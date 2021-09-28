مدينة من كبرى المدن العراقية تبعد 350 كلم عن بغداد. هي عاصمة للإقليم كردستان العراق. معظم سكانها من الأكراد مع وجود أقليات أخرى. يعود تاريخ البشر فيها إلى عهد الآشوريين.

أربيل، وتسمى هولير أيضا، هي مدينة عراقية ومركز لمحافظة تحمل نفس الاسم، كما أنها عاصمة لإقليم كردستان العراق. وتعتبر أربيل من أكبر المدن العراقية من حيث المساحة بعد بغداد والبصرة والموصل. يبلغ عدد سكان المدينة وفقا لتقديرات عام 2014 حوالي 1.4 مليون نسمة. غالبية سكانها العظمى من الأكراد. أبرز المعالم الأثرية في المدينة هي قلعة أربيل والمنارة المظفرية.