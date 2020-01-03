أردوغان يعلن بدء انتشار جنود أتراك في ليبيا

أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان اليوم الأحد (الخامس من كانون الثاني/ يناير 2020) بدء نشر جنود أتراك في ليبيا، استناداً إلى الضوء الأخضر الذي منحه البرلمان التركي له قبل أيام. وقال أردوغان في مقابلة مع قناة "سي ان ان ترك"، إنّ "مهمة جنودنا هناك هي التنسيق (...) جنودنا ينتشرون بشكل تدريجي". وأكد الرئيس التركي أن بلاده سترسل أيضا كبار قادة الجيش.

ونقلت وكالة الأناضول التركية الرسمية للأنباء عن أردوغان القول: "نحن غير منزعجين من إدانة السعودية لقرار إرسالنا قوات إلى ليبيا ولا نقيم وزنا لإدانتها"، في إشارة إلى انتقادات الرياض لقرار البرلمان التركي. يشار إلى أن البرلمان التركي صدق في الثاني من الشهر الجاري على مذكرة رئاسية بارسال قوات إلى ليبيا، في خطوة قوبلت بإدانات عربية ودولية.

وأجاز النواب الأتراك الخميس لأردوغان إرسال جنود إلى ليبيا دعما لحكومة الوفاق الوطني التي مقرها في طرابلس في مواجهة قوات المشير خليفة حفتر المدعوم من الإمارات ومصر. وأثار قرار البرلمان التركي قلق الاتحاد الأوروبي ودفع الرئيس الأميركي دونالد ترامب إلى التحذير من أي "تدخل أجنبي" في ليبيا.

وأكد أردوغان أن هدف تركيا ليس "القتال" بل "دعم الحكومة الشرعية وتجنّب مأساة انسانية". وتشهد ليبيا فوضى منذ اطاحة نظام معمر القذافي في 2011.

ف.ي/أ.ح (رويترز، ا.ف.ب)