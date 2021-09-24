 ″أردت أن أقول وداعا″.. لقطات طريفة لميركل مع الطيور | منوعات | نافذة DW عربية على حياة المشاهير والأحداث الطريفة | DW | 24.09.2021

نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.

معلومات إضافية موافق
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
إعلان

منوعات

"أردت أن أقول وداعا".. لقطات طريفة لميركل مع الطيور

بعد أكثر من 30 عاما تنتهي حقبة المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل كنائبة عن دائرتها الانتخابية. وقبل أيام قليلة من الانتخابات التشريعية، وفي يوم غنّي باللقطات الطريفة مع المؤيدين والطيور، ميركل تودع ناخبيها.

صورة للمستشارة الألمانية أنغيلا ميركل في حديقة مارلو للطيور

زيارة سريعة لحديقة الطيور قبل ساعات من الانتخابات التشريعية التي تنتهي "حقبة ميركل" السياسية

أيام المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل الأخيرة في المنصب، تأتي بلقطات طريفة وتصريحات إنسانية كشفت جوانب شخصية من حياتها. 

وفي زيارة الوداع لدائرتها الانتخابية بمدينة غرايفسفالد بشمال شرق ألمانيا التي ضمت لميركل منذ عام 1990 مقعدها في البرلمان الاتحادي، توقفت ميركل في حديقة الطيور والتي تزورها للمرة الثالثة منذ عام 2012.

ربما كان هذا هو سبب إقبال الببغاوات والطيور في الحديقة على المستشارة لتناول الطعام المجفف من الكوب الذي كانت تحمله

المستشارة أنغيلا ميركل في حديقة مارلو للطيور

حديقة مارلو تجمع طيورا من مختلف أنحاء العالم

هذا الببغاء الأسترالي "هبط" مباشرة على رأس المستشارة مباشرة، ليغير "قليلا" من تسريحة شعرها.

أنغيلا ميركل في حديقة مارلو للطيور

طعام مجفف للطيور

 

حدود جرأة ميركل توقفت عند طائر "أوهو" (ينتمي لفصيلة البوم)، إذ رفضت حمل هذا الطائر صاحب العيون الواسعة والذي يبلغ طوله 60 سنتيمترا مكتفية بـ"إنجازها" مع الببغاوات. مرشح الحزب المسيحي الديمقراطي عن الدائرة خلفا لميركل، غيورغ غونتر، حمل البومة.

المستشارة ميركل في حديقة مارلو للطيور

ميركل رفضت تماما حمل البومة وتركت المهمة لغيورغ غونتر مرشح الحزب المسيحي الديمقراطي عن دائرتها الانتخابية

وعلى مساحة 22 هكتار، تضم حديقة مارلو مجموعة من الطيور من مختلف أنحاء العالم، إذ يمكن هنا رؤية طيور من أفريقيا ونيوزيلندا وآسيا. وقبل جائحة كورونا سجلت الحديقة رقما قياسيا للزوار بلغ 261 ألف زائر خلال عام 2019.

أنغيلا ميركل مستشارة ألمانيا داخل حديقة مارلو للطيور

للمرة الثالثة منذ عام 2012 تزور ميركل حديقة مارلو للطيور

مختارات

في آخر مناظرة.. المرشحون لخلافة ميركل يؤكدون على "السيادة الأوروبية"

قبل ثلاثة أيام من الانتخابات شارك المرشحون لمنصب المستشارية في ألمانيا في آخر مناظرة ركزت على الاختلافات في السياسة الخارجية والأمنية. تعزيز الاتحاد الأوروبي في مواجهة الصين وأمريكا كان الموضوع الأبرز.  

ما يجب أن تعرفه عن أبرز الأحزاب المشاركة في الانتخابات الألمانية  

ميركل تودع ناخبيها السابقين بزيارة مفاجئة لدائرتها الانتخابية

كانت ميركل منذ 1990 تفوز دائما بمقعد دائرتها في البرلمان الاتحادي، ومع اقتراب الانتخابات الجديدة، التي ستغادر بعدها ميركل المشهد السياسي، فاجأت المستشارة الألمانية سكان دائرتها المشي في منطقة المشاة والتقاط الصور معهم.  