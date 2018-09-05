أردوغان سيفتتح رسميا مسجد "ديتيب" المركزي في كولونيا

أوضح الاتحاد الإسلامي التركي في ألمانيا (ديتيب) أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان سيفتتح رسميا مسجد الاتحاد بمدينة كولونيا في التاسع والعشرين من أيلول/سبتمبر الجاري، وأضاف أن العمل لا يزال جاريا لتحديد "البيانات الرئيسية والتخطيط التفصيلي للزيارة". وحسب ما أعلن "ديتيب"، فإن من المنتظر أن يحضر الزيارة آرمين لاشت رئيس حكومة ولاية شمال الراين ويستفاليا أيضا، غير أن المتحدث باسم حكومة الولاية، كريستيان فيرمر، قال في دوسلدورف اليوم الأربعاء (19 أيلول/ سبتمبر) "لا يمكننا أن نؤكد مثل هذا الخبر، ولا تتوافر لدينا حتى الآن أي معلومات مفصلة عن الزيارة الرسمية المعلن عنها للرئيس التركي في ألمانيا".
تجدر الإشارة إلى أن أردوغان سيزور ألمانيا يومي الثامن والعشرين والتاسع والعشرين من الشهر الجاري، وحسب تصريحات تركية سابقة فإن أردوغان يعتزم مقابلة ميركل مرتين، الأولى أثناء عشاء عمل في الثامن والعشرين من أيلول/سبتمبر والثانية سيجري معها محادثات في اليوم التالي. كما سيحضر أردوغان مأدبة رسمية مع الرئيس فرانك-فالتر شتاينماير وسيجري معه محادثات.
وكانت زيارات أردوغان لألمانيا في الفترة الماضية قد صاحبتها احتجاجات عنيفة وهذا ما ينتظر في الزيارة القادمة التي قد تشهد مظاهرات لمؤيدي لأردوغان أيضا، وهو ما سيجر مدينة كولونيا إلى حالة استنفار أمنية غير مسبوقة، بعد أن حصلت السلطات على العديد من الطلبات لتنظيم مظاهرات مناوئة ومناصرة لأردوغان.
من جهة أخرى يتعرض اتحاد "ديتيب" لانتقادات واسعة داخل ألمانيا، لقربه الشديد لحزب العادلة والتنمية التركي ولأجهزة الدولة في تركيا. كما أن السلطات الألمانية اتهمته بالتورط في التجسس على معارضين أتراك يعيشون في ألمانيا.
وقبيل الاستفتاء على التحول إلى النظام الرئاسي في تركيا، ساد ألمانيا وأوروبا عموما خلاف حاد حول ظهور ساسة أتراك في فعاليات انتخابية، وفي أعقاب ذلك منعت الخارجية الألمانية مثل هذا الظهور بشكل عام للساسة الأجانب في ألمانيا قبل الانتخابات أو الاستفتاءات في بلادهم. ولأنه لا يوجد هناك انتخابات في تركيا في الوقت الراهن، فإن السلطات المحلية لا يمكنها أن تمنع ظهور أردوغان في محافل بألمانيا إلا لأسباب أمنية فقط.
ع.ج/ و. ب (أ ف ب، د ب أ)
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يوم المسجد المفتوح في ألمانيا... فعاليات للتعريف بالإسلام
منذ عام 1997، تقام فعالية "يوم المسجد المفتوح" في الثالث من تشرين الأول/ أكتوبر من كل عام، والذي يصادف يوم الوحدة الألمانية. واختيار هذا اليوم بالذات لم يأت مصادفة، فالمجلس المركزي للمسلمين في ألمانيا يود في هذا اليوم أن يؤكد على "أن المسلمين جزء من الوحدة الألمانية بالإضافة إلى التعبير عن ارتباطهم بمجموع السكان في ألمانيا". وفي هذه السنة يتوقع أن يبلغ عدد زوار المساجد 100 ألف شخص.
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يوم المسجد المفتوح في ألمانيا... فعاليات للتعريف بالإسلام
الجاليات الإسلامية تريد في هذا اليوم أن تقرب الزوار من الإسلام أكثر، واختارت المساجد كأفضل مكان للالتقاء، فالمساجد ليست مكاناً للصلاة فقط، بل ولعقد اللقاءات والندوات أيضاً.
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يوم المسجد المفتوح في ألمانيا... فعاليات للتعريف بالإسلام
معظم المساجد تقدم جولات في هذا اليوم، وتظهر الصورة إحدى تلك الجولات في مسجد في بلدة هورت التابعة لمدينة كولونيا، حيث يتلقى الزوار معلومات عن العمارة والتاريخ والحياة اليومية في المساجد التي تعتبر أهم ملتقيات الجاليات الإسلامية في ألمانيا.
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يوم المسجد المفتوح في ألمانيا... فعاليات للتعريف بالإسلام
المسجد المركزي في مدينة دويسبورغ هو من أكبر المساجد في ألمانيا، وتم افتتاحه عام 2008. يشارك المسجد في نشاطات تدعم الاندماج في المدينة. في يوم المسجد المفتوح، يتيح المسجد لزواره، بالإضافة للجولة، فرصة مشاهدة صلاتي الظهر والعصر، بالإضافة إلى تقديم الشاي لهم.
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يوم المسجد المفتوح في ألمانيا... فعاليات للتعريف بالإسلام
يتعرف الزوار على الإسلام أكثر ابتداء من اتباع بعض القواعد البسيطة المتبعة في المساجد، حيث يخلعون أحذيتهم قبل الدخول إلى مكان الصلاة، كما يشاهدون كيف يتوضأ المسلمون. ويقوم المسجد المركزي في كولونيا بتوضيح بعض الطقوس والقواعد للزوار في يوم المسجد المفتوح.
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يوم المسجد المفتوح في ألمانيا... فعاليات للتعريف بالإسلام
المسجد الأزرق في هامبورغ، الذي أخذ اسمه من المسجد الأزرق في إسطنبول، لا يقع على البوسفور، بل على نهر ألستر! وهو رابع أكبر مسجد في ألمانيا. في العام الماضي وفي يوم المسجد المفتوح، رسم الفنان حسن روح العالمين "مذبحة كربلاء"، ذات الأهمية الكبيرة في المذهب الشيعي.
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يوم المسجد المفتوح في ألمانيا... فعاليات للتعريف بالإسلام
أبواب المساجد لا تفتح في يوم المسجد المفتوح فقط، وإنما هناك فرصة لتبادل الزيارات في يوم الكاثوليك أيضاً، كما في مسجد يافوز السلطان سليم بمانهايم، حيث قامت الراهبات وطالبات الدين من كنيسة مريم العذراء المقابلة للمسجد بجولة تعرفن فيها على الإسلام بشكل أقرب.
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يوم المسجد المفتوح في ألمانيا... فعاليات للتعريف بالإسلام
يحصل الناس أحياناً على بعض الهدايا الرمزية في هذا اليوم، كالصبي الصغير الذي يظهر في الصورة، والذي حصل على مَسبَحة في يوم المسجد المفتوح في منطقة بونامس بفرانكفورت.
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يوم المسجد المفتوح في ألمانيا... فعاليات للتعريف بالإسلام
ويتيح يوم المسجد المفتوح للزوار مشاهدة المصلين عند تأدية الصلاة ولو لمرة واحدة. ورغم أنه لا يمكن للزوار دخول مكان الصلاة إلا أنهم يمكن أن يتابعوا الصلاة من أماكن تطل عليها، كما يظهر في الصورة.
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يوم المسجد المفتوح في ألمانيا... فعاليات للتعريف بالإسلام
وبعد الجولة في يوم المسجد المفتوح، يمكن للزوار أن يستمتعوا بوجبات من جميع أنحاء العالم. وقد قدم مسجد شهيتليك (جامع الشهادة) في حي نويكولن ببرلين تشكيلة واسعة من الأطباق لزواره خلال السنوات الماضية.
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يوم المسجد المفتوح في ألمانيا... فعاليات للتعريف بالإسلام
مسجد فضل عمر في هامبورغ والذي تم افتتاحه عام 1957 لديه شيء للجميع في يوم المسجد المفتوح، حيث تقام فيه ورشات عمل للرسم والخط العربي، بالإضافة إلى معرض يمكن فيه القيام بـ"رحلة عبر الزمن الإسلامي". كما يقدم الرعاية للأطفال، ومشروبات منعشة لراكبي الدراجات خلال استراحتهم.
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يوم المسجد المفتوح في ألمانيا... فعاليات للتعريف بالإسلام
وفي مدينة دريسدن أيضاً تدعو المساجد الناس للتعرف على الإسلام وإلى التبادل الثقافي. وقد أطلق مسجد المصطفى في المدينة برنامجاً يتم فيه تقديم القهوة للزوار إضافة إلى محاضرات توضيحية عن الإسلام. هيلينا فايزه/ محي الدين حسين