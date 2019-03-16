أردوغان يدعو لمكافحة معاداة الإسلام على غرار معاداة السامية

دعا الرئيس التركي رجب طيب أردوغان اليوم الجمعة (22 أذار/مارس 2019) إلى مكافحة العداء للإسلام على مستوى العالم مثل "معاداة السامية بعد المحرقة" اليهودية، وذلك في أعقاب مجزرة المسجدين في نيوزيلندا الأسبوع الماضي. وقال اردوغان أمام اجتماع لوزراء خارجية دول منظمة التعاون الاسلامي في اسطنبول، "تماما كما تصدت البشرية لمعاداة السامية بعد كارثة المحرقة، عليها أن تكافح تنامي العداء للإسلام بنفس التصميم". وكان الرئيس التركي يتحدث في بداية اجتماع لمنظمة التعاون الإسلامي تمت الدعوة إليه بعد الهجوم على مسجدين في نيوزيلندا. وقتل في هذا الهجوم الذي نفذه يميني متطرف أثناء صلاة الجمعة 50 شخصا على الأقل.
وأدان اردوغان بشدة هذا الهجوم، ورأى فيه إشارة على "تصاعد معاداة الإسلام" في البلدان الغربية، واتهم الإعلام بالأخص ب "تأجيج الكراهية للإسلام". وقال الرئيس التركي في كلمته الجمعة "يوجد أمامنا بوضوح عداء تجاه الإسلام وكره للمسلمين (...) هذا التهديد تحوّل إلى مشكلة، على القوات الأمنية والمسؤولين والمواطنين العاديين التصدي لها". وأشار إلى "وجوب النظر إلى مجموعات النازيين الجدد بصفتها مجموعات إرهابية، والتعامل معها وفقا لذلك، بالطريقة نفسها التي يجري التعامل بها مع داعش".
واعتبر اردوغان أيضا أن التضامن الذي أظهرته نيوزيلندا مع المسلمين بعد الهجوم على المسجدين يجب أن "يكون مثالا لمسؤولي العالم أجمع". وأوضح أن تصاعد ثقافة العنصرية لا يضر فقط بالمسلمين بل باليهود والافارقة والأسيويين والغجر أيضا. كما طالب أردوغان بضرورة اتخاذ سلسة تدابير عاجلة بداية من تشديد العقوبات، وحتى مراجعة تعريف الإرهاب في المناهج الدراسية، لمواجهة ظاهرة الإسلاموفوبيا وكراهية المسلمين.
من جانبها، دعت الدول الإسلامية الجمعة، في بيان عقب اجتماع في اسطنبول، المجتمع الدولي إلى اتخاذ "إجراءات ملموسة" لمكافحة معادة الإسلام بعد مجزرة المسجدين في نيوزيلندا. واعتبرت منظمة التعاون الإسلامي في بيانها أن المجزرة التي وقعت في مدينة كرايستشيرش جاءت كنتيجة "وحشية، غير إنسانية، ومرعبة" لمعادة الإسلام، ودعت المجتمع الدولي إلى اتخاذ "إجراءات ملموسة، شاملة ومنهجية لمعالجة هذه الآفة". ودعت المنظمة الدول التي تضم أقليات مسلمة أو مهاجرين للامتناع عن "التصريحات والممارسات التي تربط الإسلام بالإرهاب والتطرف والتهديدات" لهذه المجتمعات غير المسلمة.
ح.ع.ح/ح.ز(د.ب.أ/أ.ف.ب)
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بالصور.. تفاصيل الهجوم على مسجدي نيوزيلندا
اعتداء على مسجدين
حدث مروع شهدته مدينة كرايستشيرش النيوزيلندية على إثر إطلاق نار على مصلين في مسجدين كانوا يؤدون صلاة الجمعة. الهجمات خلفت صدمة حول العالم ولاقت إدانة واسعة.
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بالصور.. تفاصيل الهجوم على مسجدي نيوزيلندا
الضحايا
أعلنت الشرطة النيوزيلندية ارتفاع حصيلة ضحايا إطلاق النار إلى 49 قتيلا إضافة إلى عشرات الجرحى. وكشفت إدارة صحية في نيوزيلندا أن من بين المصابين أطفال يخضعون للعلاج في مستشفى كرايستشيرش.
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بالصور.. تفاصيل الهجوم على مسجدي نيوزيلندا
منفذو الهجوم
ذكر رئيس وزراء استراليا سكوت موريسون، أن أحد المشتبه بتورطهم في إطلاق النار على مسجدين في نيوزيلندا هو مواطن مولود في أستراليا، ومحتجز الآن لدى الشرطة. وقال موريسون للصحفيين في سيدني "اؤكد أن الشخص محتجز الآن ، وتم ابلاغي بأنه مواطن مولود في استراليا". ذكرت الشرطة في وقت لاحق أنها تحتجز ثلاثة أشخاص.
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بالصور.. تفاصيل الهجوم على مسجدي نيوزيلندا
حكومة نيوزيلاندا
أدانت رئيسة وزراء نيوزيلندا جاسيندا اردرن الهجمات على المسجدين وقالت إن بلادها "ترفض وتدين" بشكل تام متطرفي العنف الذين نفذوا إطلاق النار. وأكدت اردرن أن نيوزيلندا بلد "للتنوع والرأفة والحب، ووطن لمن يشاركونا قيمنا...هذه القيمة التي أؤكد لكم أنها لن تتزعزع، ولا يمكن لها أن تتزعزع".
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بالصور.. تفاصيل الهجوم على مسجدي نيوزيلندا
غضب في العالمين العربي والإسلامي
أدانت بلدان عربية وإسلامية الهجوم. من جهته ندد شيخ الأزهر بالاعتداءين وحذر من انتشار "الاسلاموفوبيا". فيما قال زعماء سياسيون ودينيون إن مواطنين من دولهم كانوا في المسجدين وقت وقوع إطلاق النار.
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بالصور.. تفاصيل الهجوم على مسجدي نيوزيلندا
"هجوم على الديمقراطية"
أعربت المستشارة أنغيلا ميركل عن تعازيها لضحايا الهجوم الإرهابي. وقالت: "الأمر يدور هنا حول هجوم غادر على مصلين ودور عبادتهم... إنه هجوم موجه ضد المسلمين. إنه بالتالي هجوم على الديمقراطية النيوزيلندية وعلى المجتمع المنفتح المتسامح... نقاسم هذه القيم مع نيوزيلندا، وبالتالي نتشارك أيضا الصدمة والإدانة لهذا الفعل المفزع".
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بالصور.. تفاصيل الهجوم على مسجدي نيوزيلندا
إدانة دولية وتشديد إجراءات الأمن
لاقت الهجمات على المسجدين إدانات عالمية واسعة، إذ أعربت دول عديدة حتى الآن عن إدانتها الشديدة للأحداث المروعة. كما قامت دول مثل فرنسا بتشديد إجراءات الأمن قرب دور العبادة اليوم الجمعة.
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بالصور.. تفاصيل الهجوم على مسجدي نيوزيلندا
مقاطع فيديو للهجوم
قام المشتبه به بالتصوير الحي للعملية الإرهابية داخل أحد المسجدين، خلال، وبعد الهجوم، مع بيان له مفعم بالكراهية. مقطع الفيديو انتشر بشكل واسع على مواقع التواصل الاجتماعي بعد ساعات من تحميله. ما شكل تحديا أمام كل من فيسبوك" و"يوتيوب" ومنصات التواصل الاجتماعي الأخرى، التي تعمل جاهدة على إزالة الفيديو بمحتواه العدائي.
الكاتب: إيمان ملوك