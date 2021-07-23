أردوغان يعقد اجتماعا نادرا مع مسؤول أمني إماراتي بارز

بعد سنوات من التوتر بين البلدين والخلافات الحادة في عدة نزاعات إقليمية، أجرى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الأربعاء (18 أغسطس/ آب 2021) محادثات نادرة مع وفد زائر من الإمارات العربية المتحدة، لتوسيع جهود أنقرة لإصلاح العلاقات مع خصومها في الشرق الأوسط.

وقال الجانبان في تصريحات موجزة إن الوفد الإماراتي ترأسه مستشار الأمن الوطني للدولة الخليجية الغنية بالنفط، الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان، مضيفين أنه تمت مناقشة الاستثمارات التجارية والاقتصادية.

أردوغان منفتح للقاء ولي العهد

ومن جانبه قال الرئيس أردوغان بعد المحادثات إن بلاده والإمارات كانتا على تواصل في الأشهر الماضية وتمكنتا من إحراز بعض التقدم. وأضاف أردوغان أنه ناقش الاستثمار في تركيا مع مستشار الأمن الوطني الإماراتي مشيرا إلى أن تقدم المحادثات بصورة جيدة يعني أن الإمارات سيكون لها "استثمارات ضخمة" في تركيا.

وتابع الرئيس التركي قائلا إنه منفتح على لقاء ولي عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان.

وشهدت العلاقات بين الجانبين على مدار سنوات أوقاتا عصيبة، حيث كانا يدعمان أطرافًا متعارضة في الصراع في ليبيا ويتجادلان حول قضايا إقليمية أخرى، مثل مقاطعة قطر، التي فرضتها عدة دول عربية. كما تدعم الإمارات مطالب اليونان في حقول الطاقة في مياه شرق البحر المتوسط المتنازع عليها، ما دفع تركيا إلى التنقيب عن مصادر غاز طبيعي جديدة العام الماضي.

لكن أردوغان بذل جهودًا للتواصل مع مجموعة من المنافسين الإقليميين، بما في ذلك مصر، في الوقت الذي يحاول فيه كسر العزلة الدبلوماسية المتزايدة التي أدت إلى عزوف المستثمرين الأجانب عن الاستثمار في الاقتصاد التركي الهش.

وأشار مكتب الرئيس أردوغان إلى أن الجانبين بحثا "استثمارات الإمارات في تركيا".

وذكرت وكالة أنباء الإمارات أن اردوغان ومستشار الأمن الوطني الإماراتي الشيخ طحنون بن زايد بحثا سبل تحسين العلاقات بين البلدين بما في ذلك التجارة وفرص الاستثمار.

ص.ش/أ.ح (أ ف ب، رويترز)