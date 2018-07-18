 أرسنال يضع شرطا للتعاقد مع نجم برشلونة | عالم الرياضة | DW | 20.07.2018

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عالم الرياضة

أرسنال يضع شرطا للتعاقد مع نجم برشلونة

بينما يقترب برشلونة من التعاقد رسميا مع نجم تشيلسي ويليان، ذكرت تقارير صحفية أن رادار أرسنال يرصد لاعب برشلونة عثمان ديمبيلي من أجل ضمه إلى كتيبة النادي اللندني، الذي وضع شرطا واحدا لإبرام هذه الصفقة.

Ousmane Dembele Fußball Frankreich (Getty Images/A. Alcalde)

صورة من الأرشيف.

منذ انتقاله إلى برشلونة قادما من فريق بوروسيا دورتموند صيف السنة الماضية، ومسلسل الإصابة يُلاحق الجناح السريع عثمان ديمبيلي، الذي ابتعد عن المستطيل الأخضر مدة طويلة، وأصبح ضيفا شبه دائم على عيادة الفريق الكتالوني.

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على غرار مشاهير كرة القدم وفي مقدمتهم كريستيانو رونالدو، استغل لاعب برشلونة عثمان ديمبيلي عطلة نهاية الأسبوع وسافر لاكتشاف سحر مدينة مراكش المغربية، قبل أن يشد الرحال يوما بعد ذلك لعاصمة الأنوار باريس. (27.02.2018)

كانت صفقة خيالية تلك التي أبرمها برشلونة مع دورتموند للحصول على خدمات المهاجم الفرنسي عثمان ديمبلي. غير أن الأخير لم ينجح وإلى غاية اللحظة في التألقم مع أجواء فريقه الجديد وإشاعات تروج حول اقتراب مغادرته لكامب نو. (16.04.2018)

وتشير عدة تقارير صحفية، أن برشلونة لن يُمانع في رحيل الدولي الفرنسي عن الفريق، في حال توصل بعرض مناسب، لاسيما وأن "البلوغرانا" اقترب من الحصول على خدمات النجم البرازيلي ويليان بورخيس، الذي يريد خوض تجربة كروية جديدة بعيدا عن ناديه الحالي تشيلسي.

وأوضح موقع "إكسبريس"، أن نادي أرسنال الإنجليزي مستعد للتعاقد مع لاعب برشلونة عثمان ديمبيلي، لكن النادي اللندني يشترط استعارة الدولي الفرنسي بدلا من فتح خزائنه، والتقدم بمبلغ مالي كبير لشراء المُتوج حديثا بكأس العالم مع منتخب "الديكة". 

وتابع الموقع البريطاني، أن التحاق ديمبيلي بأرسنال سيضخ دماء جديدة في الفريق اللندني، لاسيما بعد رحيل المدرب الفرنسي آرسين فينغر وقدوم الإسباني أوناي إيمري، الذي يُريد جلب لاعبين جدد يُساعدونه على تطبيق خططه التكتيكية، وإعادة قطار أرسنال إلى سكة الانتصارات.

في المقابل، يسعى عثمان ديمبيلي إلى إثبات نفسه مع برشلونة، خاصة وأن مدرب الفريق إرنستو فالفيردي عبر في أكثر من مرة عن ثقته في قدرة لاعبه الشاب على استعادة بريقه من جديد، ومساعدة النادي الكتالوني على حصد المزيد من الألقاب محليا وقاريا.

  • Champions League Bayer 04 Leverkusen vs. Tottenham Hotspur FC (Reuters/W. Rattay)

    لا الريال ولا برشلونة أغلى أندية العالم .. الأغلى انكليزي

    توتنهام هوتسبر

    نشرت مجلة فوربس قائمتها لأغنى أندية العالم لكرة القدم. فاحتل فريق توتنهام هوتسبر المركز العاشر في القائمة، إذ يملك النادي 945 مليون يورو. وحاز الفريق على المركز الثاني في الدوري الانكليزي. ووصل الفريق إلى ربع نهائي الدوري الأوروبي.

  • Italien Juventus Turin vorzeitig italienischer Meister (Getty Images/AFP/F. Monteforte)

    لا الريال ولا برشلونة أغلى أندية العالم .. الأغلى انكليزي

    يوفنتوس تورين

    نجح يوفنتوس في الوصول إلى نهائي بطولة أبطال أوروبا لهذا العام، لكنه تلقى خسارة كبيرة أمام ريال مدريد في النهائي. أما على الصعيد المالي فما زال النادي ضمن قائمة الأغنى في العالم، إذ تبلغ قيمة النادي نحو 1.12 مليار يورو.

  • England Fußballtrainer FC Liverpool Jürgen Klopp (picture-alliance/empics/N. French)

    لا الريال ولا برشلونة أغلى أندية العالم .. الأغلى انكليزي

    ليفربول

    المدرب الألماني الشهير يورغن كلوب قاد فريق ليفربول الانكليزي لتحقيق نتائج جيدة هذا الموسم واحتل المركز الرابع في الدوري الانكليزي. قيمة النادي وصلت إلى نحو 1.33 مليار يورو، محتلاً بذلك المركز الثامن عالميا.

  • Füssballer der Hull City Ryan Mason verletzt (Schädelbruch) (picture alliance/C. Wilson/Offside)

    لا الريال ولا برشلونة أغلى أندية العالم .. الأغلى انكليزي

    تشيلسي

    نجح النادي اللندني تشيلسي في الحصول على عقود فلكية لحقوق بث مبارياته. إذ يملك النادي الملياردير الروسي رومان ابراموفيتش، الذي ضخ أموالا طائلة في ميزانية النادي. قيمة النادي حاليا نحو 1.65 مليار يورو.

  • Championsleague Arsenal London gegen FC Bayern München (Reuters/H. McKay)

    لا الريال ولا برشلونة أغلى أندية العالم .. الأغلى انكليزي

    أرسنال

    خسر فريق أرسنال نحو 4 % من قيمته المالية مقارنة بالعام الماضي ووصلت قيمته هذا العام إلى نحو 1.72 مليار يورو، حسب مجلة فوربس. لكن النادي ما زال ضمن الأغنى واحتل المركز السادس في القائمة، وفاز أخيراً بلقب كأس الاتحاد الأنكليزي لكرة القدم على تشيلسي بهدفين لهدف.

  • Großbritannien Fußball Champions League - Manchester City vs. AS Monaco (Reuters/L. Smith)

    لا الريال ولا برشلونة أغلى أندية العالم .. الأغلى انكليزي

    مانشستر سيتي

    تأسس النادي سنة 1880، لكن النادي التقليدي تغير كثيرا في بعد أن أشتراه الشيخ منصور بن زايد آل نهيان. وحصل الفريق على المركز الثالث في الدوري الانكليزي هذا الموسم. قيمة النادي حاليا 1.85 مليار يورو.

  • Bundesliga Saisonende - FC Bayern Deutscher Meister (Bongarts/Getty Images)

    لا الريال ولا برشلونة أغلى أندية العالم .. الأغلى انكليزي

    بايرن ميونيخ

    الفريق البافاري هو الفريق الألماني الوحيد ضمن قائمة أغلى فرق العالم لكرة القدم. إذ تبلغ قيمة النادي نحو 2.41 مليار يورو. ويستثمر في الصيف الحالي بعضا من ملايينه الكثيرة في شراء لاعبين جدد.

  • Juventus vs. Real Madrid - UEFA Champions League Final Pokal (Reuters/C. Recine Livepic)

    لا الريال ولا برشلونة أغلى أندية العالم .. الأغلى انكليزي

    ريال مدريد

    احتل الفريق الملكي المركز الثالث فقط في القائمة بقيمة وصلت إلى 3.18 مليار يورو. رغم الانجازات الكبيرة للفريق هذا الموسم وفوزه بالدوري الإسباني وبطولة أبطال أوروبا. ويعود سبب تراجع قيمة النادي إلى معدل أعمار اللاعبين المرتفعة نوعا ما، إذ يصل المعدل إلى 27.3 سنة.

  • Champions League FC Barcelona vs Juventus (Getty Images/S. Botterill)

    لا الريال ولا برشلونة أغلى أندية العالم .. الأغلى انكليزي

    برشلونة

    بقيمة تصل إلى 3.24 مليار يورو يحتل الفريق الكاتلوني المركز الثاني ضمن القائمة. ففريق يملك لاعبين مثل ميسي ونيمار لا بد أن يكون من فرق الكبار والأغلى في العالم. ورغم تراجع انجازات النادي لهذا العام إلا أنه تفوق على النادي الملكي ماليا واحتل المركز الثاني.

  • Manchester United feiret Sieg der Europa League mit Pokal (Reuters/A. Couldridge)

    لا الريال ولا برشلونة أغلى أندية العالم .. الأغلى انكليزي

    مانشستر يونايتد

    حقق نادي "الشياطين الحمر" تحت قيادة المدرب جوزيه مورينيو بطولة الدوري الأوروبي. ورغم عدم مشاركته في دوري الأبطال الموسم الماضي، لكن قيمته وصلت إلى 3.28 مليار يورو، متربعاً على قمة أغلى أندية العالم وأغناها. الكاتب: يوشوا فيبر/ زمن البدري


مختارات

لا الريال ولا برشلونة أغلى أندية العالم .. الأغلى انكليزي

هل تدر أهداف كرة القدم ذهبا على فرقها؟ ليس بالضرورة ذلك فأغلى فرق العالم لا تعد أفضلها انجازا وأكثرها تهديفا. تعرف على قائمة أغلى فرق العالم لكرة القدم حسب إحصائيات مجلة "فوربس". (10.06.2017)  

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