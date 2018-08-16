أردوغان يتحدى ترامب.. "تركيا لن ترضخ"

أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان السبت (18 آب/أغسطس 2018) أن تركيا "لن ترضخ" للولايات المتحدة، في تصريح إضافي يصبّ في إطار التجاذب المستمر مع واشنطن الذي أدى إلى انهيار الليرة التركية في الأيام الأخيرة. وقال أردوغان خلال مؤتمر لحزبه "حزب العدالة والتنمية" في أنقرة، "لن نرضخ لأولئك الذين يقدمون أنفسهم على أنهم شركاؤنا الاستراتيجيون في حين يسعون لجعلنا هدفا استراتيجياً".

وتابع خلال المؤتمر، الذي يهدف إلى تجديد قيادة حزب "العدالة والتنمية"، "البعض يعتقد أن بإمكانه تهديدنا عبر الاقتصاد، العقوبات، أسعار الصرف، معدلات الفوائد والتضخم. لقد كشفنا خدعكم ونحن نتحداكم".

وتأتي هذه التصريحات في حين تمرّ واشنطن وأنقرة، الحليفتان في حلف شمال الأطلسي، بأزمة دبلوماسية على صلة خصوصا بقضية القسّ الأميركي أندرو برانسون الموضوع قيد الإقامة الجبرية في تركيا والذي تطالب الولايات المتحدة بالإفراج عنه.

وبعد أن شهدت استقراراً لبضعة أيام، سجّلت الليرة التي خسرت حوالى 40% من قيمتها مقابل الدولار منذ بداية العام، تراجعاً الجمعة بعد أن هددت واشنطن بفرض عقوبات جديدة على أنقرة. وإضافة إلى التوترات مع الولايات المتحدة، ضعفت الليرة التركية بسبب قبضة الرئيس التركي المتصاعدة على الاقتصاد ورفضه، بحسب بعض المراقبين، السماح للبنك المركزي برفع معدلات الفوائد.

ح.ع.ح/أ.ح (أ.ف.ب، د.ب.أ)