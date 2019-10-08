 أردوغان يرد على منتقديه ويهدد أوروبا بموجة لجوء جديدة | أخبار | DW | 10.10.2019

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أخبار

أردوغان يرد على منتقديه ويهدد أوروبا بموجة لجوء جديدة

بعد انطلاق الهجوم التركي على شمال سوريا، انهالت الانتقادات العربية والدولية على قرار أنقرة ما دفع بالرئيس التركي أردوغان لاستنكارها جميعا وخص مصر والسعودية بحيز واضح من انتقاداته، فيما هدد الأوروبيين بموجة لجوء جديدة.

Türkei Ankara | President Recep Tayyip Erdogan (picture-alliance/AP Photo/Presidential Press Service)

استنكر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الانتقادات الدولية التي تعرضت لها تركيا على خلفية العملية التي أطلقتها أمس في مناطق سيطرة الأكراد في شمال سوريا. وانتقد أردوغان كلا من السعودية ومصر والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة، وجدد التأكيد على أن الهجوم هدفه إبعاد خطر الإرهاب عن الحدود التركية.

واتهم أردوغان السعودية في تصريحات أدلى بها اليوم الخميس (10 تشرين أول/أكتوبر 2019)، بقتل المدنيين في اليمن، بينما وصف الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بـ"القاتل". وكانت مصر قد دعت الجامعة العربية إلى عقد جلسة طارئة لمناقشة التدخل التركي في سوريا ومن المقرر عقد الاجتماع يوم السبت المقبل، وفق إعلان الجامعة العربية.

مختارات

بعد أن بدأت تركيا عملية عسكرية واسعة النطاق ضد المليشيات الكردية في شمال سوريا، تعززت المخاوف من هرب إرهابيي "داعش" المحتجزين هناك، خاصة وأن الأكراد سخرّوا جميع قواتهم لصدّ الهجوم التركي. (10.10.2019)

بعد بدء الهجوم التركي ضد مناطق الأكراد في شمال سوريا، بات خطر هروب الجهاديين المعتقلين لدى قوات سوريا الديمقراطية واقعيا، ما دفع واشنطن إلى نقل أخطر الجهاديين منهم إلى العراق لضمان تقديمهم إلى المحاكمة. (10.10.2019)

كما هدد الرئيس التركي بفتح أبواب أوروبا أمام ملايين اللاجئين ردًّا على الانتقادات الأوروبية للهجوم التركي الجاري حاليا في شمال شرق سوريا. وقال أردوغان في خطاب ألقاه في أنقرة "أيها الاتحاد الأوروبي، تذكر: أقولها مرة جديدة، إذا حاولتم تقديم عمليتنا على أنها اجتياح، فسنفتح الأبواب ونرسل لكم 3,6 مليون مهاجر". يذكر أن هذا الرقم هو عدد اللاجئين السوريين المتواجدين في تركيا حاليا.

يذكر أن الدول الأوروبية انتقدت بشدة العملية العسكرية التي شنتها تركيا الأربعاء في شمال شرق سوريا ضد وحدات حماية الشعب الكردية التي تعتبرها أنقرة إرهابية والمدعومة من الغربيين، لأنها كانت القوة الرئيسية التي حاربت جهاديي تنظيم "الدولة الإسلامية".

وتابع أردوغان "لم تكونوا يوما صادقين. الآن يقولون إنهم سيجمدون ثلاثة مليارات يورو (وعدوا بها تركيا في إطار اتفاق حول الهجرة). هل احترمتم يوما وعدا قطعتموه لنا؟ لا". وأضاف "بعون الله سنواصل طريقنا لكننا سنفتح الأبواب" أمام المهاجرين. 

برلين "متحفظة" وفرنسا تستدعي السفير التركي 

على صعيد متصل، أعرب وزير الخارجية الألماني، هايكو ماس، لنظيره التركي، مولود جاووش أوغلو، هاتفيا، عن "تحفظ" برلين على العملية العسكرية التي بدأتها أنقرة ضد الإدارة الذاتية الكردية في شمال شرق سوريا. وغردت الخارجية الألمانية على موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي، في إشارة للاتصال الهاتفي بين ماس وأوغلو، قائلة إن الوزير الألماني عبر عن مخاوف بلاده والاتحاد الأوروبي من "العواقب السلبية لهذا الهجوم، والتي قد تصل إلى تعاظم نفوذ تنظيم "الدولة الإسلامية" ( داعش)، في سوريا مرة أخرى،" وذلك "رغم تفهم المصالح الأمنية التركية". وكان ماس أدان العملية العسكرية أمس الأربعاء "بأشد العبارات"، ودعا تركيا إلى وقف الهجوم.

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من جانب آخر، قال مصدر دبلوماسي إن وزارة الخارجية الفرنسية استدعت السفير التركي لاجتماع في وقت لاحق اليوم الخميس. 

من جانبها، ناشدت نائبة رئيس البرلمان الألماني "بوندستاغ" حلف شمال الأطلسي (ناتو) بشكل غير مباشر جعل عضوية تركيا في الحلف موضع تساؤل. وقالت كلاوديا روت، السياسية بحزب الخضر الألماني، على هامش مؤتمر في مدينة فريدريشسهافن، جنوبي البلاد، اليوم الخميس: "إذا لم يصدر عن حلف الناتو مجددا رد فعل، إذا صمت الناتو مجددا، إذا لم يجعل الناتو عضوية (تركيا) موضع تساؤل، سيتعين عليه حينئذ التوقف عن التحدث عن تحالف القيم".

ح.ع.ح/و.ب (أ.ف.ب/د.ب.أ/رويترز)

  • Junge Frau posiert vor Istanbul-Silhouette (Rena Effendi)

    ملامح تأثير أوروبا في اسطنبول.. هل تغيرت في ظل الأزمات؟

    اسطنبول لا يمكن حصرها في أية خانة

    اسطنبول هي المدينة الوحيدة في العالم التي تقع في قارتين: أوروبا وآسيا. وفي مدينة البوسفور يلتقي التقليد بالحداثة والدين بأسلوب الحياة العلماني. والكثيرون يقولون بأن هذا ما يطبع سحر المدينة.

  • Stadtansicht Istanbul und Bosporus (Rena Effendi)

    ملامح تأثير أوروبا في اسطنبول.. هل تغيرت في ظل الأزمات؟

    مدينة عالمية ضاربة في التاريخ

    اسطنبول يعود تاريخها إلى أكثر من 2600 سنة، وهذا يطبع إلى يومنا هذا مظاهر المدينة. حكام متعاقبون تنافسوا من أجل بسط السيطرة: فرس ويونانيون ورومان وعثمانيون. "القسطنطينية" كانت مركز الامبراطورية البيزنطية وبعدها العثمانية. انطلاقا من 1930 فقط غيرت المدينة اسمها إلى اسطنبول.

  • Familie macht Selfie auf einer der Bosporus-Fähren (Rena Effendi)

    ملامح تأثير أوروبا في اسطنبول.. هل تغيرت في ظل الأزمات؟

    بين ضفاف العالم

    البوسفور هو الروح الزرقاء لإسطنبول. هذا المضيق في البحر يفصل الشطرين الأوروبي والآسيوي للمدينة. في كل يوم تنقل عبارات عشرات الآلاف من الناس من ضفة إلى أخرى. 20 دقيقة تقريبا تطول الرحلة بين كراكوي في أوروبا وكاديكوي في آسيا.

  • Angler auf der Galata-Brücke im europäischen Teil lstanbuls (Rena Effendi)

    ملامح تأثير أوروبا في اسطنبول.. هل تغيرت في ظل الأزمات؟

    جسور تضمن التواصل

    ويمكن مشاهدة السفن بشكل جيد من جسر غالاتا. هنا يصطف الصيادون على أمل الحصول على صيد جيد. وفي تلك الرحاب نلتقي بالتجار والسياح وماسحي الأحذية. هذا الجسر الأول نشأ في 1845 حين كانت اسطنبول تحمل اسم القسطنطينية.

  • Porträt eines Anglers auf der Galata-Brücke in Istanbul (Rena Effendi)

    ملامح تأثير أوروبا في اسطنبول.. هل تغيرت في ظل الأزمات؟

    "أوروبا هي إحساس"

    اسمي وقفي، يقول أحد الصيادين، ويشير إلينا بيده. "أشعر بأنني أوروبي. نحن نتمنى حرية أكثر، ولذلك وجب على تركيا والاتحاد الأوروبي التقارب فيما بينهما"، يضيف وقفي الذي هو متقاعد، والصيد هوايته ـ لكن يمثل دخلا إضافيا. فمقابل كيلوغرامين من السمك يحصل في السوق على نحو ثمانية يورو.

  • Der zentrale Taksim-Platz in Istanbul, Moschee-Bau im Hintergrund (Rena Effendi)

    ملامح تأثير أوروبا في اسطنبول.. هل تغيرت في ظل الأزمات؟

    صوامع في قلب المدينة

    في ساحة تقسيم في قلب المدينة ترتفع أصوات آلات البناء. في سرعة خارقة يتم هنا تشييد مسجد جديد ـ بقبة تعلو 30 مترا وصومعتين. ومن المتوقع الانتهاء من كل شيء حتى موعد الانتخابات في 2019. والمنتقدون يقولون: الرئيس التركي رجب طيب اردوغان يفرض على الساحة هوية أخرى: إسلامية محافظة وعثمانية حديثة عوض علمانية وأوروبية.

  • Straßenszene aus dem konservativen Istanbuler Stadtviertel Fatih (Rena Effendi)

    ملامح تأثير أوروبا في اسطنبول.. هل تغيرت في ظل الأزمات؟

    أوروبية وتقية

    الطابع المحافظ يسود بالأحرى في حي الفاتح بإسطنبول ـ وهذا رغم أن الفاتح يقع في الجزء الأوروبي للمدينة. والكثير من الناس الذين يعيشون هنا جاؤوا من الأناضول بحثا عن العمل وحياة أفضل. والبعض يسمي الفاتح أيضا " حي الأتقياء" ـ والكثيرون هنا أنصار أوفياء للرئيس التركي وحزبه العدالة والتنمية.

  • Marktszene im konservativen Istanbuler Stadtviertel Fatih (Rena Effendi)

    ملامح تأثير أوروبا في اسطنبول.. هل تغيرت في ظل الأزمات؟

    التبضع في ظل المسجد

    في كل يوم أربعاء يُقام السوق بجنبات مسجد الفاتح. هنا يحصل التزاحم والتفاوض لبيع وشراء أدوات منزلية وألبسة وأغطية وخضر وفواكه. والأسعار منخفضة أكثر من أي مكان آخر. حتى سعر الإيجار. وفي الأثناء تعيش الكثير من العائلات السورية في الفاتح. أكثر من ثلاثة ملايين لاجئ استقبلتهم تركيا منذ الحرب السورية في 2011 ـ عدد لم يتحمله أي بلد آخر.

  • Syrisches Restaurant im Istanbuler Stadtviertel Fatih (Rena Effendi)

    ملامح تأثير أوروبا في اسطنبول.. هل تغيرت في ظل الأزمات؟

    سوريا الصغيرة وسط اسطنبول

    الفاتح بات في الأثناء مشهورا بمطاعمه السورية التي تقدم الوجبات السريعة التي بها قسط أوفر من الثوم. "مسافر" هي التسمية التي تُطلق رسميا على اللاجئين في تركيا. وتصنيف اللاجئ على غرار ما هو سائد في الاتحاد الأوروبي ليس موجودا هنا، لكن الحكومة وعدت عشرات الآلاف من السوريين بالحصول على الجنسية التركية. والمنتقدون يرون في ذلك محاولة لكسب مزيد من أصوات الناخبين.

  • Kneipenszene im Istanbuler Karaköy-Viertel (Rena Effendi)

    ملامح تأثير أوروبا في اسطنبول.. هل تغيرت في ظل الأزمات؟

    الحياة الليلية في اسطنبول

    من يرغب في التجول والمتعة، يجب عليه التوجه إلى أحياء أخرى في اسطنبول: إلى كاديكوي على الجانب الآسيوي مثلا أو إلى هنا في كاراكوي أحد أقدم الأحياء. في المقاهي والمتاجر وقاعات العروض يلتقي السكان المحليون بالسياح. لا أحد هنا تعجبه السياسة الإسلامية المحافظة للحكومة.

  • Porträt einer jungen Frau im hippen Istanbuler Galata-Viertel (Rena Effendi)

    ملامح تأثير أوروبا في اسطنبول.. هل تغيرت في ظل الأزمات؟

    أمل استقبال مزيد من السياح

    اسطنبول تغيرت كثيرا، تقول عائشة غول شراجوغلو التي تعمل في متجر لمنتجات التصميم في حي غالاتا المحبب لدى السياح. "قبل سنوات كان يأتي عدد كبير من الأوروبيين لقضاء العطلة هنا"، والآن يأتي سياح من مناطق أخرى ومعظمهم عرب، لكن غياب الأوروبيين"سيء لتجارتنا، وآمل أن يتغير هذا قريبا".


مختارات

ملامح تأثير أوروبا في اسطنبول.. هل تغيرت في ظل الأزمات؟

رغم الأزمة في العلاقة بينهما، فإن أوروبا وتركيا يجمعهما الكثير. اسطنبول مثلا. فالمدينة التي تأوي 15 مليون نسمة ليست فقط من الناحية الجغرافية جزءا من أوروبا. جولة عبر مدينة التناقضات. (30.03.2018)  

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