 أربيل: تحديد هوية المشتبه به في اغتيال نائب القنصل التركي | أخبار | DW | 19.07.2019

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أخبار

أربيل: تحديد هوية المشتبه به في اغتيال نائب القنصل التركي

ذكرت السلطات في كردستان العراق أن المشتبه بتورطه في اغتيال نائب القنصل التركي في أربيل هو مواطن تركي من أصل كردي. هذا فيما ذكرت وكالة الأنباء الرسمية التركية أنه شقيق برلمانية معارضة من حزب الشعوب الديموقراطي.

Irak Erbil | Sicherheitskräfte an Restaurant wo Mitarbeiter des türkischen Konsulats erschossen wurden (picture-alliance/AA/Y. Keles)

صورة للمطعم من الخارج حيث حدث الاغتيال

أعلنت قوات مكافحة الإرهاب التابعة لإقليم كردستان العراق الجمعة (19 تموز/يوليو 2019) أن الشخص المشتبه بتورطه في مقتل نائب القنصل التركي في أربيل هو كردي تركي (27 عاماً). ونشرت قوات مكافحة الإرهاب في الإقليم بلاغ بحث مرفق بصورتين لشاب بشعر أسود ولحية مشذبة، وبدا أن إحداهما التقطتها كاميرا مراقبة.

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وأوضح البيان أن الشخص الموجود في الصورتين هو الجاني المفترض الذي أطلق النار الأربعاء، ما أودى بالدبلوماسي التركي عثمان كوسيه، الذي دفن الخميس في أنقرة، وعراقيين اثنين في مطعم في أربيل. وأضاف أن "هذا الشخص المنشورة صورته يدعى، مظلوم داغ، من مواليد 1992، من أهالي ديار بكر في تركيا، وهو مطلوب من قبل السلطات الأمنية في إقليم كردستان". ودعت قوات مكافحة الإرهاب التي وصفت الهجوم بالعمل "الإرهابي"، المواطنين إلى "إبلاغ الأجهزة الأمنية، عن أي معلومات عن هذا المتهم، بأقرب وقت".

من جهتها، ذكرت وكالة "الأناضول" الحكومية التركية أن مظلوم داغ هو شقيق البرلمانية، ديرسيم داغ، من حزب الشعوب الديموقراطي، الحزب الرئيسي الموالي للأكراد في تركيا، وثاني قوة معارضة في البرلمان التي يتهمها الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، بأنها على صلة بحزب العمال الكردستاني. من جانبه، ندد حزب الشعوب الديموقراطي في بيان فيما اعتبره "محاولة استفزاز غير مقبولة إطلاقاً"، مديناً في الوقت نفسه هجوم أربيل.

وفي موضوع ذي صلة، أعلنت أنقرة الخميس، أنها أطلقت "أوسع" عمليّة جوّية ضدّ حزب العمال الكردستاني في العراق، ردّاً على "الهجوم الدنيء" في أربيل. واستهدفت غارات جوية ليل الخميس الجمعة "قواعد وعناصر حزب العمال الكردستاني" في منطقة مخمور، جنوب مدينة الموصل العراقية، وأسفرت عن "جرح شخصين داخل معسكر للنازحين"، بحسب ما قال مسؤولون محليون لفرانس برس.

من جانبها، قالت وزارة الدفاع التركية إن جندياً تركياً قتل وأصيب ستة آخرون اليوم الجمعة في عملية أمنية بشمال العراق شهدت اشتباكات مع مسلحين من حزب العمال الكردستاني المحظور.

ح.ع.ح/خ.س(أ.ف.ب/رويترز)

  • Irak Mustafa Barzani und Abdel Rahman Araf (picture-alliance/dpa/United Archives/TopFoto)

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محطات في تاريخ الحركة الكردية بالشرق الأوسط

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