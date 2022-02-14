أردوغان سيزور السعودية يوم الخميس ويجتمع مع ولي عهدها

سيقوم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الخميس (26 أبريل/نيسان 2022) بزيارة رسمية إلى الرياض، حسبما أعلن مسؤول تركي رفض الكشف عن هويته اليوم الثلاثاء لوكالة "فرانس برس"، وهو ما أكده مصدران مطلعان أيضا لرويترز. ومن المقرر أن يجتمع أردوغان مع ولي العهد الأمير محمد بن سلمان.

وستكون زيارة أردوغان إلى السعودية أول زيارة له إلى المملكة منذ مقتل الصحافي السعودي جمال خاشقجي في العام 2018 داخل القنصلية السعودية في اسطنبول، ومنذ نقل محكمة تركية لملفّ القضية إلى السعودية في مطلع نيسان/أبريل.

وكان إردوغان الذي أجرى سلسلة زيارات رسمية للمسؤولين الإقليميين الرئيسيين في الأشهر الأخيرة، قد أعلن في الثالث من كانون الثاني/ينايرعن زيارة وشيكة إلى المملكة. لكن لم يتطرّق إلى ذلك مجددًا مذّاك الحين.

وتواصلت تركيا مع العديد من دول الخليج من أجل الحصول على دعم اقتصادي في وقت تواجه فيه تضخما حادا، تفاقم بارتفاع أسعار الطاقة بعد الغزو الروسي لأوكرانيا.

ع.ش/ف.ي (أ ف ب، د ب أ)