Reuters/D. Mascolo)

    كورونا: حجر صحي وإلغاء مباريات وكرنفال في شمال إيطاليا

    إغلاق ملاعب وإلغاء مباريات

    في الوقت الذي حددت فيه دور الأزياء تواريخ العروض، تم إلغاء جميع الفعاليات الرياضية في منطقتي لومبارداي والبندقية حتى الأول من مارس/ آذار على أقل تقدير. وبهذا تريد السلطات الايطالية احتواء انتشار للفيروس. ومن بين اللقاءات الرياضية الملغاة مقابلة كرة القدم بين انتر ميلانو وسامبدوريا جنوة.


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