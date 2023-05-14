 أردوغان ضد كليجدار أوغلو.. من سيفوز في الجولة الثانية؟ | سياسة واقتصاد | تحليلات معمقة بمنظور أوسع من DW | DW | 28.05.2023

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سياسة واقتصاد

أردوغان ضد كليجدار أوغلو.. من سيفوز في الجولة الثانية؟

جولة الحسم في مضمار السباق الانتخابي التركي تجري اليوم، حيث ستتم المواجهة في جولة انتخابات الإعادة بين الرئيس أردوغان ومنافسه كمال كليجدار أوغلو، وتبقى النتائج مفتوحة خاصة مع بذل المرشحين كل ما في وسعهما لكسب كل صوت.

الانتخابات التركية 2023

كافح المرشحان أردوغان وكليجدار أوغلو حتى الرمق الأخير للفوز بكل صوت انتخابي

تجري اليوم الأحد (28 أيار/ مايو) جولة الانتخابات الرئاسية الثانية بين الرئيس رجب طيب أردوغان ومنافسه المعارض كمال كليجدار أوغلو. في الجولة الأولى من التصويت، لم يحقق أي من المرشحين الأغلبية المطلقة. أما اليوم فمن المفترض أن تكون النتائج هي الحاسمة، لذلك حاول المرشحان الفوز بكل قوتهما و كافحها بضراوة من أجل كسب كل صوت انتخابي. غيرا استراتيجياتهما، وجلبا مؤيدين جدد. لكن ما هي أبرز ملامح الحملة الانتخابية وحلفاء المتنافسين في جولة الإعادة للانتخابات الرئاسية التركية؟

مختارات

رجب طيب أردوغان

قبل الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في 14 أيار/ مايو، توقعت معظم استطلاعات الرأي فوز المعارضة، لكن النتائج أتت عكس ذلك بحصول الرئيس الحالي رجب طيب أردوغان على 49,5 بالمائة من الأصوات، وحافظ حزبه وتحالفهتحالف الشعب على أغلبيته في البرلمان بنجاح.

الآن يخوض الرجل البالغ من العمر 69 عاما انتخابات الإعادة بدعم كبير من خلفه. إنه واثق بالنجاح ويؤكد على انجازاته السابقة ويعتمد عليها في حملته الانتخابية واعدا بالاستقرار والاستمرارية.

يحكم أردوغان البلاد منذ أكثر من 20 عاما، أولا كرئيس للوزراء، ومنذ عام 2014 كرئيس للجمهورية. لم يترك أي سياسي من قبل مثل هذه البصمة القوية على تركيا كما فعل أردوغان.

يمتد مسار الرئيس المتدين إلى فترة السبعينيات من القرن الماضي. كان عضوًا في منظمة الشباب التابعة لحزب نجم الدين أربكان الذي يعتبر مؤسس حركة ميلي غوروش ذات الطابع الإسلامي. من عام 1994 إلى عام 1998، شغل أردوغان منصب عمدة مدينة إسطنبول. في عام 1999، قضى أربعة أشهر في السجن بعد إدانته بتهمة التحريض.

في عام 2001، كانت تركيا تشهد أزمة اقتصادية وسياسية كبيرة. أسس أردوغان حزبه الإسلامي المحافظ "حزب العدالة والتنمية" (AKP). بعد عام واحد فقط، حقق الحزب أغلبية مطلقة في الانتخابات التشريعية. إذ حصل على 363 مقعدًا من أصل 550 مقعدًا في البرلمان. منذ ذلك الحين، لم يخسر أردوغان أي انتخابات. ومع كل انتصار، زادت قوته وتماسكه في السلطة.

بطاقة انتخابية لجولة الإعادة

هل ستكون هناك مفاجأة في جولة الإعادة ويفوز كليجدا أوغلو أم سيثبت أردوغان أنه لا يزال يتمتع بالشعبية ويستمر في قيادة تركيا؟

النظام الرئاسي وحلفاء أردوغان

بعد التعديل الدستوري، تم اعتماد النظام الرئاسي في تركيا قبل خمس سنوات. فتم إلغاء منصب رئيس الوزراء وكذلك مبدأ الحياد. ومنذ ذلك الحين، أصبح زعيم حزب العدالة والتنمية أردوغان أيضا الرئيس الذي يرأس الحكومة.

من أجل حماية سلطته،أقام أردوغان تحالفا قبل الانتخابات الأخيرة في عام 2018. فبالإضافة إلى حزب العدالة والتنمية الإسلامي المحافظ، يضم التحالف أيضا حزب الحركة القومية المتطرف وحزب BBP. كلاهما ذو أيديولوجية قومية يمينية. وفي نهاية آذار/مارس، ضم أردوغان أيضا "حزب الرفاه الجديد"، الذي يأتي من تقاليد ميلي غوروش الإسلامية.

بالإضافة إلى ذلك، يحظى أردوغان بدعم حزب "هودا بار " وهو حزب إسلامي موالي للأكراد، والذي يعتبر وفقًا للمكتب الاتحادي لحماية الدستور في ولاية شمال الراين-ويستفاليا، مقربًا من "حزب الله التركي" (TH). وقد قام الحزب في التسعينيات من القرن الماضي بقتل عدة نشطاء حقوق الإنسان ورجال أعمال وسياسيين في الأناضول. وفي الانتخابات البرلمانية، حصل حزب "هودا بار" على ثلاثة مقاعد بفضل تحالف أردوغان.

خلال الحملة الانتخابية، ركز أردوغان على القضايا الدينية. كما كان العنف ضد المرأة ومجتمع الميم في مقدمة القضايا المطروحة، حيث يدعو حلفاء أردوغان إلى إلغاء القوانين التي تحمي هذه المجموعات. علاوة على ذلك، قام أردوغان بتشويه سمعة معظم أعضاء المعارضة وصنفهم تقريبًا جميعًا على أنهم متورطون في تنظيمات إرهابية. استخدم الأخبار الزائفة ومقاطع الفيديو المزيفة لتصوير منافسه كليجدار أوغلو على أنه يشكل خطرًا على الأمن القومي.

في الجولة الثانية للانتخابات التركية... لماذا يخشى سوريون في الشمال من النتيجة

من هم حلفاء كليجدار أوغلو؟

من جانبه قاد  كليجدارأوغلو حملة انتخابية معتدلة. فحتى قبل بضعة أيام فقط أظهر نفسهكضامن لوحدة البلد و يسعى إلى توحيد المجتمع المنقسم. رمزه كان علامة القلب، وشعاره "أعدكم، سأعيد الربيع مرة أخرى".

بعد النتائج المخيبة في الجولة الأولى من الانتخابات، قامت المعارضة فجأة بتغيير جذري. فأصبح كليجدار أوغلو يتحلي بأسلوب صريح وعدائي، خاصة بحق اللاجئين السوريين، واستخدم ألفاظًا أكثر حدة، وهاجم بشدة اللاجئين.

وقبيل الجولة الثانية من الانتخابات، دخل أيضًا في تعاون مع حزب النصر اليميني المتطرف المعادي للمهاجرين، الذي حصل على 2,2 بالمئة من الأصوات في الانتخابات البرلمانية.

التحالف من أجل العمل والحرية، الذي يشكل حزب الشعوب الديمقراطي الموالي للأكراد انتقد هذا التحالف، لكنه أعلن أنه سيدعم كليجدار أوغلو ولو بصعوبة. فهو يرى أن أردوغان ليس خيارًا بالنسبة إليه. ودعت قيادة الحزب قبل أيام من جولة الانتخابات الثانية الناخبين للذهاب إلى صناديق الاقتراع لوضع حد لهذا النظام.

تحالف كليجدار أوغلو الخاص ظل وفيًا له، ويتكون من ستة أحزاب مختلفة، بالإضافة إلى حزب كليجدار أوغلو حزب الشعب الجمهوري، يشارك في التحالف حزب الخير (IYI Parti)، الذي كان في الأصل جزءًا من أيديولوجية الذئاب الرمادية المتطرفة، لكنه يحاول تمثيل يمين الوسط. وتنتمي الأحزاب الصغيرة الأخرى إلى الطيف الإسلامي المحافظ بشكل عام.

ولا يزال تحالف كليجدار أوغلو، الذي يضم أحزابا مختلفة، يحاول وضع نفسه أكثر بموقع يمين الوسط، فيما تنتمي الأحزاب الصغيرة الأخرى إلى الطيف الإسلامي المحافظ بشكل عام.

لوحتان دعئيتنا لأردوغان وكليجدار أوغلو في مدينة أورفا 28.04.2023

اللوحات الدعائية للرئيس أردوغان ومنافسه كليجدار أغلو تملآ شوارع البلاد

مكافحة الفساد

قبل الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، صرح كليجدار أوغلو بأنه يرغب في أن يكون رئيسًا مؤقتًا، يساهم في تحويل نظام حكم أردوغان الفردي إلى ديمقراطية برلمانية ويمنح السلطة للأجيال الأصغر سنًا. ومعروف أنه قد فشل في ذلك. وأصبحت عودة الديمقراطية البرلمانية بعيدة المنال. ولم تتمكن المعارضة من الحصول على الأغلبية اللازمة لتغيير الدستور.

في الانتخابات البرلمانية والرئاسية في 14 مايو/ أيار، تمكن كليجدار أوغلو من جمع حوالي 45 بالمئة من الأصوات، وبالتالي كان ينقصه بما يقرب من 5 في المائة مقارنة بأردوغان. وظل تحالفه أيضًا دون توقعات الفوز، حيث حصل على 213 مقعدًا فقط. ومع ذلك، يقدر الكثيرون إنجاز كليجدار أوغلو في توحيد ستة أحزاب مختلفة تمامًا وتشكيل تحالف منها. وهو أمر فريد في تاريخ تركيا.

بالإضافة إلى ذلك ، نجح الرجل البالغ من العمر 74 عاما في كسر أحد المحرمات، إذ للمرة الأولى يتحدث سياسي بارز بصراحة عن أصوله العلوية. ففي مقطع فيديو تم تسجيله، قال كليجدار أوغلو: "أنا علوي وأنا مسلم مخلص تربى على الإيمان بالنبي محمد وعلي". وعادة ما يبقي العلويون، وهم أقلية دينية، انتماءهم سرا من أجل حماية أنفسهم من التمييز. كما تعرض زعيم المعارضة كليجدار أوغلو لهجمات متكررة بسبب أصوله. حتى حلفاؤه كانت لديهم تحفظات على ترشيحه. لكنه انتصر.

ويبقى كليجدار أوغلو يفتقر إلى المزيد من النجاحات لإظهارها. بيد أنه صنع اسما لنفسه كمسؤول مناهض للفساد في عدة مواقع شغلها، فقد كان عضوا في البرلمان التركي لفترة طويلة مثل أردوغان. ومنذ عام 2007، ترأس أيضا أكبر حزب معارض، حزب الشعب الجمهوري. وقد تحدث مفاجأة بفوز كليجدارأوغلو على أردوغان ليفتح صفحة جديدة من تاريخ هذا البلد.

إلماس توبجو/ علاء جمعة 

  • Türkei Wahlen | AKP-Parteizentrale | Erdogan

    بالصور: لقطات من انتخابات حاسمة في تركيا

    للمرة الأولى في تاريخ تركيا

    تستعد تركيا لأول جولة إعادة في الانتخابات الرئاسية بعد منافسة انتخابية حامية شهدت تقدم الرئيس رجب طيب أردوغان على منافسه العلماني كمال كليجدار أوغلو دون أن ينجح في تأمين ما يكفي من الأصوات لتأكيد فوزه في الجولة الأولى. بدا أردوغان منتصرا في الانتخابات الرئاسية عندما ظهر أمام حشد كبير من مؤيديه بُعيد منتصف الليل ليعلن بنفسه جاهزيته لخوض جولة انتخابات رئاسية ثانية.

  • Türkei | Wahlen 2023 | Wähler

    بالصور: لقطات من انتخابات حاسمة في تركيا

    اخفاق بفارق طفيف

    أظهرت النتائج شبه الكاملة لأهم انتخابات تشهدها تركيا في حقبة ما بعد السلطنة العثمانية أن أردوغان الذي يُحكم قبضته على السلطة منذ عام 2003 ولم يهزم في أكثر من 10 انتخابات وطنية، أخفق بفارق طفيف عن تحقيق نسبة الـ 50 بالمائة المطلوبة زائد صوت واحد.

  • Türkei | Wahlen 2023 | Bildergalerie

    بالصور: لقطات من انتخابات حاسمة في تركيا

    وقت لتجميع الصفوف

    يمكن أن تمنح جولة الإعادة أردوغان في غضون اسبوعين الوقت الكافي لإعادة تجميع صفوفه. ومع ذلك سيظل يطارده شبح أسوأ أزمة اقتصادية شهدتها تركيا في عهده، والقلق بشأن استجابة حكومته المتعثرة لزلزال شباط/ فبراير الماضي الذي أودى بحياة أكثر من 50 ألف شخص.

  • Türkei | Präsidentschaftswahl | Kandidatenkundgebung der türkischen Opposition | Kemal Kilicdaroglu, CHP

    بالصور: لقطات من انتخابات حاسمة في تركيا

    شباب ينتخبون لأول مرة

    تشهد هذه الانتخابات مشاركة جيل كامل ولد كله في ظل سيطرة حزب العدالة والتنمية بقيادة أردوغان على السلطة. حيث ينتخب حوالي خمسة ملايين فتاة وشاب لأول مرة في حياتهم. وبالتالي قد تكون أصواتهم حاسمة في ترجيح الكفة بالسباق الانتخابي.

  • Türkei | Wahlen 2023 | Wähler vor Wahllokal

    بالصور: لقطات من انتخابات حاسمة في تركيا

    أكثر من 64 مليون ناخب

    يحق لأكثر من 64 مليون شخص المشاركة في انتخابات عام 2023، حيث سيختار رئيسهم وأعضاء البرلمان في هذا البلد الذي يبلغ عدد سكانه 85 مليون نسمة، ويشهد تقليديا إقبالا على التصويت يتمثل بنسب مشاركة تزيد عن ثمانين بالمائة.

  • Türkei Präsidenten- und Parlamentswahl Wahllokal

    بالصور: لقطات من انتخابات حاسمة في تركيا

    الزي التراثي

    كثير من المواطنين الأتراك يعتبرون اليوم الانتخابي مناسبة وطنية تستدعي الفرح. هذا الرجل، واسمه ناظم جيهان، اختار الحضور إلى المركز الانتخابي في اسطنبول بالزي العثماني التقليدي، مصطحبا ببغاءه الملّون معه.

  • Türkei | Präsidentschaftswahl in der Türkei 2023

    بالصور: لقطات من انتخابات حاسمة في تركيا

    أكثر من 191 ألف مركز اقتراع

    وعلى امتداد مساحة البلاد تمكن الناخبون من الإدلاء بأصواتهم في أكثر من 191 ألف مركز اقتراع. ولم يشهد اليوم الانتخابي أي أحداث خطرة أو أعمال عنف تستحق الذكر.

  • Türkei | Wahlen 2023

    بالصور: لقطات من انتخابات حاسمة في تركيا

    حضور كبار السن كان واضحا

    شهدت مكاتب الاقتراع في تركيا تدفقا كبيرا للناخبين، في اقتراع يبدو خطرا على الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الذي يتولى السلطة بدون منازع منذ عشرين عاما.

  • Türkei Präsidenten- und Parlamentswahl Wahllokal

    بالصور: لقطات من انتخابات حاسمة في تركيا

    عيد الأم في تركيا

    وحضرت الكثير من النساء إلى مراكز الاقتراع في أجواء احتفالية في هذا اليوم الذي يصادف عيد الأمهات في تركيا. ويلعب الوضع الاقتصادي في البلاد دورا هاما في تقرير التوجه الانتخابي.

  • Türkei | Wahlen 2023 | Wähler

    بالصور: لقطات من انتخابات حاسمة في تركيا

    سكان أنطاكيا المدمرة ينتخبون

    وتأتي الانتخابات بعد أكثر من ثلاثة أشهر على الزلزال المدمّر الذي ضرب جنوب تركيا وأوقع أكثر من 50 ألف ضحية وشرد الملايين. وعاد بعض سكان أنطاكيا المدمرة إلى مدينتهم للإدلاء بأصواتهم في المراكز الانتخابية التي أقيمت في أبنية مسبقة الصنع.

  • Türkei | Wahlen 2023 | Recep Tayyip Erdogan

    بالصور: لقطات من انتخابات حاسمة في تركيا

    أردوغان يدلي بصوته في اسطنبول

    أدلى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بصوته في مكتب الاقتراع في أسكدار، الحي المحافظ على الضفة الآسيوية لاسطنبول،. وعبّر عن أمله في "مستقبل جيد للبلاد وللديموقراطية التركية"، مؤكدا على "حماسة الناخبين" وخصوصا في المناطق المتضررة من جراء زلزال 6 شباط/فبراير الذي أوقع 50 ألف قتيل على الأقل.

  • Türkei | Wahlen 2023 | Kemal Kilicdaroglu

    بالصور: لقطات من انتخابات حاسمة في تركيا

    كليجدار أوغلو والفرصة الأخيرة

    وحضر مرشح المعارضة الرئيسي كمال كليجدار أوغلو للإدلاء بصوته في أنقرة. وقال "اشتقنا جميعا للديموقراطية، ونفتقد وقوفنا معا ومعانقتنا لبعضنا"، مؤكدا "سترون الربيع يعود إلى هذا البلد إن شاء الله، وسيستمر إلى الأبد. ويتطلع كليجدار أوغلو (74 عاما) لاغتنام آخر فرصة أمامه لتحقيق إنجاز سياسي، بعد أن لعب دور المعارض لسنوات طويلة.

  • Türkei Präsidentschaftswahlen Wahllokal Sinan Ogan

    بالصور: لقطات من انتخابات حاسمة في تركيا

    سنان أوغان يدلي بصوته أيضا

    وبينما انسحب المرشح محرم إنجه من السباق الانتخابي، بقي سنان أوغان كمرشح ثالث في الانتخابات الرئاسية. وقام أوغان بالإدلاء بصوته في أنقرة أيضا، ولكن فرصه ضعيفة للغاية في تحقيق أي شيء يذكر. إعداد: ف. ي


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Links: ANKARA, TURKEY - MAY 14: Republican People's Party (CHP) leader and presidential candidate of the main opposition alliance Kemal Kilicdaroglu arrives to cast his vote at a polling station during Turkey's General Election on May 14, 2023 in Ankara, Turkey. Today, President Recep Tayyip Erdogan faces his biggest electoral test as the country goes to the polls in the country's general election. Erdogan has been in power for more than two decades -- first as prime minister, then as president -- but his popularity has recently taken a hit due to Turkey's ongoing economic crisis and his government's response to a series of devastating earthquakes. Meanwhile, the political opposition has united around one candidate, Kemal Kilicdaroglu, with some pre-election polls giving him an edge. (Photo by Burak Kara/Getty Images) Rechts: Turkish President Tayyip Erdogan votes at a polling station for the presidential and parliamentary elections, in Istanbul, on May 14, 2023. The 69-year-old Turkish President, who runs for reelection, faces the toughest election challenge of his two-decade rule as he has been slowly losing support from key segments of the population that rallied around him during a more prosperous decade that followed his rise in 2003. (Photo by UMIT BEKTAS / POOL / AFP) (Photo by UMIT BEKTAS/POOL/AFP via Getty Images)

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