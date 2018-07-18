أرسنال يضع شرطا للتعاقد مع نجم برشلونة

منذ انتقاله إلى برشلونة قادما من فريق بوروسيا دورتموند صيف السنة الماضية، ومسلسل الإصابة يُلاحق الجناح السريع عثمان ديمبيلي، الذي ابتعد عن المستطيل الأخضر مدة طويلة، وأصبح ضيفا شبه دائم على عيادة الفريق الكتالوني.

وتشير عدة تقارير صحفية، أن برشلونة لن يُمانع في رحيل الدولي الفرنسي عن الفريق، في حال توصل بعرض مناسب، لاسيما وأن "البلوغرانا" اقترب من الحصول على خدمات النجم البرازيلي ويليان بورخيس، الذي يريد خوض تجربة كروية جديدة بعيدا عن ناديه الحالي تشيلسي.

وأوضح موقع "إكسبريس"، أن نادي أرسنال الإنجليزي مستعد للتعاقد مع لاعب برشلونة عثمان ديمبيلي، لكن النادي اللندني يشترط استعارة الدولي الفرنسي بدلا من فتح خزائنه، والتقدم بمبلغ مالي كبير لشراء المُتوج حديثا بكأس العالم مع منتخب "الديكة".

وتابع الموقع البريطاني، أن التحاق ديمبيلي بأرسنال سيضخ دماء جديدة في الفريق اللندني، لاسيما بعد رحيل المدرب الفرنسي آرسين فينغر وقدوم الإسباني أوناي إيمري، الذي يُريد جلب لاعبين جدد يُساعدونه على تطبيق خططه التكتيكية، وإعادة قطار أرسنال إلى سكة الانتصارات.

في المقابل، يسعى عثمان ديمبيلي إلى إثبات نفسه مع برشلونة، خاصة وأن مدرب الفريق إرنستو فالفيردي عبر في أكثر من مرة عن ثقته في قدرة لاعبه الشاب على استعادة بريقه من جديد، ومساعدة النادي الكتالوني على حصد المزيد من الألقاب محليا وقاريا.