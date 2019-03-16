 أردوغان يدعو لمكافحة معاداة الإسلام على غرار معاداة السامية | أخبار | DW | 22.03.2019

نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.

معلومات إضافية موافق
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

أخبار

أردوغان يدعو لمكافحة معاداة الإسلام على غرار معاداة السامية

دعا الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أمام مؤتمر طارئ لوزراء خارجية منظمة التعاون الإسلامي في اسطنبول الجمعة إلى مكافحة ظاهرة معاداة للإسلام على مستوى العالم على غرار مكافحة "معاداة السامية بعد المحرقة" اليهودية.

Türkei Rede von Erdogan beimTreffen der Organisation für Islamische Zusammenarbeit (OIC) in Istanbul (Reuters/M. Sezer)

دعا الرئيس التركي رجب طيب أردوغان اليوم الجمعة (22 أذار/مارس 2019) إلى مكافحة العداء للإسلام على مستوى العالم مثل "معاداة السامية بعد المحرقة" اليهودية، وذلك في أعقاب مجزرة المسجدين في نيوزيلندا الأسبوع الماضي. وقال اردوغان أمام اجتماع لوزراء خارجية دول منظمة التعاون الاسلامي في اسطنبول، "تماما كما تصدت البشرية لمعاداة السامية بعد كارثة المحرقة، عليها أن تكافح تنامي العداء للإسلام بنفس التصميم". وكان الرئيس التركي يتحدث في بداية اجتماع لمنظمة التعاون الإسلامي تمت الدعوة إليه بعد الهجوم على مسجدين في نيوزيلندا. وقتل في هذا الهجوم الذي نفذه يميني متطرف أثناء صلاة الجمعة 50 شخصا على الأقل.

مختارات

بعد الاعتداء الإرهابي في نيوزيلندا يزداد القلق بين المسلمين في ألمانيا من حصول أعمال عنف. الصحفي في DW كريستوف شتراك يقترح في تعليقه إصدار إشارة تضامن. (21.03.2019)

هجوم نيوزيلندا يفتح نقاشات عابرةً الحدود حول التطور العنفي النوعي المُترافق مع "ظاهرة 'الإسلاموفوبيا'. سنحاول اليوم البحث عن إجابات لخلفيات مثل هذه الهجمات، وحقيقة تأثر منفذيها بسياسيين ومفكرين حول العالم. (21.03.2019)

وأدان اردوغان بشدة هذا الهجوم، ورأى فيه إشارة على "تصاعد معاداة الإسلام" في البلدان الغربية، واتهم الإعلام بالأخص ب "تأجيج الكراهية للإسلام". وقال الرئيس التركي في كلمته الجمعة "يوجد أمامنا بوضوح عداء تجاه الإسلام وكره للمسلمين (...) هذا التهديد تحوّل إلى مشكلة، على القوات الأمنية والمسؤولين والمواطنين العاديين التصدي لها". وأشار إلى "وجوب النظر إلى مجموعات النازيين الجدد بصفتها مجموعات إرهابية، والتعامل معها وفقا لذلك، بالطريقة نفسها التي يجري التعامل بها مع داعش".

واعتبر اردوغان أيضا أن التضامن الذي أظهرته نيوزيلندا مع المسلمين بعد الهجوم على المسجدين يجب أن "يكون مثالا لمسؤولي العالم أجمع". وأوضح أن تصاعد ثقافة العنصرية لا يضر فقط بالمسلمين بل باليهود والافارقة والأسيويين والغجر أيضا. كما طالب أردوغان بضرورة اتخاذ سلسة تدابير عاجلة بداية من تشديد العقوبات، وحتى مراجعة تعريف الإرهاب في المناهج الدراسية، لمواجهة ظاهرة الإسلاموفوبيا وكراهية المسلمين.

من جانبها، دعت الدول الإسلامية الجمعة، في بيان عقب اجتماع في اسطنبول، المجتمع الدولي إلى اتخاذ "إجراءات ملموسة" لمكافحة معادة الإسلام بعد مجزرة المسجدين في نيوزيلندا. واعتبرت منظمة التعاون الإسلامي في بيانها أن المجزرة التي وقعت في مدينة كرايستشيرش جاءت كنتيجة "وحشية، غير إنسانية، ومرعبة" لمعادة الإسلام، ودعت المجتمع الدولي إلى اتخاذ "إجراءات ملموسة، شاملة ومنهجية لمعالجة هذه الآفة". ودعت المنظمة الدول التي تضم أقليات مسلمة أو مهاجرين للامتناع عن "التصريحات والممارسات التي تربط الإسلام بالإرهاب والتطرف والتهديدات" لهذه المجتمعات غير المسلمة.

ح.ع.ح/ح.ز(د.ب.أ/أ.ف.ب)

  • Schüsse in Moschee in Neuseeland (picture-alliance/dpa/M. Hunter)

    بالصور.. تفاصيل الهجوم على مسجدي نيوزيلندا

    اعتداء على مسجدين

    حدث مروع شهدته مدينة كرايستشيرش النيوزيلندية على إثر إطلاق نار على مصلين في مسجدين كانوا يؤدون صلاة الجمعة. الهجمات خلفت صدمة حول العالم ولاقت إدانة واسعة.

  • Neuseeland Schießerei in Moschee in Christchurch (Reuters/TVNZ)

    بالصور.. تفاصيل الهجوم على مسجدي نيوزيلندا

    الضحايا

    أعلنت الشرطة النيوزيلندية ارتفاع حصيلة ضحايا إطلاق النار إلى 49 قتيلا إضافة إلى عشرات الجرحى. وكشفت إدارة صحية في نيوزيلندا أن من بين المصابين أطفال يخضعون للعلاج في مستشفى كرايستشيرش.

  • Neuseeland Schießerei in Moschee in Christchurch (picture-alliance/AP Photo/M. Baker)

    بالصور.. تفاصيل الهجوم على مسجدي نيوزيلندا

    منفذو الهجوم

    ذكر رئيس وزراء استراليا سكوت موريسون، أن أحد المشتبه بتورطهم في إطلاق النار على مسجدين في نيوزيلندا هو مواطن مولود في أستراليا، ومحتجز الآن لدى الشرطة. وقال موريسون للصحفيين في سيدني "اؤكد أن الشخص محتجز الآن ، وتم ابلاغي بأنه مواطن مولود في استراليا". ذكرت الشرطة في وقت لاحق أنها تحتجز ثلاثة أشخاص.

  • Neuseeland Angriff auf Moscheen in Christchurch | Jacinda Ardern, Premierministerin (Reuters/TVNZ)

    بالصور.. تفاصيل الهجوم على مسجدي نيوزيلندا

    حكومة نيوزيلاندا

    أدانت رئيسة وزراء نيوزيلندا جاسيندا اردرن الهجمات على المسجدين وقالت إن بلادها "ترفض وتدين" بشكل تام متطرفي العنف الذين نفذوا إطلاق النار. وأكدت اردرن أن نيوزيلندا بلد "للتنوع والرأفة والحب، ووطن لمن يشاركونا قيمنا...هذه القيمة التي أؤكد لكم أنها لن تتزعزع، ولا يمكن لها أن تتزعزع".

  • Ägypten Ahmed Mohammed al-Tayyeb (picture-alliance/AP Photo/N. El-Mofty)

    بالصور.. تفاصيل الهجوم على مسجدي نيوزيلندا

    غضب في العالمين العربي والإسلامي

    أدانت بلدان عربية وإسلامية الهجوم. من جهته ندد شيخ الأزهر بالاعتداءين وحذر من انتشار "الاسلاموفوبيا". فيما قال زعماء سياسيون ودينيون إن مواطنين من دولهم كانوا في المسجدين وقت وقوع إطلاق النار.

  • Angela Merkel - Nikol Pashinyan joint press conference in Berlin (picture-alliance/AA/A. Hosbas)

    بالصور.. تفاصيل الهجوم على مسجدي نيوزيلندا

    "هجوم على الديمقراطية"

    أعربت المستشارة أنغيلا ميركل عن تعازيها لضحايا الهجوم الإرهابي. وقالت: "الأمر يدور هنا حول هجوم غادر على مصلين ودور عبادتهم... إنه هجوم موجه ضد المسلمين. إنه بالتالي هجوم على الديمقراطية النيوزيلندية وعلى المجتمع المنفتح المتسامح... نقاسم هذه القيم مع نيوزيلندا، وبالتالي نتشارك أيضا الصدمة والإدانة لهذا الفعل المفزع".

  • Paris nach Anschlag auf Charlie Hebdo - Sicherheitsmaßnahmen Moschee (Reuters/Y. Boudlal)

    بالصور.. تفاصيل الهجوم على مسجدي نيوزيلندا

    إدانة دولية وتشديد إجراءات الأمن

    لاقت الهجمات على المسجدين إدانات عالمية واسعة، إذ أعربت دول عديدة حتى الآن عن إدانتها الشديدة للأحداث المروعة. كما قامت دول مثل فرنسا بتشديد إجراءات الأمن قرب دور العبادة اليوم الجمعة.

  • Still aus sozialen Medien - Neuseeland Christchurch - Polizist reagiert während des Attentats in Neuseeland (Reuters)

    بالصور.. تفاصيل الهجوم على مسجدي نيوزيلندا

    مقاطع فيديو للهجوم

    قام المشتبه به بالتصوير الحي للعملية الإرهابية داخل أحد المسجدين، خلال، وبعد الهجوم، مع بيان له مفعم بالكراهية. مقطع الفيديو انتشر بشكل واسع على مواقع التواصل الاجتماعي بعد ساعات من تحميله. ما شكل تحديا أمام كل من فيسبوك" و"يوتيوب" ومنصات التواصل الاجتماعي الأخرى، التي تعمل جاهدة على إزالة الفيديو بمحتواه العدائي.

    الكاتب: إيمان ملوك


مختارات

بالصور.. تفاصيل الهجوم على مسجدي نيوزيلندا

هجومان على مسجدين في نيوزيلندا خلال أداء المصلين صلاة الجمعة. الهجومان لاقى إدانة دولية واسعة، فيما شددت دول أخرى إجراءاتها الأمنية، خصوصاً قرب دور العبادة. أهم تفاصيل الهجومين في صور. (15.03.2019)  

مواضيع ذات صلة

Erdogan mit Özil

أوزيل يوجه دعوة خاصة إلى الرئيس أردوغان 16.03.2019

يستعد النجم الألماني مسعود أوزيل إلى دخول القفص الذهبي صيف هذه السنة. صاحب القدم اليسرى الساحرة التقى مؤخراً مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ووجه له دعوة خاصة. فما هي يا ترى؟ وهل يقبل أردوغان دعوة نجم أرسنال الإنجليزي؟

Türkei Ankara - Jared Kushner trifft auf Tayyip Erdogan

كوشنر في أنقرة، أي دور لأردوغان في صفقة القرن؟ 27.02.2019

مستشار ُالرئيس الأمريكي جاريد كوشنر بحث مع الرئيس ِالتركي رجب طيب إردوغان مبادرتَه للسلام في المنطقة.. أيُ أفكار ٍطرحها كوشنر على إردوغان؟ وهل من دور لأنقرة في مبادرة كوشنر؟ 

Syrien | SDS Kämpfer

أردوغان يطالب واشنطن بموقف واضح بشأن شمال سوريا 05.02.2019

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن صبر بلاده سينفد قريبا إذا لم يخرج المسلحون الأكراد من بلدة منبج بشمال سوريا. أردوغان يحث واشنطن لوضع خطة واضحة بهذا الشأن.

إعلان
Themenbild Facebook

 

Themenbild Twitter

 

جولات مصورة

أضرار إعصار "هارفي" قد تصل إلى مستوى "كاترينا"  

تاريخ الملصقات الانتخابية في ألمانيا: جوارب وزهور واستفزاز وسياسة  

اللاجئون في جزيرة ليسبوس: أوضاع مزرية على أبواب الفردوس الأوروبي  

من يحكم لفترة أطول؟ تعرف على عشرة حكام في العالم!  

معرض فرانكفورت الدولي للسيارات .. سلسلة المفاجآت  

ثروة هؤلاء الثمانية تعادل ما يملكه نصف البشرية  