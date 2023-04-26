أردوغان يصاب بـ "وعكة صحية" على الهواء ومنافسه يكسر محرما

قطع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الثلاثاء (25 إبريل/ نيسان 2023) مقابلة تلفزيونية مباشرة خلال طرح سؤال عليه. وكان مقررا أن ينهي أردوغان الأمسية بمقابلة مباشرة مشتركة مع قناتين تلفزيونيتين.

وكان الرئيس المنتهية ولايته قد بدأ ظهوره التلفزيوني بعد تأخير لأكثر من 90 دقيقة، ثم قطعه بعد عشر دقائق خلال طرح سؤال عليه. لكنه عاد بعد 15 دقيقة واعتذر قائلا إنه أصيب بوعكة. وأوضح "أمس واليوم كان هناك عمل كثير. بسبب ذلك أصبت بإنفلونزا المعدة. للحظة تساءلت إذا ألغيت اللقاء هل سيُفهم الأمر في شكل خاطئ. لكننا كنا قد قطعنا وعدا. أطلب السماح منكم ومن جمهوركم".

وبدا وجه أردوغان متعبا وعيناه تدمعان خلال حديثه. ثم أجاب الزعيم التركي عن بضعة أسئلة أخرى قبل انتهاء اللقاء.

وتعد الحملة الانتخابية الحالية واحدة من أكبر التحديات للرئيس المنتهية ولايته، إذ إن استطلاعات الرأي تظهر أن المنافسة ستكون شديدة بينه وبين مرشح تحالف المعارضة المنافس بقوة لأردوغان كمال كيليتشدار أوغلو. ويهيمن إردوغان وحزب العدالة والتنمية على السياسة التركية منذ 20 عاما.

وألقى الرئيس البالغ التاسعة والستين ثلاثة خطابات انتخابية الثلاثاء قبل انتخابات رئاسية وتشريعية في 14 أيار/ مايو تبدو نتائجها غير محسومة.

وكتب كيليتشدار أوغلو على تويتر بعد لحظات من بث اللقاء "أطيب تمنياتي للسيد إردوغان".

وفي تغريدة أخرى كشف كليتشدار أوغلو علنا للمرة الأولى عن انتمائه إلى الأقلية العلوية وكسر بذلك واحدا من المحرمات الرئيسية في تركيا.

وأكد كيليتشدار أوغلو في تسجيل فيديو بث مساء الأربعاء على تويتر: "أعتقد أن الوقت حان لأناقش معكم موضوعًا خاصًا وحساسًا جدا". وأضاف "أنا علوي".

وستجرى الانتخابات في تركيا في 14 أيار/ مايو المقبل، في حين سوف يبدأ الأتراك في الخارج الإدلاء بأصواتهم في 27 نيسان/ أبريل الجاري.

ع.ج.م/ (أ ف ب، د ب أ)