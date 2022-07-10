أردوغان: ثمة احتمال لعقد اجتماعات رفيعة المستوى مع مصر

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إنه لا يوجد سبب لعدم إجراء محادثات رفيعة المستوى مع مصر، حيث ما زالت جهود أنقرة لإصلاح العلاقات مع القاهرة تراوح مكانها.

وقال أردوغان إن المباحثات بين بلاده ومصر متواصلة عند المستوى الأدنى، مشيراً إلى إمكانية الارتقاء بها.

ونقلت وكالة "الأناضول" التركية اليوم الثلاثاء عنه القول الليلة الماضية :"المباحثات التركية المصرية متواصلة عند المستوى الأدنى وليس هناك ما يمنع ارتقاؤها إلى المستوى الرفيع، يكفي أن يكون هناك تفاهم متبادل".

وأضاف أردوغان لقناة (تي.آر.تي) الإخبارية الرسمية في مقابلة "المحادثات على المستويات الدنيا مستمرة. ليس مستبعداً أن يحدث هذا على مستويات أعلى، ما دمنا نفهم بعضنا"، مشيراً إلى أنه يتعين على البلدين تجنب إصدار بيانات "تؤذي" أحدهما الآخر.

وشرعت تركيا عام 2020 في حملة لإصلاح العلاقات مع خصومها، إذ حاولت التقرب من مصر والإمارات وإسرائيل والسعودية. ولم تسفر الجهود مع القاهرة حتى الآن عن تقدم يذكر، لكن أردوغان قال إن مساعي إعادة العلاقات إلى طبيعتها مع الرياض وأبوظبي تسير على ما يرام.

وبدأ البلدان العام الماضي محادثات دبلوماسية استكشافية، مثّلت أول اتصال رفيع المستوى من نوعه بينهما منذ عام 2013 ، عندما توترت العلاقات إثر عزل الرئيس المصري الراحل محمد مرسي المنتمي لجماعة الإخوان المسلمين.

ع.ح./ف.ي. (رويترز، د ب أ)