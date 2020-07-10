أردوغان يعلن فتح آيا صوفيا للصلاة وأثينا تحتج على "الاستفزاز"

أبطلت المحكمة الإدارية العليا في تركيا قراراً يعود إلى عام 1934، قضى حينها بتحويل مسجد آيا صوفيا إلى متحف. وأعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان اليوم الجمعة (17 يوليو/تموز 2020)، أن آيا صوفيا ستفتح أمام المسلمين لأداء الصلاة.

وقال إردوغان في بيان نشره عبر صفحته على تويتر، "تقرر أنّ آيا صوفيا ستوضع تحت إدارة رئاسة الشؤون الدينية وستفتح للصلاة". وكان أردوغان قد عبر منذ مدة طويلة عن رغبته في إعادة آيا صوفيا إلى ما كانت عليه في عهد العثمانيين.

وحسب وكالة الأناضول، رفعت جمعية معنية بحماية الأوقاف التاريخية دعوة لإلغاء استمرار آيا صوفيا كمتحف، وأن تعود كما كانت قبل 1934، أي مسجدا. واستمعت المحكمة الإدارية العليا للأطراف المعنية قبل أن يصدر قرارها اليوم الجمعة.

وجاءت ردود الأفعال عبر العالم، إذ اعتبرت وزارة الثقافة اليونانية، أنّ القرار التركي بخصوص آيا صوفيا "استفزاز للعالم المتحضر الذي يعترف بالقيمة الفريدة والطبيعة المسكونية لهذا المعلم الأثري".

وترتبط اليونان بروابط خاصة مع آيا صوفيا بما أن هذا المتحف كان أولا كنيسة شيدها البيزنطيون في القرن السادس وكانوا يتوجون أباطرتهم فيها.

كما عبرت الكنيسة الأرثوذكسية الروسية عن أسفها لعدم إصغاء القضاء التركي إلى "مخاوف ملايين المسيحيين". ونقلت وكالة الأنباء الروسية "إنترفاكس" عن المتحدث باسم الكنيسة فلاديمير ليغويدا قوله "نلاحظ أنه لم يتم الإصغاء إلى مخاوف ملايين المسيحيين".

بدأت آيا صوفيا ككنيسة ثم تحولت إلى مسجد وبعدها إلى متحف

وكانت الولايات المتحدة قد طالبت من تركيا عدم المساس بوضع آيا صوفيا. وكتب وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو على تويتر أن متحف آيا صوفيا "يجسد التزام السلطات التركية باحترام التقاليد الدينية والتاريخ الغني".

وأدرجت آيا صوفيا على قائمة التراث العالمي لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والثقافة والعلوم (يونسكو)، وتعد واحدة من أهم الوجهات السياحية في إسطنبول، إذ يزورها ملايين السياح سنويا. وطالبت يونسكو سابقا من تركيا عدم تغيير وضع آيا صوفيا.

وبعد استيلاء العثمانيين على القسطنطينية في 1453، تمّ تحويلها إلى مسجد في 1453 ثم إلى متحف في 1935، بقرار من رئيس الجمهورية التركية الفتية حينذاك مصطفى كمال أتاتورك بهدف "إهدائها إلى الإنسانية"، في أعقاب التحوّل الكبير الذي طرأ على تركيا وانتقالها من امبراطورية خلافة إسلامية إلى دولة علمانية قومية.

ووقع توتر بين أثينا وأنقرة على هذا الموضوع أكثر من مرة، خاصة بعد شروع السلطات التركية في قراءة القرآن ورفع الأذان في آيا صوفيا، ومن ذلك قراءة سورة الفتح في ذكرى فتح قسطنطينية.

إ.ع/ع.ش (أ ف ب، رويترز)