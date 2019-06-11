 أردوغان يأمل في حل مع واشنطن لـ ″أزمة″ الصواريخ الروسية | أخبار | DW | 12.06.2019

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أخبار

أردوغان يأمل في حل مع واشنطن لـ "أزمة" الصواريخ الروسية

أعرب الرئيس التركي أردوغان عن أمله في التوصل لحل لأزمة منظومة "إس 400" الروسية مع نظيره الأمريكي ترامب بشكل دبلوماسي، بعد أن هددت واشنطن باستبعاد أنقرة من برنامج مقاتلات "إف 35" الأمريكية في حال اشترت المنظومة الروسية.

Türkei | Recep Tayyip Erdogan in Ankara (picture-alliance/dpa/AP Photo/Pool/Presidential Press Service)

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الأربعاء (12 يونيو/ حزيران 2019) إن بلاده اشترت بالفعل منظومة "إس 400" الدفاعية من روسيا، معبراً عن أمله في تسلمها خلال شهر يوليو/ تموز المقبل.

وأضاف الرئيس التركي في خطاب متلفز أنه قبل أن يلتقي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على هامش قمة مجموعة العشرين في اليابان "أود أن أبحث هذه المسألة (مقاتلات إف 35) هاتفياً والعودة بها من الحالة الراهنة إلى النقطة التي انطلقنا منها".

وأوضح أردوغان أنه سيسعى إلى الحصول على أجوبة عن أسباب "استبعاد تركيا من مشروع إف 35 لأسباب ليس لها أي أساس منطقي أو مشروع"، مؤكدا أن تركيا شريك في مشروع هذه المقاتلات. وقال أيضا "سددنا حتى الآن مليارا و250 مليون دولار". وتعتزم أنقرة شراء مئة مقاتلة من طراز إف 35.

وأمهلت واشنطن تركيا حتى نهاية تموز/يوليو للتخلي عن سعيها إلى الحصول على منظومة صواريخ اس-400 الروسية، لأنها تتنافى في رأي الأميركيين مع مشاركة أنقرة في مشروع صنع مقاتلات إف 35.

وقالت وزارة الدفاع الأمريكية قبل أيام إنه في حال لم تتخلّ تركيا بحلول الحادي والثلاثين من تموز/يوليو عن شراء نظام إس-400، فإنّ الطيارين الأتراك الذين يتدرّبون حالياً في الولايات المتحدة على طائرات إف-35 سيطردون، وستلغى عقود ممنوحة لشركات تركية لصناعة قطع لطائرات إف-35.

وبرّرت الوزارة هذا الإنذار بكون تركيا أرسلت عسكريين إلى روسيا للتدرّب على استخدام صواريخ إس-400.

ي.أ/ أ.ح (أ ف ب، رويترز)

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