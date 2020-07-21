 أردوغان: ستبقى قواتنا في سوريا إلى أن ينعم شعبها بالحرية | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 21.07.2020

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أردوغان: ستبقى قواتنا في سوريا إلى أن ينعم شعبها بالحرية

أكد الرئيس رجب طيب أردوغان أن القوات التركية لن تنسحب قريباً من سوريا، منتقدا بشدة الانتخابات التشريعية التي أجرتها حكومة دمشق قبل يومين، قبل أن يعرج على مستجدات موقف بلاده من الحرب الليبية.

رجب طيب أردوغان

أردوغان يرفض انسحاب تركيا من سوريا

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان اليوم الثلاثاء (21 يوليو/ تموز 2020) إن القوات التركية ستبقى في سوريا إلى أن يتمكن شعبها من العيش في حرية وسلام وأمن، وذلك خلال كلمة ألقاها في اجتماع تقييمي لأداء النظام الرئاسي.

وأشار أردوغان إلى الانتخابات التشريعية التي أجريت في المناطق التي يسيطر عليها النظام السوري يوم الأحد الماضي بالقول: "هم الآن يجرون انتخابات.. ما يسمى بانتخابات"، منتقدا من "يدعون أنهم متقدمون في الديمقراطية، لصمتهم حيال إجبار المواطنين السوريين على التصويت في الانتخابات البرلمانية"ـ وفق ما نقلته عنه وكالة الأناضول على حسابها على تويتر.

مختارات

التطورات العسكرية في ليبيا وتهديدات أنقرة باستهداف قوات حفتر في حال تعرضه لمصالحها هناك، تشير إلى إمكانية حدوث صراع روسي تركي مباشر على الأرض لن تكون له انعكاسات في ليبيا فقط بل قد يمتد إلى سوريا أيضاً، بحسب خبراء. (23.05.2020)

ذكرت تقارير صحفية أن المستشارة ميركل والرئيس الفرنسي ماكرون أعربا في اتصالين هاتفيين منفصلين مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عن قلقهما إزاء الوضع الإنساني الكارثي في إدلب السورية وطالبا بوقف فوري للعمليات القتالية هناك. (03.03.2020)

أعلن وزير الدفاع التركي خلوصي أكار أن بلاده أطلقت عملية "درع الربيع" العسكرية في إدلب ضد الجيش السوري انتقاماً لخسائرها الفادحة، فيما قام الأخير بإسقاط طائرة مسيرة تركية بعد إغلاق المجال الجوي فوق إدلب. (01.03.2020)

هل هو التفويض الذي يحتاجه الرئيس عبد الفتاح السيسي للتدخل العسكري في ليبيا؟ كل الدلائل تشير إلى ذلك رغم أن موافقة البرلمان المصري على قرار يجيز قيام الجيش بـ"مهام قتالية" في الخارج لم يذكر ليبيا بالاسم. (20.07.2020)

ودارت معارك عنيفة بين القوات التركية ونظيرتها السورية الحكومية بداية العام في شمال غرب سوريا، في أعقاب محاولة القوات السورية استعادة مدينة إدلب من المعارضة الإسلامية المسلحة. غير أن الوجود العسكري التركي يتركز أكثر في المناطق الشرقية من شمال سوريا، حيث أطلقت تركيا عملية عسكرية واسعة ضد المقاتلين الأكراد.

وفي تطرقه للشأن الليبي، قال أردوغان إن تركيا "مكنت الحكومة الشرعية من دحر الإنقلابيين"، وإن أنقرة "لن تسمح بأيّ عمل متهور في ليبيا،"، مضيفا: "نتابع بعض التطوّرات خلال الفترة الأخيرة، فلا يتهور أحد"، في إشارة ضمنية إلى تحركات سلطات الشرق الليبي للتنسيق مع مصر لأجل التدخل، وما تلا ذلك من تفويض رسمي مصري للرئيس عبد الفتاح السيسي بإرسال قوات خارج الحدود في اتجاه ليبيا.

وفيما يخصّ التنديدات الأوروبية بالتحرك التركي في البحر الأبيض المتوسط، رد أردوغان: " لا نخضع لإذن أحد سواء فيما يخص سفن المسح الجيولوجي أو سفن التنقيب، واتخذنا خطواتنا في إطار حقوقنا بشرقي المتوسط، ووفق متطلبات القانون البحري الدولي، وبعد ذلك سنواصل على نفس الشاكلة" حسب الأناضول دائما.

إ.ع/ص.ش (الأناضول، رويترز)

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أردوغان يهدد بالرد في حال انتهاك الهدنة في سوريا

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