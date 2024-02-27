أرخص من الإيجار.. طالب يذهب إلى جامعته بالطائرة!

هل حلمت يوماً بالذهاب إلى الجامعة بالطائرة؟ بالنسبة لأحد الطلاب في كندا، هذا أمر واقع. بسبب الارتفاع الهائل في أسعار الإيجارات في المدينة الجامعية، اختار الطالب السفر عبر الطائرة لحضور محاضراته. فكم تكلف الرحلة؟

أسعار الإيجارات في المدينة الكندية فانكوفر تدفع أحد الطلاب إلى السفر عبر الطائرة لحضور محاضراته، وفق ما أفادت وسائل إعلام نقلاً عن محطة "سي تي في نيوز" فانكوفر. يدرس الطالب، تيم تشين تخصص الفن في جامعة كولومبيا البريطانية بمدينة فانكوفر.

وقد وصل الآن إلى عامه الأخير، لكنه لم يعد قادراً على العيش في المدينة. ينحدر تشين في الأصل من مدينة كالغاري، على بعد حوالي 900 كيلومتر من مدينته الجامعية. حتى الآن لم يدرس في المدينة فحسب، بل عاش هناك أيضاً.

لكن الخريف الماضي تغير نمط حياة الطالب، عندما تخلى عن شقته لأخذ إجازة. وعندما عاد، صدمته أسعار الإيجارات. وصرح تشين لمحطة "سي تي في نيوز" فانكوفر"سيتعين علي دفع حوالي 2500 دولار للإيجار، وهو ما لا أعتقد أنه أمر مربح".

رحلة أرخص ولكن تضر بالبيئة!

يعيش تشين الآن في المنزل مع والديه ويذهب عبر الطائرة إلى محاضراته الجامعية في فانكوفر مرتين في الأسبوع. وتكلفه رحلة الذهاب والعودة حوالي 150 دولاراً (138 يورو). لذا فهو يدفع حوالي 1200 دولار (1108 يورو) شهرياً. وقال تشين لمحطة "سي تي في نيوز" فانكوفر: "أقضي ثلاث ساعات في المحاضرات والدراسة وعند الانتهاء أعود عبر الحافلة إلى المطار".

تعتبر فانكوفر المدينة ذات أعلى أسعار الإيجار في كندا. بالإضافة إلى ذلك، من الصعب حتى العثور على شقة هناك لأن معدل الشغور يبلغ 0.9 بالمائة. ربما يكون القدوم إلى فانكوفر بالقطار أو الحافلة أمراً غير وارد بالنسبة لتشين. سيستغرق الأمر يومين تقريبًا بالقطار وحوالي 14 ساعة بالحافلة.

أما بالطائرة، فيستغرق الأمر حوالي ساعتين فقط. في أسبوع واحد، تصدر رحلة تشين بالطائرة حوالي 0.862 طن من ثاني أكسيد الكربون. وهذا يتوافق مع حوالي 12 طناً من ثاني أكسيد الكربون في فصل دراسي واحد.

وللمقارنة: في ألمانيا، تصدر عن الفرد الواحد انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بحوالي 11.17 طناً سنوياً.

إ.م