أربعون قتيلا جراء إطلاق النار على مسجدين في نيوزيلندا

قالت رئيسة وزراء نيوزيلندا جاسيندا أرديرن إن 40 شخصا لقوا مصرعهم وأصيب أكثر من 20 بجروح خطيرة إثر إطلاق نار في مسجدين بمنطقة كرايست تشيرتش اليوم (الجمعة 15 آذار/ مارس 2019).

وأضافت أنه تقرر رفع درجة التهديد الأمني لأعلى مستوى. وقالت إن الشرطة ألقت القبض على أربعة لهم آراء متطرفة لكنهم لم يكونوا على أي قائمة من قوائم المراقبة.

رئيسة وزراء نيوزيلندا جاسيندا أرديرن

وذكرت اردرن أن ثلاثين شخصا قتلوا في الهجوم على مسجد النور، فيما قضى عشرة آخرون نحبهم في هجوم على مسجد بضاحية لينوود. وأضافت أن أكثر من عشرين شخصا أصيبوا بجروح خطيرة. وقالت اردرن: "من الواضح ان هذا العمل لا يمكن وصفه سوى بأنه هجوم إرهابي". وذكرت رئيسة الوزراء أن المشتبه بهم المحتجزين حاليا ليسوا مدرجين على قوائم المراقبة الأمنية.

م.م/ ح.ز (د ب أ، رويترز)