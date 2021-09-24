"أردت أن أقول وداعا".. لقطات طريفة لميركل مع الطيور

أيام المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل الأخيرة في المنصب، تأتي بلقطات طريفة وتصريحات إنسانية كشفت جوانب شخصية من حياتها.

وفي زيارة الوداع لدائرتها الانتخابية بمدينة غرايفسفالد بشمال شرق ألمانيا التي ضمت لميركل منذ عام 1990 مقعدها في البرلمان الاتحادي، توقفت ميركل في حديقة الطيور والتي تزورها للمرة الثالثة منذ عام 2012.

ربما كان هذا هو سبب إقبال الببغاوات والطيور في الحديقة على المستشارة لتناول الطعام المجفف من الكوب الذي كانت تحمله

حديقة مارلو تجمع طيورا من مختلف أنحاء العالم

هذا الببغاء الأسترالي "هبط" مباشرة على رأس المستشارة مباشرة، ليغير "قليلا" من تسريحة شعرها.

طعام مجفف للطيور

حدود جرأة ميركل توقفت عند طائر "أوهو" (ينتمي لفصيلة البوم)، إذ رفضت حمل هذا الطائر صاحب العيون الواسعة والذي يبلغ طوله 60 سنتيمترا مكتفية بـ"إنجازها" مع الببغاوات. مرشح الحزب المسيحي الديمقراطي عن الدائرة خلفا لميركل، غيورغ غونتر، حمل البومة.

ميركل رفضت تماما حمل البومة وتركت المهمة لغيورغ غونتر مرشح الحزب المسيحي الديمقراطي عن دائرتها الانتخابية

وعلى مساحة 22 هكتار، تضم حديقة مارلو مجموعة من الطيور من مختلف أنحاء العالم، إذ يمكن هنا رؤية طيور من أفريقيا ونيوزيلندا وآسيا. وقبل جائحة كورونا سجلت الحديقة رقما قياسيا للزوار بلغ 261 ألف زائر خلال عام 2019.