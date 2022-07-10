 أردوغان: ثمة احتمال لعقد اجتماعات رفيعة المستوى مع مصر | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 26.07.2022

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أردوغان: ثمة احتمال لعقد اجتماعات رفيعة المستوى مع مصر

بعد أن فقدت زخمها، ألمح الرئيس التركي أردوغان إلى أن تطبيع العلاقات مع مصر قد يأخذ دفعة، وأنه لا يوجد ما يمنع ارتقاء اللقاءات إلى المستوى الرفيع، مشيرا إلى أنه يتعين على البلدين تجنب إصدار بيانات "تؤذي" أحدهما الآخر.

الرئيس التركي رجب طيب أردوغان

قال الرئيس التركي إن المحادثات على المستويات الدنيا مستمرة بين الجانبين

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إنه لا يوجد سبب لعدم إجراء محادثات رفيعة المستوى مع مصر، حيث ما زالت جهود أنقرة لإصلاح العلاقات مع القاهرة تراوح مكانها.

مختارات

طلبت تركيا رسميا من إعلاميين مصريين بارزين التوقف عن نشاطهم فوق أراضيها. تنازل من أنقرة لإظهار حسن النوايا أمام مصر. فهل تقبل القاهرة؟ وما تفاصيل هذا القرار؟ وهل يؤكد استخدام أنقرة للإعلام كورقة سياسية؟

أكدت تركيا مجددا عزمها على إصلاح العلاقات مع مصر بعد قطيعة دامت لحوالي ثماني سنوات، ويشدد أردوغان على أهمية الروابط التاريخية بين الشعبين، إلا أن ملفات الخلاف لا تزال ثقيلة.

وقال أردوغان إن المباحثات بين بلاده ومصر متواصلة عند المستوى الأدنى، مشيراً إلى إمكانية الارتقاء بها.

ونقلت وكالة "الأناضول" التركية اليوم الثلاثاء عنه القول الليلة الماضية :"المباحثات التركية المصرية متواصلة عند المستوى الأدنى وليس هناك ما يمنع ارتقاؤها إلى المستوى الرفيع، يكفي أن يكون هناك تفاهم متبادل".

وأضاف أردوغان لقناة (تي.آر.تي) الإخبارية الرسمية في مقابلة "المحادثات على المستويات الدنيا مستمرة. ليس مستبعداً أن يحدث هذا على مستويات أعلى، ما دمنا نفهم بعضنا"، مشيراً إلى أنه يتعين على البلدين تجنب إصدار بيانات "تؤذي" أحدهما الآخر.

وشرعت تركيا عام 2020 في حملة لإصلاح العلاقات مع خصومها، إذ حاولت التقرب من مصر والإمارات وإسرائيل والسعودية. ولم تسفر الجهود مع القاهرة حتى الآن عن تقدم يذكر، لكن أردوغان قال إن مساعي إعادة العلاقات إلى طبيعتها مع الرياض وأبوظبي تسير على ما يرام.

وبدأ البلدان العام الماضي محادثات دبلوماسية استكشافية، مثّلت أول اتصال رفيع المستوى من نوعه بينهما منذ عام 2013 ، عندما توترت العلاقات إثر عزل الرئيس المصري الراحل محمد مرسي المنتمي لجماعة الإخوان المسلمين.

ع.ح./ف.ي. (رويترز، د ب أ)

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