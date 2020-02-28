 أردوغان وحيداً في ″المستنقع السوري″؟ | سياسة واقتصاد | تحليلات معمقة بمنظور أوسع من DW | DW | 28.02.2020

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سياسة واقتصاد

أردوغان وحيداً في "المستنقع السوري"؟

تبدو ملامح المرحلة القادمة في أزمة إدلب ليست في صالح الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، ما قد يجره إلى "المستنقع السوري"، سيما بعد أن وجد نفسه في مواجهة روسيا والنظام السوري دون حلفاء، لكن ما هي الخيارات المتبقية أمام تركيا؟

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مسائيةDW: النازحون في شمال غرب سوريا.. هل تخلى عنهم المجتمع الدولي؟

ضربة موجعة تلقتها تركيا بعد مقتل 33 جندياً تركيّاً في تصعيد عسكري شهدته إدلب، خسارة وصفتها روسيا على لسان وزير خارجيتها بـ"المأساة"، والذي لحقه بعد ساعات قليلة مقتل 7 جنود أتراك في قصف في معيتيقة في ليبيا، مما يضع الرئيس التركي طيب رجب أردوغان مرة أخرى أمام ضغوط سياسية داخلية وخارجية قد تؤثر على الوجود التركي في سوريا بشكل خاص، مدفوعاً بتضاؤل خياراته المتاحة إثر فقدان حلفائه؛ خاصة من الدول العربية والأوروبية، وكذلك تغيّر معادلات القوى، بعد أن وجد نفسه وحيداً أمام روسيا والنظام السوري. هذا الأمر يطرح تساؤلاً حول الخيارات التركية قبيل الموعد المقترح لقمة تركية -روسية - إيرانية من المزمع عقدها قبل السادس من مارس/آذار القادم. 

هل تخلى العرب عن أردوغان؟

منذ بدء الأزمة في سوريا اتخذت تركيا دور رأس الحربة في تحالف يضم أكثر من 65 دولة في مواجهة نظام الأسد، إذ تمتع بدعم السعودية والإمارات وقطر للتدخل العسكري والسياسي في سوريا، إلا أن الأحداث الأخيرة وضعت أنقرة في موقف محرج، كما يرى المحلل السياسي عبد الباري عطوان في حديث مع  DW عربية.

ويرى عطوان أن الدول العربية تخلت عنه لإدراكها أن الوضع في سوريا تغير، لاسيما بعد انسحاب واشنطن من الأزمة السورية، وكذلك تآكل فصائل الثورة لمصلحة جماعات إسلامية متشددة موجودة على قائمة الإرهاب.

من جانب آخر فإن الأزمة أدت إلى استنزاف مالي وبشري بعد أن طال أمدها، في ظل فشل إسقاط النظام السوري الذي يحظى بدعم موسكو وطهران وحزب الله، والذي غيّر ميزان القوى لصالح الأسد كما يرى عطوان، مضيفاً أن هذا قد وضع أردوغان في موقف محرج وتحت دائرة الاتهام بأنه داعم للإرهاب. 

بيد أن العلاقات التركية العربية أصبحت شبه منقطعة منذ عملية السلام في اتفاق سوتشي عام 2018، كما يرى المحلل التركي طه عودة أوغلو في حديث له مع DW عربية، وهو الاتفاق الذي تسبب في فقدان تركيا لدعم حلفائها، وعليه فإن التقارب الوحيد هو مع روسيا، والذي كان جلياً من خلال الاتصالات والزيارات بين الطرفين، إلا أن الأحداث الأخيرة في إدلب جعلت هذه العلاقة "على المحك" كما يصفها عودة أوغلو.

كل هذه المتغيرات التي طرأت على علاقة أردوغان مع الدول العربية وحلفائه جعلت الكفة ترجح لصالح الأسد، والذي نجح باستعادة السيطرة على نحو 85% من الأراضي السورية، بعد أن كان نفوذه قد انحسر إلى نحو 20% فقط، إذ أصبح النظام السوري "أكثر قوة" في ظل الوجود الروسي إلى جانب الدعم الإيراني السياسي والعسكري، كما يرى عطوان.

فقد تمكن الأسد من الحفاظ على حلفائه بعكس أردوغان، خاصة بعد قيام بوتين بوضع ثقله العسكري والسياسي لصالح النظام السوري، والذي جعل محاولات أنقرة لمنع تقدم قوات الأسد أمراً مليئاً بالمعيقات والصعوبات.

الجيش التركي في سوريا - 27.02.2020. تصوير: ك. أكاشا.

ثلاثة مليون مدني في إدلب يرزحون تحت ضغط التدافع السياسي والعسكري بين تركيا والنظام السوري منذ سنوات.

إدلب.. ملامح أسوأ مأساة إنسانية

لعلّ رهان الإدارة التركية على اتفاق سوتشي عام 2018 بات بعيد المنال، ولكن لا يمنع هذا من أن يساهم قرار أردوغان حول الأزمة في إدلب بتجددملامح أسوأ مأساة إنسانية في هذا القرن، والتي شهدت نزوح الآلاف من السوريين خلال الأشهر الماضية، نصفهم من الأطفال، حسب الأمم المتحدة.

فهناك حوالي ثلاثة مليون مدني في إدلب يرزحون تحت ضغط التدافع السياسي والعسكري بين تركيا والنظام السوري منذ سنوات، ويواجهون أزمة إنسانية كبيرة في ظل القصف المستمر، والتضور جوعاً والتجمد برداً، مما جعلهم يفقدون الأمل من النجاة كما نقلت على لسانهم صحيفة "ديلي تليغراف" البريطانية.

التطورات الأخيرة بين أنقرة ونظام الأسد ضاعفت من المعاناة التي يواجهها النازحون. ويرى عودة أوغلو أن مصائرهم لم تعد ذات أولوية، إذ أن الضجة التي ستحدثها فكرة وجود "موجة جديدة من النزوح" سيكون لها تأثيراً خاصاً على حكومة أردوغان، "فالخسارة الأخيرة التي مني فيها حزب العدالة والتنمية كانت انعكاساً للشارع التركي ورأيه حول القضية السورية، ولهذا لا يوجد متسع كافٍ أمام أردوغان للخطأ مرة أخرى، وعليه فإن أي تحرك متعلق بأهالي إدلب سيكون رهين قرار جميع الأحزاب التركية، حتى لا يتحمل الرئيس التركي المسؤولية لوحده".

ولعلّ طبيعة العلاقة الحدودية بين تركيا وسوريا دفعت أنقره إلى التدخل، ولهذا يعتقد عودة أوغلو أن هذا الدور لا يمكن أن تقوم به دولة أخرى، فروسيا لن تقدم الدعم للنازحين، والنظام يمارس القتل بحجة وجود إرهابين، مضيفاً أن الموقف التركي من اللاجئين ثابت، كما يقول أردوغان. 

إلا أن المأساة التي يعاني منها اللاجئون والنازحون في إدلب يمكن حلها، كما يرى عطوان، وذلك من خلال الإبقاء على أهل إدلب في سوريا، وقيام النظام السوري بإصدار عفوٍ عام عن جميع المعارضين، فالإطاحة بالنظام السوري غير ممكنة، على حد تعبيره، مضيفاً أن الوجود التركي على الأراضي السورية "غير مقبول ويتعارض مع القوانين الدولية، وعليه فإن الحل يكمن في عقد مؤتمر سلام بتوافق المجتمع الدولي، يضمن الأمن لعودة اللاجئين، وخروج القوات الأجنبية من سوريا".

وزير الدفاع التركي هولوزي آكار - 28.02.2020. تصوير: أ. أكدوغان.

"اتفاق أضنة 1998"، والذي يضمن التعاون ما بين سوريا وتركيا في مجال الحماية المشتركة ضد أي خطر يهدد أمن البلدين.

خيارات أردوغان

شعور أردوغان بالصدمة من تقدم القوات الروسية في منطقة إدلب السورية، ومخاوفه من مواجهة صراع شامل لوحده دون حلفائه، ساهم في تضييق الخناق على خياراته المتاحة، ويرى عودة أوغلو أن "الخيارات محدودة للغاية، فالضربة التي تلقتها أنقرة كانت موجعة وأي خطأ في الرد؛ له انعكاسات كبيرة على تركيا".

ويعد "العودة إلى اتفاق سوتشي عام 2018" أحد أهم الخيارات التي يطرحها المراقبون، ويرى عطوان أن هذا الخيار يتمثل بضرورة الالتزام بـ "الفصل بين الإرهاب والمعارضة المعتدلة"، والذي يرفض أردوغان حتى اللحظة تنفيذه، بحسب تعبير عطوان. ويضيف أن الخيار الآخر هو اعتماد "اتفاق أضنة 1998"، والذي يضمن التعاون ما بين سوريا وتركيا في مجال الحماية المشتركة ضد أي خطر يهدد أمن البلدين، إذ أن بقاء أردوغان في إدلب قد يفسر على أنه "احتلال وغزو"، ولا يمكن له أن يستمر على المدى البعيد، ولهذا فإن الانسحاب من سوريا هو الحل الأمثل، لأن التورط داخل الأراضي السورية مرفوض من قبل معارضي أردوغان، خاصة بعد موت الجنود الأتراك.

إلا أن شعور تركيا بوقوفها "وحيدة" في الميدان دون حلفائها من الدول العربية والأوروبية، قد يدفعها إلى إيجاد حل وسط مع روسيا كما يؤكد عودة أوغلو، مضيفاً أنها لم تغلق الباب تماما مع موسكو، وتحاول قدر الإمكان التصرف بدقة وحذر.

مرام سالم 

  • Syrien Angriffe in der Provinz Idlib (picture-alliance/AA/I. Idilbi)

    مواجهة بين أنقرة ودمشق... ساحتها إدلب

    قتلى بين الطرفين

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  • Türkische Armee rückt in Afrin ein (picture-alliance/AA)

    مواجهة بين أنقرة ودمشق... ساحتها إدلب

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    تخضع ثلاث نقاط مراقبة تركية لحصار من النظام السوري، ويشار إلى أن تركيا تملك اثنتي عشر نقطة مراقبة في إدلب، وذلك بموجب اتفاق روسي تركي يعود لعام 2018. وقد أجج الصراع على النقاط التركية المحاصرة الخلاف بين الطرفين.

  • Syrien Hubschrauber geht in Flammen auf (picture-alliance/AP Photo/G. Alsayed)

    مواجهة بين أنقرة ودمشق... ساحتها إدلب

    إسقاط طائرة هليكوبتر تعود للجيش السوري الحكومي

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  • Syrien Idlib Maarat al-Numan Soldaten (picture-alliance/Photoshot/Maher)

    مواجهة بين أنقرة ودمشق... ساحتها إدلب

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  • Syrien | Türkischer Militärkonvoi passiert Grenze ( Getty Images/AFP/O. Haj Kadour)

    مواجهة بين أنقرة ودمشق... ساحتها إدلب

    تعزيز تركي

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  • Syrien | Umgesiedelte syrische Kinder (Getty Images/AFP/A. Watad)

    مواجهة بين أنقرة ودمشق... ساحتها إدلب

    النزوح الأكبر

    أدى تصاعد العنف بين الطرفين إلى موجة نزوح كبيرة، وصلت إلى 700 ألف سوري حتى اللحظة، وذلك هروباً من 200 ضربة جوية نفذها طيران النظام السوري في منطقة إدلب، كما ذكر المبعوث الأمريكي الخاص بشأن سوريا جيمس جيفري. فيما وصفتها الأمم المتحدة بـ"أسوأ موجة نزوح منذ بدء الحرب".

  • Syrien Flucht vor dem Krieg in Idlib (Getty Images/AFP/R. Al Sayed)

    مواجهة بين أنقرة ودمشق... ساحتها إدلب

    وضع مأساوي!

    يعاني النازحون من الانخفاض الحاد في درجات الحرارة، دون مكان مبيت يأويهم، مع تعاظم الوضع المأساوي في المحافظة التي تصل نسبة النازحين فيها إلى 40% من السكان، خاصة بعد سيطرة النظام السوري على الممرات الإنسانية التي كانت تزودهم بمساعدات الطوارئ الدولية؛ بما فيها الغذاء.

  • Hulusi Akar - türkischer Verteidigungsminister (DHA)

    مواجهة بين أنقرة ودمشق... ساحتها إدلب

    "على الناتو التدخل"

    طالبت تركيا من خلال وزير دفاعها خلوصي آكار، بتدخل حلف شمال الأطلسي "الناتو" بهدف وقف هجمات قوات النظام السوري على إدلب. وكان أردوغان أعلن في وقت سابق عن "مواصلة الرد" على أي هجمات سورية، مهدداً بعملية واسعة في المحافظة إن لم تتوقف القوات السورية عن زحفها.

  • Donald Trump und Robert C. O'Brien (picture-alliance/AP/E. Vucci)

    مواجهة بين أنقرة ودمشق... ساحتها إدلب

    البيت الأبيض: لا تدخل عسكري في إدلب

    جاء الموقف الأمريكي تجاه الأزمة في إدلب عن طريق مستشار الأمن القومي روبرت أوبراين، والذي أكد عدم وجود نية للتدخل العسكري في المحافظة، بينما ذكرت مصادر أمريكية أخرى أن واشنطن تفكر في دعم العسكريين الأتراك عبر تقديم معلومات استخباراتية ومعدات عسكرية، مؤكدة وقوفها إلى جانب تركيا.

  • Russland Präsident besucht Cherepovets (picture-alliance/Zuma/Kremin Pool/E. Biyato)

    مواجهة بين أنقرة ودمشق... ساحتها إدلب

    موسكو في كفة الميزان الأخرى

    اعتبر دبلوماسيون روس أنّ الأحداث في إدلب تؤثر سلباً على العلاقات الروسية التركية، فيما ذكر الكرملين في عدة مناسبات سياسية أنه لا يمكن لموسكو الوقوف مكتوفة الأيدي أمام هجمات المسلحين ضد النظام السوري. إعداد مرام سالم


مختارات

إدلب.. برلين "قلقة" وأنقرة تبت في "فتح الحدود أمام اللاجئين"

أدانت برلين الهجوم على "قوات تركية"، معربة عن استعدادها لعقد اجتماع رباعي مع باريس وموسكو وأنقرة. جاء ذلك في أعقاب التصعيد في محافظة إدلب شمال غرب سوريا. فيما أكدت أنقرة عدم وجود "تغيير في سياسة اللاجئين والهجرة" (28.02.2020)  

مواجهة بين أنقرة ودمشق... ساحتها إدلب

شهدت إدلب خلال الأسابيع الماضية تصعيداً عسكرياً حاداً بين النظام السوري وتركيا، مما يضع المنطقة تحت تساؤلات حول إمكانية تحول هذه المواجهة إلى منحنى أخطر، فما هي آخر التطورات بين الطرفين حتى اللحظة؟ (13.02.2020)  

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