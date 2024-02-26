أربع علامات مرضية رغم الشعور بأنك بخير!

فيما يغض الكثير منا الطرف عن بعض الإشارات التحذيرية، التي يرسلها الجسم بين الفينة والأخرى، يمكن أن تكون هذه الإشارات علامة على أمراض خطيرة. أربع علامات تدل على مرض الشخص رغم شعوره بأنه بخير تماما.

كثيرا ما يتجاهل البعض منا بعض الأعراض، التي يرسلها الجسم بين الفينة والأخرى للتحذير من أن الأمور ليست على أفضل ما يرام. ويعتقد البعض أن هذه الأعراض هي مجرد آلام ستمر سريعا، ولا ينبغي أن تأخذ أهمية أكبر.

إلا أن بعض هذه الأعراض قد تكون إشارة واضحة على مشاكل صحية تتهدد صحة الإنسان. مجلة "فوكس" الألمانية لخصت أبرز هذه الأعراض في مقال مُطول لها.

مشاكل في الهضم

تُعد المعاناة اليومية من الإمساك أو الانتفاخ من المشاكل الهضمية، التي يجب أخذها على أنها إشارة تحذيرية من الجسم بأن الحالة الصحية للجسم ليست بخير.

وهناك مجموعة من الأسباب وراء الإصابة بالإمساك أو الانتفاخ مثل: اتباع نظام غذائي غير صحي أو أسباب نفسية تتسبب في إزعاج للمعدة، وفي أسوأ الحالات قد تكون بعض الأمراض الخطيرة، حسب مجلة "فوكس" الألمانية.

وللتخلص من مشاكل الهضم، يُنصح باتباع نظام صحي، شرب كوب من الماء على معدة فارغة عند الاستيقاظ صباحا لأنه يُحفز عملية الهضم. فضلا عن شرب ما يكفي من الماء طيلة اليوم، وفق موقع "ميديكامنت بير كليك" الألماني.

وأيضا، ممارسة الرياضة بسبب فوائدها الجمة على عملية الهضم، إذ أن نصف ساعة يوميا من المشي أو الركض الخفيف أو ركوب الدراجة والسباحة، وغيرها من الأنشطة الرياضية من الأمور المفيدة جدا للهضم.

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تساقط الشعر

كذلك، تساقط الشعر من بين الإشارات التحذيرية أن هناك مشكلة ما في الجسم. ويُعتبر الإجهاد الحاد أو التوتر من بين الأسباب المُحتملة لتساقط الشعر، وربما أيضا إتباع نظام غذائي يخلو من الفيتامينات والعناصر المُهمة للجسم.

وأشارت "فوكس" أن بعض أسباب تساقط الشعر كالتوتر مثلا يُمكن أن تؤدي إلى مشاكل أكثر خطورة وطويلة الأمد.

في المقابل، يُمكن التعامل مع مشكلة تساقط الرأس باتباع نظام غذائي يتكون من مواد غنية بالزنك والبيوتين وأحماض أوميغا 3 الدهنية الموجودة في الأسماك. بالإضافة إلى منتجات الألبان والبقوليات، حسب موقع "هار تسانتروم" الألماني.

التعب الدائم

ولفت موقع مجلة "فوكس" أن الشعور بتعب دائم ليس أمرا طبيعيا بل يجب أن يتم التعامل معه بكل جدية. وأضاف أن قلة النوم قد تكون وراء الشعور بالتعب بشكل مستمر وقد تتسبب في أمراص خطيرة، وأيضا زيادة في الوزن.

ولفت المصدر ذاته أنه يجب الحرص دائما على زيادة مدة وجودة النوم. وفي حال استمر الشعور بالتعب رغم الحصول على قسط وافر من النوم، فإنه يجب زيارة الطبيب.

صداع رأس دائم

وأخيرا، الشعور بصداع الرأس بشكل دائم من بين الإشارات، التي يُرسلها الجسم بأنه يجب توخي الحذر. وأوضح موقع "فوكس" أنه لا يجب بالمرة تجاهل هذه الإشارة، فقد تكون علامة على عواقب وخيمة. وأضاف أن بعض أسباب صداع الرأس كقلة النوم والتوتر، ونمط الحياة غير الصحي ربما تجعل الإنسان مريضا جسديا وعقليا.

ر.م