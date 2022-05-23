أردوغان: سنقوم بعمليات عسكرية جديدة عند حدودنا الجنوبية

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان اليوم الاثنين (23 مايو/أيار 2022) إن قوات بلاده ستشن قريبا عمليات عسكرية جديدة على حدود تركيا الجنوبية لإقامة مناطق آمنة بعمق 30 كيلومترا لمكافحة " التهديدات الإرهابية " من هذه المناطق.

وأضاف "الهدف الرئيسي لهذه العمليات سيكون مناطق تمثل مراكز للهجمات على بلادنا (وإقامة) مناطق آمنة". وقال أردوغان إن العمليات ستبدأ فور استكمال القوات العسكرية وأجهزة المخابرات والأمن استعداداتها.

ونقل موقع "TRT عربي" عن الرئيس التركي قوله: "سنبدأ اتخاذ خطوات تتعلق بالجزء المتبقي من الأعمال التي بدأناها لإنشاء مناطق آمنة في عمق 30 كيلومتراً على طول حدودنا الجنوبية (مع سوريا)".. وأردف: "سنتخذ قراراتنا بهذا الخصوص خلال اجتماع مجلس الأمن القومي الخميس".

وتنفّذ تركيا عادة هجمات داخل العراق وسوريا ضد وحدات حماية الشعب الكردية في سوريا و حزب العمال الكردستاني التي يمتلك قواعد ومعسكرات تدريب في منطقة سنجار وفي المناطق الجبلية في إقليم كردستان العراق الحدودي مع تركيا. لكن هذه العمليات ضد الحزب تفاقم الضغط على العلاقات بين أنقرة وحكومة العراق المركزية في بغداد التي تتهم تركيا بانتهاك حرمة أراضيها.

وفي منتصف نيسان/أبريل، أعلنت تركيا، التي تملك منذ 25 عاماً قواعد عسكرية في شمال العراق، تنفيذ عملية جديدة ضد المقاتلين الأكراد.

ع.ج.م/أ.ح (رويترز، أ ف ب)