 أردوغان ولعبة ″إخافة″ الاتحاد الأوروبي بورقة المهاجرين! | سياسة واقتصاد | تحليلات معمقة بمنظور أوسع من DW | DW | 07.11.2021

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سياسة واقتصاد

أردوغان ولعبة "إخافة" الاتحاد الأوروبي بورقة المهاجرين!

يعتبر الاتحاد الأوروبي تركيا بلداً آمناً للمهاجرين، رغم هروب مواطنين أتراك من نظام أردوغان. الخطر يداهم حتى اللاجئين في تركيا أيضا، ولاجئون أتراك في اليونان يخشون من استخدامهم كورقة.

يعتبر الاتحاد الأوروبي تركيا بلداً ثالثاً آمناً للمهاجرين، رغم هروب مواطنين أتراك من نظام أردوغان.

يقول الصحفي التركي اللاجئ إلى اليونان راغب دوران: "يعلم أردوغان جيدا كيف يلعب بخوف أوروبا من المهاجرين. لقد أعلن ذلك أكثر من مرة: عليكم إعطائي المال، وإلا سأفتح الحدود على مصراعيها للمهاجرين وسأتركهم يعبرون إلى اليونان. بالنسبة له المهاجرون لا يعنون شيئا، هو يستغلهم لمصلحته العدوانية".

يجلس صباح الدين طوبراق في مطعمه الصغير قبالة البرج الدائري التاريخي في مدينة سالونيك اليونانية. قصة هذا البرج متعددة مثل أوجه المدينة نفسها، فقد شيد أولا كمعبد في العصور القديمة، ثم تحول إلى كنيسة وعند سيطرة العثمانيين أصبح مسجدا، واليوم صار كنيسة أرثوذوكسية. في الفترة العثمانية شيدت بجانبه منارة يمكن مشاهدتها عن بعد.

منذ خمسة أعوام هرب طوبراق من تركيا، فقد تم وضعه ضمن قائمة الذين لهم علاقة بحركة غولن، والعودة إلى بلاده أمر مستحيل الآن. فمنذ محاولة الانقلاب الفاشلة عام 2016 يطارد نظام الرئيس أردوغان السياسيين المعارضين له. "شقيق زوجتي وأبن أخي يقبعون في السجن. تركيا ليست آمنة". يقول طوبراق لـDW.  طالما يشك نظام أردوغان في أن شخصا معارض له، ستكون هناك عواقب وخيمة، "يتصرفون مثل المافيا" يقول طوبراق.

مختارات

السلطات التركية تعلن اعتقال سبعة أشخاص بتهمة "السخرية من الأتراك" وتقول إنها ستطردهم إلى سوريا، بعد مشاركتهم في حملة "أكل الموز" الساخرة من حادثة مشاجرة بين سوريين وأتراك في إسطنبول.

رفضت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل في مقابلة حديثة تحليل أسباب هزيمة تحالفها المسيحي في الانتخابات العامة، كما حذرت من ازدياد عدد الإصابات بكورونا في البلاد. وأثنت على اتفاقية اللجوء مع تركيا، مشيرة إلى أنها "نجحت".

اتهامات بانتهاكات حقوق طالبي اللجوء وإعادتهم قسريا إلى تركيا، وممارسة العنف والتعذيب في بعض الحالات، أمور بات ذكرها شبه اعتيادي عند التحدث حول نهر إيفروس الحدودي بين اليونان وتركيا.

في مدينة سالونيك يشعر طوبراق بالراحة، حتى رغم سوء العلاقة بين أثينا وأنقرة منذ عام ونصف. ويقول إنه أمر نادر ظهور روح العداوة من قبل اليونانيين، لكن بسبب توتر العلاقة بين البلدين الجارين، ظهرت حالة من عدم الأمان. "كثير من معارفي هنا بدأ يدب الخوف في داخلهم"، يتحدث طوبراق ويشرح السبب بالقول "لايعلمون ماذا سيحدث، وكيف يجب عليهم التصرف. لا يمكن للمرء الشعور بالأمان في مثل هذه الظروف. ولهذا غادر كثير منهم اليونان". الخوف من حدوث صراع عسكري غير موجود، لكن هناك إشاعات تتحدث عن احتمال توصل أنقرة وأثينا إلى اتفاق يسمح بتبادل اللاجئين، وربما أولئك الذين يشتبه بعلاقتهم بحركة غولن، سيتم تسليمهم إلى أنقرة.

حاليا يعيش في تركيا نحو خمسة ملايين لاجئ، رقم ليس له مثيل في بلد آخر بالعالم.

منذ خمسة أعوام هرب طوبراق من تركيا، فقد تم وضعه ضمن قائمة الذين لهم علاقة بحركة غولن، والعودة إلى بلاده أمر مستحيل الآن.

منذ خمسة أعوام يعيش في اليونان أيضا الصحفي التركي راغب دوران، الذي يعمل في مجاله منذ 40 عاماً أغلبها كانت مع وسائل إعلام أجنبية. وكالة الأنبار الفرنسية وصحيفة ليبراسون الفرنسية، وسائل إعلام تخلق رأيا مختلفا عن الذي تحاول الحكومة في أنقرة فرضه. لكن الأمر تغير مع عام 2016، "لم أعد لاجئا سياسيا، بل أصبحت مراسلا أعمل من هنا"، يقول دوران لـDW.

منذ محاولة الانقلاب الفاشلة في عام 2016، أصبح من المستحيل العمل في مجال الصحافة في تركيا. "لقد قضوا تماما على الصحافة في تركيا"، يقول الصحفي القديم ويضحك، وكأنه قد اعتاد على سخافة الضغوط المستمرة في بلاده. ويضيف "نظام أردوغان يقمع أي معارضة، يقمع الصحفيين، العلماء، النقابيين، عموما المثقفين، ممن لا ينضمون إلى السلطة".

بعد وصوله إلى سالونيك علم أنه قد حكم عليه بالسجن لمدة 18 شهرا، الحكم الذي ألغي بعد ذلك. "حاليا هناك مجموعة من القضايا المرفوعة ضدي، لأنني اشتركت في حملة دعم صحيفة كردية. 56 صحفية وصحفي عملوا رمزيا ليوم واحد كرئيس تحرير لتلك الصحيفة". يقول دوران. "القضية المرفوعة ضدي لها دوافع سياسية وليس لها علاقة بالعدالة. مثل أغلب القضايا في تركيا التي تجرى تحت حجة اتهامات بالإرهاب". يشرح دوران ثم يضيف بالقول :"أكثر من 700 ألف مواطن يحاكمون للاشتباه بممارستهم بروبوغندا إرهابية". 

منذ محاولة الانقلاب الفاشلة في عام 2016، أصبح من المستحيل العمل في مجال الصحافة في تركيا.

يقول دوران. "القضية المرفوعة ضدي لها دوافع سياسية وليس لها علاقة بالعدالة. مثل أغلب القضايا في تركيا التي تجرى تحت حجة اتهامات بالإرهاب".

لكن دعم أردوغان آخذ في التراجع، بما في ذلك داخل حزبه، حزب العدالة والتنمية. تركيا معزولة دوليا. كما أن جائحة كورونا أدخلت البلاد في أزمة عميقة. وليس المثقفون وحدهم من يتركون دولة أردوغان، حتى الليرة التركية تتأرجح من انخفاض إلى آخر. في الوقت ذاته، تخوض أثينا وأنقرة حربا باردة على ثروات المواد الخام في شرق بحر إيجة، في معركة سياسية تخاض فعليا على ظهور اللاجئين والمهاجرين.

رغم ذلك تبقى بروكسل والاتحاد الأوروبي على رأي مفاده أن تركيا دولة ثالثة آمنة للاجئين. ولهذا السبب تلجأ أثينا إلى تكتيكات قاسية وغالبا ما تكون غير قانونية محاولة منع المهاجرين من طلب اللجوء على الأراضي اليونانية. كلا البلدين يتهمان بعضهما باستخدام اللاجئين كسلاح دعائي.

حاليا يعيش في تركيا نحو  خمسة ملايين لاجئ ، رقم ليس له مثيل في بلد آخر بالعالم. وإضافة إلى المشاكل السياسية القائمة في تركيا، فقد ظهر شعور بعدم الرضا لاسباب من أبرزها أن "الناس في تركيا غير سعداء أبدا مع المهاجرين"، بحسب دوران. من خلال هذا الملف يحاول أردوغان الاستفادة داخليا على أساس فشل سياسة الاتحاد الأوروبي في ملف اللاجئين واعتمادها على تركيا، "يعلم أردوغان جيدا كيف يلعب بخوف أوروبا من المهاجرين. لقد أعلن ذلك أكثر من مرة: عليكم إعطائي المال، وإلا سأفتح الحدود على مصراعيها للمهاجرين وسأتركهم يعبرون إلى اليونان. بالنسبة له المهاجرون لا يعنون شيئا، هو يستغلهم لمصلحته العدوانية".

 استهداف دولة القانون

بيغوم باسداس تحاضر في مدرسة هيرتي في برلين للحوكمة وتجري أبحاثا حول الهجرة. انتقدت بيغوم منذ أعوام قرار الاتحاد الأوروبي الاعتراف بتركيا كدولة ثالثة آمنة، تقول لـ DW: "إن وضع حقوق الإنسان في تركيا يزداد سوءا بشكل سريع، سواء بالنسبة لمواطني البلاد أو المهاجرين واللاجئين". "تتجلى الهجمات على حقوق الإنسان وسيادة القانون بشكل خاص في القيود الهائلة المفروضة على حرية التعبير والتجمع". الانتقاد العلني للحكومة يؤدي إلى اعتقالات تعسفية وتهم جنائية ملفقة، دون اللجوء إلى نظام قضائي عادل ومستقل. اللاجئون غير آمنين في تركيا لأسباب أخرى: "طالبو اللجوء الذين لا يأتون من دول مجلس أوروبا لا يتمتعون بالحماية الدولية الكاملة بسبب القيود الجغرافية لاتفاقية جنيف".

تقول باسداس: ذكرت منظمات حقوق الإنسان أن سوريين وأفغان يرحلون إلى بلدانهم الأصلية، على الرغم من أن حياتهم معرضة للخطر هناك.

بيغوم باسداس : "إن وضع حقوق الإنسان في تركيا يزداد سوءا بشكل سريع، سواء بالنسبة لمواطني البلاد أو المهاجرين واللاجئين".

كثير من اللاجئين الأفغان لم يتم حتى تسجيلهم، بل يجدون أنفسهم في حالة ضبابية، لها تأثير سلبي على وضعهم القانوني خصوصا تجاه وضعية العمل. وتقول باسداس: "ذكرت منظمات حقوق الإنسان أن سوريين وأفغان يُرَحلون إلى بلدانهم الأصلية، على الرغم من أن حياتهم معرضة للخطر هناك".

بالنسبة للباحثة في شؤون الهجرة، فإن هناك أمرا جليا تماما: فشل سياسة الهجرة للاتحاد الأوروبي  يؤدي بشكل متزايد إلى المزيد من المواقف المناهضة للديمقراطية وكراهية الأجانب في تركيا. وتوضح باسداس: "يستهدف القادة السياسيون المهاجرين واللاجئين. لم يعودوا يعيشون في خوف من الترحيل فحسب، بل يواجهون خطر التعرض للهجوم والعداوة يوميا".

كما تحذر من عواقب استمرار الاتحاد الأوروبي نفسه في غض الطرف عن انتهاكات حقوق الإنسان: "يؤدي هذا إلى قطيعة مع المبادئ الأساسية للاتحاد الأوروبي لحماية الناس ويؤدي إلى تعزيز الخطابات اليمينية المتطرفة في أوروبا أيضا".

فلوريان شمتس/ ع.خ

  • Verhältnis Deutschland Türkei (picture-alliance/dpa/W. Kumm)

    تحالف الإكراه.. أبرز محطات الخلاف بين ألمانيا وتركيا

    عودة المياه إلى مجاريها؟

    رغم المساعي التركية الأخيرة لتحسين علاقاتها مع ألمانيا قبيل زيارة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إلى برلين في شهر أيلول/سبتمبر 2018. إلا أن تركيا كانت غالبا هي السباقة إلى تأجيج العلاقات مع حليفها التاريخي ألمانيا. لقاء قديم يعود لعام 2011 جمع أردوغان بالمستشارة ميركل.

  • Bildcombo Yücel Tolu Steudtner (picture-alliance/dap/Zentralbild/K. Schindler/privat/TurkeyRelease Germany)

    تحالف الإكراه.. أبرز محطات الخلاف بين ألمانيا وتركيا

    حبس صحفيين ونشطاء ألمان

    رفعت محكمة تركية الاثنين (20 أب/أغسطس 2018) حظر السفر المفروض على الصحفية الألمانية ميسالي تولو التي اعتقلت العام الماضي بتهم تتعلق بالإرهاب. وتسببت قضية تولو، بالإضافة إلى قضية الصحفي دينيز يوجيل الذي ظل محتجزا عاما كاملا، وقضية الحقوقي بيتر شتويتنر الذي احتجز لثلاثة أشهر، إلى توتر شديد في علاقات أنقرة مع برلين. ومنذ الإفراج عن يوجيل في فبراير الماضي بدأت حدة التوتر في العلاقات تتراجع نسبيا.

  • Flüchtlinge in die Türkei (picture-alliance/AP Photo/L. Pitarakis)

    تحالف الإكراه.. أبرز محطات الخلاف بين ألمانيا وتركيا

    اتفاقية اللاجئين مع تركيا

    توصلت بروكسل وأنقرة إلى اتفاق في آذار/مارس 2016، يسمح بإعادة اللاجئين إلى تركيا، بمن فيهم طالبو اللجوء السوريون الذين وصلوا إلى اليونان. وذلك بعد تدفق أكثر من مليون لاجئ ومهاجر عبر تركيا إلى دول الاتحاد الأوروبي في عامي 2015 و2016. ووافقت أوروبا على تمويل صندوق مساعدة بقيمة ثلاثة مليارات يورو مخصص لأكثر من مليونين ونصف مليون لاجئ موجودين في تركيا، في مقابل وعد أنقرة بالحد من تدفقهم.

  • Deutschland Bundestag Armenienresolution Abstimmung (Getty Images/AFP/S. Gallup)

    تحالف الإكراه.. أبرز محطات الخلاف بين ألمانيا وتركيا

    الاعتراف بإبادة الأرمن

    ازداد تدهور العلاقات بين ألمانيا وتركيا إثر قيام البرلمان الألماني "بوندستاغ" في حزيران/يونيو 2016، بالاعتراف بتعرض الأرمن للإبادة خلال حكم السلطنة العثمانية مطلع القرن الماضي. وكذلك بعد إدانة ألمانيا المستمرة لعمليات القمع في تركيا التي أعقبت الانقلاب الفاشل على الرئيس رجب طيب أردوغان صيف عام 2016.

  • Türkei Putschversuch (picture-alliance/abaca/F. Uludaglar)

    تحالف الإكراه.. أبرز محطات الخلاف بين ألمانيا وتركيا

    انتقادات تركية للغرب

    انتقد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الغرب في أكثر من مرة متهما إياه بعدم إظهار التضامن مع أنقرة بعد محاولة الانقلاب الفاشل. وقال إن الدول التي تخشى على مصير مدبري الانقلاب بدلا من القلق على ديمقراطية تركيا لا يمكن أن تكون صديقة.

  • Türkische und deutsche Fahnen (picture-alliance/dpa/C. Charisius)

    تحالف الإكراه.. أبرز محطات الخلاف بين ألمانيا وتركيا

    منح اللجوء لمعارضين تتهمهم تركيا بدعم الانقلاب

    ما زاد من تدهور العلاقات المتوترة بين البلدين الحليفين في حلف شمال الأطلسي هو منح ألمانيا حق اللجوء لجنود أتراك سابقين ومن ضمنهم قيادات عسكرية، تتهمهم الحكومة في أنقرة بالتورط في محاولة الانقلاب العسكري الفاشل في شهر تموز/ يوليو 2016.

  • Fethullah Gülen (picture alliance/dpa/M.Smith)

    تحالف الإكراه.. أبرز محطات الخلاف بين ألمانيا وتركيا

    رفض تجميد أصول مقربين من غولن في ألمانيا

    رفضت ألمانيا طلباً رسمياً من تركيا بتجميد أصول أعضاء من شبكة رجل الدين المقيم في الولايات المتحدة فتح الله غولن الذي تتهمه أنقرة بتدبير محاولة الانقلاب الفاشل. وأبلغت برلين أنقرة أنه ليس هناك أساس قانوني كي يقيد مكتب الإشراف المالي الاتحادي حركة غولن وأنصاره.

  • Türkische und EU-Flagge in Istanbul (picture-alliance/dpa/T. Bozoglu)

    تحالف الإكراه.. أبرز محطات الخلاف بين ألمانيا وتركيا

    مسألة انضمام تركيا إلى الاتحاد الأوروبي

    رُشحت تركيا للانضمام إلى عضوية الاتحاد الأوروبي منذ عام 1999، وبدأت المفاوضات بين الجانبين حول هذا الشأن عام 2005. لكن المفاوضات تجمدت خريف عام 2016. وتعترض أغلب الأحزاب السياسية الألمانية في الوقت الحاضر على انضمام تركيا للاتحاد.

  • Symbolbild deutsche und türkische Fahnen nebeneinander (picture-alliance/dpa/W. Steinberg)

    تحالف الإكراه.. أبرز محطات الخلاف بين ألمانيا وتركيا

    الترويج للتعديلات الدستورية على الأرض الألمانية

    رفضت ألمانيا ترويج ساسة أتراك في أراضيها للتعديلات الدستورية التي أقرت عام 2017. واتهم أردوغان المستشارة ميركل آنذاك باللجوء إلى ممارسات "نازية" لمساندتها هولندا في النزاع الذي نشب بينها وبين تركيا لنفس المسالة، مما أثار استنكار ألمانيا وحمل الرئيس الألماني شتاينماير على مطالبته بالتوقف عن هذه "المقارنات المشينة".

  • Deutschland türkisch-islamische Gemeinde in Bonn (DW/O. Pieper)

    تحالف الإكراه.. أبرز محطات الخلاف بين ألمانيا وتركيا

    التجسس في ألمانيا على معارضي أردوغان

    أعلنت رئاسة الشؤون الدينية التركية سحبها أئمة من ألمانيا، وذلك بعدما أعلنت هيئة حماية الدستور (المخابرات الداخلية الألمانية) في كانون الثاني/يناير 2017، أنها تحقق في اتهامات بالتجسس ضد اتحاد "ديتيب" الإسلامي التركي في ألمانيا. وتتهم الهيئة أئمة المساجد التابعة لـ "ديتيب" بتقديم معلومات عن معارضين للرئيس أردوغان للقنصليات التركية.

  • Türkei Incirlik (Getty Images/AFP/T. Schwarz)

    تحالف الإكراه.. أبرز محطات الخلاف بين ألمانيا وتركيا

    الجنود الألمان يغادرون قاعدة أنجرليك التركية

    رفضت أنقرة زيارة وفد من لجنة الدفاع بالبرلمان الألماني لجنود الجيش الألماني المتمركزين في قاعدة أنجرليك التابعة لحلف الناتو. وقررت ألمانيا إثر ذلك في حزيران/يونيو 2017 سحب قواتها الـ 260 الذين كانوا للمشاركة في عمليات التحالف الدولي ضد تنظيم "داعش" في كل من سوريا والعراق، بنقل هذه القوات إلى الأردن. في الوقت نفسه مازال جنودا ألمان يتمركزون في قاعدة تابعة للناتو في كونيا.

  • Türkische Zeitung titelt mit Nazivorwürfen (picture-alliance/dpa/L. Say)

    تحالف الإكراه.. أبرز محطات الخلاف بين ألمانيا وتركيا

    تشبيه ميركل بهتلر وهجوم الصحافة التركية على ألمانيا

    نشرت صحيفة تركية موالية للحكومة في أيلول/سبتمبر 2017، صورة للمستشارة ميركل، على صفحتها الأولى، تظهرها بشارب هتلر الشهير، ويبدو فوق رأسها الصليب المعقوف رمز النازية. وجاء التصعيد الإعلامي هذا قبيل الانتخابات التشريعية الألمانية عام 2017 وبعد المناظرة التلفزيونية بين المستشارة ميركل ومنافسها الاشتراكي شولتس، حيث دعا كلاهما إلى إنهاء المفاوضات بشأن انضمام تركيا للاتحاد الأوروبي.

  • Symbolbild Deutschland & Türkei Tourismus (picture-alliance/dpa/M. Kappeler)

    تحالف الإكراه.. أبرز محطات الخلاف بين ألمانيا وتركيا

    قمة جبل جليد الخلافات

    شددت الخارجية الألمانية في تموز/يوليو 2017، من تحذيرات السفر إلى تركيا التي تعد مقصدا سياحيا للألمان، وذلك عقب تصاعد حدة الخلاف بين ألمانيا وتركيا وإعلان برلين عن "توجه جديد" في سياستها تجاه أنقرة.

  • Türkei Grenze Syrien Militärkonvoi Operation Olivenzweig Leopard Panzer (Reuters)

    تحالف الإكراه.. أبرز محطات الخلاف بين ألمانيا وتركيا

    إيقاف تصدير الأسلحة

    تصدير الأسلحة إلى تركيا يمثل إشكالية أيضا، وأوقفت الحكومة الألمانية صادرات الأسلحة لها بالكامل تقريبا خلال الأشهر الأولى من توليها المهام رسميا مطلع هذا العام. جاء ذلك بعد تزايد الانتقادات ضد تصدير أسلحة إلى تركيا إثر توغل قواتها في منطقة عفرين ذات الغالبية الكردية. وكان من بين الأسلحة التي استخدمتها تركيا دبابات ألمانية من طراز "ليوبارد".

  • Erdogan mit Özil (picture-alliance/dpa/Presidential Press Service)

    تحالف الإكراه.. أبرز محطات الخلاف بين ألمانيا وتركيا

    قضية مسعود أوزيل واستغلالها إعلاميا

    أعلن مسعود أوزيل اعتزاله اللعب دوليا مع منتخب ألمانيا على خلفية الانتقادات الحادة التي وجهت إليه بسبب التقاطه صورا مع أردوغان، قبيل نهائيات كأس العالم في روسيا. واتهم أوزيل الاتحاد الألماني بالعنصرية مشددا على أنه لم تكن لديه أي "أغراض سياسية" عندما التقط الصورة مع أردوغان. فيما انتقد أردوغان المعاملة التي لاقاها أوزيل التي وصفها بـ"غير المقبولة".

  • Türkei Panoramabild von Istambul (picture-alliance/Hermes Images/AGF/Bildagentur-online)

    تحالف الإكراه.. أبرز محطات الخلاف بين ألمانيا وتركيا

    "ضمانات هيرمس"

    رغم الأزمة التي مرت بها العلاقات الألمانية - التركية، ارتفعت الضمانات الألمانية لائتمان الصادرات إلى تركيا، والتي تعرف باسم "ضمانات هيرمس"، بصورة ملحوظة في عام 2017 ووصلت إلى نحو 1.5 مليار يورو. وكانت الحكومة الألمانية قد وضعت حدا أقصى للضمانات في أيلول/ سبتمبر 2017، بلغ هذا المبلغ. ورفعت ألمانيا هذا التحديد في شهر تموز/يوليو الماضي. وتعتبر ألمانيا أهم شريك تجاري لتركيا على مستوى العالم.

    الكاتب: زمن البدري