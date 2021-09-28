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أربيل

مدينة من كبرى المدن العراقية تبعد 350 كلم عن بغداد. هي عاصمة للإقليم كردستان العراق. معظم سكانها من الأكراد مع وجود أقليات أخرى. يعود تاريخ البشر فيها إلى عهد الآشوريين.

أربيل، وتسمى هولير أيضا، هي مدينة عراقية ومركز لمحافظة تحمل نفس الاسم، كما أنها عاصمة لإقليم كردستان العراق. وتعتبر أربيل من أكبر المدن العراقية من حيث المساحة بعد بغداد والبصرة والموصل. يبلغ عدد سكان المدينة وفقا لتقديرات عام 2014 حوالي 1.4 مليون نسمة. غالبية سكانها العظمى من الأكراد. أبرز المعالم الأثرية في المدينة هي قلعة أربيل والمنارة المظفرية.

Titel: Treffen Bildbeschreibung: Treffen für die Normalisierung der Beziehung von Irak und Israel in der kurdischen Stadt Erbil in Irak. Stichwörter: IRAK, Kurdistan, Erbil, Israel Quelle: IRNA Lizenz: Frei

مؤتمر أربيل للتطبيع مع إسرائيل.. لماذا أثار كل هذا الجدل؟ 28.09.2021

تداعيات مؤتمر التطبيع مع إسرائيل في أربيل بكردستان العراق لا تزال مستمرة، ومذكرات الاعتقال تتوالى. حكومة كردستان تبرأت وحكومة بغداد صعدت أكثر، فما أسباب كل هذه الضجة؟ وما هي أكبر ردود الأفعال؟
03/01/2021 *** Iraqi demonstrators lift a placard which reads martyrdom is our utmost dream and portraits of Iraqi commander Abu Mahdi al-Muhandis (C), Iranian Revolutionary Guards commander Qasem Soleimani (bottom), and Iran's Supreme Leader Ayatollah Ali Khamenei (top) during a rally marking one year since the killing of the two commanders in a US drone strike, in Tahrir square in the capital Baghdad on January 3, 2021. - Thousands of Iraqi mourners chanted revenge and no to America, one year after the US strike which killed Soleimani and al-Muhandis and brought Washington and Tehran to the brink of war in early 2020, an anniversary that was also marked in recent days across Iran and by supporters in Syria, Lebanon, Yemen and elsewhere. (Photo by Ahmad AL-RUBAYE / AFP) (Photo by AHMAD AL-RUBAYE/AFP via Getty Images)

من يستطيع كبح جماح الميليشيات "المارقة" المناهضة لأمريكا في العراق؟ 23.02.2021

لا أحد يعرف بالضبط من يسيطر على الميليشيات الجديدة في العراق، ولكن الهجوم الصاروخي على أربيل يجعل كبح جماح هذه الجماعات المسلحة الجديدة المناهضة للولايات المتحدة في العراق أمرا مهما وملحا للسياسيين العراقيين وحلفائهم.
epa01639665 German Foreign Minister Frank-Walter Steinmeier (R) inaugurates the new German Consulate General with Prime Minister of the Kurdistan Autonomous Region Nechirvan Barzani in Erbil, Iraq, 18 February 2009. Kurdish dignitaries met Steinmeier in Erbil, where the German diplomat planned to open a new Consulate General and various cooperation projects. So far, only Russia and Iran have Consulate Generals in Iraqi Kurdistan. EPA/THOMAS KOEHLER/POOL |

هكذا "تم التلاعب" بتأشيرات السفر في القنصلية الألمانية في أربيل 30.11.2018

اشتباه بقضية فساد في القنصلية الألمانية في أربيل عاصمة كردستان العراق. موظفون يتلاعبون ببرنامج خاص بالسوريين ويتعاونون مع مهربين من أجل إصدار تأشيرات مقابل آلاف الدولارات. فكيف تم ذلك؟
epa01639665 German Foreign Minister Frank-Walter Steinmeier (R) inaugurates the new German Consulate General with Prime Minister of the Kurdistan Autonomous Region Nechirvan Barzani in Erbil, Iraq, 18 February 2009. Kurdish dignitaries met Steinmeier in Erbil, where the German diplomat planned to open a new Consulate General and various cooperation projects. So far, only Russia and Iran have Consulate Generals in Iraqi Kurdistan. EPA/THOMAS KOEHLER/POOL |

قنصل ألمانيا بأربيل: إجراءات جديدة بمنح التأشيرات لمنع الفساد 27.11.2018

بالأمس انتشر تقرير لموقع "شبيغل أونلاين" حول وجود إشارات لمخالفات في منح التأشيرات للسوريين في القنصلية الألمانية في أربيل. اليوم تحدث القنصل عن اتباع إجراءات وسياسة جديدة في منح التأشيرات لمنع الفساد أو سوء الاستخدام.

27.01.2013 Bundesadler im goldenen Schild am Generalkonsulat der Bundesrepublik Deutschland im Passeig de Gracia am 27.01.2013 in Barcelona in Spanien. Foto: Jens Kalaene/dpa | Verwendung weltweit

تقرير: شبهات حول تأشيرات لسوريين من القنصلية الألمانية بأربيل 26.11.2018

تحدث موقع "شبيغل أونلاين" الألماني عن وجود مخالفات في إصدار التأشيرات للسوريين من القنصلية الألمانية في أربيل. وحسب التقرير، فإن بعض السوريين دفعوا مبالغ تصل إلى 12000 دولار للمهربين مقابل الحصول على تأشيرة إلى ألمانيا.
Irak Altstadt aus Mossul Auf dem Grafitti in einer Altstadt-Gasse von Mosul steht: ISIS - we want your blood. Foto: Sandra Petersmann / Copyright: DW

في ظل الفراغ - هل يُبعث تنظيمُ "داعش" في العراق من جديد؟ 23.11.2018

تقول البيشمركة الكردية في العراق إن تنظيم "داعش" يعود للحياة الآن مثلما ينهض طائر العنقاء من تحت الرماد. ويقوم التنظيم بإعادة تجميع شتاته، لملء الفراغ، الذي خلفه خصومه المتنازعون. تقرير يوديت نويرينك من أربيل والموصل.
10.06.2018 dpatopbilder - 10.06.2018, Hessen, Wiesbaden: Ali B., der Tatverdächtige im Todesfall Susanna, wird von Beamten einer polizeilichen Spezialeinheit aus dem Justizzentrum zu einem Polizeihubschrauber gebracht und in eine Justizvollzugsanstalt geflogen. Der 20 Jahre alte Iraker hatte zuvor stundenlang im Wiesbadener Polizeipräsidium ausgesagt. Eine Ermittlungsrichterin hatte daraufhin Untersuchungshaft angeordnet. (ACHTUNG: Der Tatverdächtige wurde aus persönlichkeitsrechtlichen Gründen unkenntlich gemacht) Foto: Hasan Bratic/dpa +++ dpa-Bildfunk +++

صحف ألمانية: ضرورة التمييز بين لاجئين مندمجين وآخرين مجرمين! 11.06.2018

مقتل فتاة ألمانية في الرابعة عشرة من عمرها، حسب الشبهات الأولية من طرف طالب لجوء عراقي مرفوض يشغل منذ أيام وسائل الإعلام الألمانية. وسيُحاكم المشتبه به بعدما نُقل من أربيل العراقية إلى ألمانيا.
22.04.2018, Irak, Erbil: Gerd Müller (CSU), Entwicklungsminister, unterhält sich nach der Eröffnung eines Migrationsberatungszentrum mit aus Deutschland zurückgekehrten Flüchtlingen. Müller führt im Irak politische Gespräche und wird Hilfsprojekte besuchen. Foto: Kay Nietfeld/dpa | Verwendung weltweit

ألمانيا تحاول ترغيب آلاف اللاجئين العراقيين من أجل العودة لبلدهم 23.04.2018

يسعى وزير التنمية الألمانية الذي يزور العراق حاليا لإقناع آلاف العراقيين بالعودة طواعية من ألمانيا. وافتتح غيرد مولر خلال زيارته للعراق مركز استشارات للعائدين، وتعهدت بلاده بتقديم 350 مليون يورو لإعادة إعمار العراق.

Kurdische Peschmerga-Kämpfer sind am 16.04.2015 in der nordirakischen Stadt Erbil zu einer Zeremonie angetreten. Mit der Feier endete am Donnerstag die vierwöchige Ausbildung von rund 500 Peschmerga-Kämpfern durch die Bundeswehr und andere Armeen. Foto: Jan Kuhlmann/dpa (zu dpa Kurdische Peschmerga-Kämpfer beenden Ausbildung durch Bundeswehr vom 16.04.2015)

مهمة جديدة للجيش الألماني.. وساطة مرتقبة بين بغداد وأربيل 05.03.2018

بعد نجاح القوات الألمانية في تدريب البيشمركة ومساهمته مع التحالف الدولي في محاربة "داعش"، تريد تغيير تفويض جيشها في المنطقة وتوسيع مهامها لتشمل كل العراق، رغم خفضها لعدد قواتها. فما هي ملامح التفويض الجديد ومتى سيبدأ؟
9.4.2017*** A woman walks past a big cross at the entrance of the town of Qaraqosh, south of Mosul, Iraq, April 13, 2017. REUTERS/Marko Djurica SEARCH QARAQOSH DJURICA FOR THIS STORY. SEARCH WIDER IMAGE FOR ALL STORIES.

مطران آشوري: المسيحيون في العراق متأهبون للهجرة 26.12.2017

يعيش غالبية مسيحي العراق في إقليم كردستان العراق بشمال البلاد. والخلاف بين أربيل وبغداد يثير قلقهم، ما جعلهم يحزمون حقائبهم استعداداً للقادم. ويطالب المطران عمانوئيل يوخنا في مقابلة مع DW بربط المساعدات للعراق بشروط.
Erbil, sept 15 2017. during several daily events, Kurds express their urge for the referendum to create an independent Kurdistan. *** Local Caption *** Erbil, sept 17 2017. during several daily events, Kurds express their urge for the referendum to create an independent Kurdistan.

كردستان العراق ـ مأزق الاستفتاء والحسابات الخاطئة 24.11.2017

تلقى الحلم الكردي بالاستقلال انتكاسة كبيرة بعد الاستفتاء الذي دعت إليه أربيل. وبالرغم من أن هذه الحلام لم تنكسر نهائيا، فإن تحقيقها ليس سهلا في منطقة تشهد اضطرابات مزمنة. مدينة لوكوم الألمانية شهدت ندوة بهذا الخصوص.
Iraqi forces drive past an oil production plant as they head towards the city of Kirkuk on October 16, 2017. / AFP PHOTO / AHMAD AL-RUBAYE (Photo credit should read AHMAD AL-RUBAYE/AFP/Getty Images)

مسائية DW: أين الأكراد من خطط بغداد لزيادة إنتاج نفط كركوك؟ 14.11.2017

تخطط بغداد لزيادة إنتاج النفط في كركوك ليصل إلى مليون برميل يوميا، وذلك وسط غموض يكتنف العلاقات مع أربيل. أين هم الأكراد في المخططات النفطية للحكومة العراقية في كركوك؟ وإلى أين تتجه الأوضاع الاقتصادية في كردستان؟
The president of Iraq's autonomous region of Kurdistan, Massoud Barzani, addresses a joint press conference with the foreign ministers of Sweden, Bulgaria and Pland, following their meeting in the northern Iraqi city of Arbil on June 24, 2012. The ministers held talks with their Iraqi counterpart the previous day in the capital Baghdad on economic and political ties between the EU and Iraq as well as on the conflict in neighboring Syria. AFP PHOTO/SAFIN HAMED (Photo credit should read SAFIN HAMED/AFP/Getty Images)

مسائية DW: بعد تنحي بارزاني .. كردستان العراق إلى أين؟ 30.10.2017

شهد إقليم كردستان العراق انقساما داخليا حادا واقتحاما لمبنى البرلمان وهجمات على مقرات أحزاب كردية، بعد إعلان مسعود بارزاني التنحي عن منصبه. يلف غموض مستقبل علاقة أربيل ببغداد. فماهي مآلات الوضع في الإقليم؟

16.10.2017 +++ KIRKUK, IRAQ - OCTOBER 16: Families from Kirkuk are seen in their cars to take the road to Erbil and Sulaymaniyah due to the chaos situation in Kirkuk, Iraq on October 16, 2017. Iraqi forces on Monday seized full control of the Kirkuk's Airport, 70th brigade command of Patriotic Union of Kurdistan (PUK), Kirkuk's Northern Oil Company, the Baba Gurgur oil field and K1 Military base in southeastern Kirkuk as part of a military operation in the oil-rich city of Kirkuk, according to a military officer. Feriq Ferec / Anadolu Agency |

الأمم المتحدة تعبر عن قلقها إثر تقارير عن تهجير أكراد في العراق 19.10.2017

عبرت الأمم المتحدة عن قلقها من تقارير عن تهجير قسري لمدنيين أغلبهم أكراد وتدمير ونهب منازلهم وشركاتهم في شمال العراق. هذا فيما تحدث مسؤول كردي عن فرار نحو 100 ألف كردي من كركوك خوفاً من عمليات انتقام طائفية.
Iraqi Kurdish Peshmerga fighters take position on the front line in Khazer, near the Kurdish checkpoint of Aski kalak, 40 km West of Arbil, the capital of the autonomous Kurdish region of northern Iraq, on August 8, 2014. A spokesman for the Kurdish peshmerga force said US warplanes bombed Islamic State jihadist targets in two areas of northern Iraq. AFP PHOTO/SAFIN HAMED (Photo credit should read SAFIN HAMED/AFP/Getty Images)

"على أكراد سوريا أن يتعلموا من درس كردستان العراق مع واشنطن" 18.10.2017

يتواصل التصعيد بين بغداد وأربيل بعد أسابيع من استفتاء كردستان العراق الذي أعقبه استعادة بغداد سيطرتها على كركوك، وسط انتقادات كردية للقوى الغربية بسبب عدم تدخلها، فهل تخلى الغرب فعلا عن الأكراد؟ وإن صح ذلك فما هي أسبابه؟
29.09.2017 Kurdish people protest outside the Erbil International Airport in Erbil, Iraq September 29, 2017. REUTERS/Azad Lashkari

النزاع الكردي: عشرة أجوبة عن عشرة أسئلة 18.10.2017

يتجلى الحلم الكردي في تحقيق الاستقلال والوحدة، ومن أجل ذلك يتواصل النضال منذ قرن على مساحة تمتد من تركيا حتى إيران، علما أن الخلافات الكردية الداخلية قائمة. كيف يبدو الوضع هناك وهل هناك من حل في الأفق؟

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