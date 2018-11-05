 أردوغان: قدمنا تسجيلات مقتل خاشقجي إلى واشنطن وعواصم أوروبية | أخبار | DW | 10.11.2018

نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.

معلومات إضافية موافق
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

أخبار

أردوغان: قدمنا تسجيلات مقتل خاشقجي إلى واشنطن وعواصم أوروبية

قال الرئيس التركي أردوغان إن تركيا قدمت تسجيلات تتعلق بعملية قتل جمال خاشقجي إلى السعودية والولايات المتحدة ودول أخرى من بينها ألمانيا. أردوغان جدد طلبه بالكشف عن مكان الجثة التي لم يعثر عليها حتى الآن.

Türkei Protest Journalist Jamal Khashoggi (picture-alliance/AA/M. E. Yildirim)

أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان السبت (العاشر من تشرين ثان/ نوفمبر 2018) وجود تسجيلات تتعلق بقتل الصحافي جمال خاشقجي في قنصلية بلاده في إسطنبول في الثاني من تشرين أول/ أكتوبر، مشيرا إلى أنه أطلع الرياض وواشنطن وباريس عليها. وصرّح أردوغان في مؤتمر صحافي متلفز "لقد أعطينا التسجيلات إلى السعودية وأعطيناها إلى واشنطن وإلى الألمان والفرنسيين والبريطانيين". وأوضحت الرئاسة التركية لاحقاً أنه تمّ الاستماع إلى التسجيلات، لكن لم يتم تقاسم أي وثيقة مكتوبة. وتابع أردوغان "لقد استمعوا إلى المحادثات التي جرت هنا، إنهم يعلمون" بدون إعطاء تفاصيل حول مضمون هذه التسجيلات.

  • Zitat-Tafel Jamal Khashoggi ARA

    اغتيال صحفي كل أسبوع حول العالم

    خاشقجي.. جريمة في القنصلية

    بعد 18 يوما من اختفائه وتصريحات متضاربة حول مصيره أعلنت الرياض السبت (20 أكتوبر/ تشرين الأول 2018) موت الصحفي السعودي جمال خاشقجي إثر "شجار واشتباك بالأيدي" مع أشخاص آخرين داخل مبنى القنصلية السعودية باسطنبول. وتزامناً مع ذلك تم إعفاء عدد من كبار المسؤولين الأمنيين من مناصبهم وتوقيف 18 سعوديا على ذمة القضية. غير أن ذلك لم يمح الشكوك من أن يكون خاشقجي تمت تصفيته بسبب انتقاده لسياسات بلاده.

  • Istanbul Saudischer Journalist Khashoggi betritt Konsulat von Saudi-Arabien (Reuters TV)

    اغتيال صحفي كل أسبوع حول العالم

    منتقد لسياسة ولي العهد السعودي

    كان جمال خاشقجي قد دخل القنصلية السعودية باسطنبول ظهر الثلاثاء 2 أكتوبر/ تشرين الأول 2018 للحصول على أوراق من أجل الزواج من خطيبته التركية، التي انتظرته خارج القنصلية. وبعد ساعات من الانتظار لم يخرج جمال فأبلغت السلطات، ليتم التكهن حول مصير الصحفي البارز، الذي كان ينتقد قبل اختفاءه سياسة ولي العهد السعودي محمد بن سلمان.

  • Journalistin Viktoria Marinova Bulgarien (BGNES)

    اغتيال صحفي كل أسبوع حول العالم

    فيكتوريا مارينوفا

    عثر على جثة الصحفية البلغارية فيكتوريا مارينوفا (30 عاما) في متنزه قرب نهر الدانوب في مدينة روسي مسقط رأسها. وقال ممثلون عن الادعاء العام إنها تعرضت للاغتصاب والضرب ثم قتلت خنقا. وقال وزير الداخلية ملادن مارينوف إنه ليست هناك أدلة تشير إلى أن قتلها مرتبط بعملها الصحفي. لكن وسائل الإعلام ركزت على القضية التي كانت مارينوفا تتناولها وهي قضية فساد محتملة تتعلق بأموال من الاتحاد الأوروبي.

  • Slowakei Mord an den Journalisten Jan Kuciak Trauer (Getty Images/AFP/V. Simicel)

    اغتيال صحفي كل أسبوع حول العالم

    جان كوسياك

    لقي الصحفي السلوفاكي جان كوسياك وخطيبته حتفهما بالرصاص في منزلهما، فيما يبدو بسبب تحقيقهما في التهرب الضريبي من جانب رجال أعمال. وقُتل كوسياك (27 عاما) وخطيبته بطلقات نارية في الرأس والصدر. وكان كوسياك مساهم منتظم في بوابة "اكتواليتي دوت إس كيه" ويركيز على التهرب الضريبي من قبل رجال الأعمال الذين لهم علاقات قوية مع الساسة والأحزاب.

  • Sechs Monate nach dem Anschlag auf maltesische Journalistin Daphne Caruana Galizi (picture-alliance/dpa/L.Klimkeit)

    اغتيال صحفي كل أسبوع حول العالم

    دافنه كاروانة غاليسيا

    حسب بيانات منظمة "مراسلون بلا حدود" يتعرض كل أسبوع في المتوسط صحفي واحد للاغتيال في العالم. وفي أوروبا ساد الغضب والاستياء بسبب الاعتداء بالمتفجرات على الصحفية الاستقصائية دافنه كاروانة غاليسيا في الـ 16 من أكتوبر/ تشرين الأول 2017 في مالطا.

  • Samir Kassir, libanesischer Journalist ermordet (picture-alliance/dpa)

    اغتيال صحفي كل أسبوع حول العالم

    سمير قصير

    في الثاني من حزيران 2005 اغتيل الصحفي اللبناني البارز في صحيفة النهار سمير قصير، بتفجير قنبلة وضعت تحت سيارته بمنطقة الأشرفية في بيروت. واغتيال قصير كان لكمّ الأفواه وقمع حرية الر\اي والتعبير، وترسيخ القمع والترهيب. إلا أنّ ما أراده من يقف وارء اغتياله انقلب عليه، فهذه الجريمة لم تكمم الأفواه وإنّما كسرت كلّ حواجز الخوف لدى اللبنانيين.

  • Karen Fischer Kabul Afghanistan (DW)

    اغتيال صحفي كل أسبوع حول العالم

    كارين فيشر

    قتلت الصحفية الألمانية كارين فيشر في أفغانستان بتاريخ 07 تشرين الأول/ أكتوبر 2006. وقد تم العثور على جثتها وحثة زميلها التقني كريستيان شتوفه مقتولين بالرصاص في خيمتهما في شمال أفغانستان أثناء إقامتهما هناك. وقد كتبت كارين وأعدت تقارير لدويتشه فيله أيضا.

  • Berlin - Tag der Pressefreiheit 2017 | Schild Reporter ohne Grenzen (picture-alliance/Eventpress/Stauffenberg)

    اغتيال صحفي كل أسبوع حول العالم

    اغتيالات مستمرة حول العالم

    مهنة الصحافة من المهن الخطيرة واغتيال وقتل الصحفيين لا يقتصران فقط على المناطق التي تشهد نزاعات مسلحة. وتعد أفغانستان وسوريا من الدول الأكثر خطرا على حياة الصحفيين حيث قتل في أفغانستان 11 صحفيا في النصف الأول من عام 2018 وفي سوريا 7 صحفيين. ورغم أن المكسيك لا تشهد نزاعا مسلحا، إلا أنها خطرة جدا بالنسبة للصحفيين حيث قتل فيها 11 صحفيا عام 2017 حسب إحصائيات منظمة مراسلون بلا حدود.


وفيما يحرص الرئيس التركي على عدم تسمية الضالعين بشكل مباشر، تواصل الصحافة التركية القريبة من السلطات والمسؤولين الأتراك الذين يتحدثون شرط عدم الكشف عن هوياتهم الحديث عن مسؤولية مباشرة لولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان. وشدد الرئيس التركي السبت على أن الأشخاص الـ15 الذين أوفدوا إلى إسطنبول لتنفيذ الجريمة وهم معتقلون حاليا في السعودية "يعرفون بشكل جيد من هو القاتل أو القتلة".

مختارات

طالب نجلا الصحافي السعودي جمال خاشقجي الذي قتل داخل قنصلية بلاده في اسطنبول، السلطات السعودية بإعادة جثة والدهما كي تتمكن العائلة من إتمام مراسم الدفن والحداد، حسبما قالا لشبكة "سي ان ان" الأميركية في مقابلة بثت الاحد. (05.11.2018)

وأضاف "يجب أن تتمكن السلطات السعودية من الكشف عن هذا الأمر عبر استنطاقهم". وطلبت أنقرة تسليم هؤلاء المشتبه بهم لكن دون جدوى حتى الآن. وشدد الرئيس التركي أيضا على ضرورة أن يتم كشف مكان الجثة التي لم يعثر عليها حتى الآن بعد أكثر من شهر على مقتله.

وفي نهاية تشرين أول/ أكتوبر أكدت النيابة العامة في إسطنبول أن الصحافي قتل فور دخوله مبنى القنصلية وتم تقطيع جثته. وكان ياسين اكتاي، مستشار أردوغان، قد قال الأسبوع الماضي إنه تم تقطيع جثة خاشقجي قبل إذابتها بالحامض. وقال إن "سبب تقطعيهم الجثة هو أن تذويبها سيكون أسهل". وأفادت صحيفة "صباح" التركية السبت أن قتلة خاشقجي تخلّصوا من جثته عبر رميها في أنابيب شبكة الصرف الصحي بعد تذويبها في مادة الحامض. وكتبت الصحيفة الموالية للحكومة التركية من دون ذكر مصادر أن فحص العينات التي أخذت من مياه الصرف الصحي سمح بالكشف عن آثار مادة الحامض. وردا على سؤال حول هذا الموضوع، اكتفى أردوغان بالقول إن تركيا "ليس لديها أي وثيقة أو أي مادة أخرى بخصوص الراحل خاشقجي".

 ز.أ.ب/ ع.خ (د ب أ، أ ف ب)

مشاهدة الفيديو 01:19
بث مباشر الآن
01:19 دقيقة

هكذا قتل خاشقجي بحسب الرواية الرسمية التركية

مختارات

اغتيال صحفي كل أسبوع حول العالم

لم تكد منظمة مراسلون بلا حدود تصدر في تقرير حديث لها أن كل أسبوع يتم اغتيال صحفي، حتى جاء تأكيد خبر مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي، ليؤكد أن حياة الصحفيين عرضة للخطر. ففي النصف الأول من 2018 فقط قتل 36 صحفياً محترفاً. (08.10.2018)  

تقارير إذاعية وتلفزيونية متعلقة بالموضوع

هكذا قتل خاشقجي بحسب الرواية الرسمية التركية  

مواضيع ذات صلة

Ermordeter Journalist Jamal Khashoggi

مسؤول تركي: السعودية أرسلت فريق تطهير إلى تركيا بعد مقتل خاشقجي 05.11.2018

ذكر مسؤول تركي أن السعودية أرسلت فريقا خاصا مكونا من كيميائي وخبير في مجال السموم إلى تركيا بعيد مقتل خاشقجي، وكلفا بمهمة محو الأدلة قبل السماح للمحققين الأتراك بدخول القنصلية السعودية ومقر إقامة القنصل السعودي.

Türkei Protest Journalist Jamal Khashoggi

صحيفة تركية: جثة خاشقجي تم "تذويبها" بعد قتله 02.11.2018

جثة الصحافي السعودي جمال خاشقجي "تم تذويبها" بعد قتله في قنصلية بلده في إسطنبول، حسب ما نقلته صحيفة تركية عن ياسين أقطاي مستشار الرئيس التركي أردوغان والمسؤول في حزب العدالة والتنمية.

Saudi-Arabien König Salman ibn Abd al-Aziz und Kronprinz Mohammed bin Salman kondolieren Sohn und Familie von Khashoggi

نجلا خاشقجي يطالبان السلطات السعودية بالكشف عن مصير جثة والدهما 05.11.2018

طالب نجلا الصحافي السعودي جمال خاشقجي الذي قتل داخل قنصلية بلاده في اسطنبول، السلطات السعودية بإعادة جثة والدهما كي تتمكن العائلة من إتمام مراسم الدفن والحداد، حسبما قالا لشبكة "سي ان ان" الأميركية في مقابلة بثت الاحد.

إعلان
Themenbild Facebook

 

Themenbild Twitter

 

جولات مصورة

أضرار إعصار "هارفي" قد تصل إلى مستوى "كاترينا"  

تاريخ الملصقات الانتخابية في ألمانيا: جوارب وزهور واستفزاز وسياسة  

اللاجئون في جزيرة ليسبوس: أوضاع مزرية على أبواب الفردوس الأوروبي  

من يحكم لفترة أطول؟ تعرف على عشرة حكام في العالم!  

معرض فرانكفورت الدولي للسيارات .. سلسلة المفاجآت  

ثروة هؤلاء الثمانية تعادل ما يملكه نصف البشرية  