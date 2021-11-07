يتولى أردوغان رئاسة تركيا منذ 2014. وشهدت فترة حكمه نهضة اقتصادية تركية أدت إلى مضاعفة الناتج الإجمالي للبلاد. غير ان أزمات تركيا الاقتصادية تزداد حدة على ضوء سياسات أردوعان التي لا تعزز الاستقرار في تركيا والشرق الأوسط.

أحد أبرز الشخصيات في العالم الإسلامي وأكثرها أثارة للجدل. انضم الرئيس التركي أردوغان إلى حزب الخلاص الوطني بقيادة نجم الدين أربكان في نهاية السبعينات ثم إلى حزب الرفاه. عام 1998 اتُهم بالتحريض على الكراهية الدينية ما تسبب في سجنه ومنعه من العمل في الوظائف الحكومية. انشق مع عبد الله غول عن حزب الفضيلة وأسسا حزب العدالة والتنمية الذي فاز بانتخابات عام 2003. وعلى إثرها تولى أردوغان رئاسة الوزراء حتى صيف 2014، ومنذ ذلك الحين يتولى رئاسة تركيا.