 أردوغان متوعدا أثينا: لن نقدم ″أي تنازل″ في شرق المتوسط | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 26.08.2020

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أخبار

أردوغان متوعدا أثينا: لن نقدم "أي تنازل" في شرق المتوسط

قال أردوغان أن تركيا ستأخذ حقها من الثروات البحرية دون تقديم أي تنازل. وفيما حذر الرئيس التركي أثينا من "ارتكاب أي خطأ يؤدي إلى خرابها"، دعا وزير الخارجية الألماني هايكو ماس تركيا واليونان إلى سلك سبيل الحوار.

الرئيس التركي رجب طيب أردوغان

أردوغان: تركيا ستأخذ ما هو حقّها من البحر الأسود وبحر إيجه والمتوسط

أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الأربعاء (26 آب/ أغسطس 2020) أن بلاده لن تقدم "أي تنازل" في الدفاع عن مصالحها المرتبطة بالغاز في شرق المتوسط،  داعياً اليونان إلى تجنّب أي "خطأ" يمكن أن يؤدي إلى "خرابها".

مختارات

تواجه تركيا منذ مدة معارضة قوية من بعض الدول كاليونان بسبب تطلعها لبسط نفوذها في شرق البحر المتوسط والتنقيب عن الغاز. وقد أعلنت أنقرة عن اكتشاف للغاز الطبيعي في البحر الأسود.

في محاولة لتطويق التراشق اللفظي ومنع تحوله لتراشق "مدفعي"، يبدأ وزير الخارجية الألماني جهود وساطة بين اليونان وتركيا. الرئيس أردوغان استبق الوساطة الألمانية قائلا إن تركيا "لن تتراجع" متهما اليونان بنشر الفوضى بالمتوسط.

في إطار جهود برلين للوساطة في الأزمة المتفاقمة في شرق المتوسط، طالب وزير الخارجية الألماني تركيا واليونان بإصدار إشارات تهدئة وإبداء الاستعداد للحوار، محذراً من أن الوضع بمثابة "لعب بالنار قد تؤدى شرارة منها إلى كارثة".

وقال أردوغان أثناء حفل إحياء لذكرى معركة ملاذكرد عام 1071 التي تمثل دخول الأتراك إلى الأناضول بعد انتصار السلطان ألب أرسلان التركماني على البيزنطيين، "تركيا ستأخذ ما هو حقّها من البحر الأسود وبحر إيجه والمتوسط (...) لن نقدم أي تنازل إطلاقاً على ما يخصّنا".

وأضاف بالقول: "لذلك نحن مصمّمون على القيام بكل ما يلزم على الصعيد السياسي والاقتصادي والعسكري". وتأتي هذه التصريحات وسط تصعيد للتوتر بين أنقرة وأثينا في شرق المتوسط، حيث فاقم اكتشاف حقول غاز كبيرة في السنوات الماضية نزاعات قديمة بين البلدين المجاورين بشأن الحدود البحرية.

وأرسلت تركيا منذ العاشر من آب/ أغسطس سفينة "عروج ريس" للرصد الزلزالي ترافقها قوة عسكرية إلى منطقة تطالب أثينا بالسيادة عليها، ما أثار غضب اليونان التي نشرت سفناً حربية في المنطقة. وأضاف "ندعو نظراءنا (...) إلى تجنّب أي خطأ يفتح المجال أمام خرابهم"، في إشارة إلى اليونان من دون تسميتها.

الصورة من مناورات عسكرية يونانية فرنسية في البحر المتوسط

تجري اليونان وفرنسا وإيطاليا وقبرص تدريبات عسكرية مشتركة في شرق المتوسط.

ويأتي خطاب أردوغان اللاذع غداة زيارة أجراها وزير الخارجية الألماني هايكو ماس إلى أثينا وأنقرة فيما تقوم برلين بوساطة لتهدئة التوتر. وقال وزير الخارجية التركي مولود تشاوش أوغلو الثلاثاء إن تركيا مستعدة لحوار لكن من دون فرض أثينا أي "شروط مسبقة".

بدوره دعا وزير الخارجية الألماني هايكو ماس الطرفين إلى إجراء محادثات. وقال ماس عقب محادثات مع نظيره اليوناني نيكوس ديندياس في أثينا: "ما نحتاجه الآن على نحو مُلح وعاجل هو إشارات للتهدئة واستعداد للحوار"، مضيفاً أن الوضع في شرق البحر المتوسط حاليا بمثابة "لعب بالنار... حتى أصغر شرارة من الممكن أن تؤدي إلى كارثة". وأكد ماس على ضرورة التوصل إلى "حل ملزم وسلمي" للقضايا الخلافية داعيا الطرفين على تجنب الاستفزازات.

ميدانيا، يبدو الوضع متوتراً أيضاً إذ إن أنقرة وأثينا العضوين في حلف الأطلسي واللتين لديهما تاريخية علاقات حساسة، أجرتا الثلاثاء مناورات بحرية متقابلة. وتجري اليونان وفرنسا وإيطاليا وقبرص من الأربعاء حتى الجمعة تدريبات عسكرية مشتركة في شرق المتوسط، في جنوب جزيرة كريت اليونانية وقبرص.

وأعلنت فرنسا التي تدعم اليونان في هذا الخلاف، الأربعاء أن شرق المتوسط يجب ألا يكون "ملعباً لطموحات البعض"ن فيما رد أردوغان، الذي يتّهم أثينا بأنها تريد أن تكسب الاتحاد الأوروبي ضد أنقرة، بالقول: "إن "تركيا ليست دولة يمكن اختبار صبرها وعزمها وامكاناتها وشجاعتها (...) أولئك الذين يريدون اعتراضنا وهم مستعدون لدفع الثمن، فليفعلوا ذلك. وإلا فليبتعدوا عن طريقنا".

ع.ش/ع.غ (أ ف ب، د ب أ)

  • Gaspipeline im Med. Meer (picture-alliance/Construction Photography/Photoshot)

    أهم خطوط الغاز في منطقة شرق البحر المتوسط

    1- خط الغاز القطري - التركي

    تمتلك قطر ثالث أكبر احتياطي للغاز في العالم (نحو14 بالمئة من الاحتياطي العالمي) وتعتزم قطر نقل الغاز إلى تركيا عبر خط أنابيب يمر عبر السعودية وسوريا ومنها إلى تركيا التي ستتولى توزيعه إلى أوروبا.

  • Gaspipeline im Med. Meer (picture-alliance/AP Photo/V. Salemi)

    أهم خطوط الغاز في منطقة شرق البحر المتوسط

    1- خط الغاز القطري - التركي

    وترجع أهمية هذا الخط إلى أن روسيا لن تصبح مصدر الغاز الوحيد لأوروبا. ويربط كثير من الخبراء والمحللين الأزمة الخليجية الأخيرة مع قطر بأطماع في ثرواتها الهائلة من الغاز.

  • Gaspipeline im Med. Meer (picture-alliance/dpa/EPA/STR. )

    أهم خطوط الغاز في منطقة شرق البحر المتوسط

    2 - خط غاز شرق المتوسط

    تم إنشاؤه في البداية لنقل الغاز الطبيعي المصري من العريش بمصر إلى عسقلان بإسرائيل داخل المياه الإقليمية المصرية ثم الإسرائيلية في البحر المتوسط بطول 100 كم. وكانت إسرائيل تتسلم الغاز المصري بأسعار تفضيلية. تعرض الخط لعشرات العمليات التخريبية ما كلف مصر مبالغ طائلة.

  • Gaspipeline im Med. Meer (picture-alliance/dpa/EPA/K. Elfiqi)

    أهم خطوط الغاز في منطقة شرق البحر المتوسط

    2- خط غاز شركة شرق المتوسط

    لكن شركات ديليك دريلينج الإسرائيلية ونوبل إنرجي (مقرها تكساس) وغاز الشرق المصرية اعلنت التوصل لاتفاق لشراء حصة من شركة غاز شرق المتوسط نسبتها 39 بالمئة من الأسهم مقابل 518 مليون دولار، وهي صفقة ستمكن إسرائيل من توريد 64 مليار متر مكعب من الغاز إلى مصرعلى مدى عشر سنوات من حقلي تمار ولوثيان البحريين الإسرائيليين في إطار اتفاق التصدير الموقع سلفاً بين البلدين.

  • Gaspipeline im Med. Meer (picture-alliance/dpa/)

    أهم خطوط الغاز في منطقة شرق البحر المتوسط

    3- خط الأنابيب الإسرائيلي - الأوروبي

    أعلنت حكومات أوروبية وحكومة إسرائيل دعمها لإنشاء مشروع خط أنابيب بالبحر المتوسط لنقل الغاز الطبيعي من إسرائيل إلى أوروبا وحددت موعداً مستهدفا لاستكماله في عام 2025. ويهدف خط الأنابيب الذي يمتد لمسافة 200 كيلومتر إلى ربط حقول الغاز قبالة سواحل إسرائيل وقبرص باليونان وربما إيطاليا بتكلفة تصل إلي ستة مليارات يورو (6.4 مليار دولار).

  • Gaspipeline im Med. Meer (picture-alliance/AP Photo/Saipem)

    أهم خطوط الغاز في منطقة شرق البحر المتوسط

    4 - خط الغاز المصري - القبرصي

    وقعت قبرص ومصر اتفاقاً يمهد الطريق لإنشاء أول خط أنابيب تحت المياه في البحر الأبيض المتوسط لنقل الغاز الطبيعي من قبرص إلى الأراضي المصرية لاسالته في المحات المصرية تمهيداً لإعادة تصديره الى أوروبا. وفق الاتفاق سيتم نقل الغاز من حقل "أفروديت" القبرصي إلى مصر ما يفتح الباب أمام جذب استثمارات بمليارات الدولارات للبنية التحتية.

  • Gaspipeline im Med. Meer (picture-alliance/dpa/EPA/STR. )

    أهم خطوط الغاز في منطقة شرق البحر المتوسط

    5 - خط الغاز الأردني - الإسرائيلي

    وقعت شركة الكهرباء الوطنية الأردنية ووزارة الطاقة مع إسرائيل وشركة "نوبل إنيريجي" اتفاقا يقضي باستيراد عمان للغاز الإسرائيلي المستخرج من حقل ليفياثان، وهو الاتفاق المعطل حتى اليوم بسبب الرفض الواسع من النقابات والأحزاب والمبادرات الأردنية سواء لأسباب سياسية أو بيئية. من المقرر أن يبلغ طول خط الأنابيب نحو64 كيلومتراً على أن يبدأ استقبال أولى دفعات الغاز الإسرائيلي بنهاية عام 2019 ولمدة 15 عاماً.

  • Infografik Karte most important Gas Pipelines in the in the eastern of the Mediterranean sea AR

    أهم خطوط الغاز في منطقة شرق البحر المتوسط

    انفوغرافيك لخطوط الغاز الطبيعي في المنطقة

    يوضح الانفوغرافيك أهم خطوط الغاز الطبيعي في منطقة شرق البحر الأبيض المتوسط، بعضها يعمل بالفعل والبعض الآخر قيد الإنشاء. ومع تزايد عدد اكتشافات حقول الغاز الطبيعي في المنطقة تعاظمت أهميته وأثره على العلاقات السياسية والاقتصادية بين الدول.


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