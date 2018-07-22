أردوغان يخطط لعقد قمة رباعية بمشاركة ألمانيا بشأن سوريا

كشف الرئيس التركي رجب طيب أردوغان عن أن بلاده تخطط لاستضافة قمة بمشاركة روسيا وفرنسا وألمانيا في أيلول/ سبتمبر تركز على التطورات في سوريا. ونقلت صحيفة "خبر تورك" اليوم الأحد (29 تموز/يوليو 2018) عن أردوغان القول: "سنبحث القضايا الإقليمية في الاجتماع الرباعي في اسطنبول. ولم يرد عن برلين أو موسكو أو باريس أي تأكيد بخصوص القمة التي يجري التخطيط لعقدها في السابع من أيلول/سبتمبر في اسطنبول.

وخلال الأسبوع الماضي، التقت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل ووزير خارجيتها هايكو ماس بوزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف ورئيس الأركان العامة الروسية فاليري جيراسيموف لبحث الوضع في سوريا. وقالت الخارجية الروسية في بيان إن المحادثات تركزت على "تهيئة الظروف لعودة اللاجئين" إلى سوريا.

كما التقى لافروف وجيراسيموف مؤخرا برئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في القدس والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في باريس لبحث القضية ذاتها.

كما يأتي التقرير بشأن القمة قبل يوم من اجتماع مقرر في مدينة سوتشي الروسية تشارك فيه روسيا وإيران وتركيا حول سوريا.

ح.ع.ح/ع.ش(د ب أ، أ ف ب)