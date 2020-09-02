 أردوغان يطالب بوقف تسليح جزر يونانية وينوي الترشح للرئاسة العام القادم | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 09.06.2022

نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.

معلومات إضافية موافق
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
إعلان

أخبار

أردوغان يطالب بوقف تسليح جزر يونانية وينوي الترشح للرئاسة العام القادم

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إنه يتعين على اليونان التوقف عن تسليح الجزر التي ليس لها وضع عسكري وأن تلتزم بالاتفاقات الدولية، في تصريحات قد تجدد التوترات القائمة منذ فترة طويلة بين البلدين المطلين على بحر إيجه.

الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في إزمير

حث الرئيس التركي اليونان التوقف عن تسليح الجزر التي ليس لها وضع عسكري ودعاها للالتزام بالاتفاقات الدولية.

طالب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان اليوم الخميس (التاسع من يونيو/ حزيران 2022) اليونان بوقف تسليح جزر بحر إيجه، والالتزام بالمعاهدات الدولية، ضمن تصريحات قد تؤدي إلى تصعيد خطير بين الجارتين.

مختارات

دعا المستشار الألماني تركيا لضبط النفس مع اليونان، بعد تصاعد التوتر. والرئيس التركي يقول إنه لن يلتقي بعد الآن مسؤولين يونانيين يتّهمهم "بعدم الصدق". ورئيس الوزراء اليوناني يقول إنه لن يشارك في "لعبة الإهانات الشخصية".

هدد الرئيس التركي مجدداً بتنفيذ عملية ضدّ المقاتلين الأكراد في "حزب العمال الكردستاني" بهدف تأمين عمق 30 كيلومتراً لحدود بلاده مع سوريا، وأكد أن أنقرة لا تنتظر "إذناً" من واشنطن لتنفيذ العملية.

وقال أردوغان، في تصريحات نقلها التليفزيون، خلال تدريبات عسكرية على الساحل الغربي لتركيا بمشاركة حلفاء من حلف شمال الأطلسي (ناتو)، إنه يتعين على اليونان "التخلي عن الأحلام والتصريحات والأفعال التي ستؤدي إلى الندم".

وأضاف، موجها الحديث لأثينا، "تمالكوا أنفسكم ... أنا لا أمزح". وانتقد سماح اليونان بإجراء تدريبات عسكرية بمشاركة الناتو ودول ثالثة على الجزر التي لا تتمتع بصفة عسكرية. وحذر أردوغان من أن مثل هذه الأفعال قد تقود "لعواقب كارثية"، مضيفا أن تركيا لن تتوانى عن اتخاذ تدابير بموجب المعاهدات الدولية، دون أن يخوض في التفاصيل.

تجدر الإشارة إلى أنه يُحظر عسكرة الجزر اليونانية في شرق بحر إيجه بموجب معاهدتي لوزان لعام 1923 وباريس لعام 1947. وتدفع أثينا بالقول إن الجنود منتشرون هناك لمنع سفن تقترب قادمة من الساحل الغربي لتركيا.

أثينا تتهم أنقرة بالاستفزاز

من جهة أخرى، نشرت وزارة الخارجية اليونانية 16خريطة لتوثق "حجم النزعة التحريفية التركية"، ووفقا للصور التي تقول اليونان إنها تصور المزاعم الإقليمية التركية، تزعم أنقرة احقيتها في نصف بحر إيجة وأجزاء كبيرة من البحر الأبيض المتوسط.

 

وقالت وزارة الخارجية اليونانية في بيان إن طلبات تركيا تهدف إلى "قلب الوضع الراهن، مما يعد انتهاكا للقانون الدولي والقانون الدولي للبحار وتهديدا للسلام والأمن والاستقرار في منطقتنا". وقال المتحدث باسم الحكومة اليونانية جيانيس أويكونومو في أثينا عصر اليوم الخميس "ندعو تركيا إلى وضع نهاية لتكتيكات الاستفزاز التي تنتهجها وتدرك أن الطريق الوحيد للمضي قدما للأمام هو التوصل إلى تفهم مسؤول وصادق". وأضاف أن هذا التفهم يجب ان يكون قائما على القانون الدولي والاحترام المطلق لسيادة كل دولة.

خوض سباق الرئاسة التركية 2023

في سياق آخر، قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الخميس، إنه يعتزم خوض السباق الرئاسي المقرر في حزيران/ يونيو من عام 2023، سعيا لولاية جديدة، وذلك في أول إعلان رسمي منه في هذا الشأن.

وقال أردوغان أمام أنصاره في مدينة إزمير على بحر إيجه: "أقول هنا إن طيب أردوغان هو مرشح تحالف الشعب (للرئاسة)"، في إشارة لتحالف انتخابي مع حزب الحركة القومية اليميني المتطرف. ويعتبر كثير من المراقبين انتخابات العام المقبل واحدة من أهم الانتخابات في تاريخ تركيا الحديث.

وبعد حوالي 20 عاما في السلطة، يتجه حزب العدالة والتنمية الإسلامي بزعامة أردوغان إلى الانتخابات في خضم أزمة متصاعدة تواجهها العملة التركية، وأعلى مستويات تضخم خلال عقدين، مع تزايد معدل البطالة.

ع.ش/ ص.ش (أ ف ب، رويترز)

  • BG Flüchtlingskrise Griechenland/Türkei (Getty Images/AFP/O. Kose)

    مشاهد إنسانية مؤثرة على الحدود اليونانية التركية..هروب إلى المجهول

    عبور في حضن أب لاجئ

    أب يعبر من تركيا إلى اليونان، ويبدو محتضنا فلذة كبده، في مشهد مؤثر ويختزل الوضع الإنساني المرير الذي يعانيه آلاف اللاجئين الهاربين نحو المجهول بين حدود تركيا واليونان.

  • Türkei Edirne Ausschreitungen an Grenzübergang zu Griechenland (picture-alliance/AA/G. Balci)

    مشاهد إنسانية مؤثرة على الحدود اليونانية التركية..هروب إلى المجهول

    السياج الحدودي يحول دون عبور اللاجئين

    يستمر تدفق المهاجرين منذ أيام إلى الحدود اليونانية-التركية في ظل أجواء شديدة البرودة. الكثير منهم لا يحملون سوى أمتعة خفيفة و القليل من الزاد. و رغم انهم جاءوا متمنين حدوداً مفتوحة، وجدوا فى إنتظارهم أسلاكاً شائكة وغازاً مسيلاً للدموع.

  • Türkei Ausschreitungen am Grenzübergang Pazarkule zu Griechenland (picture-alliance/AA/G. Balci)

    مشاهد إنسانية مؤثرة على الحدود اليونانية التركية..هروب إلى المجهول

    الأعداد في تزايد مستمر

    رغم الأعداد المهولة تظل الحدود مغلقة في وجوههم. ففي المعبر الحدودي بازاركول يحتشد وفقاً لمنظمة الهجرة العالمية قرابة ثلاثة عشر ألف مهاجر، بينهم عائلات و أطفال. و كان وزير الداخلية التركي سليمان صويلو غرد عبر حسابه الرسمى على تويتر بأن قرابة ثمانية وسبعين الفاً في طريقهم إلى مدينة أدرنة الواقعة على الحدود التركية مع اليونان و بلغاريا.

  • Türkei Ausschreitungen am Grenzübergang Pazarkule zu Griechenland (Reuters/H. Aldemir)

    مشاهد إنسانية مؤثرة على الحدود اليونانية التركية..هروب إلى المجهول

    قنابل الغاز في مواجهة النازحين

    يخيم التوتر على الوضع في المنطقة الحدودية في ظل تصاعد الإشتباكات بين المهاجرين وشرطة الحدود اليونانية في الأيام الماضية، حيث حاولت عناصر الأمن السيطرة على الوضع باستخدام الغاز المسيل للدموع و رذاذ الفلفل، فكان رد بعض المهاجرين إلقاء الحجارة باتجاه أفراد الشرطة.

  • Türkei Flüchtlinge überqueren den Evros-Fluss, um Griechenland zu erreichen (picture-alliance/AA/O. Coban)

    مشاهد إنسانية مؤثرة على الحدود اليونانية التركية..هروب إلى المجهول

    مخاطر على نهر ايفروس الحدودي

    حاولت أم سورية و ابنتها عبور نهر ايفروس الحدودي بين اليونان وتركيا، ولكن قبل وصولهما للشواطئ اليونانية امتلأ قاربهما بالمياه، مما أدى إلى غرق القارب وعلقهما على جزيرة صغيرة. و رغم أن المتطوعين استطاعوا إنقاذهما، إلا أن هناك الكثيرين غيرهما ممن يحاولون أن يسلكوا هذا الطريق للوصول إلى أوروبا.

  • Türkei Flüchtlinge überqueren den Evros-Fluss, um Griechenland zu erreichen (picture-alliance/AA/O. Coban)

    مشاهد إنسانية مؤثرة على الحدود اليونانية التركية..هروب إلى المجهول

    إحباط محاولات العبور عن طريق نهر ايفروس

    احبطت سلطات خفرالسواحل اليونانية حوالى أربعة الاف محاولة عبورغير شرعية الى شواطئها عن طريق نهر ايفروس. و قال ناطق بأسم الحكومة اليونانية فى أثينا ان هذه الإجراءات هي حماية للحدود اليونانية و الأوروبية. سلك هذا الطريق الألاف من المهاجرين في السنوات الماضية، وغرق منهم في النهر الكثيرون. و لكن رغم خطورته مازال المهاجرون يحاولون عبوره للوصول الى الاراضي اليونانية.

  • Türkisch-griechische Grenze - Ursula Von der Leyen (picture-aliance/dpa/AP/Greek Prime Minister's Office/D. Papamitsos)

    مشاهد إنسانية مؤثرة على الحدود اليونانية التركية..هروب إلى المجهول

    رئيسة المفوضية الأوروبية تزور المنطقة الحدودية

    في لفتة تضامنية مع اليونان زارت رئيسة المفوضية الأوروبية ارسولا فون دير لاين منطقة اوريستيادا الواقعة على حدود اليونان وتركيا لمتابعة الوضع عن كثب. و قالت فون دير لاين إن أوروبا تشارك القلق اليوناني، حيث شددت على أن هذه الحدود ليست فقط حدوداً يونانية، بل ايضاً أوروبية.

  • BG Flüchtlingskrise Griechenland/Türkei (Getty Images/AFP/A. Messinis)

    مشاهد إنسانية مؤثرة على الحدود اليونانية التركية..هروب إلى المجهول

    مفاجأة غير سارة للاجئين!

    تسود حالة من التوتر بين سكان جزيرة ليسبوس اليونانية ترقباً لوصول الآلاف من المهاجرين. في الصورة: عدد من سكان الجزيرة وهم يقفون في وجه لاجئين وصولوا على متن قاربهم، في محاولة لتوجيه رسالة بإغلاق الطريق أمام المجموعات القادمة. كما أفاد صحافيون في الجزيرة أنهم يتعرضون للتهديد من قبل السكان. و يستمر الوضع في التأزم في ظل ترقب لوصول المزيد من اللاجئين في الأيام المقبلة. إعداد بينيكه ميريام/ سلمى حامد


تقارير إذاعية وتلفزيونية متعلقة بالموضوع

بتوقيت برلين - الخلاف التركي اليوناني: هل ينتهي التصعيد بالحرب؟  

مواضيع ذات صلة

25.08.2020 *** In this image taken from video, a Greek Air Force F-16 aircraft lands at Cyprus' Andreas Papandreou Air Base near southwestern coastal city of Paphos, Cyprus, Tuesday, Aug. 25, 2020. Cyprus' Defense Ministry says warplanes and navy ships from France, Italy, Greece and Cyprus are taking part in a three-day air and sea military exercise off the east Mediterranean island nation. (AP Photo/Petros Karadjias) |

واشنطن ترفع جزئياً حظر السلاح عن قبرص وتثير غضب أنقرة 02.09.2020

في ظل التصعيد بشرق المتوسط بين تركيا واليونان رفعت واشنطن جزئيا الحظر عن بيع قبرص معدات عسكرية "غير فتاكة". وأنقرة التي تسيطر على الجزء الشمالي من الجزيرة، تحذر من أن رفع الحظر سيزيد "من خطر حدوث اشتباك في المنطقة".

Getty Images/AFP/A.Altan Turkey's Prime Minister Recep Tayyip Erdogan addresses the members of parliament during a debate at the Turkish Parliament in Ankara, on November 13, 2009. Turkey's parliament is set to discuss details of a plan to give wider rights to Kurds, including allowing them to restore Kurdish names to their towns. The measures, aimed at getting the outlawed Kurdistan Workers' Party (PKK) to lay down arms, are part of a democratic opening plan for the benefit of the country's estimated 12 million Kurds. AFP PHOTO/ADEM ALTAN (Photo credit should read ADEM ALTAN/AFP/Getty Images)

أردوغان متوعدا أثينا: لن نقدم "أي تنازل" في شرق المتوسط 26.08.2020

قال أردوغان أن تركيا ستأخذ حقها من الثروات البحرية دون تقديم أي تنازل. وفيما حذر الرئيس التركي أثينا من "ارتكاب أي خطأ يؤدي إلى خرابها"، دعا وزير الخارجية الألماني هايكو ماس تركيا واليونان إلى سلك سبيل الحوار.