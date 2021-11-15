 أرقام مثيرة للقلق .. سكري النوع الثاني يصيب المزيد من الشباب | صحة | معلومات لا بد منها لصحة أفضل | DW | 12.12.2022

نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.

معلومات إضافية موافق
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
إعلان

صحة

أرقام مثيرة للقلق .. سكري النوع الثاني يصيب المزيد من الشباب

زيادة الوزن والسمنة والأكل غير الصحي وكذلك أسلوب الحياة القائم على قلة الحركة، عوامل زادت في أنحاء العالم، مخلفة معها زيادة كبيرة في الإصابة بمرض السكري من النوع الثاني لفئة كانت حتى الآن يقال إنه لا يصيبها إلا نادرا.

نسبة الإصابة بداء السكري من النوع الثاني ارتفعت بين الشباب بشكل دراماتيكي خلال الثلاثين عاما الأخيرة . (صورة رمزية)

نسبة الإصابة بداء السكري من النوع الثاني ارتفعت بين الشباب بشكل دراماتيكي خلال الثلاثين عاما الأخيرة . (صورة رمزية)

بينما يقترب سكان العالم الآن من ثمانية مليار نسمة يعاني أكثر من نصف مليار إنسان من داء السكري، أي ما يزيد عن 6 في المائة من البشر. ويبلغ عدد مرضى السكر في العالم 537 مليون مريض، 90 في المائة منهم مصابون بالنوع الثاني من السكري، الذي كان يطلق عليه في الماضي "سكري الشيخوخة".

لكن هذه التسمية ستصبح قريبا شيئا من الماضي لأن الإصابة بمرض السكر من النوع الثاني آخذة في الارتفاع بشدة بين الشباب، حسبما يحذر علماء أوبئة صينيون في المجلة الطبية البريطانية (BMJ).

مختارات

وكتب جينخي شي من قسم علم الأوبئة بجامعة هاربين في الصين والمؤلفون المشاركون معه في المجلة الطبية البريطانية المرموقة الأسبوع الماضي أنه في الفترة من عام 1990 إلى عام 2019، لوحظ زيادة في معدل الإصابة بالنوع الثاني من داء السكري بين المراهقين والشباب في جميع أنحاء العالم، بحسب ما نقل موقع صحيفة "تيرولر تاغس تسايتونغ" ومواقع ألمانية عديدة.

في النوع الثاني من داء السكري، ينتج البنكرياس الأنسولين بوفرة لكن خلايا الجسم لا تتقبله فيما يعرف بـ"مقاومة الأنسولين"، وهو على عكس النوع الأول، الذي فيه لا ينتج البنكرياس كميات كافية من الأنسولين لأن الجهاز المناعي يهاجم خلايا بيتا المنتجة للأنسولين في البنكرياس.

وكان داء السكري من النوع 2 في الماضي يصيب عادةً كبار السن. وعوامل الخطر الرئيسية للإصابة به هي زيادة الوزن والسمنة والاعتماد على نظام غذائي غير صحي ونمط حياة خامل تقل فيه الحركة.

ونظرًا لانتشار "نمط الحياة الغربي"، أصبحت عوامل الخطر هذه مشكلة في جميع أنحاء العالم – وخصوصا أكثر وأكثر بين الأطفال والمراهقين والشباب. وكتب باحثون صينيون أنهم لاحظوا ارتفاعا في معدل الإصابة بمرض السكر من النوع الثاني لأصحاب الأعمار بين 15 إلى 39 عامًا بمقدار يبلغ الضعف تقريبا. فقد كانت الإصابة في عام 1990 هي 106 حالة تقريبا لكل 100 ألف شخص من هذه الفئة العمرية، وارتفعت الآن إلى أكثر من 183 حالة جديدة.

نصائح هامة متعلقة بنظام مرض السكري الغذائي!

زيادة كبيرة من ناحية وطفيفة من ناحية أخرى

وتُرجمت هذه الزيادة إلى زيادة بنسبة النصف تقريبًا في سنوات العمر الصحية المفقودة بسبب مرض السكري من النوع 2 فارتفع عدد سنوات العمر الصحية المفقودة بسبب السكري من النوع الثاني، بين الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 15 و 39 عامًا في جميع أنحاء العالم من 106.34 لكل 100.000 شخص في هذه الفئة العمرية إلى 149.61 بحسب إحصائيات 2019، حسبما نقل موقع "تيرولر تاغس تسايتونغ".

أما بالنسبة لمعدل الوفيات المرتبطة بمرض السكري، فكانت هناك زيادة طفيفة في المراهقين والشباب من 0.74 لكل 100 ألف شخص في عام 1990 إلى 0.77 لكل 100 ألف شخص في سنة 2019.

وفي حين توجد نسب مختلفة ومتباينة لهذا التوجه في الدول ذات الناتج القومي الإجمالي المنخفض والدول المتقدمة للغاية ، يبدو أن أحد عوامل الخطر يؤثر على جميع المجتمعات في جميع أنحاء العالم: زيادة الوزن أو السمنة.

 

ص.ش/ح.ز

  • Symbolbild Zucker und Auswirkung auf Gehirn (Fotolia/Zsolt Biczó)

    اليوم العالمي لداء السكر..الأسرة هي الأساس لمنع انتشار المرض

    اليوم العالمي لمرض السكري

    في الرابع عشر من نوفمبر/ تشرين الثاني تحتفل الدول باليوم العالمي لداء السكري. الذكرى ليست فقط للتوعية من مخاطر الداء، وإنما إحياء لذكرى ميلاد فردريك بانتنغ الذي شارك تشارلز بيستفي لاكتشاف مادة الأنسولين عام 1922، وهي المادة التي يستعملها مرضى كثر للبقاء على قيد الحياة.

  • Deutschland Insulinspritze (picture-alliance/dpa/J. Kalaene)

    اليوم العالمي لداء السكر..الأسرة هي الأساس لمنع انتشار المرض

    ملايين المصابين في العالم

    أكثر من 425 مليون شخص يتعايشون الآن مع مرض السكري في العالم، حسب منظمة الصحة العالمية. المنظمة ذكرت أيضا أن معظم هؤلاء لديهم النوع الثاني من الداء الذي يمكن الوقاية منه بشكل كبير من خلال الرياضة والنظام الغذائي الصحي المتوازن.

  • Glückliche Menschen Glück Familie Symbolbild (drubig-photo - Fotolia)

    اليوم العالمي لداء السكر..الأسرة هي الأساس لمنع انتشار المرض

    الأسرة.. المُنقِذ!

    اختارت منظمة الصحة العالمية والفيدرالية الدولية لداء السكري هذه السنة شعار "الأسرة ومرضى السكري" نظرا لدور الأسرة في حياة الأطفال، خصوصا في السنوات الأولى من عمرهم. فالأسرة هي القادرة على التدخل في عادات الأكل والشراب والرياضة لدى الأطفال.

  • Symbolfoto: Grab und Bestattungskultur (picture-alliance/P. Steuer)

    اليوم العالمي لداء السكر..الأسرة هي الأساس لمنع انتشار المرض

    قاتل!

    تتوقع المنظمة العالمية للصحة أن يحتل داء السكري المرتبة السابعة ضمن قائمة أسباب الوفاة الرئيسية بحلول عام 2030. وقد بلغ عدد الوفيات السنوية بسبب مضاعفاته خمسة ملايين شخص.

  • Japan Medizintourismus (picture-alliance/dpa/E. Kennedy Brown)

    اليوم العالمي لداء السكر..الأسرة هي الأساس لمنع انتشار المرض

    مسبب لأمراض أخرى

    قد يكون مرض السكري سببا رئيسيا في الاصابة بالعمى والفشل الكلوي بالإضافة إلى النوبات القلبية والسكتات الدماغية، فضلا عن بتر الأطراف السفلى، وفق تقرير لمنظمة الصحة العالمية، التي تؤكد على إمكانية تجنبه باتباع نظام غذائي صحي.

  • Medizin Diabetes Symbolbild Fettleibigkeit Mann mit dickem Bauch und Meßband (Fotolia/aboikis)

    اليوم العالمي لداء السكر..الأسرة هي الأساس لمنع انتشار المرض

    لتجنب الإصابة

    تدعو منظمة الصحة الغذائية إلى اتباع نظام غذائي صحي، كما تنصح بممارسة النشاط البدني بانتظام، والحفاظ على الوزن الطبيعي للجسم، وتجنب التدخين، من أجل منع الإصابة بالسكري من النوع الثاني أو تأخر ظهوره. الكاتب: مريم مرغيش


مواضيع ذات صلة

Obesity research. File photo dated 24/09/18 of an obese woman. Around one in eight new cases of diabetes linked to obesity is now in younger people, research suggests. Issue date: Wednesday September 18, 2019. This is almost a third higher than the 9.5% in 2000, according to analysis of the health records of 370,854 UK patients by experts at the University of Leicester and Melbourne University. See PA story HEALTH Obesity. Photo credit should read: Clara Molden/PA Wire URN:45343001 |

ما علاقة تكيّس المبايض بمرض السكري؟.. دراسة تجيب 15.11.2021

كشفت دراسة حديثة أن متلازمة تكيّس المبايض لدى النساء تزيد من احتمالات إصابتهن بمرض السكري. الإشكالية تكمن في أن هذا الاضطراب الشائع، غالباً ما يُشخَّص بعد فوات الأوان.

FILE- This Feb. 1, 2018, file photo shows a Burger King Whopper meal combo at a restaurant in the United States. Burger King says it’s sorry for offering a lifetime supply of Whoppers to Russian women who get pregnant from World Cup players. (AP Photo/Gene J. Puskar, File) |

هذه الأطعمة تتسبب في تآكل خلايا "دماغك" قبل جسمك! 21.09.2021

يعلم كثيرون أن الوجبات السريعة مضرّة بالصحة. غير أن ما لا يعرفه كثيرون هو أن البرغر والبطاطا المقلية والبيتزا يمكن أن تسبب أيضاً في تلف الدماغ. توصل باحثون الآن إلى وجود صلة بين الوجبات السريعة و مرض الخرف.