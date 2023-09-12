 أرقام تكشف معضلة العنصرية في كرة القدم الألمانية | رياضة | تقارير وتحليلات لأهم الأحداث الرياضية من DW عربية | DW | 12.09.2023

نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.

معلومات إضافية موافق
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
إعلان

رياضة

أرقام تكشف معضلة العنصرية في كرة القدم الألمانية

كشفت الأرقام الصادرة عن مكتب تسجيل حالات التمييز في كرة القدم في ولاية شمال الراين-فيستفاليا أن العنصرية لا تزال تمثل مشكلة في كرة القدم الألمانية. وتأتي هذه الأرقام امتدادا لحالات أخرى رصدها الاتحاد الألماني للعبة.

أرشيف: مشهد من بوندسليغا في حركة استعراضية ضد العنصرية (مباراة نولانبرغ ضد فولسبورغ، 27 أكتوبر 2007)

أرشيف: مشهد من بوندسليغا في حركة استعراضية ضد العنصرية (مباراة نولانبرغ ضد فولسبورغ، 27 أكتوبر 2007)

رصد مكتب تسجيل حالات التمييز في كرة القدم في ولاية شمال الراين-فيستفاليا الألمانية 211 حالة تمييز عنصري في الولاية، منها 95 حالة في كرة القدم للمحترفين، وذلك منذ تموز/ يوليو 2022. ويزيد هذا العدد عن الأرقام المعلنة من الاتحاد الألماني لكرة القدم الذي سجل ثلاث حالات تمييز أو عنصرية في الموسم الماضي على مستوى منافسات المحترفين.

وكانالاتحاد الألماني قد أعلن عن 35 حالة تمييز في موسم 2016 / 2017 ، وقال ميخائيل مورش المتحدث باسم الاتحاد إن "كل حالة هي واحدة من الكثير". ويختلف مكتب ولاية شمال الراين-فيستفاليا عن الاتحاد الألماني في أنه يسجل حالات العنصرية على شبكات التواصل الاجتماعي، إلى جانبالشعارات اليمينيةالتي تحملها ملصقات أو ملابس أو لافتات، إلى جانب السلوك العام في الملاعب.

وقالت إلينا مولر المتحدثة باسم المكتب "لا نسجل التصرفات اللفظية والجسدية فقط"، وأضافت "أغلب الحالات تتعلق بسلوك غير لائق من المشجعين. وفي الوقت الحالي، تم ملاحظة المزيد من حالات أداء تحية هتلر وتم الإبلاغ عنها". تجدر الإشارة إلى أن إساءات عنصرية وجهت عبر وسائل التواصل الاجتماعي للاعبين في الدوري الألماني (بوندسليغا) من بينهم دايوت أوباميكانو وماتيس تيل لاعبا بايرن ميونخ وبنجامين هنريكس لاعب لايبتسيج ويوسوفا موكوكو لاعب بوروسيا دورتموند وجيسيك نجانكام لاعب آينتراخت فرانكفورت.

ح.ز/ ع.ش (د.ب.أ)

 

  • Amadeu Antonio (Amadeu Antonio Stiftung)

    ألمانيا - محطات في تاريخ العنف اليميني المتطرف

    أول ضحايا اليمين المتطرف انغولي

    يعد الأنغولي آمادو أنتونيو كيوا من أول ضحايا عنف اليمين المتطرف في ألمانيا، وقد هاجمته مجموعة من النازيين الجديد في 24 تشرين الثاني/ نوفمبر 1990، وقتله المهاجمون ومثلوا بجثته.

  • Deutschland Mölln Anschläge 1992 (AP)

    ألمانيا - محطات في تاريخ العنف اليميني المتطرف

    ضحايا أتراك في هجوم بمدينة مولن

    مبنى في مدينة مولن شمال ألمانيا، تعرض لهجوم نفذه النازيون الجدد في 23 تشرين الثاني/ نوفمبر 1993، وأسفر إحراق البناء عن مصرع 3 أشخاص من أصول تركية، والبمنى كان يسكنه بشكل أساسي مهاجرون أتراك إلى ألمانيا.

  • NSU Rechtsrakdikale Rechtsterrorismus Uwe Böhnhardt Ralf Wohlleben (privat/dapd)

    ألمانيا - محطات في تاريخ العنف اليميني المتطرف

    الخلية النازية السرية في 1996

    يمينيون راديكاليون بمدينة أيرفورت. لأكثر من 10 سنوات ينشطون في إطار ما يسمي بالخلية النازية السرية انطلاقا من مدينة تسفيكاو بشرق ألمانيا. ومن بين المتهمين بجرائم متنوعة أوفه موندلوز وأوفه بونهارت ومانفريد لودر (صورة ملتقطة للثلاثة في عام 1996)

  • ألمانيا - محطات في تاريخ العنف اليميني المتطرف

    هجمات اليمين المتطرف طالت حتى المراقص

    صورة تظهر 3 من ضحايا هجوم اليمين المتطرف، حيث هاجم ذوو الرؤوس الحليقة مرقصاً للديسكو في ألمانيا في 19 كانون الثاني/ يناير 2003، وقتلوا طعنا 3 شبان يظهرون في الصورة.

  • Porträtfotos der zehn Neonazi-Mordopfer, Gedenkveranstaltung (picture-alliance/dpa)

    ألمانيا - محطات في تاريخ العنف اليميني المتطرف

    الأجانب هدف دائم لخلية "إن إس يو"

    قتلت خلية "إن إس يو" اليمينية المتطرفة عشرة أشخاص على الأقل من عام 2000 إلى 2007. تسعة من الضحايا من أصول أجنبية، كانوا يعيشون كلهم في ألمانيا. كما قتلت المجموعة الارهابية شرطية ألمانية. وقد قُتل الضحايا بدم بارد.

  • Leipzig Moscheegelände Schweineköpfe (picture-alliance/dpa)

    ألمانيا - محطات في تاريخ العنف اليميني المتطرف

    مسجد في لايبزغ تعرض لهجوم اليمين المتطرف

    مجهولون يلقون براس خنزير في باحة مسجد بمدينة لايبزغ في 15 تشرين الثاني/ نوفمبر 2013. ويُحسب إضرام الحرائق في مآوي اللاجئين أو في البنايات المخصصة لإيواء اللاجئين أحداث - وإن لم تقتصر على ولايات شرق ألمانيا - على اليمين المتطرف وعلى كارهي الأجانب بصفة عامة واللاجئين بصفة خاصة.

  • Symbolbild Rechte Gewalt hat zugenommen (picture-alliance/dpa/M. Balk)

    ألمانيا - محطات في تاريخ العنف اليميني المتطرف

    عنف اليمين أكثر نشاطا في شرق ألمانيا

    في عام 2014 سجل 47 اعتداء ذي دوافع عنصرية في شرقي ألمانيا، على الرغم من عدد السكان فيها لا يشكل سوى 17 بالمائة من إجمالي سكان البلاد. صورة لعنصر من حليقي الرؤوس في برلين عام 2015.

  • Rechte Proteste gegen das Flüchtlingslager in Freital (picture-alliance/AP Photo/J. Meyer)

    ألمانيا - محطات في تاريخ العنف اليميني المتطرف

    اليمين المتطرف يرفض اللاجئين

    كثيرا ما شهدت مدن شرق ألمانيا احتجاجات متكررة ضد اللاجئين وتنديد بالمستشارة ميركل التي يتهمونها بفتح الأبواب على مصراعيها أمام "من هب ودب" دون أن تعير اهتماما لمخاوفهم ومشاكلهم. الصورة من تظاهرات في مدينة فرايتال ضد اقامة مراكز ايواء اللاجئين عام 2015.

  • Rechtsextremismus Deutschland Symbolbild (picture-alliance/dpa/J. Schlueter)

    ألمانيا - محطات في تاريخ العنف اليميني المتطرف

    المشاعل من شعارات اليمين المتطرف

    عناصر من اليمين المتطرف يستعرضون قوتهم في مدينة ماغديبورغ في 16 يناير 2015، وذلك في مناسبة لاحياء ذكرى قيام الحرب العالمية الثانية. وتسجل مدن شرق المانيا على وجه الخصوص ارتفاعا متسارعا في عدد الموالين لحركات اليمين المتطرف والنازيين الجدد.

  • Düsseldorf Prozess Attentat auf Kölner OB-Spitzenkandidatin Henriette Reker (picture-alliance/dpa/R. Vennenbernd)

    ألمانيا - محطات في تاريخ العنف اليميني المتطرف

    المتهم بمهاجمة المرشحة لمنصب عمدة كولونيا

    صورة من عام 2016، لعنصر من اليمين المتطرف ألقي القبض عليه بعد مهاجمته المرشحة لمنصب عمدة كولونيا هنريتا ريكر قبل يوم من انتخابها. الصورة تظهر المتهم وهو يدخل صالة المحكمة في دوسلدورف في 29 نيسان 2016.

  • Chemnitz jüdisches Restaurant Schalom (Getty Images/AFP/J. MacDougall)

    ألمانيا - محطات في تاريخ العنف اليميني المتطرف

    اليهود مازالوا هدفاً للنازيين الجدد

    أوفه أوتسي اوبالا صاحب المطعم اليهودي في مدينة كيمنيتس، يصف للصحفيين ما جرى في هجوم نفذته مجموعة من المقنعين المعادين لليهود والسامية، ويكشف عن اصابته في كتفه بحجر رماه به المهاجمون المقنعون في (27 آب / اغسطس 2018).

  • Bildergalerie Jahresrückblick 2018 (Reuters/G. Nakamura)

    ألمانيا - محطات في تاريخ العنف اليميني المتطرف

    الصليب المعقوف ما زال شعارهم

    محموعة من النازيين الجدد يرفعون الصليب المعقوف وقد توهج فيه اللهيب في نيسان/ ابريل 2018. الصورة من طقوس خاصة جرت في منطقة لم يعلن عنها تمجيدا للحزب النازي.

  • Deutschland Trauerfeier für getöteten Regierungspräsidenten Lübcke (picture-alliance/dpa/S. Pförtner)

    ألمانيا - محطات في تاريخ العنف اليميني المتطرف

    اغتيال فالتر لوبكه

    في الثاني من يونيو/ حزيران 2019 عُثِرَ على جثة فالتر لوبكه، رئيس المجلس المحلي لبلدية مدينة كاسل، في شرفة منزله مقتولا برصاصة في رأسه. ووجه الادعاء العام تهمة قتل لوبكه، لشتيفان إي. وداعمه المشتبه به ماركوس إتش.، وشتيفان معروف في السابق بأنه من النازيين الجدد. وكان لوبكه المتنمتي لحزب المستشارة ميركل من مؤيدي قضايا اللاجئين.

  • Nach Angriff in Halle/Saale - Kundgebung (picture-alliance/dpa/H. Schmidt)

    ألمانيا - محطات في تاريخ العنف اليميني المتطرف

    معبد يهودي كهدف ليميني متطرف

    سكان مدينة هاله الألمانية (شرق) يرفعون شعار:"سكان هاله ضد اليمين - الاتحاد من أجل الشجاعة الأخلاقية"، احتجاجا على جريمة وقعت في مدينتهم في 09.10.2019 عندما كان 52 شخصا يحتفلون بيوم الغفران داخل المعبد اليهودي بالمدينة، وحاول شتيفان ب. وهو شاب يميني متطرف (28 عاما) اقتحام المعبد، ولكنه فشل فأطلق النار على امرأة وشاب وجدهما في طريقه وقتلهما. وكان يعتقد أن "المرأة مسلمة" وفق تصريحه أمام المحكمة.

  • Deutschland Hanau | Schießerei & Tote, Angriff auf Shisha-Bars (Getty Images/AFP/T. Lohnes)

    ألمانيا - محطات في تاريخ العنف اليميني المتطرف

    هجمات بمدينة هاناو على مقاهي الشيشه

    شهدت مدينة هاناو بولاية هسن مقتل 9 أشخاص في موقعين مختلفين ليلة 19 شباط/ فبراير 2020، ثم عثرت الشرطة بعد الجريمة بساعات على جثة المشتبه بأنه مطلق النار على الأشخاص التسعة وعلى على جثة والدته في مسكنه. إعداد م.أ.م / م.س

    الكاتب: ملهم الملائكة


مختارات

رد هادئ لبواتينغ على التصريحات العنصرية التي طالته

كان بواتينغ آخر من علّق على تصريحات عضو بارز في حزب "البديل" المعادي للأجانب والتي أاساءت لبطل العالم، وذلك بالقول "لا يمكنني إلا الابتسام". وحظي بواتينغ بدعم جماهير كرة القدم وساسة ورجالات كرة القدم في ألمانيا.

أندية رياضية ألمانية تطلق حملة ضد التطرف اليميني

ظلت أندية كرة القدم في ألمانيا تصرف نظرها ولسنوات عن موضوع العنصرية داخل أندية وجمعيات كرة القدم. وبعد حادث الاعتداء على فريق يهودي ببرلين عام 2006، ظهرت مجموعة من المبادرات لتوعية الناس ومواجهة المتطرفين اليمينيين.

هل يعود النازيون الجدد إلى ملاعب كرة القدم

تشهد ألمانيا حاليا جدلا حادا بشأن الأمن في ملاعب كرة القدم، يركز بالخصوص على أعمال العنف وتفجير المفرقعات هناك. ورغم وجود نازيين جدد من بين محبي كرة القدم فلازال الحديث عن التمييز والعنصرية أمرا هامشيا.

مواضيع ذات صلة

FUSSBALL CHAMPIONS LEAGUE SAISON 2022/2023 Viertelfinal Rueckspiel FC Bayern Muenchen - Manchester City 19.04.2023 Enttaeuschung FC Bayern Muenchen: Joshua Kimmich, Thomas Mueller v. li. *** FOOTBALL CHAMPIONS LEAGUE SEASON 2022 2023 quarterfinal second leg FC Bayern Muenchen Manchester City 19 04 2023 disappointment FC Bayern Muenchen Joshua Kimmich, Thomas Mueller v li

السخرية من مستوى الدوري الألماني – هل هو حقا "دوري فلاحين"؟ 24.04.2023

منذ فوز بايرن بدوري أبطال أوروبا في عام الجائحة، لم يستطع أي ناد ألماني العبور لنصف نهائي البطولة. وتسخر جماهير، خصوصا الإنجليز، من الدوري الألماني ويلقبونه بـ"دوري الفلاحين". فما السبب؟ وهل البوندسليغا "دوري فلاحين"؟

21.05.2023+++ Real Madrid's Vinicius Junior reacts during a Spanish La Liga soccer match between Valencia and Real Madrid, at the Mestalla stadium in Valencia, Spain, Sunday, May 21, 2023. (AP Photo/Alberto Saiz)

العنصرية ضد فينيسيوس تطلق موجة هائلة من ردود الفعل والقضاء يبدأ العمل 23.05.2023

أطلقت الهتافات العنصرية التي تعرض لها النجم البرازيلي فينيسيوس، مهاجم ريال مدريد الإسباني، موجة تعاطف كبيرة مع اللاعب حول العالم. فيما توجه الانتقادات لعدة جهات ومنها الاتحاد الإسباني للكرة لعدم حزمه في التعامل مع الأمر.

Germany's players Manuel Neuer (back, L-R), Toni Kroos, Per Mertesacker, Mats Hummels, Sami Khedira, Jerome Boateng and Philipp Lahm (front, L-R), Benedikt Hoewedes, Thomas Mueller, Mario Goetze and Mesut Oezil pose for a team photo prior to the FIFA World Cup 2014 group G preliminary round match between Germany and Ghana at the Estadio Castelao Stadium in Fortaleza, Brazil, 21 June 2014. Photo: Marcus Brandt/dpa (RESTRICTIONS APPLY: Editorial Use Only, not used in association with any commercial entity - Images must not be used in any form of alert service or push service of any kind including via mobile alert services, downloads to mobile devices or MMS messaging - Images must appear as still images and must not emulate match action video footage - No alteration is made to, and no text or image is superimposed over, any published image which: (a) intentionally obscures or removes a sponsor identification image; or (b) adds or overlays the commercial identification of any third party which is not officially associated with the FIFA World Cup) EDITORIAL USE ONLY +++(c) dpa - Bildfunk+++

زامر، لام، خضيرة .. مرشحون لخلافة بيرهوف في إدارة الكرة الألمانية 06.12.2022

بدأ التفكير داخل أروقة الاتحاد الألماني لكرة القدم، في البدائل المتاحة لخلافة نجم كرة القدم الألماني السابق أوليفر بيرهوف، الذي غادر منصبه في الاتحاد، وفي إدارة المنتخب الأول. فمكن سيكون البديل؟