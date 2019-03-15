 أربعون قتيلا جراء إطلاق النار على مسجدين في نيوزيلندا | أخبار | DW | 15.03.2019

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أخبار

أربعون قتيلا جراء إطلاق النار على مسجدين في نيوزيلندا

صرحت رئيسة وزراء نيوزيلندا جاسيندا اردرن بأن أربعين شخصا قد لقوا حتفهم اليوم الجمعة في إطلاق النار على مسجدين بمدينة كرايستشيرش، مشيرة بالقول: "من الواضح ان هذا العمل لا يمكن وصفه سوى بأنه هجوم إرهابي".

Neuseeland Angriff auf Moscheen in Christchurch (Getty Images/AFP/L. Fievet)

قالت رئيسة وزراء نيوزيلندا جاسيندا أرديرن إن 40 شخصا لقوا مصرعهم وأصيب أكثر من 20 بجروح خطيرة إثر إطلاق نار في مسجدين بمنطقة كرايست تشيرتش اليوم (الجمعة 15 آذار/ مارس 2019).

وأضافت أنه تقرر رفع درجة التهديد الأمني لأعلى مستوى. وقالت إن الشرطة ألقت القبض على أربعة لهم آراء متطرفة لكنهم لم يكونوا على أي قائمة من قوائم المراقبة.

 

Neuseeland Angriff auf Moscheen in Christchurch | Jacinda Ardern, Premierministerin (Reuters/TVNZ)

رئيسة وزراء نيوزيلندا جاسيندا أرديرن

 

وذكرت اردرن أن ثلاثين شخصا قتلوا في الهجوم على مسجد النور، فيما قضى عشرة آخرون نحبهم في هجوم على مسجد بضاحية لينوود. وأضافت أن أكثر من عشرين شخصا أصيبوا بجروح خطيرة. وقالت اردرن: "من الواضح ان هذا العمل لا يمكن وصفه سوى بأنه هجوم إرهابي". وذكرت رئيسة الوزراء أن المشتبه بهم المحتجزين حاليا ليسوا مدرجين على قوائم المراقبة الأمنية.

م.م/ ح.ز  (د ب أ، رويترز) 

  • England London Finsbury Park Moschee mutmaßlicher Anschlag auf Muslime (Reuters/H. Mckay)

    هجوم بشاحنة قرب مسجد "فينسبيري بارك" في لندن

    قالت الشرطة البريطانية إنها تلقت اتصالا ليلة الأحد/ ألاثنين (19 حزيران/يونيو 2017) بأن سيارة صدمت أشخاصا في شارع "سفن سيسترس رود" قرب مسجد "فينسبيري بارك" في شمال لندن.

  • England Polizei - Mehrere Opfer bei Vorfall in London (Reuters/R. Carvalho)

    هجوم بشاحنة قرب مسجد "فينسبيري بارك" في لندن

    ذكرت الشرطة أن "رجلا توفي في المكان" لكن لا يزال "من المبكر جدا" معرفة ما إذا كانت وفاته مرتبطة بالهجوم. فقد كان يتلقى إسعافات أولية عندما صدمت الشاحنة المارة.

  • اُلقي القبض على الرجل يبلغ من العمر 48 عاما، الذي يشتبه في أنه سائق الشاحنة الصغيرة. ونُقل الرجل إلى المستشفى لإجراء تقييم لقواه العقلية، حسب الشرطة.

    هجوم بشاحنة قرب مسجد "فينسبيري بارك" في لندن

    اُلقي القبض على رجل يبلغ من العمر 48 عاما، يشتبه في أنه سائق الشاحنة الصغيرة. ونُقل الرجل إلى المستشفى لإجراء تقييم لقواه العقلية، حسب الشرطة.

  • England Polizei - Mehrere Opfer bei Vorfall in London (Reuters/N. Hall)

    هجوم بشاحنة قرب مسجد "فينسبيري بارك" في لندن

    قال شهود عيان إن الهجوم "متعمد" فيما نددت عدة جمعيات إسلامية من بينها "مجلس المسلمين" وهو المنظمة التمثيلية لمسلمي بريطانيا بعمل "معاد للإسلام" يستهدف "عمدا مصلين عند خروجهم من المسجد قبيل منتصف الليل.

  • London Theresa May nach Treffen mit DUP Leader Arlene Foster (Getty Images/J. Taylor)

    هجوم بشاحنة قرب مسجد "فينسبيري بارك" في لندن

    أعلنت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي أنه تم نشر قوات إضافية حول المساجد البريطانية لحماية المسلمين، عقب الهجوم.

  • London Bürgermeister Sadiq Khan und Metropolitan Police Commissioner Cressida Dick (Reuters/P. Nicholls)

    هجوم بشاحنة قرب مسجد "فينسبيري بارك" في لندن

    وصف رئيس بلدية لندن صادق خان الهجوم بأنه "اعتداء إرهابي مروع" استهدف "عمدا سكانا في لندن قسم كبيرا كانوا أنهوا للتو الصلاة خلال شهر رمضان".

  • England London Finsbury Park Moschee mutmaßlicher Anschlag auf Muslime (Reuters/H. Mckay)

    هجوم بشاحنة قرب مسجد "فينسبيري بارك" في لندن

    ويعتزم زعيم حزب العمال المعارض جيرمي كوربن حضور الصلاة في مسجد في فينسبيري بارك اليوم الاثنين. وقال كوربن في بيان " إنني أشعر بالصدمة إزاء هذا الهجوم المروع والقاسي الذي وقع في فينسبيري بارك، والذي يتم التعامل معه على أساس أنه عمل إرهابي".

  • Steffen Seibert (picture-alliance/dpa/K. Nietfeld)

    هجوم بشاحنة قرب مسجد "فينسبيري بارك" في لندن

    أدانت الحكومة الألمانية هجوم الدهس. وقال المتحدث باسم الحكومة الألمانية شتيفن زايبرت اليوم الاثنين إنه رغم عدم تبين ملابسات الهجوم حتى الآن، فإنّ بعض الدلائل تشير إلى أنها "جريمة نابعة من كراهية عمياء".

  • England London Finsbury Park Moschee mutmaßlicher Anschlag auf Muslime (Reuters/K. Coombs)

    هجوم بشاحنة قرب مسجد "فينسبيري بارك" في لندن

    رجال دين مسلمون ومسيحيون ويهود من المنطقة القريبة من المسجد يعلنون تضامنهم مع الضحايا.

  • Fahrzeug rast in Gruppe Muslime - mehrere Opfer (Reuters/Y. Mok)

    هجوم بشاحنة قرب مسجد "فينسبيري بارك" في لندن

    عرف مسجد "فينسبري بارك" في العقد الأخير من الألفية الماضية بأنه منبر "للإسلاميين" في لندن وخصوصا الداعية أبو حمزة المصري الذي حكم عليه في كانون الثاني/يناير 2015 بالسجن المؤبد في الولايات المتحدة بتهمة التورط في احتجاز رهائن والإرهاب. إدارة المسجد تغيرت إلا انه تلقى رسائل تهديد بعد اعتداءات باريس 2015. الصورة لمصلين أمام مدخل المسجد تجمعوا في اشارة تحدٍ بعد هجوم فجر اليوم.

    الكاتب: زمن البدري


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هجوم بشاحنة قرب مسجد "فينسبيري بارك" في لندن

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