أردوغان يعرب عن "انزعاجه" من استقالة السراج

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان اليوم الجمعة (18 أيلول/ سبتمبر 2020) إن تركيا منزعجة من قرار فائز السراج التنحي عن رئاسة حكومة الوفاق الليبية المعترف بها دولياً بحلول نهاية أكتوبر/ تشرين الأول المقبل.

وكان السراج قد أعلن نيته التنحي في خطوة قد تزيد من حدة توتر سياسي في طرابلس في وقت يشهد جهوداً للتوصل لحل سياسي للصراع في البلاد. وأدلى أردوغان بتلك التصريحات للصحفيين بعد صلاة الجمعة في اسطنبول.

من جانب آخر قال المشير خليفة حفتر قائد قوات شرق ليبيا (الجيش الوطني الليبي) إن قواته قررت استئناف إنتاج النفط بعد فرض حصار على منشآت التصدير منذ يناير/ كانون الثاني. ولم يذكر المزيد من التفاصيل. وقال حفتر في كلمة متلفزة من داخل مكتبه ببنغازي مرتديا بزته العسكرية إن "القيادة العامة وفي ظل ما يعاينه المواطن من تدني المستوى المعيشي والاقتصادي... تقرر استئناف إنتاج وتصدير النفط، مع كامل الشروط والتدابير الإجرائية اللازمة التي تضمن توزيعاً عادلاً لعوائده المالية وعدم توظيفها لدعم الإرهاب أو تعرضها للسطو والنهب".

وكانت المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا قد قالت أثناء الليل إنها لن ترفع حالة القوة القاهرة على الصادرات حتى يتم نزع السلاح من جميع المنشآت النفطية.

ع.غ/ و.ب (د ب أ، رويترز، آ ف ب)