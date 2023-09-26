 أردوغان: انضمام السويد للناتو مرتبط بصفقة طائرات إف16 | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 26.09.2023

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أردوغان: انضمام السويد للناتو مرتبط بصفقة طائرات إف16

الرئيس التركي أردوغان يؤكد أن برلمان بلاده سيوافق على التصديق على انضمام السويد لحلف الناتو، في حال أوفت واشنطن بوعودها فيما يتعلق بتوريد طائرات إف 16 إلى تركيا.

Türkei | PK Präsident Recep Tayyip Erdogan am Atatürk Flughafen in Istanbul

نقلت وسائل إعلام تركية عن الرئيس رجب طيب أردوغان قوله إن البرلمان التركي سيفي بوعده بالتصديق على طلب السويد الانضمام إلى حلف شمال الأطلسي، في حال تمهيد إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن الطريق أمام  بيع طائرات مقاتلة من طراز إف-16 لأنقرة.

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وقال أردوغان في حديثه إلى صحفيين خلال رحلة العودة من جيب ناختشيفان بأذربيجان، إن وزير الخارجية التركي هاكان فيدان ونظيره الأمريكي أنتوني بلينكن بحثا طلب حصول السويد على عضوية حلف شمال الأطلسي الأسبوع الماضي في نيويورك.

وأضاف أردوغان أن الإدارة الأمريكية تربط بيع الطائرات المقاتلة من طراز إف-16 لتركيا بتصديق أنقرة على طلب ستوكهولم. وأردف  "إذا أوفت (أمريكا) بوعودها، سيفي برلماننا بوعده كذلك. البرلمان التركي سيكون له القول الفصل بشأن عضوية السويد في حلف شمال الأطلسي".

ويشار إلى أن البرلمان في أنقرة يعود من العطلة الصيفية بداية تشرين الأول/أكتوبر المقبل. ولم يتضح على الفور ما إذا كان البرلمان سوف يصوت على انضمام السويد للحلف على الفور أم لا. ويشار إلى أن  السويد لم تحصل بعد على موافقة تركيا والمجر.  ويذكر أنه بعد معارضة استمرت أشهر لانضمام السويد للناتو بسبب ما يتردد عن دعم ستوكهولم لجماعات تعتبرها أنقرة " إرهابية"، أنهى أردوغان هذه المعارضة خلال قمة للناتو في تموز/يوليو الماضي. ويدعم الرئيس الأمريكي جو بايدن صفقة بيع الطائرات، على الرغم من معارضة معينة في الكونغرس.

كما قال أردوغان إن أنقرة بحاجة إلى تحويل التحديات القانونية التي يواجهها السيناتور الأمريكي بوب مينينديز إلى فرصة لشراء طائرات مقاتلة من طراز إف-16 من واشنطن. ونُقل عن أردوغان قوله للصحفيين على متن طائرة، إن مينينديز أصبح الآن "خارج الصورة" بعد اتهامه بقبول رشى من ثلاثة رجال أعمال من ولاية نيوجيرسي. وأضاف أن هذا "مفيد" لتركيا. ولطالما عارض مينينديز، الرئيس الديمقراطي للجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ الأمريكي، البيع المحتمل لطائرات إف-16 لأنقرة وانتقد سجل أردوغان في مجال حقوق الإنسان.

ف.ي/ع.ش (د.ب.ا، رويترز)

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    وضع الأوروبيون شرط احترام بنود اتفاقية كوبنهاغن أمام تركيا للانضمام، ومن الشروط تنظيم انتخابات حرة واحترام حقوق الإنسان واحترام الأقليات. ولأجل ذلك أعلنت أنقرة عدة إصلاحات منها إلغاء عقوبة الإعدام. بدأت المفاوضات الفعلية للانضمام عام 2005 في مجموعة من المجالات، غير أن استمرار مشكلة قبرص عجل بوقف المفاوضات، إذ رفضت أنقرة الاعتراف بعضوية قبرص في الاتحاد.

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    دولة مسلمة وسط اتحاد مسيحي؟

    تشير العديد من التقارير إلى أن الاختلاف الديني بين تركيا وبلدان الاتحاد الأوروبي يشكلّ سبباً غير معلن لرفض الانضمام، فدول الاتحاد هي بلدان مسيحية فيما تركيا هي بلد مسلم. أكثر من ذلك، قلّص أردوغان مظاهر العلمانية وأرجع الدين إلى الحياة العامة. هذا العامل يرتبط بتوجس الأوروبيين من النزعة القومية التركية ومن عدم إمكانية قبول الأتراك بمشاركة هوية مجتمعية مع أوربييين يختلفون عنهم في نمط حياتهم.

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    بدءا من عام 2013 عادت المفاوضات مجددا، خاصة بعد مغادرة الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي الذي كان معارضا بقوة لفكرة الانضمام. لم تغيّر ميركل موقفها لكنها أبدت مرونة واضحة، بيدَ أن تركيا وضعت هي الأخرى شروطها المالية الخاصة لاسيما مع تحملها موجة اللاجئين. وجاء قمع مظاهرات ميدان تقسيم 2013 ليوقف المفاوضات مرة أخرى.

  • ماكرون وأردوغان

    تركيا- الاتحاد الأوروبي.. كيف تحوّلت فكرة الانضمام إلى سراب؟

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    لم تجانب المفوضية الأوروبية الواقع عندما قالت عام 2019 إن آمال انضمام تركيا إلى الاتحاد تلاشت، فلا أحد من الطرفين بات متحمسا للفكرة. أخذ أردوغان خطوات وصفها قادة من الاتحاد بأنها "استبدادية" خاصة مع تقارير حقوقية عن تراجع الحريات في البلد. أبعد ملف اللاجئين الطرفين أكثر، ثم جاء النزاع في شرق المتوسط بين تركيا من جهة واليونان وقبرص وفرنسا من جهة ثانية ليعدم تقريبا الفكرة.

    الكاتب: إسماعيل عزام


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