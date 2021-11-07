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أردوغان

يتولى أردوغان رئاسة تركيا منذ 2014. وشهدت فترة حكمه نهضة اقتصادية تركية أدت إلى مضاعفة الناتج الإجمالي للبلاد. غير ان أزمات تركيا الاقتصادية تزداد حدة على ضوء سياسات أردوعان التي لا تعزز الاستقرار في تركيا والشرق الأوسط.

أحد أبرز الشخصيات في العالم الإسلامي وأكثرها أثارة للجدل. انضم الرئيس التركي أردوغان إلى حزب الخلاص الوطني بقيادة نجم الدين أربكان في نهاية السبعينات ثم إلى حزب الرفاه. عام 1998 اتُهم بالتحريض على الكراهية الدينية ما تسبب في سجنه ومنعه من العمل في الوظائف الحكومية. انشق مع عبد الله غول عن حزب الفضيلة وأسسا حزب العدالة والتنمية الذي فاز بانتخابات عام 2003. وعلى إثرها تولى أردوغان رئاسة الوزراء حتى صيف 2014، ومنذ ذلك الحين يتولى رئاسة تركيا.

ESKISEHIR, TURKEY - OCTOBER 23: (----EDITORIAL USE ONLY Äì MANDATORY CREDIT - TURKISH PRESIDENCY / MURAT CETINMUHURDAR / HANDOUT - NO MARKETING NO ADVERTISING CAMPAIGNS - DISTRIBUTED AS A SERVICE TO CLIENTS----) Turkish President and leader of the Justice and Development Party (AK Party) Recep Tayyip Erdogan attends extended meeting of AK Party, in Eskisehir, Turkey on October 23, 2021. Turkish Presidency/Murat Cetinmuhurdar/Handout / Anadolu Agency

أردوغان ولعبة "إخافة" الاتحاد الأوروبي بورقة المهاجرين! 07.11.2021

يعتبر الاتحاد الأوروبي تركيا بلداً آمناً للمهاجرين، رغم هروب مواطنين أتراك من نظام أردوغان. الخطر يداهم حتى اللاجئين في تركيا أيضا، ولاجئون أتراك في اليونان يخشون من استخدامهم كورقة.

Britain's Prime Minister Boris Johnson, France's President Emmanuel Macron, Germany's Chancellor Angela Merkel and U.S. President Joe Biden pose for a family photo prior to a meeting during the G20 leaders' summit in Rome, Italy October 30, 2021. Kirsty Wigglesworth/Pool via REUTERS

قمة العشرين- قلق إزاء نووي إيران واجتماع أمريكي تركي مرتقب! 30.10.2021

أعربت دول كبرى في مجموعة العشرين عن قلقها إزاء نشاطات إيران النووية، داعية طهران إلى العودة للمحادثات. وشهد اليوم الأول من القمة توافقاً على إصلاح ضريبي، فيما سيشهد اليوم الثاني اجتماعاً أمريكياً تركياً على هامش القمة.
ESKISEHIR, TURKEY - OCTOBER 23: (----EDITORIAL USE ONLY Äì MANDATORY CREDIT - TURKISH PRESIDENCY / MURAT CETINMUHURDAR / HANDOUT - NO MARKETING NO ADVERTISING CAMPAIGNS - DISTRIBUTED AS A SERVICE TO CLIENTS----) Turkish President and leader of the Justice and Development Party (AK Party) Recep Tayyip Erdogan attends extended meeting of AK Party, in Eskisehir, Turkey on October 23, 2021. Turkish Presidency/Murat Cetinmuhurdar/Handout / Anadolu Agency

قضية كافالا.. لماذا تراجع أردوغان عن طرد سفراء دول غربية؟ 28.10.2021

هدد الرئيس التركي بطرد سفراء دول غربية طالبوا بالإفراج عن الناشط عثمان كافالا، لكنه تراجع عن ذلك وتم نزع فتيل أزمة دبلوماسية وشيكة، فما سبب هذا التراجع؟ ولماذا تثقل الأزمات المتتالية كاهل علاقات تركيا مع الغرب؟

February 18, 2017 People wave with flags showing Turkish President Recep Tayyip Erdogan before Turkish Prime Minister Binali Yildirim is expected to address a crowd of around 10,000 in Oberhausen, Germany, February 18, 2017, to promote Turkey's constitution referendum on April 16, 2017. REUTERS/Wolfgang Rattay TPX IMAGES OF THE DAY

ماذا تخفي "أزمة السفراء" بين الغرب وتركيا أردوغان؟ 27.10.2021

تؤشر "أزمة السفراء" وإن هدأت، على تفاقم الهوة بين أنقرة وشركائها الغربيين في لعبة لي ذراع ليس من الواضح بعد كيف سيكون مآلها. أردوغان سوًق انتهاء الأزمة كانتصار قومي ضد الغرب في وقت تواجه فيه بلاده أزمة اقتصادية خانقة.
ESKISEHIR, TURKEY - OCTOBER 23: (----EDITORIAL USE ONLY Äì MANDATORY CREDIT - TURKISH PRESIDENCY / MURAT CETINMUHURDAR / HANDOUT - NO MARKETING NO ADVERTISING CAMPAIGNS - DISTRIBUTED AS A SERVICE TO CLIENTS----) Turkish President and leader of the Justice and Development Party (AK Party) Recep Tayyip Erdogan attends extended meeting of AK Party, in Eskisehir, Turkey on October 23, 2021. Turkish Presidency/Murat Cetinmuhurdar/Handout / Anadolu Agency

أزمة طرد السفراء الغربيين.. أردوغان يتجه إلى التهدئة! 25.10.2021

بعد يومين من إعلان الرئيس أردوغان أنه أمر بطرد سفراء عشر دول غربية "بأسرع ما يمكن"، يبدو أن الرئيس التركي استمع إلى نصائح مستشاريه واتجه للتهدئة وتجنب المزيد من التدهور في العلاقات خصوصا مع الولايات المتحدة وألمانيا.
Ein Mann hält bei einer Mahnwache des PEN-Zentrums für den türkischen Verleger und Kulturmäzen Osman Kavala vor der Türkischen Botschaft ein Bild von Kavala. Kavala wurde Ende 2017 in der Türkei verhaftet.

قضية كافالا.. هل تقطع "شعرة معاوية" بين تركيا والاتحاد الأوروبي؟ 25.10.2021

يقبع المعارض التركي عثمان كافالا منذ عام 2017 في السجن دون إدانة. قضيته حركت سفراء عشر دول غربية، بينها ألمانيا والولايات المتحدة، طالبوا السلطات التركية بإطلاق سراحه في مبادرة أثارت غضب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.

ESKISEHIR, TURKEY - OCTOBER 23: (----EDITORIAL USE ONLY Äì MANDATORY CREDIT - TURKISH PRESIDENCY / MURAT CETINMUHURDAR / HANDOUT - NO MARKETING NO ADVERTISING CAMPAIGNS - DISTRIBUTED AS A SERVICE TO CLIENTS----) Turkish President and leader of the Justice and Development Party (AK Party) Recep Tayyip Erdogan attends extended meeting of AK Party, in Eskisehir, Turkey on October 23, 2021. Turkish Presidency/Murat Cetinmuhurdar/Handout / Anadolu Agency

تباين في آراء أحزاب ألمانية إزاء التعامل مع تهديدات أردوغان 24.10.2021

بعد إعلان تركيا السفير الألماني ضمن الأشخاص غير المرغوب فيهم، انتقد حزب البديل اليميني سياسة برلين تجاه أردوغان، فيما دعا القيادي في حزب الخضر جيم أوزدمير إلى مواصلة الحملة من أجل إطلاق سراح المعارض التركي عثمان كافالا.
Turkish President Tayyip Erdogan attends a meeting with Russian President Vladimir Putin in Sochi, Russia September 29, 2021. Sputnik/Vladimir Smirnov/Pool via REUTERS ATTENTION EDITORS - THIS IMAGE WAS PROVIDED BY A THIRD PARTY.

أزمة السفراء ـ برلين تتشاور مع شركائها ومجلس أوروبا يهدد بعقوبات 23.10.2021

في أول رد فعل على عزم تركيا طرد 10 سفراء لدول غربية، من بينها ألمانيا، ذكرت مصادر ألمانية أن برلين "تتشاور حاليا بشكل مكثف مع الدول التسع الأخرى"، فيما هدد مجلس أوروبا أنقرة بإجراءات عقابية ما لم يتم الإفراج عن كافالا.
ANKARA, TURKEY - SEPTEMBER 19: (----EDITORIAL USE ONLY Äì MANDATORY CREDIT - TURKISH PRESIDENCY / MURAT CETINMUHURDAR / HANDOUT - NO MARKETING NO ADVERTISING CAMPAIGNS - DISTRIBUTED AS A SERVICE TO CLIENTS----) Turkish President Recep Tayyip Erdogan delivers a speech as he attends Veterans Day Ceremony at Bestepe People's Convention and Culture Center on September 19, 2018 in Ankara, Turkey. Turkish Presidency / Murat Cetinmuhurdar / Handout / Anadolu Agency | Keine Weitergabe an Wiederverkäufer.

أردوغان يعلن سفراء 10 دول من ضمنها ألمانيا "غير مرغوب فيهم" 23.10.2021

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن سفراء الدول العشر الذين طالبوا بالإفراج عن المعارض عثمان كافالا سيتم إعلانهم "أشخاصا غير مرغوب فيهم"، مؤكدا أنه أمر وزارة خارجية بلاده بالتعامل معهم على هذا الأساس "في أسرع وقت".
Feb. 13, 2018*** 13.02.2018, Türkei, Ankara: Recep Tayyip Erdogan, Staatspräsident der Türkei, spricht vor Parteimitgliedern. Der türkische Staatspräsident Recep Tayyip Erdogan warnte die US-Truppen in Manbidsch davor, einem möglichen türkischen Angriff auf die Kurdenmiliz YPG in der nordsyrischen Stadt im Wege zu stehen. Foto: Burhan Ozbilici/AP/dpa +++(c) dpa - Bildfunk+++ |

قضية كافالا ـ أردوغان يهدد بطرد سفراء 10 دول بينها ألمانيا وأمريكا 21.10.2021

هدد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بطرد سفراء 10 دول من بينها فرنسا وألمانيا والولايات المتحدة وذلك ردا على دعوة هذه الدول للإفراج عن المعارض عثمان كافالا، الذي تتهمه السلطات التركية بالسعي الى زعزعة استقرار تركيا.
Osman Kavala, prominenter Angeklagter in Istanbul - In Istanbul entschied das Gericht, Osman Kavalas Verhaftung fortzusetzen. Copyright: ANKA

قضية عثمان كافالا ـ تركيا تستدعي سفراء 10 دول من بينها ألمانيا 19.10.2021

الخارجية التركية تستدعي سفراء 10 دول لديها بينها الولايات المتحدة وألمانيا وفرنسا بسبب بيان حول عثمان كافالا، المحبوس في تركيا بتهمة الضلوع في محاولة الانقلاب الفاشلة والذي سبق أن برأته محكمة تركية دون إطلاق سراحه.

BRUSSELS, BELGIUM - JUNE 14: (----EDITORIAL USE ONLY Äì MANDATORY CREDIT - TURKISH PRESIDENCY / MURAT CETINMUHURDAR / HANDOUT - NO MARKETING NO ADVERTISING CAMPAIGNS - DISTRIBUTED AS A SERVICE TO CLIENTS----) Turkish President Recep Tayyip Erdogan (L) greets US President Joe Biden (R) at the NATO summit at the North Atlantic Treaty Organization (NATO) headquarters in Brussels, on June 14, 2021. Turkish Presidency / Murat Cetinmuhurdar / Handout / Anadolu Agency

أردوغان يؤكد وجود محادثات مع واشنطن لتعويض صفقة "إف-35" 17.10.2021

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن الولايات المتحدة اقترحت أن تبيع لبلاده طائرات إف-16 المقاتلة مقابل استثماراتها في برنامج إف-35، الذي أقصت واشنطن أنقرة منه بعد شرائها منظومة الدفاع الصاروخي الروسي "إس-400".
Germany's Chancellor Angela Merkel. left, receives a mirror presented by Turkey's President Recep Tayyip Erdogan, right, during the opening ceremony of a Turkish-German university's new campus, in Istanbul, Friday, Jan. 24, 2020. Merkel is meeting Erdogan for talks that are expected to focus on the future of a migration deal between Turkey and the EU that helped decrease refugee flows to Europe.(Tolga Bozoglu/Pool via AP)

ميركل تلتقي أردوغان.. ونائبة ألمانية تطالب بعلاقات على "أساس القيم" 16.10.2021

تستمر ميركل في زياراتها الأخيرة لمجموعة من الدول الشريكة لألمانيا، ومن المنتظر أن تصل إلى إسطنبول للقاء أردوغان، لكن نائبة ألمانية اتهمت الحكومة الألمانية بالتراخي في العلاقات مع دول لا تحترم حقوق الإنسان.
Russian President Vladimir Putin attends a meeting with Turkish President Tayyip Erdogan in Sochi, Russia September 29, 2021. Sputnik/Vladimir Smirnov/Pool via REUTERS ATTENTION EDITORS - THIS IMAGE WAS PROVIDED BY A THIRD PARTY.

أردوغان يصر على مشاريع أسلحة مع روسيا رغم العقوبات الأمريكية 30.09.2021

عقب لقائه بالرئيس الروسي بوتين أكد الرئيس التركي أردوغان أن بلاده ستستمر في استيراد صناعات دفاعية من موسكو رغم الرفض الأمريكي، الذي وصل حدّ فرض عقوبات. وتحدث أردوغان عن مشاريع تعاون عسكري جديدة منها مفاعلين نوووين.
ARCHIV - 05.03.2020, Türkei, Edirne: Syrische Flüchtlingskinder sind in der türkischen Grenzstadt Edirne am Fluss ·Tunca Nehri· in der Nähe des Grenzu·bergangs Pazarkule-Kastanies. Angesichts der zugespitzten Lage in griechischen Flüchtlingslagern sind etliche rheinland-pfälzische Kommunen zur Aufnahme von zusätzlichen Flüchtlingen bereit. Foto: Mohssen Assanimoghaddam/dpa +++ dpa-Bildfunk +++

هل تغير تركيا سياستها تجاه اللاجئين السوريين وتعيدهم إلى بلدهم؟ 29.09.2021

منذ سنوات تنهج تركيا سياسة " الباب المفتوح" تجاه اللاجئين السوريين وتسمح لهم بدخول البلاد. لكن هذه السياسية بدأت تشهد رفضاً ملحوظاً من قبل الأتراك ولذلك أسباب. فهل يعيد الرئيس التركي أردوغان اللاجئين السوريين إلى بلدهم؟
22.03.2017 Mesut OEZIL (Özil, GER), Portraet, Portrait, Porträt, zivil, privat; Fussball Laenderspiel, Freundschaftsspiel, Deutschland (GER) - England (ENG) 1:0, am 22.03.2017 in Dortmund / Deutschland. Mesut Oezil Özil ger Portrait Portrait Portrait civilians Private Football Country game Friendly match Germany ger England tight 1 0 at 22 03 2017 in Dortmund Germany

مرة أخرى .. أوزيل في مرمى الإنتقادات بسبب سياسي ألماني! 20.09.2021

بعد أن توارى اسمه عن المشهد الرياضي في ألمانيا، أثار لاعب المنتخب الألماني السابق لكرة القدم، مسعود أوزيل، النقاش حوله مجدداً. بعد أن أشاد بأحد الساسة الألمان المثيرين للجدل. وفتح أوزيل على نفسه باب الانتقادات من جديد.
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